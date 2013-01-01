Mapa das vantagens culturais do Navigo

Os benefícios culturais são descontos de tarifas ou serviços exclusivos disponíveis durante todo o ano em + 300 locais culturais em toda a Île-de-France, para assinantes da Navigo (Anual, Mês, imagine R, Sênior, Liberté +).

Lista de espaços culturais parceiros
Espaço culturalOferta de vantagens culturais do NavigoDescubra + sobre o lugar
4 DeltaTarifa reduzida nas exibições do Festival Ciné-Junior (2 a 15 de fevereiro) e tarifa reduzida nas outras exibiçõeshttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
7 ParnassosTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.parnassiens.com/
Abadia de MaubuissonEntrada gratuita para as exposições e desconto de 50% a 60% em bebidashttps://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
Produções AmaclioOferecemos aos portadores do cartão Navigo uma tarifa Navigo Culture equivalente à tarifa reduzida da experiência Eternelle Notre-Dame, ou seja, €20,99 em vez de €30,99https://amaclio.com/
Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)Oferta de descoberta com taxa reduzidahttps://www.atelierdeparis.org/
Vozes Threading - 24 de janeiro a 11 de fevereiro de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.http://aufildesvoix.com/
Auditório Gérard Grisey do ConservatórioOferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os shows a preços da temporada cultural para o portador + Navigo Circle como companheirohttps://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
Balão Generali ParisMenos €2 em ingressos adultos (12 anos e +), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVAhttps://www.ballondeparis.com/
Basílica de Saint-DenisTarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado, Panteão – Basílica de Saint-Denishttp://www.saint-denis-basilique.fr/
Biblioteca Nacional da FrançaOferta em desenvolvimento.https://www.bnf.fr/fr
Cabaret SauvageTarifa reduzida em produções e serviços específicos, como reuniões com artistashttps://www.cabaretsauvage.com/
Centquatre104Redução de taxa em todo o programahttps://www.104.fr/
Centro André MalrauxTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
Centro Cultural Aragão-TrioletTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
Centro Cultural de Cinema Yves MontandPara portadores do passe Navigo, acesso à tarifa individual mais vantajosa para exibições e exibições no cinema. Para portadores do passe Navigo com assinatura "Meu cartão", é possível transferir a tarifa de assinante para um terceiro de sua escolha.https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
Centro Cultural FórumA Cidade de Saint Gratien oferece aos portadores do Passe Cultural Navigo a oportunidade de aproveitar a tarifa reduzida para shows durante a temporada culturalhttp://www.ville-saintgratien.fr
Centro Cultural PicassoImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centro Cultural Wladimir d'OrmessonTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
O Centro de Ação Cinematográfica RexTarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação)http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
Centre d'Art Contemporain (CAC) BrétignyConvite para inaugurações e encontros com artistashttps://www.cacbretigny.com/fr/
Centro Valônia-BruxelasTaxa reduzida em todo o programa, -5% na livrariahttp://www.cwb.fr/
Centre des ArtsImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centre des Arts Enghien les BainsOs assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em todo o programa (teatro, cinema, concerto, festival, incluído). Oferta válida online ou na bilheteria do centro e sujeita à apresentação de uma justificativa Navigo. http://www.cda95.fr/
Centro das margens do MarneOferta de ingressos com desconto para quartos de membroshttp://www.cdbm.org/
Centre PompidouAcesso ao valor reduzido para portadores do passe Navigo para exposições temporárias e coleção permanente, ao final do dia a partir das 18h. Possibilidade de oferecer a um amigo ou familiar a tarifa reduzida a partir das 18h, caso o portador do passe Navigo já seja elegível para a tarifa reduzida.https://billetterie.centrepompidou.fr
Capela Expiatória - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
Chaplin - DenfertTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Chaplin - Saint-LambertTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Castelo de AuversTaxa reduzida de €10 de terça a sexta-feira. Oferta válida mediante apresentação de justificativa Navigo na bilheteria do castelo.http://www.chateau-auvers.fr/
Castelo de BreteuilTarifa reduzida para entrada no parque ou para a visita ao castelohttps://www.breteuil.fr/fr/
Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Château de FontainebleauTarifa especial de ingresso únicohttps://www.chateaudefontainebleau.fr/
Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://www.chateau-maisons.fr/
Castelo de Monte CristoTarifa reduzida apenas aos sábadoshttps://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://www.chateau-vincennes.fr/
