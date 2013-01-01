Mapa das vantagens culturais do Navigo
Os benefícios culturais são descontos de tarifas ou serviços exclusivos disponíveis durante todo o ano em + 300 locais culturais em toda a Île-de-France, para assinantes da Navigo (Anual, Mês, imagine R, Sênior, Liberté +).
|Espaço cultural
|Oferta de vantagens culturais do Navigo
|Descubra + sobre o lugar
|4 Delta
|Tarifa reduzida nas exibições do Festival Ciné-Junior (2 a 15 de fevereiro) e tarifa reduzida nas outras exibições
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|7 Parnassos
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.parnassiens.com/
|Abadia de Maubuisson
|Entrada gratuita para as exposições e desconto de 50% a 60% em bebidas
|https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
|Produções Amaclio
|Oferecemos aos portadores do cartão Navigo uma tarifa Navigo Culture equivalente à tarifa reduzida da experiência Eternelle Notre-Dame, ou seja, €20,99 em vez de €30,99
|https://amaclio.com/
|Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)
|Oferta de descoberta com taxa reduzida
|https://www.atelierdeparis.org/
|Vozes Threading - 24 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|http://aufildesvoix.com/
|Auditório Gérard Grisey do Conservatório
|Oferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os shows a preços da temporada cultural para o portador + Navigo Circle como companheiro
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
|Balão Generali Paris
|Menos €2 em ingressos adultos (12 anos e +), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVA
|https://www.ballondeparis.com/
|Basílica de Saint-Denis
|Tarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado, Panteão – Basílica de Saint-Denis
|http://www.saint-denis-basilique.fr/
|Biblioteca Nacional da França
|Oferta em desenvolvimento.
|https://www.bnf.fr/fr
|Cabaret Sauvage
|Tarifa reduzida em produções e serviços específicos, como reuniões com artistas
|https://www.cabaretsauvage.com/
|Centquatre104
|Redução de taxa em todo o programa
|https://www.104.fr/
|Centro André Malraux
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
|Centro Cultural Aragão-Triolet
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
|Centro Cultural de Cinema Yves Montand
|Para portadores do passe Navigo, acesso à tarifa individual mais vantajosa para exibições e exibições no cinema. Para portadores do passe Navigo com assinatura "Meu cartão", é possível transferir a tarifa de assinante para um terceiro de sua escolha.
|https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
|Centro Cultural Fórum
|A Cidade de Saint Gratien oferece aos portadores do Passe Cultural Navigo a oportunidade de aproveitar a tarifa reduzida para shows durante a temporada cultural
|http://www.ville-saintgratien.fr
|Centro Cultural Picasso
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centro Cultural Wladimir d'Ormesson
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
|O Centro de Ação Cinematográfica Rex
|Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação)
|http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
|Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny
|Convite para inaugurações e encontros com artistas
|https://www.cacbretigny.com/fr/
|Centro Valônia-Bruxelas
|Taxa reduzida em todo o programa, -5% na livraria
|http://www.cwb.fr/
|Centre des Arts
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centre des Arts Enghien les Bains
|Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em todo o programa (teatro, cinema, concerto, festival, incluído). Oferta válida online ou na bilheteria do centro e sujeita à apresentação de uma justificativa Navigo.
|http://www.cda95.fr/
|Centro das margens do Marne
|Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros
|http://www.cdbm.org/
|Centre Pompidou
|Acesso ao valor reduzido para portadores do passe Navigo para exposições temporárias e coleção permanente, ao final do dia a partir das 18h. Possibilidade de oferecer a um amigo ou familiar a tarifa reduzida a partir das 18h, caso o portador do passe Navigo já seja elegível para a tarifa reduzida.
|https://billetterie.centrepompidou.fr
|Capela Expiatória - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
|Chaplin - Denfert
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Chaplin - Saint-Lambert
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Castelo de Auvers
|Taxa reduzida de €10 de terça a sexta-feira. Oferta válida mediante apresentação de justificativa Navigo na bilheteria do castelo.
|http://www.chateau-auvers.fr/
|Castelo de Breteuil
|Tarifa reduzida para entrada no parque ou para a visita ao castelo
|https://www.breteuil.fr/fr/
|Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
|Château de Fontainebleau
|Tarifa especial de ingresso único
|https://www.chateaudefontainebleau.fr/
|Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://www.chateau-maisons.fr/
|Castelo de Monte Cristo
|Tarifa reduzida apenas aos sábados
|https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
|Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
|Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://www.chateau-vincennes.fr/
|Museu do Castelo de Nemours
|Preço: 3€ visita gratuita e 5€ tour guiado, e mesma oferta para o portador acompanhante
|https://www.nemours.fr/chateau-musee
|Château Rosa Bonheur
|Tarifa reduzida na reserva e encontro com o artista mesma tarifa para acompanhante
|https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
|Clube de Cinema Christine
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|https://pariscinemaclub.com/christine/
|Cinema 220
|Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros
|http://www.cine220.com/
|Cinema Agnès Varda
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|André Malraux Cinema
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
|Apollo Cinema
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://cinema-apollo.fr/
|Arcel Cinema
|Oferta única e tarifa reduzida nas academias associadas
|https://cinemas.grandparissud.fr/arcel
|Cinema de Vanves
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://www.theatre-vanves.fr/
|Cinema dos Cineastas
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.bistrotdescineastes.com/
|Pantheon Cinema
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
|Henri Langlois Cinema
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Intercomunitário de Ysieux
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Itinerante Cinessonne
|Para assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida para toda a programação do Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida na apresentação do passe Navigo atual na bilheteria dos locais parceiros.
