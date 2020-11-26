Por que lançar o Véligo Location?
Pode-se observar que apenas 1,6% das viagens feitas na Île-de-France são de bicicleta (ou seja, 650.000 viagens diárias). O Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF) visa aumentar o uso de bicicletas e a região da Île-de-France também deseja triplicar o número de viagens de bicicleta na Île-de-France por meio do Plano de Bicicleta.
A Île-de-France Mobilités está comprometida, desde 2011, com a implantação de estacionamento para bicicletas nas estações financiando os proprietários dos projetos. O Plano de Bicicleta da região da Île-de-France planeja destinar 100 milhões de euros até 2021 para financiar infraestrutura ciclista. Para criar um forte efeito cascata na prática e convencer as pessoas das vantagens das bicicletas elétricas assistidas, a Île-de-France Mobilités decidiu lançar um serviço de aluguel de bicicletas elétricas para toda a Île-de-France.