Museu do Castelo de NemoursPreço: 3€ visita gratuita e 5€ tour guiado, e mesma oferta para o portador acompanhantehttps://www.nemours.fr/chateau-musee
Château Rosa BonheurTarifa reduzida na reserva e encontro com o artista mesma tarifa para acompanhantehttps://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
Clube de Cinema ChristineTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)https://pariscinemaclub.com/christine/
Cinema 220Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membroshttp://www.cine220.com/
Cinema Agnès VardaTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,https://www.lesbordsdescenes.fr/
André Malraux CinemaTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
Apollo CinemaTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://cinema-apollo.fr/
Arcel CinemaOferta única e tarifa reduzida nas academias associadashttps://cinemas.grandparissud.fr/arcel
Cinema de VanvesTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://www.theatre-vanves.fr/
Cinema dos CineastasTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.bistrotdescineastes.com/
Pantheon CinemaTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
Henri Langlois CinemaImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Intercomunitário de YsieuxImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Itinerante CinessonnePara assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida para toda a programação do Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida na apresentação do passe Navigo atual na bilheteria dos locais parceiros.https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
Jacques Brel CinemaImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Jacques Prévert CinemaTarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet, + tarifa reduzida de €16 em vez de €22 no programa transmitido "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française"http://www.tcprevert.fr/
Jacques Prévert CinemaPreço de €2,50 em sessões de eventos identificadas.http://cineprevert.blogspot.fr/
Jean Vigo CinemaTarifa reduzida na academia para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Canter.http://www.cinema-jean-vigo.fr/
Cinema l'AntarèsImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema la LucarneOferta de ingressos com desconto para quartos de membroshttp://www.mjccreteil.com/
Cinema Le CalypsoTarifa reduzida para ingressos de cinema simples; conferências ALTAIR; Ópera, balé, concertos, transmissões teatraishttp://cinema-calypso.fr/
Cinema Le CasinoTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://www.mairie-villiers94.com/
Cinema Le ContiImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le Figuier BlancImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ForumTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
Cinema Le KosmosTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://cinemakosmos.fontenay.fr/
Cinema Le Lavoir numériqueTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
Cinema Le LidoTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
Cinema Le PalaceImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ParterreOferta única e tarifa reduzida nos quartos para membroshttps://www.cinemaleparterre.fr/
Cinema le SélectTarifa reduzida em noites de entretenimento e debates (excluindo transmissões ao vivo) para portadores de passe Navigohttp://www.leselect.ville-antony.fr/
Cinema Les 7 BatignollesTaxa reduzida de €11,90 em vez de €14,20 todas as segundas e quintas-feiras, excluindo eventoshttp://cinema-7batignolles.fr/
Cinema Les ToilesTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,https://ecransvo.org/
Lino Ventura CinemaOferta única e tarifa reduzida nos quartos para membroshttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Louis Daquin CinemaTaxa reduzida de €5 para portadores de passe em vez de €6,50http://cinemadublancmesnil.fr/
Prévert CinemaTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://salle-pierre-et.gaqo.net/
Royal Palace CinemaTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://royalpalacenogent.fr/
Studio 28 CinemaTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.cinema-studio28.fr/
Trianon CinemaTarifa reduzida para portadores do Passe Navigo em todas as exibições de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendente de confirmação)http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
Utopia CinemaImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinemas do PalácioNa apresentação de um passe Navigo válido no caixa, é oferecida uma taxa de €5 nas exibições dos Cinémas du Palais: sessões com convidados, animadas, com oficinas, em média de dois eventos por semana, ao longo do ano, para todas as idades. Excluindo as exibições de ópera no cinemahttp://www.lepalais.com/
Cinépal'Oferta única e tarifa reduzida nos quartos para membroshttps://www.cinepal.fr/
CinéticaOferta de ingressos com desconto para quartos de membroshttp://www.caese.fr/
Cité de la musique-Philharmonie de ParisTarifa reduzida para o Museu e para as exposições da Cité de la musique - Philharmonie de Parishttps://philharmoniedeparis.fr/fr