|https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
|Jacques Brel Cinema
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Jacques Prévert Cinema
|Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, + tarifa reduzida de €16 em vez de €22 no programa transmitido "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française"
|http://www.tcprevert.fr/
|Jacques Prévert Cinema
|Preço de €2,50 em sessões de eventos identificadas.
|http://cineprevert.blogspot.fr/
|Jean Vigo Cinema
|Tarifa reduzida na academia para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Canter.
|http://www.cinema-jean-vigo.fr/
|Cinema l'Antarès
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema la Lucarne
|Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros
|http://www.mjccreteil.com/
|Cinema Le Calypso
|Tarifa reduzida para ingressos de cinema simples; conferências ALTAIR; Ópera, balé, concertos, transmissões teatrais
|http://cinema-calypso.fr/
|Cinema Le Casino
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://www.mairie-villiers94.com/
|Cinema Le Conti
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Figuier Blanc
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Forum
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
|Cinema Le Kosmos
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://cinemakosmos.fontenay.fr/
|Cinema Le Lavoir numérique
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
|Cinema Le Lido
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|Cinema Le Palace
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Parterre
|Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros
|https://www.cinemaleparterre.fr/
|Cinema le Sélect
|Tarifa reduzida em noites de entretenimento e debates (excluindo transmissões ao vivo) para portadores de passe Navigo
|http://www.leselect.ville-antony.fr/
|Cinema Les 7 Batignolles
|Taxa reduzida de €11,90 em vez de €14,20 todas as segundas e quintas-feiras, excluindo eventos
|http://cinema-7batignolles.fr/
|Cinema Les Toiles
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|https://ecransvo.org/
|Lino Ventura Cinema
|Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|Louis Daquin Cinema
|Taxa reduzida de €5 para portadores de passe em vez de €6,50
|http://cinemadublancmesnil.fr/
|Prévert Cinema
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://salle-pierre-et.gaqo.net/
|Royal Palace Cinema
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://royalpalacenogent.fr/
|Studio 28 Cinema
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.cinema-studio28.fr/
|Trianon Cinema
|Tarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação)
|http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
|Utopia Cinema
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinemas do Palácio
|Na apresentação de um passe Navigo válido no caixa, é oferecida uma taxa de €5 nas exibições dos Cinémas du Palais: sessões com convidados, animadas, com oficinas, em média de dois eventos por semana, ao longo do ano, para todas as idades. Excluindo as exibições de ópera no cinema
|http://www.lepalais.com/
|Cinépal'
|Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membros
|https://www.cinepal.fr/
|Cinética
|Oferta de ingressos com desconto para quartos de membros
|http://www.caese.fr/
|Cité de la musique-Philharmonie de Paris
|Tarifa reduzida para o Museu e para as exposições da Cité de la musique - Philharmonie de Paris
|https://philharmoniedeparis.fr/fr
|Cidade de Arquitetura e Patrimônio
|Para assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida de €6 em vez de €9 para o museu e €9 em vez de €12 para exposições temporárias. Oferta válida na apresentação do passe Navigo na bilheteria do museu.
|https://www.citedelarchitecture.fr/fr
|Cidade da Ciência e Indústria
|Taxa reduzida concedida dentro do limite de estoques elegíveis na compra online de ingresso de preço cheio Exhibitions da Cité des sciences et de l'industrie mediante ativação do código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 ano, renovável 2 vezes
|https://www.cite-sciences.fr
|Citéco - Cité de l'Économie
|Para assinantes do Navigo e seus companheiros, tarifa reduzida nas coleções permanentes. Para assinantes, imagine R, uma taxa muito reduzida de 6€ nas coleções permanentes. Oferta válida em ingressos online e físicos, mediante apresentação de comprovante.
|https://www.citeco.fr/
|Club de l'Étoile
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.clubdeletoile.fr/
|Empresa Oposito - Le Moulin Fondu
|Tarifas específicas para visitas organizadas, passeios e reuniões com privilégios
|https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
|Serviço de concierge - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado Conciergerie – Sainte-Chapelle
|http://www.paris-conciergerie.fr/
|Conservatório Regional de Cergy-Pontoise
|Preço reduzido: €5 ou €10, dependendo dos concertos
|http://www.conservatoire-cergypontoise.fr
|Coulommiers Pays de Brie Turismo
|1 ingresso grátis por 1 ingresso comprado em serviços de turismo com Ferté Jazz + Atelier du goût em sessão privada, 1 degustação de brie e champanhe ou 1 ingresso gratuito para aula de culinária masterclass por sessão
|https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
|Dali Paris
|Preço cheio (26 anos +): €13, Redução (professores, candidatos a emprego, -26 anos): €9, Grátis: -8 anos
|http://www.daliparis.com/
|Domaine de Dampierre-en-Yvelines
|Reduzido
|https://www.domaine-dampierre.com/
|Cinema Domont
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Escola de Arte Janine Haddad
|Oferta de preço reduzido, cursos, encontros privilegiados com os artistas expositores. Aberturas de exposições.
