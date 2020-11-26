A Île-de-France Mobilités nomeou o consórcio Fluow para criar e operar esse novo serviço público por um período de 6 anos.

A Fluow é uma empresa dedicada ao serviço Véligo Location, composta por quatro empresas francesas complementares especialistas em mobilidade sustentável: La Poste por meio de sua atividade de ecomobilidade Bemobi, Transdev, Vélogik e Cyclez. Fortemente envolvidos no setor de bicicletas, cada ator do grupo contribui para a realização deste projeto de grande escala para a região da Île-de-France. O consórcio reúne conhecimentos técnicos, financeiros e de gestão de mudanças para apoiar a Île-de-France Mobilités em suas ambições em termos de mobilidade sustentável.