Cidade de Arquitetura e PatrimônioPara assinantes do Navigo, acesso à tarifa reduzida de €6 em vez de €9 para o museu e €9 em vez de €12 para exposições temporárias. Oferta válida na apresentação do passe Navigo na bilheteria do museu.https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Cidade da Ciência e IndústriaTaxa reduzida concedida dentro do limite de estoques elegíveis na compra online de ingresso de preço cheio Exhibitions da Cité des sciences et de l'industrie mediante ativação do código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 ano, renovável 2 vezeshttps://www.cite-sciences.fr
Citéco - Cité de l'ÉconomiePara assinantes do Navigo e seus companheiros, tarifa reduzida nas coleções permanentes. Para assinantes, imagine R, uma taxa muito reduzida de 6€ nas coleções permanentes. Oferta válida em ingressos online e físicos, mediante apresentação de comprovante. https://www.citeco.fr/
Club de l'ÉtoileTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.clubdeletoile.fr/
Empresa Oposito - Le Moulin FonduTarifas específicas para visitas organizadas, passeios e reuniões com privilégioshttps://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
Serviço de concierge - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial para bilhete simples, bilhete combinado Conciergerie – Sainte-Chapellehttp://www.paris-conciergerie.fr/
Conservatório Regional de Cergy-PontoisePreço reduzido: €5 ou €10, dependendo dos concertoshttp://www.conservatoire-cergypontoise.fr
Coulommiers Pays de Brie Turismo1 ingresso grátis por 1 ingresso comprado em serviços de turismo com Ferté Jazz + Atelier du goût em sessão privada, 1 degustação de brie e champanhe ou 1 ingresso gratuito para aula de culinária masterclass por sessãohttps://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
Dali ParisPreço cheio (26 anos +): €13, Redução (professores, candidatos a emprego, -26 anos): €9, Grátis: -8 anoshttp://www.daliparis.com/
Domaine de Dampierre-en-YvelinesReduzidohttps://www.domaine-dampierre.com/
Cinema DomontImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Escola de Arte Janine HaddadOferta de preço reduzido, cursos, encontros privilegiados com os artistas expositores. Aberturas de exposições.https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
Escolas do Clube de CinemaOferta em desenvolvimento.https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
Festival Eole Factory - 7 a 10 de setembro de 2023Abertura da tarifa reduzida para assinantes do mês Navigo, Anual, Idoso, imagine R e Liberté +.https://www.eolefactoryfestival.com
Espada de MadeiraOferta em desenvolvimento.http://www.cine-epeedebois.fr/
Espaço 1789Abertura da tarifa reduzida para assinantes do Navigo para os seguintes shows da temporada 2023/2024: Maldonne, coreografia de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia de Smaïl Kanouté; Livre Arbítrio, de Julie Bertin; Jogadoras de basquete feminino de Bamako por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida apenas na bilheteria mediante apresentação de uma assinatura válida do Navigo.http://www.espace-1789.com/
Espace Bernard MantienneTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://ebmantienne.fr/
Espace cultural Alain-Poher - Salle Charles ChaplinTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-BicêtreTarifa reduzida de €9 em exposições, €15 em exposições com taxa excepcional e €8 em exposições familiareshttp://ecam-lekremlinbicetre.com/
Daniel Sorano EspaçoTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://www.espacesorano.com/
Espace des Arts - Salle Philippe NoiretTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://espace-des-arts.fr/
Espace Jean-Marie PoirierTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
Festival Barroco de Pontoise - 23 de setembro a 16 de dezembro de 2023Preço reduzido em todo o programa (exceto 24 de setembro e 20 de outubro). Compre diretamente online no site ou presencialmente às quartas-feiras, das 11h30 às 18h30. Para mais informações: 0134351871www.festivalbaroque-pontoise.fr
Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de setembro de 2023Para concertos com uma única série: acesso à tarifa reduzida para assinantes da Navigo. Para concertos que oferecem várias categorias de assentos: atualização das categorias 2 e 3 para assinantes do Navigo (categoria 2 pelo preço do 3º e categoria 3 pelo preço do 4º). Ofertas válidas por telefone no telefone 01 30 36 77 77 ou por e-mail no [email protected] e sujeitas ao envio de um recibo Navigo por e-mail.https://festival-auvers.com/
Festival D'automne em Paris - 7 de setembro de 2023 a 30 de janeiro de 2024Para portadores de assinatura Navigo, o Festival d'Automne oferece, para todo o programa da edição de 2023, ou seja, 82 eventos em 73 locais em Paris e Île-de-France, 4.000 assentos com tarifa reduzida em ingressos individuais completos, excluindo assinaturas e tarifas específicas. Para mais informações, consulte o programa online do festival https://www.festival-automne.com/programmehttps://www.festival-automne.com/