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
|Escolas do Clube de Cinema
|Oferta em desenvolvimento.
|https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
|Festival Eole Factory - 7 a 10 de setembro de 2023
|Abertura da tarifa reduzida para assinantes do mês Navigo, Anual, Idoso, imagine R e Liberté +.
|https://www.eolefactoryfestival.com
|Espada de Madeira
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.cine-epeedebois.fr/
|Espaço 1789
|Abertura da tarifa reduzida para assinantes do Navigo para os seguintes shows da temporada 2023/2024: Maldonne, coreografia de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia de Smaïl Kanouté; Livre Arbítrio, de Julie Bertin; Jogadoras de basquete feminino de Bamako por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida apenas na bilheteria mediante apresentação de uma assinatura válida do Navigo.
|http://www.espace-1789.com/
|Espace Bernard Mantienne
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://ebmantienne.fr/
|Espace cultural Alain-Poher - Salle Charles Chaplin
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
|Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre
|Tarifa reduzida de €9 em exposições, €15 em exposições com taxa excepcional e €8 em exposições familiares
|http://ecam-lekremlinbicetre.com/
|Daniel Sorano Espaço
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://www.espacesorano.com/
|Espace des Arts - Salle Philippe Noiret
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://espace-des-arts.fr/
|Espace Jean-Marie Poirier
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
|Festival Barroco de Pontoise - 23 de setembro a 16 de dezembro de 2023
|Preço reduzido em todo o programa (exceto 24 de setembro e 20 de outubro). Compre diretamente online no site ou presencialmente às quartas-feiras, das 11h30 às 18h30. Para mais informações: 0134351871
|www.festivalbaroque-pontoise.fr
|Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de setembro de 2023
|Para concertos com uma única série: acesso à tarifa reduzida para assinantes da Navigo. Para concertos que oferecem várias categorias de assentos: atualização das categorias 2 e 3 para assinantes do Navigo (categoria 2 pelo preço do 3º e categoria 3 pelo preço do 4º). Ofertas válidas por telefone no telefone 01 30 36 77 77 ou por e-mail no [email protected] e sujeitas ao envio de um recibo Navigo por e-mail.
|https://festival-auvers.com/
|Festival D'automne em Paris - 7 de setembro de 2023 a 30 de janeiro de 2024
|Para portadores de assinatura Navigo, o Festival d'Automne oferece, para todo o programa da edição de 2023, ou seja, 82 eventos em 73 locais em Paris e Île-de-France, 4.000 assentos com tarifa reduzida em ingressos individuais completos, excluindo assinaturas e tarifas específicas. Para mais informações, consulte o programa online do festival https://www.festival-automne.com/programme
|https://www.festival-automne.com/
|Festival de Saint Denis - 2 a 27 de junho de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|http://www.festival-saint-denis.com/
|Festival des 2 Rivières - 16 a 18 de junho de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
|Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de setembro a 10 de dezembro de 2023
|Para portadores de assinatura Navigo e sua acompanhante, tarifa reduzida em toda a programação (exceto La Grande Table em 25 de novembro). Como o Festival é itinerante, o preço varia de acordo com o concerto e sua localização.
|https://www.jazzaufildeloise.fr
|Festival Mama - 11 a 13 de outubro de 2023
|Os assinantes do Navigo beneficiam-se da tarifa reduzida de €22 em todo o programa do festival, com o limite de 40 assentos por dia. Reserva na bilheteria dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|Festival de Verão de Paris - 10 a 30 de julho de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://www.parislete.fr/
|Festival da Sociedade do Pavão - 8 e 9 de julho de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Festival Rock-En-Seine - 23 a 27 de agosto de 2023
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
|Solidias de Festival
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
|World Music Cities Festival - 13 de outubro a 12 de novembro de 2023
|Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida dos concertos do festival realizados no Point Fort em Aubervilliers. Veja o programa no site do festival. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação.
|http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
|Festival We Love Green
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
|Festival Yardland
|Ofereça para participar da próxima edição do festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Pista 7
|Tarifa reduzida de 3€ no preço cheio reservado para os habitantes do Val d'Europe
|http://www.file7.com/
|Fundação Le Corbusier
|Desconto de 2€ no preço cheio e oferta única em visitas guiadas gratuitas anunciadas pelo boletim informativo
|http://www.fondationlecorbusier.fr/
|Fundação Royaumont
|Taxa reduzida na entrada das visitas, mesma tarifa para acompanhantes
|https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
|France Miniature
|20% de desconto no ingresso da bilheteria do Parque Miniatura França para assinantes do Navigo + 1 pessoa acompanhante. Oferta válida na apresentação de um passe Navigo válido nos guichês do parque France Miniature, até 5 de novembro de 2023, conforme o cronograma de abertura. Não trocável, não reembolsável e não pode ser combinado com nenhuma promoção ou taxa preferencial. D37
|http://www.franceminiature.fr/
|Galeria Continua
|Passeio guiado gratuito
|http://www.galleriacontinua.com/
|Grande Ação
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.legrandaction.com/
|Instituto de Culturas Islâmicas
|Os assinantes do Navigo se beneficiam de um tour guiado gratuito e exclusivo por cada exposição da ICI
|https://www.institut-cultures-islam.org/
|Instituto do Mundo Árabe
|Tarifa reduzida para assinantes do Navigo na entrada em museus, exposições e exposições. Tarifa reduzida para o acompanhante do assinante do Navigo se tiver menos de 26 anos, candidato a emprego ou beneficiário da RSA. Para os menores de 26 anos, a exposição "O que a Palestina traz ao mundo" e o museu são gratuitas durante todo o verão.
|http://www.imarabe.org/
|Instituto Giacometti
|Os assinantes da Navigo se beneficiam de uma taxa preferencial de €7 para a exposição ALBERTO GIACOMETTI. THE NOSE, de 7 de outubro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Oferta válida apenas no guichê da fundação, mediante apresentação de justificativa válida do Navigo
|https://www.fondation-giacometti.fr/
|Orquestra Insula e artistas convidados
|Tarifa reduzida PÚBLICO dentro do limite de 100 lugares + Taxa reduzida JUVENTUDE 10€ concertos de temporada
|http://insulaorchestra.fr/
|Teatro Visual Internacional
|Taxa reduzida de €15 para portadores de passe Navigo e taxa de descoberta de €15 para a segunda pessoa como parte do círculo Navigo
|http://ivt.fr/
|Quadra de Tênis
|Tarifa reduzida no Solo Pass e Duo Pass / oferta limitada às primeiras 1000 assinaturas
|https://jeudepaume.org/pass-image/
|A Tela
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.lecranstdenis.fr/
|A Laranja Azul
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|A Olaria Cdndu Val de Marne
|Bebida quente de cortesia no bar
|https://www.labriqueterie.org/
|A Cinémathèque Française
|Oferta do Museu Méliès: 1 ingresso cheio comprado / 1 entrada gratuita. Oferta válida apenas no local.
