Mapa das vantagens culturais do Navigo

4 Delta Tarifa reduzida nas exibições do Festival Ciné-Junior (2 a 15 de fevereiro) e tarifa reduzida nas outras exibições https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

7 Parnassos Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.parnassiens.com/

Abadia de Maubuisson Entrada gratuita para as exposições e desconto de 50% a 60% em bebidas https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm

Produções Amaclio Oferecemos aos portadores do cartão Navigo uma tarifa Navigo Culture equivalente à tarifa reduzida da experiência Eternelle Notre-Dame, ou seja, €20,99 em vez de €30,99 https://amaclio.com/

Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Oferta de descoberta com taxa reduzida https://www.atelierdeparis.org/

Vozes Threading - 24 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. http://aufildesvoix.com/

Auditório Gérard Grisey do Conservatório Oferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os shows a preços da temporada cultural para o portador + Navigo Circle como companheiro https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/

Balão Generali Paris Menos €2 em ingressos adultos (12 anos e +), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVA https://www.ballondeparis.com/

Basílica de Saint-Denis Tarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado, Panteão – Basílica de Saint-Denis http://www.saint-denis-basilique.fr/

Biblioteca Nacional da França Oferta em desenvolvimento. https://www.bnf.fr/fr

Cabaret Sauvage Tarifa reduzida em produções e serviços específicos, como reuniões com artistas https://www.cabaretsauvage.com/

Centquatre104 Redução de taxa em todo o programa https://www.104.fr/

Centro André Malraux Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs

Centro Cultural Aragão-Triolet Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation

Centro Cultural de Cinema Yves Montand Para portadores do passe Navigo, acesso à tarifa individual mais vantajosa para exibições e exibições no cinema. Para portadores do passe Navigo com assinatura "Meu cartão", é possível transferir a tarifa de assinante para um terceiro de sua escolha. https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html

Centro Cultural Fórum A Cidade de Saint Gratien oferece aos portadores do Passe Cultural Navigo a oportunidade de aproveitar a tarifa reduzida para shows durante a temporada cultural http://www.ville-saintgratien.fr

Centro Cultural Picasso Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centro Cultural Wladimir d'Ormesson Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson

O Centro de Ação Cinematográfica Rex Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação) http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/

Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny Convite para inaugurações e encontros com artistas https://www.cacbretigny.com/fr/

Centro Valônia-Bruxelas Taxa reduzida em todo o programa, -5% na livraria http://www.cwb.fr/

Centre des Arts Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centre des Arts Enghien les Bains Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em todo o programa (teatro, cinema, concerto, festival, incluído). Oferta válida online ou na bilheteria do centro e sujeita à apresentação de uma justificativa Navigo. http://www.cda95.fr/

Centro das margens do Marne Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros http://www.cdbm.org/

Centre Pompidou Acesso ao valor reduzido para portadores do passe Navigo para exposições temporárias e coleção permanente, ao final do dia a partir das 18h. Possibilidade de oferecer a um amigo ou familiar a tarifa reduzida a partir das 18h, caso o portador do passe Navigo já seja elegível para a tarifa reduzida. https://billetterie.centrepompidou.fr

Capela Expiatória - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de ingresso único http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/

Chaplin - Denfert Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Chaplin - Saint-Lambert Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Castelo de Auvers Taxa reduzida de €10 de terça a sexta-feira. Oferta válida mediante apresentação de justificativa Navigo na bilheteria do castelo. http://www.chateau-auvers.fr/

Castelo de Breteuil Tarifa reduzida para entrada no parque ou para a visita ao castelo https://www.breteuil.fr/fr/

Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de ingresso único http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château de Fontainebleau Tarifa especial de ingresso único https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de ingresso único http://www.chateau-maisons.fr/

Castelo de Monte Cristo Tarifa reduzida apenas aos sábados https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/

Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de ingresso único http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/

Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de ingresso único http://www.chateau-vincennes.fr/

Museu do Castelo de Nemours Preço: 3€ visita gratuita e 5€ tour guiado, e mesma oferta para o portador acompanhante https://www.nemours.fr/chateau-musee

Château Rosa Bonheur Tarifa reduzida na reserva e encontro com o artista mesma tarifa para acompanhante https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Clube de Cinema Christine Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) https://pariscinemaclub.com/christine/

Cinema 220 Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros http://www.cine220.com/

Cinema Agnès Varda Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, https://www.lesbordsdescenes.fr/

André Malraux Cinema Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/

Apollo Cinema Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://cinema-apollo.fr/

Arcel Cinema Oferta única e tarifa reduzida nas academias associadas https://cinemas.grandparissud.fr/arcel

Cinema de Vanves Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://www.theatre-vanves.fr/

Cinema dos Cineastas Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.bistrotdescineastes.com/

Pantheon Cinema Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) https://www.whynotproductions.fr/pantheon/

Henri Langlois Cinema Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Intercomunitário de Ysieux Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Itinerante Cinessonne Para assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida para toda a programação do Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida na apresentação do passe Navigo atual na bilheteria dos locais parceiros. https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800

Jacques Brel Cinema Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Jacques Prévert Cinema Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, + tarifa reduzida de €16 em vez de €22 no programa transmitido "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française" http://www.tcprevert.fr/

Jacques Prévert Cinema Preço de €2,50 em sessões de eventos identificadas. http://cineprevert.blogspot.fr/