Festival de Saint Denis - 2 a 27 de junho de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.http://www.festival-saint-denis.com/
Festival des 2 Rivières - 16 a 18 de junho de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de setembro a 10 de dezembro de 2023Para portadores de assinatura Navigo e sua acompanhante, tarifa reduzida em toda a programação (exceto La Grande Table em 25 de novembro). Como o Festival é itinerante, o preço varia de acordo com o concerto e sua localização.https://www.jazzaufildeloise.fr
Festival Mama - 11 a 13 de outubro de 2023Os assinantes do Navigo beneficiam-se da tarifa reduzida de €22 em todo o programa do festival, com o limite de 40 assentos por dia. Reserva na bilheteria dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cbhttps://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
Festival de Verão de Paris - 10 a 30 de julho de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.https://www.parislete.fr/
Festival da Sociedade do Pavão - 8 e 9 de julho de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Festival Rock-En-Seine - 23 a 27 de agosto de 2023Ofereça para participar da próxima edição do festival.https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
Solidias de FestivalOfereça para participar da próxima edição do festival.https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
World Music Cities Festival - 13 de outubro a 12 de novembro de 2023Os assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida dos concertos do festival realizados no Point Fort em Aubervilliers. Veja o programa no site do festival. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação.http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
Festival We Love GreenOfereça para participar da próxima edição do festival.https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
Festival YardlandOfereça para participar da próxima edição do festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Pista 7Tarifa reduzida de 3€ no preço cheio reservado para os habitantes do Val d'Europehttp://www.file7.com/
Fundação Le CorbusierDesconto de 2€ no preço cheio e oferta única em visitas guiadas gratuitas anunciadas pelo boletim informativohttp://www.fondationlecorbusier.fr/
Fundação RoyaumontTaxa reduzida na entrada das visitas, mesma tarifa para acompanhanteshttps://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
France Miniature20% de desconto no ingresso da bilheteria do Parque Miniatura França para assinantes do Navigo + 1 pessoa acompanhante. Oferta válida na apresentação de um passe Navigo válido nos guichês do parque France Miniature, até 5 de novembro de 2023, conforme o cronograma de abertura. Não trocável, não reembolsável e não pode ser combinado com nenhuma promoção ou taxa preferencial. D37http://www.franceminiature.fr/
Galeria ContinuaPasseio guiado gratuitohttp://www.galleriacontinua.com/
Grande AçãoOferta em desenvolvimento.http://www.legrandaction.com/
Instituto de Culturas IslâmicasOs assinantes do Navigo se beneficiam de um tour guiado gratuito e exclusivo por cada exposição da ICI https://www.institut-cultures-islam.org/
Instituto do Mundo ÁrabeTarifa reduzida para assinantes do Navigo na entrada em museus, exposições e exposições. Tarifa reduzida para o acompanhante do assinante do Navigo se tiver menos de 26 anos, candidato a emprego ou beneficiário da RSA. Para os menores de 26 anos, a exposição "O que a Palestina traz ao mundo" e o museu são gratuitas durante todo o verão.http://www.imarabe.org/
Instituto GiacomettiOs assinantes da Navigo se beneficiam de uma taxa preferencial de €7 para a exposição ALBERTO GIACOMETTI. THE NOSE, de 7 de outubro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Oferta válida apenas no guichê da fundação, mediante apresentação de justificativa válida do Navigohttps://www.fondation-giacometti.fr/
Orquestra Insula e artistas convidadosTarifa reduzida PÚBLICO dentro do limite de 100 lugares + Taxa reduzida JUVENTUDE 10€ concertos de temporadahttp://insulaorchestra.fr/
Teatro Visual InternacionalTaxa reduzida de €15 para portadores de passe Navigo e taxa de descoberta de €15 para a segunda pessoa como parte do círculo Navigohttp://ivt.fr/
Quadra de TênisTarifa reduzida no Solo Pass e Duo Pass / oferta limitada às primeiras 1000 assinaturashttps://jeudepaume.org/pass-image/
A TelaTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.lecranstdenis.fr/
A Laranja AzulImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
A Olaria Cdndu Val de MarneBebida quente de cortesia no barhttps://www.labriqueterie.org/
A Cinémathèque FrançaiseOferta do Museu Méliès: 1 ingresso cheio comprado / 1 entrada gratuita. Oferta válida apenas no local.https://www.cinematheque.fr/
A ChaveTarifa reduzida em uma seleção de datas e em uma cota de assentos por data.http://www.laclef.asso.fr/
Teatro La CollineA cada três meses, a La Colline oferece aos portadores de um passe Navigo a oportunidade de beneficiar de uma tarifa preferencial para assistir a um evento da temporada: €20 por assento e €10 para menores de 30 anos. . Oferta válida para a compra de 2 ingressos nas datas indicadashttps://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