|https://www.cinematheque.fr/
|A Chave
|Tarifa reduzida em uma seleção de datas e em uma cota de assentos por data.
|http://www.laclef.asso.fr/
|Teatro La Colline
|A cada três meses, a La Colline oferece aos portadores de um passe Navigo a oportunidade de beneficiar de uma tarifa preferencial para assistir a um evento da temporada: €20 por assento e €10 para menores de 30 anos. . Oferta válida para a compra de 2 ingressos nas datas indicadas
|https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
|O Dínamo das Banlieues Bleues
|Taxa de assinatura (€8 por show) para uma seleção de 2 shows por trimestre, no limite de 5 ingressos por noite. Reserva apenas por telefone e coleta no local após verificação de validade.
|http://www.banlieuesbleues.org/
|O Felugrado
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|https://www.mairie-neuillyplaisance.com/
|A Ferme du Buisson
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://www.lafermedubuisson.com/
|A Galeria, Centro de Arte Contemporânea de Noisy-le-Sec
|Oferta de visitas e reuniões privilegiadas em torno de um lanche e entrega de publicações publicadas pelo Centro
|http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
|O Vaga-lume
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|O Mandapa
|Acesso à tarifa reduzida, do mesmo nível oferecido a candidatos a emprego, estudantes, aposentados, residentes do 13º arrondissement. Reserva e pagamento online no site do estabelecimento.
|https://www.centre-mandapa.fr/
|La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique Nationale
|Preço de 12€ para beneficiários de benefícios sociais mínimos e 10€ para membros, com o mesmo valor para acompanhantes
|http://www.lapop.fr/
|La Scala Paris
|A cultura Navigo, acesso à tarifa reduzida em todos os programas. Cercle, acesso à tarifa reduzida em todos os programas para uma segunda pessoa.
|https://lascala-paris.com/
|O Seine Musicale
|Taxa reduzida em 10% em relação ao preço total, em uma seleção de espetáculos apresentados pelo Seine Musicale, dentro do limite de lugares disponíveis.
|https://www.laseinemusicale.com/
|O Arquipélago
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.larchipel.net/
|O Arlequim
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
|A 6B
|Entrada gratuita para todas as exposições todas as quintas-feiras à noite e domingos à noite
|https://www.le6b.fr/
|A Bola
|Preço reduzido: €6 em vez de €7
|http://www.le-bal.fr/
|O Balzac
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.cinemabalzac.com/
|O Brady
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lebrady.fr/
|O Cin'Hoche
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.cinhoche.fr/
|O Cinema de Choisy-le-Roi
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://theatrecinemachoisy.fr/
|O Crédac
|Tarifa reduzida na Crédacantine (Visita da exposição e almoço)
|http://www.credac.fr/
|O Cubo
|A taxa reduzida de €5 se aplica a todos os shows e concertos
|http://www.lecube.com/
|O Ciclope - Jean Tinguely
|Tarifa reduzida na apresentação do bilhete
|http://www.lecyclop.com/
|O Fórum Vauréal
|Desconto para portadores de passe Navigo de €2 do preço de pré-venda para cada concerto
|http://www.leforum-vaureal.fr/
|Os Estúdios Grand Rex & Rex
|Para o assinante do Navigo, tarifa reduzida em €9 para a visita aos Estúdios Rex, tarifa reduzida nas sessões de cinema na segunda e terça-feira das 13h às 17h30, tarifa reduzida em €15,50 no tour guiado pelo Grand Rex. Oferta válida para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outro lugar.
|https://www.legrandrex.com/rexstudios
|O Salão da Canção
|Preço reduzido: €10 em vez de €13 e €12 em vez de €18 para imaginar R €5
|http://www.lehall.com/
|O Lincoln
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.lelincoln.com/
|A Troca de Livros
|Entrada gratuita para as ações culturais públicas da Livre-Échange. Encontros privilegiados com autores e profissionais da indústria do livro
|https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
|O Luxor
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.cinemalouxor.fr/
|O Lucernaire
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.lucernaire.fr/
|O Majestic em Montereau
|Com apresentação de um passe Navigo válido no caixa, os portadores de passe residentes fora dos municípios de Montereau e dos municípios sócios (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats e Egligny) beneficiam-se das mesmas taxas especiais "Partners" do que aqueles concedidos aos habitantes desses municípios. Veja a lista dessas taxas no site do estabelecimento.
|https://www.majestic-montereau.fr/
|O Teatro Monfort
|Redução de taxa em todo o programa
|http://www.lemonfort.fr/
|Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette
|Tarifas com desconto
|http://www.lemouffetard.com/
|O Menor Circo do Mundo
|O Menor Circo do Mundo oferece uma tarifa reduzida de €10
|http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
|O ponto forte de Aubervilliers
|Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em uma seleção de concertos. Veja o programa no site do Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação.
|http://www.lepointfort.com
|O Rexy
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://www.cinemaprovins.fr/
|O Santo André das Artes
|Oferta em desenvolvimento.