Jean Vigo Cinema Tarifa reduzida na academia para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Canter. http://www.cinema-jean-vigo.fr/

Cinema l'Antarès Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema la Lucarne Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros http://www.mjccreteil.com/

Cinema Le Calypso Tarifa reduzida para ingressos de cinema simples; conferências ALTAIR; Ópera, balé, concertos, transmissões teatrais http://cinema-calypso.fr/

Cinema Le Casino Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://www.mairie-villiers94.com/

Cinema Le Conti Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Figuier Blanc Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Forum Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/

Cinema Le Kosmos Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://cinemakosmos.fontenay.fr/

Cinema Le Lavoir numérique Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal

Cinema Le Lido Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

Cinema Le Palace Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Parterre Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros https://www.cinemaleparterre.fr/

Cinema le Sélect Tarifa reduzida em noites de entretenimento e debates (excluindo transmissões ao vivo) para portadores de passe Navigo http://www.leselect.ville-antony.fr/

Cinema Les 7 Batignolles Taxa reduzida de €11,90 em vez de €14,20 todas as segundas e quintas-feiras, excluindo eventos http://cinema-7batignolles.fr/

Cinema Les Toiles Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, https://ecransvo.org/

Lino Ventura Cinema Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros https://www.lesbordsdescenes.fr/

Louis Daquin Cinema Taxa reduzida de €5 para portadores de passe em vez de €6,50 http://cinemadublancmesnil.fr/

Prévert Cinema Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://salle-pierre-et.gaqo.net/

Royal Palace Cinema Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://royalpalacenogent.fr/

Studio 28 Cinema Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.cinema-studio28.fr/

Trianon Cinema Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação) http://www.sceaux.fr/films-au-trianon

Utopia Cinema Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinemas do Palácio Na apresentação de um passe Navigo válido no caixa, é oferecida uma taxa de €5 nas exibições dos Cinémas du Palais: sessões com convidados, animadas, com oficinas, em média de dois eventos por semana, ao longo do ano, para todas as idades. Excluindo as exibições de ópera no cinema http://www.lepalais.com/

Cinépal' Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros https://www.cinepal.fr/

Cinética Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros http://www.caese.fr/

Cité de la musique-Philharmonie de Paris Tarifa reduzida para o Museu e para as exposições da Cité de la musique - Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Cidade de Arquitetura e Patrimônio Para assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida de €6 em vez de €9 para o museu e €9 em vez de €12 para exposições temporárias. Oferta válida na apresentação do passe Navigo na bilheteria do museu. https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Cidade da Ciência e Indústria Taxa reduzida concedida dentro do limite de estoques elegíveis na compra online de ingresso de preço cheio Exhibitions da Cité des sciences et de l'industrie mediante ativação do código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 ano, renovável 2 vezes https://www.cite-sciences.fr

Citéco - Cité de l'Économie Para assinantes do Navigo e seus companheiros, tarifa reduzida nas coleções permanentes. Para assinantes, imagine R, uma taxa muito reduzida de 6€ nas coleções permanentes. Oferta válida em ingressos online e físicos, mediante apresentação de comprovante. https://www.citeco.fr/

Club de l'Étoile Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.clubdeletoile.fr/

Empresa Oposito - Le Moulin Fondu Tarifas específicas para visitas organizadas, passeios e reuniões com privilégios https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html

Serviço de concierge - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado Conciergerie – Sainte-Chapelle http://www.paris-conciergerie.fr/

Conservatório Regional de Cergy-Pontoise Preço reduzido: €5 ou €10, dependendo dos concertos http://www.conservatoire-cergypontoise.fr

Coulommiers Pays de Brie Turismo 1 ingresso grátis por 1 ingresso comprado em serviços de turismo com Ferté Jazz + Atelier du goût em sessão privada, 1 degustação de brie e champanhe ou 1 ingresso gratuito para aula de culinária masterclass por sessão https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Dali Paris Preço cheio (26 anos +): €13, Redução (professores, candidatos a emprego, -26 anos): €9, Grátis: -8 anos http://www.daliparis.com/

Domaine de Dampierre-en-Yvelines Reduzido https://www.domaine-dampierre.com/

Cinema Domont Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Escola de Arte Janine Haddad Oferta de preço reduzido, cursos, encontros privilegiados com os artistas expositores. Aberturas de exposições. https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/

Escolas do Clube de Cinema Oferta em desenvolvimento. https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/

Festival Eole Factory - 7 a 10 de setembro de 2023 Abertura da tarifa reduzida para assinantes do mês Navigo, Anual, Idoso, imagine R e Liberté +. https://www.eolefactoryfestival.com

Espada de Madeira Oferta em desenvolvimento. http://www.cine-epeedebois.fr/

Espaço 1789 Abertura da tarifa reduzida para assinantes do Navigo para os seguintes shows da temporada 2023/2024: Maldonne, coreografia de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia de Smaïl Kanouté; Livre Arbítrio, de Julie Bertin; Jogadoras de basquete feminino de Bamako por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida apenas na bilheteria mediante apresentação de uma assinatura válida do Navigo. http://www.espace-1789.com/

Espace Bernard Mantienne Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://ebmantienne.fr/

Espace cultural Alain-Poher - Salle Charles Chaplin Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU

Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre Tarifa reduzida de €9 em exposições, €15 em exposições com taxa excepcional e €8 em exposições familiares http://ecam-lekremlinbicetre.com/

Daniel Sorano Espaço Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://www.espacesorano.com/