O Dínamo das Banlieues BleuesTaxa de assinatura (€8 por show) para uma seleção de 2 shows por trimestre, no limite de 5 ingressos por noite. Reserva apenas por telefone e coleta no local após verificação de validade.http://www.banlieuesbleues.org/
O FelugradoTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttps://www.mairie-neuillyplaisance.com/
A Ferme du BuissonTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://www.lafermedubuisson.com/
A Galeria, Centro de Arte Contemporânea de Noisy-le-SecOferta de visitas e reuniões privilegiadas em torno de um lanche e entrega de publicações publicadas pelo Centrohttp://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
O Vaga-lumeImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
O MandapaAcesso à tarifa reduzida, do mesmo nível oferecido a candidatos a emprego, estudantes, aposentados, residentes do 13º arrondissement. Reserva e pagamento online no site do estabelecimento.https://www.centre-mandapa.fr/
La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique NationalePreço de 12€ para beneficiários de benefícios sociais mínimos e 10€ para membros, com o mesmo valor para acompanhanteshttp://www.lapop.fr/
La Scala ParisA cultura Navigo, acesso à tarifa reduzida em todos os programas. Cercle, acesso à tarifa reduzida em todos os programas para uma segunda pessoa.https://lascala-paris.com/
O Seine MusicaleTaxa reduzida em 10% em relação ao preço total, em uma seleção de espetáculos apresentados pelo Seine Musicale, dentro do limite de lugares disponíveis.https://www.laseinemusicale.com/
O ArquipélagoOferta em desenvolvimento.http://www.larchipel.net/
O ArlequimOferta em desenvolvimento.http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
A 6BEntrada gratuita para todas as exposições todas as quintas-feiras à noite e domingos à noitehttps://www.le6b.fr/
A BolaPreço reduzido: €6 em vez de €7http://www.le-bal.fr/
O BalzacOferta em desenvolvimento.http://www.cinemabalzac.com/
O BradyOferta em desenvolvimento.http://www.lebrady.fr/
O Cin'HocheTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.cinhoche.fr/
O Cinema de Choisy-le-RoiTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://theatrecinemachoisy.fr/
O CrédacTarifa reduzida na Crédacantine (Visita da exposição e almoço)http://www.credac.fr/
O CuboA taxa reduzida de €5 se aplica a todos os shows e concertoshttp://www.lecube.com/
O Ciclope - Jean TinguelyTarifa reduzida na apresentação do bilhetehttp://www.lecyclop.com/
O Fórum VauréalDesconto para portadores de passe Navigo de €2 do preço de pré-venda para cada concertohttp://www.leforum-vaureal.fr/
Os Estúdios Grand Rex & RexPara o assinante do Navigo, tarifa reduzida em €9 para a visita aos Estúdios Rex, tarifa reduzida nas sessões de cinema na segunda e terça-feira das 13h às 17h30, tarifa reduzida em €15,50 no tour guiado pelo Grand Rex. Oferta válida para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outro lugar.https://www.legrandrex.com/rexstudios
O Salão da CançãoPreço reduzido: €10 em vez de €13 e €12 em vez de €18 para imaginar R €5http://www.lehall.com/
O LincolnTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.lelincoln.com/
A Troca de LivrosEntrada gratuita para as ações culturais públicas da Livre-Échange. Encontros privilegiados com autores e profissionais da indústria do livrohttps://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
O LuxorTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.cinemalouxor.fr/
O LucernaireTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.lucernaire.fr/
O Majestic em MontereauCom apresentação de um passe Navigo válido no caixa, os portadores de passe residentes fora dos municípios de Montereau e dos municípios sócios (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats e Egligny) beneficiam-se das mesmas taxas especiais "Partners" do que aqueles concedidos aos habitantes desses municípios. Veja a lista dessas taxas no site do estabelecimento.https://www.majestic-montereau.fr/
O Teatro MonfortRedução de taxa em todo o programahttp://www.lemonfort.fr/
Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la MarionnetteTarifas com descontohttp://www.lemouffetard.com/
O Menor Circo do MundoO Menor Circo do Mundo oferece uma tarifa reduzida de €10http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
O ponto forte de AubervilliersOs assinantes do Navigo envolvidos têm acesso à tarifa reduzida em uma seleção de concertos. Veja o programa no site do Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida na bilheteria online e sujeita à apresentação de uma prova Navigo na noite da apresentação. http://www.lepointfort.com
O RexyTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://www.cinemaprovins.fr/
O Santo André das ArtesOferta em desenvolvimento.http://cinesaintandre.fr/
O EstúdioTarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,https://lestudio-aubervilliers.fr/
O Teatro RungisOferta em desenvolvimento.http://www.theatre-rungis.fr/
O TrianonTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.cinematrianon.fr/