|http://cinesaintandre.fr/
|O Estúdio
|Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|https://lestudio-aubervilliers.fr/
|O Teatro Rungis
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.theatre-rungis.fr/
|O Trianon
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.cinematrianon.fr/
|A Tela Nômade
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.ecran-nomade.fr/
|O Armazém
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lentrepot.fr/
|Os 3 Cinemas Robespierre
|Tarifa reduzida em certas exibições como parte do festival Ciné Junior (2-15 de fevereiro). Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,
|http://3cines.vitry94.fr/
|Os 3 Luxemburgos
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lestroisluxembourg.com/
|Os 5 Caumartins
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.cinqcaumartin.com/
|As Cinoches - Desnos
|Oferta única e tarifa reduzida nas academias associadas
|https://cinemas.grandparissud.fr
|Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux
|Tarifas reduzidas dentro do limite de vagas disponíveis - excluindo eventos com preço único
|http://www.lesgemeaux.com/
|O Escorial
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|A onda
|Preço reduzido €18 em shows de dança
|http://www.londe.fr/
|Prefeitura de Luminor
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.luminor-hoteldeville.com/
|Mac Créteil
|Preço reduzido de €12 e gratuito para acompanhantes
|https://www.maccreteil.com/
|Mac Val
|Lista de preços de 4€ em vigor
|http://www.macval.fr/
|Casa de Auguste Conte
|Preço reduzido de €2 na entrada
|http://www.augustecomte.org/
|Maison Caillebotte - Cidade de Yerres
|Valor da cultura Navigo = 10€ (Visita à casa + exposição atual) Valor da cultura Navigo = 6€ (Apenas visita à casa)
|https://www.yerres.fr/
|Casa de Ferro Cidade de Poissy
|Reduzido
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
|Casa da Cultura do Japão
|A taxa de membro do MCJP aplicada apenas a exibições em cinema
|http://www.mcjp.fr/
|Casa da Poesia
|Oferta de cartões juvenis aos primeiros inscritos (100 cartões a ganhar) com o código "MDP"
|https://www.maisondelapoesieparis.com/
|Casa de Artes Malakoff
|1 sacola tote oferecida na primeira visita e visita VIP da exposição e visita de lanches para crianças durante as festas, com tarifa reduzida para os Workshops
|http://maisondesarts.malakoff.fr/
|Casa do Doutor Gachet
|Doação de um documento para ajudar na visita
|https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
|Casa Jean Cocteau
|A tarifa da Navigo Culture é equivalente à tarifa reduzida, ou seja, €6,50, para uma visita autoguiada. A tarifa Navigo Culture é equivalente à taxa reduzida, ou seja, €6,50, para participar de um evento.
|http://www.maisonjeancocteau.com/
|Maison Pour Tous Gérard Philipe
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
|Casa-Museu Raymond Devos
|Preço reduzido para um tour guiado (€5 em vez de €8) e oficina de escrita (€15 em vez de €20)
|https://raymond-devos.org/
|Majestosa Bastilha
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Majestoso Passy
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Max Linder Panorama
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://maxlinder.com/
|MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
|Preço reduzido de €18 (em vez de €25 ou €30) em uma seleção de programas listados aqui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|Shoah Memorial
|Tour guiado gratuito no domingo à tarde. 5% de desconto na livraria
|memorialdelashoah.org
|Monnaie De Paris
|Tarifa reduzida de €10 na entrada do museu e tarifa reduzida de €10 para a pessoa acompanhante
|https://www.monnaiedeparis.fr/
|Museu Bossuet - Cidade de Meaux
|Taxa reduzida para portadores de passe Navigo e taxa reduzida para um acompanhante no modelo de uma oferta de descoberta
|http://www.musee-bossuet.fr/
|Museu de Clemenceau
|Tarifa reduzida para benefícios culturais em €3, todas as quartas-feiras. Os ingressos podem ser adquiridos no local, no estabelecimento.
|http://www.musee-clemenceau.fr/
|Museu de Arte e História de Melun
|Entrada por um preço único de 1 (excluindo preço reduzido), visita guiada gratuita para exposições temporárias, convite para inaugurações
|https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
|Museu de Arte e História Judaica
|Coleta permanente gratuita no primeiro sábado do mês, de outubro a junho, e -5% na livraria.
|http://www.mahj.org/
|Museu Louis Senlecq de Arte e História - L'Isle Adam
|Entrada gratuita
|http://www.musee.ville-isle-adam.fr/
|Museu de Arte e História Paul Eluard - Saint Denis
|Tarifas reduzidas e ofertas únicas em eventos, visitas, reuniões, fila de faltar
|http://musee-saint-denis.com/#accueil
|Museu da Via Navegável Interior
|Taxa reduzida de €4,50 em vez de €5, taxa social mínima de €2,70 em vez de €3, taxa para menores de 18 anos e escola em €1,80 em vez de €2, taxa reduzida Conflanais em €1,35 em vez de €1,50
|http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
|Museu da Gendarmaria
|Preço reduzido €5 e círculo €5 para serviços e visitas específicas
|https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
|Museu da Grande Guerra
|Tarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos. Oferta válida em bilhetes físicos e online.
|http://www.museedelagrandeguerre.eu/
|Museu Postal
|Tarifa reduzida na entrada do museu para portadores de passe Navigo
|http://www.museedelaposte.fr/
|Museu da Resistência Nacional
|Entrada pela metade do preço de €4 e dois vagos gratuitos para visitas guiadas aos sábados e domingos
|http://www.musee-resistance.com/
|Museu de Seine-et-Marne
|Melhores preços oferecidos pelos cinco estabelecimentos em passeios e eventos temporários
|http://www.musee-seine-et-marne.fr/
|Museu Toile de Jouy
|Entrada cheia €9 / preço reduzido €7
|http://www.museedelatoiledejouy.fr/
|Museu do Ar e do Espaço
|Tarifa reduzida para uma pessoa acompanhante no bilhete de check-in/embarque (entrada do museu e visita de avião)
|https://www.museeairespace.fr/
|Museu do Exército
|Reduzido
|https://www.musee-armee.fr/
|Musée de l'Orangerie
|Tarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu.