Espace des Arts - Salle Philippe Noiret Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://espace-des-arts.fr/

Espace Jean-Marie Poirier Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/

Festival Barroco de Pontoise - 23 de setembro a 16 de dezembro de 2023 Preço reduzido em todo o programa (exceto 24 de setembro e 20 de outubro). Compre diretamente online no site ou presencialmente às quartas-feiras, das 11h30 às 18h30. Para mais informações: 0134351871 www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de setembro de 2023 Para concertos com uma única série: acesso à tarifa reduzida para assinantes da Navigo. Para concertos que oferecem várias categorias de assentos: atualização das categorias 2 e 3 para assinantes do Navigo (categoria 2 pelo preço do 3º e categoria 3 pelo preço do 4º). Ofertas válidas por telefone no telefone 01 30 36 77 77 ou por e-mail no [email protected] e sujeitas ao envio de um recibo Navigo por e-mail. https://festival-auvers.com/

Festival D'automne em Paris - 7 de setembro de 2023 a 30 de janeiro de 2024 Para portadores de assinatura Navigo, o Festival d'Automne oferece, para todo o programa da edição de 2023, ou seja, 82 eventos em 73 locais em Paris e Île-de-France, 4.000 assentos com tarifa reduzida em ingressos individuais completos, excluindo assinaturas e tarifas específicas. Para mais informações, consulte o programa online do festival https://www.festival-automne.com/programme https://www.festival-automne.com/

Festival de Saint Denis - 2 a 27 de junho de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. http://www.festival-saint-denis.com/

Festival des 2 Rivières - 16 a 18 de junho de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/

Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de setembro a 10 de dezembro de 2023 Para portadores de assinatura Navigo e sua acompanhante, tarifa reduzida em toda a programação (exceto La Grande Table em 25 de novembro). Como o Festival é itinerante, o preço varia de acordo com o concerto e sua localização. https://www.jazzaufildeloise.fr

Festival Mama - 11 a 13 de outubro de 2023 Os assinantes do Navigo beneficiam-se da tarifa reduzida de €22 em todo o programa do festival, com o limite de 40 assentos por dia. Reserva na bilheteria dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb

Festival de Verão de Paris - 10 a 30 de julho de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://www.parislete.fr/

Festival da Sociedade do Pavão - 8 e 9 de julho de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Festival Rock-En-Seine - 23 a 27 de agosto de 2023 Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true

Solidias de Festival Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498

World Music Cities Festival - 13 de outubro a 12 de novembro de 2023 Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida dos concertos do festival realizados no Point Fort em Aubervilliers. Veja o programa no site do festival. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação. http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Festival We Love Green Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23

Festival Yardland Ofereça para participar da próxima edição do festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Pista 7 Tarifa reduzida de 3€ no preço cheio reservado para os habitantes do Val d'Europe http://www.file7.com/

Fundação Le Corbusier Desconto de 2€ no preço cheio e oferta única em visitas guiadas gratuitas anunciadas pelo boletim informativo http://www.fondationlecorbusier.fr/

Fundação Royaumont Taxa reduzida na entrada das visitas, mesma tarifa para acompanhantes https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/

France Miniature 20% de desconto no ingresso da bilheteria do Parque Miniatura França para assinantes do Navigo + 1 pessoa acompanhante. Oferta válida na apresentação de um passe Navigo válido nos guichês do parque France Miniature, até 5 de novembro de 2023, conforme o cronograma de abertura. Não trocável, não reembolsável e não pode ser combinado com nenhuma promoção ou taxa preferencial. D37 http://www.franceminiature.fr/

Galeria Continua Passeio guiado gratuito http://www.galleriacontinua.com/

Grande Ação Oferta em desenvolvimento. http://www.legrandaction.com/

Instituto de Culturas Islâmicas Os assinantes do Navigo se beneficiam de um tour guiado gratuito e exclusivo por cada exposição da ICI https://www.institut-cultures-islam.org/

Instituto do Mundo Árabe Tarifa reduzida para assinantes do Navigo na entrada em museus, exposições e exposições. Tarifa reduzida para o acompanhante do assinante do Navigo se tiver menos de 26 anos, candidato a emprego ou beneficiário da RSA. Para os menores de 26 anos, a exposição "O que a Palestina traz ao mundo" e o museu são gratuitas durante todo o verão. http://www.imarabe.org/

Instituto Giacometti Os assinantes da Navigo se beneficiam de uma taxa preferencial de €7 para a exposição ALBERTO GIACOMETTI. THE NOSE, de 7 de outubro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Oferta válida apenas no guichê da fundação, mediante apresentação de justificativa válida do Navigo https://www.fondation-giacometti.fr/

Orquestra Insula e artistas convidados Tarifa reduzida PÚBLICO dentro do limite de 100 lugares + Taxa reduzida JUVENTUDE 10€ concertos de temporada http://insulaorchestra.fr/

Teatro Visual Internacional Taxa reduzida de €15 para portadores de passe Navigo e taxa de descoberta de €15 para a segunda pessoa como parte do círculo Navigo http://ivt.fr/

Quadra de Tênis Tarifa reduzida no Solo Pass e Duo Pass / oferta limitada às primeiras 1000 assinaturas https://jeudepaume.org/pass-image/

A Tela Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.lecranstdenis.fr/

A Laranja Azul Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

A Olaria Cdndu Val de Marne Bebida quente de cortesia no bar https://www.labriqueterie.org/