A Tela NômadeTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.ecran-nomade.fr/
O ArmazémOferta em desenvolvimento.http://www.lentrepot.fr/
Os 3 Cinemas RobespierreTarifa reduzida em certas exibições como parte do festival Ciné Junior (2-15 de fevereiro). Tarifa reduzida para portadores do Navigo Pass em todas as exibições de Arthur Rambo, de Laurent Cantet,http://3cines.vitry94.fr/
Os 3 LuxemburgosOferta em desenvolvimento.http://www.lestroisluxembourg.com/
Os 5 CaumartinsTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.cinqcaumartin.com/
As Cinoches - DesnosOferta única e tarifa reduzida nas academias associadashttps://cinemas.grandparissud.fr
Les Gémeaux Scène Nationale De SceauxTarifas reduzidas dentro do limite de vagas disponíveis - excluindo eventos com preço únicohttp://www.lesgemeaux.com/
O EscorialOferta em desenvolvimento.http://www.lesecransdeparis.fr/
A ondaPreço reduzido €18 em shows de dançahttp://www.londe.fr/
Prefeitura de LuminorOferta em desenvolvimento.http://www.luminor-hoteldeville.com/
Mac CréteilPreço reduzido de €12 e gratuito para acompanhanteshttps://www.maccreteil.com/
Mac ValLista de preços de 4€ em vigorhttp://www.macval.fr/
Casa de Auguste ContePreço reduzido de €2 na entradahttp://www.augustecomte.org/
Maison Caillebotte - Cidade de YerresValor da cultura Navigo = 10€ (Visita à casa + exposição atual) Valor da cultura Navigo = 6€ (Apenas visita à casa)https://www.yerres.fr/
Casa de Ferro Cidade de PoissyReduzidohttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
Casa da Cultura do JapãoA taxa de membro do MCJP aplicada apenas a exibições em cinemahttp://www.mcjp.fr/
Casa da PoesiaOferta de cartões juvenis aos primeiros inscritos (100 cartões a ganhar) com o código "MDP"https://www.maisondelapoesieparis.com/
Casa de Artes Malakoff1 sacola tote oferecida na primeira visita e visita VIP da exposição e visita de lanches para crianças durante as festas, com tarifa reduzida para os Workshopshttp://maisondesarts.malakoff.fr/
Casa do Doutor GachetDoação de um documento para ajudar na visitahttps://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
Casa Jean CocteauA tarifa da Navigo Culture é equivalente à tarifa reduzida, ou seja, €6,50, para uma visita autoguiada. A tarifa Navigo Culture é equivalente à taxa reduzida, ou seja, €6,50, para participar de um evento.http://www.maisonjeancocteau.com/
Maison Pour Tous Gérard PhilipeTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttps://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
Casa-Museu Raymond DevosPreço reduzido para um tour guiado (€5 em vez de €8) e oficina de escrita (€15 em vez de €20)https://raymond-devos.org/
Majestosa BastilhaOferta em desenvolvimento.http://www.lesecransdeparis.fr/
Majestoso PassyTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.lesecransdeparis.fr/
Max Linder PanoramaTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://maxlinder.com/
MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-DenisPreço reduzido de €18 (em vez de €25 ou €30) em uma seleção de programas listados aqui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifshttps://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
Shoah MemorialTour guiado gratuito no domingo à tarde. 5% de desconto na livrariamemorialdelashoah.org
Monnaie De ParisTarifa reduzida de €10 na entrada do museu e tarifa reduzida de €10 para a pessoa acompanhantehttps://www.monnaiedeparis.fr/
Museu Bossuet - Cidade de MeauxTaxa reduzida para portadores de passe Navigo e taxa reduzida para um acompanhante no modelo de uma oferta de descobertahttp://www.musee-bossuet.fr/
Museu de ClemenceauTarifa reduzida para benefícios culturais em €3, todas as quartas-feiras. Os ingressos podem ser adquiridos no local, no estabelecimento.http://www.musee-clemenceau.fr/
Museu de Arte e História de MelunEntrada por um preço único de 1 (excluindo preço reduzido), visita guiada gratuita para exposições temporárias, convite para inauguraçõeshttps://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
Museu de Arte e História JudaicaColeta permanente gratuita no primeiro sábado do mês, de outubro a junho, e -5% na livraria.http://www.mahj.org/
Museu Louis Senlecq de Arte e História - L'Isle AdamEntrada gratuitahttp://www.musee.ville-isle-adam.fr/
Museu de Arte e História Paul Eluard - Saint DenisTarifas reduzidas e ofertas únicas em eventos, visitas, reuniões, fila de faltarhttp://musee-saint-denis.com/#accueil
Museu da Via Navegável InteriorTaxa reduzida de €4,50 em vez de €5, taxa social mínima de €2,70 em vez de €3, taxa para menores de 18 anos e escola em €1,80 em vez de €2, taxa reduzida Conflanais em €1,35 em vez de €1,50http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
Museu da GendarmariaPreço reduzido €5 e círculo €5 para serviços e visitas específicashttps://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
Museu da Grande GuerraTarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos. Oferta válida em bilhetes físicos e online.http://www.museedelagrandeguerre.eu/
Museu PostalTarifa reduzida na entrada do museu para portadores de passe Navigohttp://www.museedelaposte.fr/
