Desde setembro de 2019, os moradores de Île-de-France têm acesso ao serviço de aluguel de bicicletas assistido eletricamente Véligo Location, por €40 por mês e com duração máxima de 6 a 9 meses, graças à possibilidade de renovar a assinatura uma vez por 3 meses.

Tarifas reduzidas serão oferecidas para diferentes públicos. Além disso, 50% da assinatura pode ser reembolsada pelo empregador em troca de uma fatura obtida via Véligo Location.

Ofertas adicionais de serviço, como aluguel de acessórios ou seguro, serão oferecidas aos clientes que assinaram uma assinatura do Véligo Location.