A Cinémathèque Française Oferta do Museu Méliès: 1 ingresso cheio comprado / 1 entrada gratuita. Oferta válida apenas no local. https://www.cinematheque.fr/

A Chave Tarifa reduzida em uma seleção de datas e em uma cota de assentos por data. http://www.laclef.asso.fr/

Teatro La Colline A cada três meses, a La Colline oferece aos portadores de um passe Navigo a oportunidade de beneficiar de uma tarifa preferencial para assistir a um evento da temporada: €20 por assento e €10 para menores de 30 anos. . Oferta válida para a compra de 2 ingressos nas datas indicadas https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo

O Dínamo das Banlieues Bleues Taxa de assinatura (€8 por show) para uma seleção de 2 shows por trimestre, no limite de 5 ingressos por noite. Reserva apenas por telefone e coleta no local após verificação de validade. http://www.banlieuesbleues.org/

O Felugrado Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos https://www.mairie-neuillyplaisance.com/

A Ferme du Buisson Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://www.lafermedubuisson.com/

A Galeria, Centro de Arte Contemporânea de Noisy-le-Sec Oferta de visitas e reuniões privilegiadas em torno de um lanche e entrega de publicações publicadas pelo Centro http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/

O Vaga-lume Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

O Mandapa Acesso à tarifa reduzida, do mesmo nível oferecido a candidatos a emprego, estudantes, aposentados, residentes do 13º arrondissement. Reserva e pagamento online no site do estabelecimento. https://www.centre-mandapa.fr/

La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique Nationale Preço de 12€ para beneficiários de benefícios sociais mínimos e 10€ para membros, com o mesmo valor para acompanhantes http://www.lapop.fr/

La Scala Paris A cultura Navigo, acesso à tarifa reduzida em todos os programas. Cercle, acesso à tarifa reduzida em todos os programas para uma segunda pessoa. https://lascala-paris.com/

O Seine Musicale Taxa reduzida em 10% em relação ao preço total, em uma seleção de espetáculos apresentados pelo Seine Musicale, dentro do limite de lugares disponíveis. https://www.laseinemusicale.com/

O Arquipélago Oferta em desenvolvimento. http://www.larchipel.net/

O Arlequim Oferta em desenvolvimento. http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances

A 6B Entrada gratuita para todas as exposições todas as quintas-feiras à noite e domingos à noite https://www.le6b.fr/

A Bola Preço reduzido: €6 em vez de €7 http://www.le-bal.fr/

O Balzac Oferta em desenvolvimento. http://www.cinemabalzac.com/

O Brady Oferta em desenvolvimento. http://www.lebrady.fr/

O Cin'Hoche Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.cinhoche.fr/

O Cinema de Choisy-le-Roi Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://theatrecinemachoisy.fr/

O Crédac Tarifa reduzida na Crédacantine (Visita da exposição e almoço) http://www.credac.fr/

O Cubo A taxa reduzida de €5 se aplica a todos os shows e concertos http://www.lecube.com/

O Ciclope - Jean Tinguely Tarifa reduzida na apresentação do bilhete http://www.lecyclop.com/

O Fórum Vauréal Desconto para portadores de passe Navigo de €2 do preço de pré-venda para cada concerto http://www.leforum-vaureal.fr/

Os Estúdios Grand Rex & Rex Para o assinante do Navigo, tarifa reduzida em €9 para a visita aos Estúdios Rex, tarifa reduzida nas sessões de cinema na segunda e terça-feira das 13h às 17h30, tarifa reduzida em €15,50 no tour guiado pelo Grand Rex. Oferta válida para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outro lugar. https://www.legrandrex.com/rexstudios

O Salão da Canção Preço reduzido: €10 em vez de €13 e €12 em vez de €18 para imaginar R €5 http://www.lehall.com/

O Lincoln Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.lelincoln.com/

A Troca de Livros Entrada gratuita para as ações culturais públicas da Livre-Échange. Encontros privilegiados com autores e profissionais da indústria do livro https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/

O Luxor Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.cinemalouxor.fr/

O Lucernaire Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.lucernaire.fr/

O Majestic em Montereau Com apresentação de um passe Navigo válido no caixa, os portadores de passe residentes fora dos municípios de Montereau e dos municípios sócios (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats e Egligny) beneficiam-se das mesmas taxas especiais "Partners" do que aqueles concedidos aos habitantes desses municípios. Veja a lista dessas taxas no site do estabelecimento. https://www.majestic-montereau.fr/

O Teatro Monfort Redução de taxa em todo o programa http://www.lemonfort.fr/

Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette Tarifas com desconto http://www.lemouffetard.com/

O Menor Circo do Mundo O Menor Circo do Mundo oferece uma tarifa reduzida de €10 http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

O ponto forte de Aubervilliers Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em uma seleção de concertos. Veja o programa no site do Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação. http://www.lepointfort.com

O Rexy Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://www.cinemaprovins.fr/

O Santo André das Artes Oferta em desenvolvimento. http://cinesaintandre.fr/

O Estúdio Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, https://lestudio-aubervilliers.fr/

O Teatro Rungis Oferta em desenvolvimento. http://www.theatre-rungis.fr/

O Trianon Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.cinematrianon.fr/

A Tela Nômade Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.ecran-nomade.fr/