Museu da Resistência NacionalEntrada pela metade do preço de €4 e dois vagos gratuitos para visitas guiadas aos sábados e domingoshttp://www.musee-resistance.com/
Museu de Seine-et-MarneMelhores preços oferecidos pelos cinco estabelecimentos em passeios e eventos temporárioshttp://www.musee-seine-et-marne.fr/
Museu Toile de JouyEntrada cheia €9 / preço reduzido €7http://www.museedelatoiledejouy.fr/
Museu do Ar e do EspaçoTarifa reduzida para uma pessoa acompanhante no bilhete de check-in/embarque (entrada do museu e visita de avião)https://www.museeairespace.fr/
Museu do ExércitoReduzidohttps://www.musee-armee.fr/
Musée de l'OrangerieTarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu. https://www.musee-orangerie.fr/
Museu de MontmartreIngresso reduzido de €11 e acesso ao museu: coleções permanentes, exposição temporária, jardins + ofertas pontuaishttp://museedemontmartre.fr/
Museu Departamental Bourdelle em EgrevilleMelhores preços em turnês e eventos temporárioshttp://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
Museu Departamental de Pré-História na Île-de-FranceMelhores preços em turnês e eventos temporárioshttp://www.musee-prehistoire-idf.fr/
Museu Departamental de Pintores de BarbizonMelhores preços em turnês e eventos temporárioshttp://www.musee-peintres-barbizon.fr/
Museu Departamental Stephane MallarméMelhores preços em turnês e eventos temporárioshttp://www.musee-mallarme.fr/
Museu de Artes e Ofícios - CnamTarifa reduzida para o portador do passe Navigo e seus companheiros, no bilhete de acesso ao museu (incluindo entrada para exposições permanentes e temporárias), somente durante o período da exposição temporária.https://www.arts-et-metiers.net/
Museu de História Urbana e Social de SuresnesReduzidohttps://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
Musée d'OrsayTarifa reduzida em toda a oferta de associação Carte Blanche. Oferta válida apenas na bilheteria física do museu. https://www.musee-orsay.fr/
Museu de Chocolate Choco Story€10 em vez de €12 e €8,50 em vez de €10 para jovens e estudanteshttp://www.museeduchocolat.fr/
Museu da Propriedade Real de MarlyTarifa reduzida durante as férias escolares na zona C. Tarifa reduzida durante eventos excepcionais organizados em colaboração com os museus da Françahttps://musee-domaine-marly.fr/
Museu de Brinquedos PoissyReduzidohttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
Museu do LouvreOferece ao portador do Navigo o benefício da tarifa reduzida no cartão Amigos do Louvre. Ofertas disponíveis apenas no local, na recepção dos Amigos do Louvre sob a Pirâmide.http://www.amisdulouvre.fr/
Musée du quai Branly – Jacques ChiracNavigo: taxa reduzida em passes anuais e audioguias. Passe Solo: €30 em vez de €35. Duo Pass: €50 em vez de €60. Audioguia: €3 em vez de €5. Cartão ImaginR: gratuito para o portador do cartão (-26 anos) + tarifa reduzida no ingresso de entrada (€9 em vez de €12) para um acompanhante. Na apresentação da prova de validade.http://www.quaibranly.fr/
Musée En HerbeTaxa reduzida somente para imaginar portadores de R Estudante grátis para a pessoa acompanhantehttp://museeenherbe.com/
Museu da Carreira EugeneUm DVD sobre o pintor Eugène Carrière dado aos portadoreshttps://www.eugenecarriere.com/
Museu do FornoTaxa reduzida de €7 em vez de €9http://www.musee-fournaise.com/
Museu Intercomunal de Nogent-sur-MarneTarifa reduzida em um tour guiado à sua escolha: exposição permanente às margens do Marne ou exposição permanente para grupos de 8 pessoas, mediante agendamentohttp://www.museenogentsurmarne.net/
Museu Jean Jacques RousseauTarifa reduzida para pessoas que acompanham o visitante com o passe Navigo que se beneficia de tarifa reduzida ou gratuita no Museu Jean-Jacques Rousseau + 5% de desconto na loja do museu para os mesmos dois visitanteshttp://museejjrousseau.montmorency.fr/
Museu Nacional Gustave MoreauPreço reduzido no ingresso do Museu Moreau (excluindo exposições): €5 em vez de €7. Valor reduzido no ingresso do Museu Moreau (durante a exposição): €7 em vez de €9, Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11.http://www.musee-moreau.fr/
Museu Nacional Jean-Jacques HennerPreço reduzido para o ingresso do Museu Henner: €4 em vez de €6. Preço reduzido no ingresso combinado Moreau/Henner (excluindo a exposição): €7 em vez de €9 e (durante a exposição): €9 em vez de €11.https://www.musee-henner.fr/
Museu PicassoPasse solo de 1 ano: €25 em vez de €27 Passe solo de 2 anos: €47 em vez de €50 Passe duo de 1 ano: €45 em vez de €50 Passe duo de 2 anos: €80 em vez de €90https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
Nova Gare au ThéâtreA Navigo Culture é de €8. Ofertas únicas: boletim informativo e para serem visíveis no sitehttp://www.gareautheatre.com/
Novo Teatro de MontreuilReduzidohttp://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
Nova OdeonTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.nouvelodeon.com/
Opéra ComiqueÓperas: -35 anos de idade 1 ingresso a -35% mesmo preço acompanhado Concerto: no almoço 1 ingresso comprado = 1 ingresso grátis Patrimônio: passeios de descoberta a 5€https://www.opera-comique.com/