|https://www.musee-orangerie.fr/
|Museu de Montmartre
|Ingresso reduzido de €11 e acesso ao museu: coleções permanentes, exposição temporária, jardins + ofertas pontuais
|http://museedemontmartre.fr/
|Museu Departamental Bourdelle em Egreville
|Melhores preços em turnês e eventos temporários
|http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
|Museu Departamental de Pré-História na Île-de-France
|Melhores preços em turnês e eventos temporários
|http://www.musee-prehistoire-idf.fr/
|Museu Departamental de Pintores de Barbizon
|Melhores preços em turnês e eventos temporários
|http://www.musee-peintres-barbizon.fr/
|Museu Departamental Stephane Mallarmé
|Melhores preços em turnês e eventos temporários
|http://www.musee-mallarme.fr/
|Museu de Artes e Ofícios - Cnam
|Tarifa reduzida para o portador do passe Navigo e seus companheiros, no bilhete de acesso ao museu (incluindo entrada para exposições permanentes e temporárias), somente durante o período da exposição temporária.
|https://www.arts-et-metiers.net/
|Museu de História Urbana e Social de Suresnes
|Reduzido
|https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
|Musée d'Orsay
|Tarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu.
|https://www.musee-orsay.fr/
|Museu de Chocolate Choco Story
|€10 em vez de €12 e €8,50 em vez de €10 para jovens e estudantes
|http://www.museeduchocolat.fr/
|Museu da Propriedade Real de Marly
|Tarifa reduzida durante as férias escolares na zona C. Tarifa reduzida durante eventos excepcionais organizados em colaboração com os museus da França
|https://musee-domaine-marly.fr/
|Museu de Brinquedos Poissy
|Reduzido
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
|Museu do Louvre
|Oferece ao portador do Navigo o benefício da tarifa reduzida no cartão Amigos do Louvre. Ofertas disponíveis apenas no local, na recepção dos Amigos do Louvre sob a Pirâmide.
|http://www.amisdulouvre.fr/
|Musée du quai Branly – Jacques Chirac
|Navigo: taxa reduzida em passes anuais e audioguias. Passe Solo: €30 em vez de €35. Duo Pass: €50 em vez de €60. Audioguia: €3 em vez de €5. Cartão ImaginR: gratuito para o portador do cartão (-26 anos) + tarifa reduzida no ingresso de entrada (€9 em vez de €12) para um acompanhante. Na apresentação da prova de validade.
|http://www.quaibranly.fr/
|Musée En Herbe
|Taxa reduzida somente para imaginar portadores de R Estudante grátis para a pessoa acompanhante
|http://museeenherbe.com/
|Museu da Carreira Eugene
|Um DVD sobre o pintor Eugène Carrière dado aos portadores
|https://www.eugenecarriere.com/
|Museu do Forno
|Taxa reduzida de €7 em vez de €9
|http://www.musee-fournaise.com/
|Museu Intercomunal de Nogent-sur-Marne
|Tarifa reduzida em um tour guiado à sua escolha: exposição permanente às margens do Marne ou exposição permanente para grupos de 8 pessoas, mediante agendamento
|http://www.museenogentsurmarne.net/
|Museu Jean Jacques Rousseau
|Tarifa reduzida para pessoas que acompanham o visitante com o passe Navigo que se beneficia de tarifa reduzida ou gratuita no Museu Jean-Jacques Rousseau + 5% de desconto na loja do museu para os mesmos dois visitantes
|http://museejjrousseau.montmorency.fr/
|Museu Nacional Gustave Moreau
|Preço reduzido no ingresso do Museu Moreau (excluindo exposições): €5 em vez de €7. Valor reduzido no ingresso do Museu Moreau (durante a exposição): €7 em vez de €9, Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11.
|http://www.musee-moreau.fr/
|Museu Nacional Jean-Jacques Henner
|Preço reduzido para o ingresso do Museu Henner: €4 em vez de €6. Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11.
|https://www.musee-henner.fr/
|Museu Picasso
|Passe solo de 1 ano: €25 em vez de €27 Passe solo de 2 anos: €47 em vez de €50 Passe duo de 1 ano: €45 em vez de €50 Passe duo de 2 anos: €80 em vez de €90
|https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
|Nova Gare au Théâtre
|A Navigo Culture é de €8. Ofertas únicas: boletim informativo e para serem visíveis no site
|http://www.gareautheatre.com/
|Novo Teatro de Montreuil
|Reduzido
|http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
|Nova Odeon
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.nouvelodeon.com/
|Opéra Comique
|Óperas: -35 anos de idade 1 ingresso a -35% mesmo preço acompanhado Concerto: no almoço 1 ingresso comprado = 1 ingresso grátis Patrimônio: passeios de descoberta a 5€
|https://www.opera-comique.com/
|Ópera Massy
|Tarifa reduzida em todos os programas, veja as condições do programa
|http://www.opera-massy.com/
|Opéra National De Paris Garnier
|Tarifa reduzida em um tour autoguiado pelo Palais: €8 em vez de €12 €10 em vez de €14 durante o período da exposição
|https://www.operadeparis.fr/
|Orquestra Lamoureux
|Os assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida de €10 na categoria 3 em uma seleção de concertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por telefone (01 58 39 30 30) e mediante apresentação de recibo Navigo no momento da verificação de ingressos.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Orchestre National d'Ile-de-France
|Acesso à tarifa de assinante "3 concerts pass" ou à tarifa de assinante para menores de 28 anos para concertos de temporada* da Orchestre national d'Île-de-France na Philharmonie de Paris (*excluindo projetos excepcionais). Possibilidade de um terceiro beneficiar-se de sua taxa preferencial.