O Armazém Oferta em desenvolvimento. http://www.lentrepot.fr/

Os 3 Cinemas Robespierre Tarifa reduzida em certas exibições como parte do festival Ciné Junior (2-15 de fevereiro). Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, http://3cines.vitry94.fr/

Os 3 Luxemburgos Oferta em desenvolvimento. http://www.lestroisluxembourg.com/

Os 5 Caumartins Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.cinqcaumartin.com/

As Cinoches - Desnos Oferta única e tarifa reduzida nas academias associadas https://cinemas.grandparissud.fr

Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux Tarifas reduzidas dentro do limite de vagas disponíveis - excluindo eventos com preço único http://www.lesgemeaux.com/

O Escorial Oferta em desenvolvimento. http://www.lesecransdeparis.fr/

A onda Preço reduzido €18 em shows de dança http://www.londe.fr/

Prefeitura de Luminor Oferta em desenvolvimento. http://www.luminor-hoteldeville.com/

Mac Créteil Preço reduzido de €12 e gratuito para acompanhantes https://www.maccreteil.com/

Mac Val Lista de preços de 4€ em vigor http://www.macval.fr/

Casa de Auguste Conte Preço reduzido de €2 na entrada http://www.augustecomte.org/

Maison Caillebotte - Cidade de Yerres Valor da cultura Navigo = 10€ (Visita à casa + exposição atual) Valor da cultura Navigo = 6€ (Apenas visita à casa) https://www.yerres.fr/

Casa de Ferro Cidade de Poissy Reduzido https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html

Casa da Cultura do Japão A taxa de membro do MCJP aplicada apenas a exibições em cinema http://www.mcjp.fr/

Casa da Poesia Oferta de cartões juvenis aos primeiros inscritos (100 cartões a ganhar) com o código "MDP" https://www.maisondelapoesieparis.com/

Casa de Artes Malakoff 1 sacola tote oferecida na primeira visita e visita VIP da exposição e visita de lanches para crianças durante as festas, com tarifa reduzida para os Workshops http://maisondesarts.malakoff.fr/

Casa do Doutor Gachet Doação de um documento para ajudar na visita https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm

Casa Jean Cocteau A tarifa da Navigo Culture é equivalente à tarifa reduzida, ou seja, €6,50, para uma visita autoguiada. A tarifa Navigo Culture é equivalente à taxa reduzida, ou seja, €6,50, para participar de um evento. http://www.maisonjeancocteau.com/

Maison Pour Tous Gérard Philipe Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/

Casa-Museu Raymond Devos Preço reduzido para um tour guiado (€5 em vez de €8) e oficina de escrita (€15 em vez de €20) https://raymond-devos.org/

Majestosa Bastilha Oferta em desenvolvimento. http://www.lesecransdeparis.fr/

Majestoso Passy Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.lesecransdeparis.fr/

Max Linder Panorama Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://maxlinder.com/

MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Preço reduzido de €18 (em vez de €25 ou €30) em uma seleção de programas listados aqui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs

Shoah Memorial Tour guiado gratuito no domingo à tarde. 5% de desconto na livraria memorialdelashoah.org

Monnaie De Paris Tarifa reduzida de €10 na entrada do museu e tarifa reduzida de €10 para a pessoa acompanhante https://www.monnaiedeparis.fr/

Museu Bossuet - Cidade de Meaux Taxa reduzida para portadores de passe Navigo e taxa reduzida para um acompanhante no modelo de uma oferta de descoberta http://www.musee-bossuet.fr/

Museu de Clemenceau Tarifa reduzida para benefícios culturais em €3, todas as quartas-feiras. Os ingressos podem ser adquiridos no local, no estabelecimento. http://www.musee-clemenceau.fr/

Museu de Arte e História de Melun Entrada por um preço único de 1 (excluindo preço reduzido), visita guiada gratuita para exposições temporárias, convite para inaugurações https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun

Museu de Arte e História Judaica Coleta permanente gratuita no primeiro sábado do mês, de outubro a junho, e -5% na livraria. http://www.mahj.org/

Museu Louis Senlecq de Arte e História - L'Isle Adam Entrada gratuita http://www.musee.ville-isle-adam.fr/

Museu de Arte e História Paul Eluard - Saint Denis Tarifas reduzidas e ofertas únicas em eventos, visitas, reuniões, fila de faltar http://musee-saint-denis.com/#accueil

Museu da Via Navegável Interior Taxa reduzida de €4,50 em vez de €5, taxa social mínima de €2,70 em vez de €3, taxa para menores de 18 anos e escola em €1,80 em vez de €2, taxa reduzida Conflanais em €1,35 em vez de €1,50 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/

Museu da Gendarmaria Preço reduzido €5 e círculo €5 para serviços e visitas específicas https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Museu da Grande Guerra Tarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos. Oferta válida em bilhetes físicos e online. http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Museu Postal Tarifa reduzida na entrada do museu para portadores de passe Navigo http://www.museedelaposte.fr/

Museu da Resistência Nacional Entrada pela metade do preço de €4 e dois vagos gratuitos para visitas guiadas aos sábados e domingos http://www.musee-resistance.com/

Museu de Seine-et-Marne Melhores preços oferecidos pelos cinco estabelecimentos em passeios e eventos temporários http://www.musee-seine-et-marne.fr/

Museu Toile de Jouy Entrada cheia €9 / preço reduzido €7 http://www.museedelatoiledejouy.fr/

