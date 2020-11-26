O serviço é destinado principalmente a adultos para facilitar suas jornadas diárias em suas tarefas de casa e estudos. A oferta infantil com a provisão de uma bicicleta de carga será desenvolvida, a data de lançamento ainda não foi definida.

O objetivo é tornar a bicicleta assistida eletricamente um meio de transporte acessível a todos e de forma equitativa em toda a região. Isso significa levar em conta a natureza montanhosa da região da Île-de-France e a necessidade de viagens de vários quilômetros. Nessas condições, a bicicleta assistida elétrica parece ser a resposta mais adequada para permitir que o maior número possível de pessoas possa viajar de bicicleta.