|https://philharmoniedeparis.fr/
|Palais de Tokyo
|Oferta em serviços específicos
|http://palaisdetokyo.com/
|PanoraMagique na Disneyland Paris
|Menos €2 em ingressos adultos (a partir de 12 anos), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVA
|https://www.panoramagique.com/
|Panteão - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial para ingresso simples e ingresso Combinado Panteão – Basílica de Saint-Denis
|http://www.paris-pantheon.fr/
|Partido Poético
|Tarifa reduzida para visitas guiadas aos sábados, de 22 de maio a outubro: €5
|https://www.parti-poetique.org/
|Anel Viário - Technopol
|Portadores do passe Navigo que possuem a melhor taxa (reduzida para candidatos a emprego, estudantes e portadores de cartão de deficiência) podem oferecer a outra pessoa uma tarifa reduzida de €15 em vez de €25 para a tarifa regular do Passe de 1 noite.
|https://www.pariselectronicweek.com/
|Semelhanças Cergy Pontoise
|Tarifa reduzida para portadores e acompanhantes, mostra ao preço A: €20 e mostra ao preço B: €13
|https://points-communs.com/
|Turismo de Provins Cidade Medieval
|Desconto de -15€ em tarifas públicas, exceto eventos especiais
|https://www.provins.net/
|Reflexão dos Medici
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Sala André Malraux
|Oferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os eventos com tarifas de temporada cultural para o portador + oferta tarifária Cercle Navigo para uma pessoa acompanhante
|https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
|Sala Jacques Berrier
|Entrada gratuita para shows e exibições públicas. Encontros privilegiados com os artistas após os shows.
|https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
|Feira do Livro e da Juventude
|Ao comprar um ingresso para lounge durante o fim de semana, há um segundo ingresso grátis
|http://slpjplus.fr/
|Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert Desnos
|Tarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora
|Tarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (bonde)
|Taxa reduzida de €10 dentro do limite de uma cota de 10 assentos por apresentação específica
|http://www.lafermedubuisson.com/
|Cerâmica de Sèvres - Manufatura e Museus Nacionais
|Entrada gratuita nas coleções permanentes do museu fora de períodos temporários e tarifas reduzidas durante exposições temporárias
|http://www.sevresciteceramique.fr/
|Studio Ciné
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Ateliê das Ursulinas
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.studiodesursulines.com/
|Studio Galande
|Tarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)
|http://www.studiogalande.fr/
|T2G Théâtre de Gennevilliers
|Preço reduzido em 18€
|http://www.theatredegennevilliers.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Acesso à taxa super reduzida de €9 em uma seleção de programas da temporada. Informações e reservas no 01 43 60 41 89
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro André Malraux
|Acesso à tarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos, em toda a programação de teatros e cinemas.
|https://www.tam.fr/
|Teatro André Malraux
|Tarifa reduzida em certos eventos cinematográficos
|https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
|Teatro Claude Debussy
|Tarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventos
|http://www.theatredemaisons-alfort.org/
|Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|https://www.ville-epinay-senart.fr/
|Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|https://www.aggloculture.fr/
|Théâtre De Brétigny
|Possibilidade de oferecer a outra pessoa a taxa reduzida válida apenas uma vez e ofertas únicas em eventos específicos
|http://www.theatre-bretigny.fr/
|Théâtre De Brunoy - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|http://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre De Châtillon
|Tarifa reduzida €14 e €14 para a pessoa que acompanha
|http://www.theatreachatillon.com/
|Théâtre De Chelles
|Reduzido
|http://theatre.chelles.fr/
|Théâtre De Crosnes - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre de Jouy
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre de la Cité internationale
|Tarifa com desconto de €16 para toda a temporada para portadores de Navigo
|http://www.theatredelacite.com/
|Théâtre de La Commune - Aubervilliers
|Preço reduzido: 1 lugar, €10 para -30 anos e €14 para + 30 anos com bebida grátis no bar
|http://lacommune-aubervilliers.fr/
|Teatro da Tempestade
|Preço reduzido €17 em vez de €22, mesmo preço para a pessoa acompanhante
|https://www.la-tempete.fr/
|Théâtre de la vallée
|Os assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todas as apresentações do Vendredis de la Grange e da tarifa para assinantes em todos os Goûters-théâtre. Oferta válida online ou por telefone no 01 34 04 03 41. Você pode ser solicitado a comprovação do Navigo no dia da apresentação. Para saber mais sobre o programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|Théâtre de l'Envol
|Aplicação da tarifa reduzida a todas as categorias de shows A – B- C – D da temporada cultural
|http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
|Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie
|A partir de setembro de 2023: todas as quintas-feiras, ingressos custam €17 em vez de €22 para assinantes do Navigo. Apresentações às 19h e 21h (recepção 1 hora antes de cada apresentação). Reservas: 01 48 08 39 74 ou [email protected]. Pagamento: por telefone ou no local. Esclarecimento do acesso ao teatro: o acesso é feito apenas pela estrada Champ de Manœuvre e não pelo Parc Floral. Está localizada na parte de trás do local da Cartoucherie e possui grandes portas e janelas vermelhas.
|https://www.epeedebois.com/
|Théâtre De Longjumeau
|Tarifa reduzida em todos os programas, exceto variedades e comédia, reservada na tarifa da cidade ver programa
|http://www.theatre-longjumeau.com/
|Teatro dos Oprimidos
|Assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todos os programas. Reservas apenas na bilheteria (que abre 40 minutos antes do início do show) e na apresentação de uma assinatura válida do Navigo.