Museu do Ar e do Espaço Tarifa reduzida para uma pessoa acompanhante no bilhete de check-in/embarque (entrada do museu e visita de avião) https://www.museeairespace.fr/

Museu do Exército Reduzido https://www.musee-armee.fr/

Musée de l'Orangerie Tarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu. https://www.musee-orangerie.fr/

Museu de Montmartre Ingresso reduzido de €11 e acesso ao museu: coleções permanentes, exposição temporária, jardins + ofertas pontuais http://museedemontmartre.fr/

Museu Departamental Bourdelle em Egreville Melhores preços em turnês e eventos temporários http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/

Museu Departamental de Pré-História na Île-de-France Melhores preços em turnês e eventos temporários http://www.musee-prehistoire-idf.fr/

Museu Departamental de Pintores de Barbizon Melhores preços em turnês e eventos temporários http://www.musee-peintres-barbizon.fr/

Museu Departamental Stephane Mallarmé Melhores preços em turnês e eventos temporários http://www.musee-mallarme.fr/

Museu de Artes e Ofícios - Cnam Tarifa reduzida para o portador do passe Navigo e seus companheiros, no bilhete de acesso ao museu (incluindo entrada para exposições permanentes e temporárias), somente durante o período da exposição temporária. https://www.arts-et-metiers.net/

Museu de História Urbana e Social de Suresnes Reduzido https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Musée d'Orsay Tarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu. https://www.musee-orsay.fr/

Museu de Chocolate Choco Story €10 em vez de €12 e €8,50 em vez de €10 para jovens e estudantes http://www.museeduchocolat.fr/

Museu da Propriedade Real de Marly Tarifa reduzida durante as férias escolares na zona C. Tarifa reduzida durante eventos excepcionais organizados em colaboração com os museus da França https://musee-domaine-marly.fr/

Museu de Brinquedos Poissy Reduzido https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html

Museu do Louvre Oferece ao portador do Navigo o benefício da tarifa reduzida no cartão Amigos do Louvre. Ofertas disponíveis apenas no local, na recepção dos Amigos do Louvre sob a Pirâmide. http://www.amisdulouvre.fr/

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Navigo: taxa reduzida em passes anuais e audioguias. Passe Solo: €30 em vez de €35. Duo Pass: €50 em vez de €60. Audioguia: €3 em vez de €5. Cartão ImaginR: gratuito para o portador do cartão (-26 anos) + tarifa reduzida no ingresso de entrada (€9 em vez de €12) para um acompanhante. Na apresentação da prova de validade. http://www.quaibranly.fr/

Musée En Herbe Taxa reduzida somente para imaginar portadores de R Estudante grátis para a pessoa acompanhante http://museeenherbe.com/

Museu da Carreira Eugene Um DVD sobre o pintor Eugène Carrière dado aos portadores https://www.eugenecarriere.com/

Museu do Forno Taxa reduzida de €7 em vez de €9 http://www.musee-fournaise.com/

Museu Intercomunal de Nogent-sur-Marne Tarifa reduzida em um tour guiado à sua escolha: exposição permanente às margens do Marne ou exposição permanente para grupos de 8 pessoas, mediante agendamento http://www.museenogentsurmarne.net/

Museu Jean Jacques Rousseau Tarifa reduzida para pessoas que acompanham o visitante com o passe Navigo que se beneficia de tarifa reduzida ou gratuita no Museu Jean-Jacques Rousseau + 5% de desconto na loja do museu para os mesmos dois visitantes http://museejjrousseau.montmorency.fr/

Museu Nacional Gustave Moreau Preço reduzido no ingresso do Museu Moreau (excluindo exposições): €5 em vez de €7. Valor reduzido no ingresso do Museu Moreau (durante a exposição): €7 em vez de €9, Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11. http://www.musee-moreau.fr/

Museu Nacional Jean-Jacques Henner Preço reduzido para o ingresso do Museu Henner: €4 em vez de €6. Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11. https://www.musee-henner.fr/

Museu Picasso Passe solo de 1 ano: €25 em vez de €27 Passe solo de 2 anos: €47 em vez de €50 Passe duo de 1 ano: €45 em vez de €50 Passe duo de 2 anos: €80 em vez de €90 https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

Nova Gare au Théâtre A Navigo Culture é de €8. Ofertas únicas: boletim informativo e para serem visíveis no site http://www.gareautheatre.com/

Novo Teatro de Montreuil Reduzido http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

Nova Odeon Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.nouvelodeon.com/

Opéra Comique Óperas: -35 anos de idade 1 ingresso a -35% mesmo preço acompanhado Concerto: no almoço 1 ingresso comprado = 1 ingresso grátis Patrimônio: passeios de descoberta a 5€ https://www.opera-comique.com/

Ópera Massy Tarifa reduzida em todos os programas, veja as condições do programa http://www.opera-massy.com/

Opéra National De Paris Garnier Tarifa reduzida em um tour autoguiado pelo Palais: €8 em vez de €12 €10 em vez de €14 durante o período da exposição https://www.operadeparis.fr/

Orquestra Lamoureux Os assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida de €10 na categoria 3 em uma seleção de concertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por telefone (01 58 39 30 30) e mediante apresentação de recibo Navigo no momento da verificação de ingressos. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Orchestre National d'Ile-de-France Acesso à tarifa de assinante "3 concerts pass" ou à tarifa de assinante para menores de 28 anos para concertos de temporada* da Orchestre national d'Île-de-France na Philharmonie de Paris (*excluindo projetos excepcionais). Possibilidade de um terceiro beneficiar-se de sua taxa preferencial. https://philharmoniedeparis.fr/

Palais de Tokyo Oferta em serviços específicos http://palaisdetokyo.com/

PanoraMagique na Disneyland Paris Menos €2 em ingressos adultos (a partir de 12 anos), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVA https://www.panoramagique.com/

Panteão - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial para ingresso simples e ingresso Combinado Panteão – Basílica de Saint-Denis http://www.paris-pantheon.fr/

Partido Poético Tarifa reduzida para visitas guiadas aos sábados, de 22 de maio a outubro: €5 https://www.parti-poetique.org/

Anel Viário - Technopol Portadores do passe Navigo que possuem a melhor taxa (reduzida para candidatos a emprego, estudantes e portadores de cartão de deficiência) podem oferecer a outra pessoa uma tarifa reduzida de €15 em vez de €25 para a tarifa regular do Passe de 1 noite. https://www.pariselectronicweek.com/

Semelhanças Cergy Pontoise Tarifa reduzida para portadores e acompanhantes, mostra ao preço A: €20 e mostra ao preço B: €13 https://points-communs.com/

Turismo de Provins Cidade Medieval Desconto de -15€ em tarifas públicas, exceto eventos especiais https://www.provins.net/

Reflexão dos Medici Oferta em desenvolvimento. http://www.lesecransdeparis.fr/

Sala André Malraux Oferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os eventos com tarifas de temporada cultural para o portador + oferta tarifária Cercle Navigo para uma pessoa acompanhante https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/

Sala Jacques Berrier Entrada gratuita para shows e exibições públicas. Encontros privilegiados com os artistas após os shows. https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105

Feira do Livro e da Juventude Ao comprar um ingresso para lounge durante o fim de semana, há um segundo ingresso grátis http://slpjplus.fr/

Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert Desnos Tarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora Tarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (bonde) Taxa reduzida de €10 dentro do limite de uma cota de 10 assentos por apresentação específica http://www.lafermedubuisson.com/

Cerâmica de Sèvres - Manufatura e Museus Nacionais Entrada gratuita nas coleções permanentes do museu fora de períodos temporários e tarifas reduzidas durante exposições temporárias http://www.sevresciteceramique.fr/

Studio Ciné Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Ateliê das Ursulinas Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.studiodesursulines.com/

Studio Galande Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho) http://www.studiogalande.fr/

T2G Théâtre de Gennevilliers Preço reduzido em 18€ http://www.theatredegennevilliers.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Acesso à taxa super reduzida de €9 em uma seleção de programas da temporada. Informações e reservas no 01 43 60 41 89 http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro André Malraux Acesso à tarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos, em toda a programação de teatros e cinemas. https://www.tam.fr/

Teatro André Malraux Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481

Teatro Claude Debussy Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos http://www.theatredemaisons-alfort.org/

Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo https://www.ville-epinay-senart.fr/

Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo https://www.aggloculture.fr/

Théâtre De Brétigny Possibilidade de oferecer a outra pessoa a taxa reduzida válida apenas uma vez e ofertas únicas em eventos específicos http://www.theatre-bretigny.fr/

Théâtre De Brunoy - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo http://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre De Châtillon Tarifa reduzida €14 e €14 para a pessoa que acompanha http://www.theatreachatillon.com/

Théâtre De Chelles Reduzido http://theatre.chelles.fr/

Théâtre De Crosnes - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre de Jouy Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre de la Cité internationale Tarifa com desconto de €16 para toda a temporada para portadores de Navigo http://www.theatredelacite.com/

Théâtre de La Commune - Aubervilliers Preço reduzido: 1 lugar, €10 para -30 anos e €14 para + 30 anos com bebida grátis no bar http://lacommune-aubervilliers.fr/

Teatro da Tempestade Preço reduzido €17 em vez de €22, mesmo preço para a pessoa acompanhante https://www.la-tempete.fr/

Théâtre de la vallée Os assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todas as apresentações do Vendredis de la Grange e da tarifa para assinantes em todos os Goûters-théâtre. Oferta válida online ou por telefone no 01 34 04 03 41. Você pode ser solicitado a comprovação do Navigo no dia da apresentação. Para saber mais sobre o programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/ https://www.theatredelavallee.fr/programmation/

Théâtre de l'Envol Aplicação da tarifa reduzida a todas as categorias de shows A – B- C – D da temporada cultural http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea

Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie A partir de setembro de 2023: todas as quintas-feiras, ingressos custam €17 em vez de €22 para assinantes do Navigo. Apresentações às 19h e 21h (recepção 1 hora antes de cada apresentação). Reservas: 01 48 08 39 74 ou [email protected]. Pagamento: por telefone ou no local. Esclarecimento do acesso ao teatro: o acesso é feito apenas pela estrada Champ de Manœuvre e não pelo Parc Floral. Está localizada na parte de trás do local da Cartoucherie e possui grandes portas e janelas vermelhas. https://www.epeedebois.com/

Théâtre De Longjumeau Tarifa reduzida em todos os programas, exceto variedades e comédia, reservada na tarifa da cidade ver programa http://www.theatre-longjumeau.com/