|http://www.theatredelopprime.com
|Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
|Théâtre de Saint Quentin en Yvelines
|Tarifas com desconto
|http://www.theatresqy.org/
|Théâtre De Sartrouville
|Preço reduzido €19 para adultos e €8 para jovens de 12 a 26 anos com o mesmo preço, oferta especial em programas específicos
|http://www.theatre-sartrouville.com/
|Théâtre De Suresnes Jean Vilar
|Tarifa reduzida aberta para assinantes do Navigo em uma seleção de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para shows com tarifa A, €25 em vez de €30, para shows com tarifa B, €20 em vez de €25. Para menores de 28 anos, tarifa reduzida de €10 para shows com as tarifas A e B. Oferta sujeita à disponibilidade. Reserva no local ou por telefone no 01 46 97 98 10, de terça a sábado, das 13h às 18h, mediante apresentação de um passe Navigo válido.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Teatro ao Ar Livre Mel Bonis
|Entrada gratuita para shows e eventos públicos. Encontros privilegiados com artistas do Festival des Jardins d'Été e profissionais das artes cênicas.
|https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
|Théâtre De Yerres - Sothevy
|Tarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglo
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre des Bouffes du Nord
|Taxa reduzida válida em uma seleção dos programas da temporada
|https://www.bouffesdunord.com/
|Théâtre Des Sources
|Tarifa reduzida, excluindo assinatura, e oferta de tarifa reduzida para a pessoa acompanhante
|http://www.theatredessources.fr/
|Théâtre Du Blanc Mesnil
|Tarifa reduzida para todos os programas de acordo com o programa
|https://www.theatredublancmesnil.com/
|Théâtre du Châtelet
|Tarifa reduzida em uma seleção de shows e categorias de assentos dentro do limite da cota disponível
|https://www.chatelet.com/navigo/
|Théâtre du Cormier
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Dunois
|Tarifa reduzida €10 para +25 anos e €7,50 para jovens de 15 a 25 anos em certos programas
|http://www.theatredunois.org/
|Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Canadense
|Tarifa reduzida €17 em vez de €23, mesma tarifa associada e ofertas únicas em eventos dedicados
|https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
|Théâtre Jean Arp De Clamart
|Preço reduzido 12 €
|http://www.theatrejeanarp.com/
|Teatro Jean Vilar em Vitry-sur-Seine
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.theatrejeanvilar.com/
|Théâtre L'Etoile Du Nord
|Preço reduzido de €12 em vez de €17 nas reservas de shows online
|http://www.etoiledunord-theatre.com/
|Théâtre L'Avant Seine
|Taxa A: €25 em vez de €31 taxa B €15 em vez de €21 em uma seleção de programas
|http://www.lavant-seine.com/
|Théâtre L'azimut
|Preço reduzido €10 e Circle €15
|https://l-azimut.fr/
|Théâtre Les Bords De Scènes
|Taxa reduzida ou muito reduzida para jovens de 18 a 25 anos em uma seleção de programas
|http://www.lesbordsdescenes.fr/
|Théâtre Louis Aragon - SCINACD
|Tarifa reduzida (€12) para portadores de Navigo + uma pessoa de sua escolha
|http://tla-tremblay.fr/
|Teatro Mogador
|10% de desconto às terças, quartas e quintas-feiras, com base na tarifa de revendedor público
|https://www.theatremogador.com/
|Teatro Municipal de Fontainebleau
|Preço reduzido 2 (€16 zona 1 / €10 zona 2) em todos os programas da temporada. Oferta válida online e na bilheteria, sujeita à verificação de um recibo válido do Navigo. »
|https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
|Teatro Nanterre-Amandiers
|Oferta em desenvolvimento.
|http://www.nanterre-amandiers.com/
|Teatro Aberto
|Tarifas reduzidas de €14 para €18 nos programas da temporada, sujeito à disponibilidade
|http://www.theatre-ouvert.com/
|Théâtre Paris Villette
|Tarifa reduzida para programas "adolescentes/adultos" / €8 para o público jovem / oficinas gratuitas sujeitas à disponibilidade
|http://www.theatre-paris-villette.com/
|Théâtre Paul Éluard
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Pierre Fresnay
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre Romain Rolland
|Preço da assinatura do Classic em todos os shows (exceto os especiais): Preço cheio: €15,50, Preço reduzido*: €13,50, Preço mínimo*: €10 Reserva possível apenas no local ou por telefone. Tarifa reduzida: idosos (+60 anos), famílias numerosas, assinantes de teatro e amigos. Taxa mínima: -26 anos, candidatos a emprego, estudantes, portadores de cartão de invalidez, beneficiários da RSA, trabalhadores intermitentes na indústria do entretenimento."
|http://trr.fr/
|Teatro Sarah Bernhardt
|Implementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre Sénart Scène Nationale
|Redução de preço de 31 a 61 anos, preços de 13€ a 29€ e, para menores de 30 a +62 anos, ingressos de 10€ a 21€
|https://theatre-senart.com/
|Teatro Victor Hugo - Bagneux
|Preço em €13 para os beneficiários do Passe Navigo, assim como para um companheiro (círculo Navigo). Serviço específico: convites para residências, visitas ao teatro, exposições.
|http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
|Estrelas de Paris
|Desconto de €3 na tarifa (adulto e criança) vigente para cruzeiros de uma hora todos os dias, exceto 14 de julho e 31 de dezembro. Desconto em cruzeiros guiados (dependendo da estação), cruzeiro em família (dependendo da estação), cruzeiro com aperitivos (todos os dias às 21h).
|https://www.vedettesdeparis.fr/
|Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de ingresso único
|http://www.villa-savoye.fr/