Teatro dos Oprimidos Assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todos os programas. Reservas apenas na bilheteria (que abre 40 minutos antes do início do show) e na apresentação de uma assinatura válida do Navigo. http://www.theatredelopprime.com

Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines Tarifas com desconto http://www.theatresqy.org/

Théâtre De Sartrouville Preço reduzido €19 para adultos e €8 para jovens de 12 a 26 anos com o mesmo preço, oferta especial em programas específicos http://www.theatre-sartrouville.com/

Théâtre De Suresnes Jean Vilar Tarifa reduzida aberta para assinantes do Navigo em uma seleção de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para shows com tarifa A, €25 em vez de €30, para shows com tarifa B, €20 em vez de €25. Para menores de 28 anos, tarifa reduzida de €10 para shows com as tarifas A e B. Oferta sujeita à disponibilidade. Reserva no local ou por telefone no 01 46 97 98 10, de terça a sábado, das 13h às 18h, mediante apresentação de um passe Navigo válido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Teatro ao Ar Livre Mel Bonis Entrada gratuita para shows e eventos públicos. Encontros privilegiados com artistas do Festival des Jardins d'Été e profissionais das artes cênicas. https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/

Théâtre De Yerres - Sothevy Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre des Bouffes du Nord Taxa reduzida válida em uma seleção dos programas da temporada https://www.bouffesdunord.com/

Théâtre Des Sources Tarifa reduzida, excluindo assinatura, e oferta de tarifa reduzida para a pessoa acompanhante http://www.theatredessources.fr/

Théâtre Du Blanc Mesnil Tarifa reduzida para todos os programas de acordo com o programa https://www.theatredublancmesnil.com/

Théâtre du Châtelet Tarifa reduzida em uma seleção de shows e categorias de assentos dentro do limite da cota disponível https://www.chatelet.com/navigo/

Théâtre du Cormier Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Dunois Tarifa reduzida €10 para +25 anos e €7,50 para jovens de 15 a 25 anos em certos programas http://www.theatredunois.org/

Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Canadense Tarifa reduzida €17 em vez de €23, mesma tarifa associada e ofertas únicas em eventos dedicados https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/

Théâtre Jean Arp De Clamart Preço reduzido 12 € http://www.theatrejeanarp.com/

Teatro Jean Vilar em Vitry-sur-Seine Oferta em desenvolvimento. http://www.theatrejeanvilar.com/

Théâtre L'Etoile Du Nord Preço reduzido de €12 em vez de €17 nas reservas de shows online http://www.etoiledunord-theatre.com/

Théâtre L'Avant Seine Taxa A: €25 em vez de €31 taxa B €15 em vez de €21 em uma seleção de programas http://www.lavant-seine.com/

Théâtre L'azimut Preço reduzido €10 e Circle €15 https://l-azimut.fr/

Théâtre Les Bords De Scènes Taxa reduzida ou muito reduzida para jovens de 18 a 25 anos em uma seleção de programas http://www.lesbordsdescenes.fr/

Théâtre Louis Aragon - SCINACD Tarifa reduzida (€12) para portadores de Navigo + uma pessoa de sua escolha http://tla-tremblay.fr/

Teatro Mogador 10% de desconto às terças, quartas e quintas-feiras, com base na tarifa de revendedor público https://www.theatremogador.com/

Teatro Municipal de Fontainebleau Preço reduzido 2 (€16 zona 1 / €10 zona 2) em todos os programas da temporada. Oferta válida online e na bilheteria, sujeita à verificação de um recibo válido do Navigo. » https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html

Teatro Nanterre-Amandiers Oferta em desenvolvimento. http://www.nanterre-amandiers.com/

Teatro Aberto Tarifas reduzidas de €14 para €18 nos programas da temporada, sujeito à disponibilidade http://www.theatre-ouvert.com/

Théâtre Paris Villette Tarifa reduzida para programas "adolescentes/adultos" / €8 para o público jovem / oficinas gratuitas sujeitas à disponibilidade http://www.theatre-paris-villette.com/

Théâtre Paul Éluard Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Pierre Fresnay Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Romain Rolland Preço da assinatura do Classic em todos os shows (exceto os especiais): Preço cheio: €15,50, Preço reduzido*: €13,50, Preço mínimo*: €10 Reserva possível apenas no local ou por telefone. Tarifa reduzida: idosos (+60 anos), famílias numerosas, assinantes de teatro e amigos. Taxa mínima: -26 anos, candidatos a emprego, estudantes, portadores de cartão de invalidez, beneficiários da RSA, trabalhadores intermitentes na indústria do entretenimento." http://trr.fr/

Teatro Sarah Bernhardt Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Sénart Scène Nationale Redução de preço de 31 a 61 anos, preços de 13€ a 29€ e, para menores de 30 a +62 anos, ingressos de 10€ a 21€ https://theatre-senart.com/

Teatro Victor Hugo - Bagneux Preço em €13 para os beneficiários do Passe Navigo, assim como para um companheiro (círculo Navigo). Serviço específico: convites para residências, visitas ao teatro, exposições. http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/

Estrelas de Paris Desconto de €3 na tarifa (adulto e criança) vigente para cruzeiros de uma hora todos os dias, exceto 14 de julho e 31 de dezembro. Desconto em cruzeiros guiados (dependendo da estação), cruzeiro em família (dependendo da estação), cruzeiro com aperitivos (todos os dias às 21h). https://www.vedettesdeparis.fr/