Ópera MassyTarifa reduzida em todos os programas, veja as condições do programahttp://www.opera-massy.com/
Opéra National De Paris GarnierTarifa reduzida em um tour autoguiado pelo Palais: €8 em vez de €12 €10 em vez de €14 durante o período da exposiçãohttps://www.operadeparis.fr/
Orquestra LamoureuxOs assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida de €10 na categoria 3 em uma seleção de concertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por telefone (01 58 39 30 30) e mediante apresentação de recibo Navigo no momento da verificação de ingressos.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Orchestre National d'Ile-de-FranceAcesso à tarifa de assinante "3 concerts pass" ou à tarifa de assinante para menores de 28 anos para concertos de temporada* da Orchestre national d'Île-de-France na Philharmonie de Paris (*excluindo projetos excepcionais). Possibilidade de um terceiro beneficiar-se de sua taxa preferencial.https://philharmoniedeparis.fr/
Palais de TokyoOferta em serviços específicoshttp://palaisdetokyo.com/
PanoraMagique na Disneyland ParisMenos €2 em ingressos adultos (a partir de 12 anos), ou seja, €13 em vez de €15 incluindo IVAhttps://www.panoramagique.com/
Panteão - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial para ingresso simples e ingresso Combinado Panteão – Basílica de Saint-Denishttp://www.paris-pantheon.fr/
Partido PoéticoTarifa reduzida para visitas guiadas aos sábados, de 22 de maio a outubro: €5https://www.parti-poetique.org/
Anel Viário - TechnopolPortadores do passe Navigo que possuem a melhor taxa (reduzida para candidatos a emprego, estudantes e portadores de cartão de deficiência) podem oferecer a outra pessoa uma tarifa reduzida de €15 em vez de €25 para a tarifa regular do Passe de 1 noite.https://www.pariselectronicweek.com/
Semelhanças Cergy PontoiseTarifa reduzida para portadores e acompanhantes, mostra ao preço A: €20 e mostra ao preço B: €13https://points-communs.com/
Turismo de Provins Cidade MedievalDesconto de -15€ em tarifas públicas, exceto eventos especiaishttps://www.provins.net/
Reflexão dos MediciOferta em desenvolvimento.http://www.lesecransdeparis.fr/
Sala André MalrauxOferta reduzida de tarifa Navigo Culture em todos os eventos com tarifas de temporada cultural para o portador + oferta tarifária Cercle Navigo para uma pessoa acompanhantehttps://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
Sala Jacques BerrierEntrada gratuita para shows e exibições públicas. Encontros privilegiados com os artistas após os shows.https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
Feira do Livro e da JuventudeAo comprar um ingresso para lounge durante o fim de semana, há um segundo ingresso grátishttp://slpjplus.fr/
Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert DesnosTarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'AgoraTarifa reduzida de €10 para assinantes do Navigo, mesmo desconto para o acompanhante do assinante do Navigo, caso este já se beneficie da tarifa reduzida em outros lugares.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (bonde)Taxa reduzida de €10 dentro do limite de uma cota de 10 assentos por apresentação específicahttp://www.lafermedubuisson.com/
Cerâmica de Sèvres - Manufatura e Museus NacionaisEntrada gratuita nas coleções permanentes do museu fora de períodos temporários e tarifas reduzidas durante exposições temporáriashttp://www.sevresciteceramique.fr/
Studio CinéImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Ateliê das UrsulinasTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.studiodesursulines.com/
Studio GalandeTarifa reduzida na exibição como parte das estreias Avant-premieres! (4-12 de julho)http://www.studiogalande.fr/
T2G Théâtre de GennevilliersPreço reduzido em 18€http://www.theatredegennevilliers.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttp://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseAcesso à taxa super reduzida de €9 em uma seleção de programas da temporada. Informações e reservas no 01 43 60 41 89http://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro André MalrauxAcesso à tarifa reduzida para os assinantes do Navigo envolvidos, em toda a programação de teatros e cinemas.https://www.tam.fr/
Teatro André MalrauxTarifa reduzida em certos eventos cinematográficoshttps://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
Teatro Claude DebussyTarifa reduzida nas exibições do festival Ciné júnior e nas exibições dos eventoshttp://www.theatredemaisons-alfort.org/
Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttps://www.ville-epinay-senart.fr/
Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttps://www.aggloculture.fr/
Théâtre De BrétignyPossibilidade de oferecer a outra pessoa a taxa reduzida válida apenas uma vez e ofertas únicas em eventos específicoshttp://www.theatre-bretigny.fr/
Théâtre De Brunoy - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttp://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre De ChâtillonTarifa reduzida €14 e €14 para a pessoa que acompanhahttp://www.theatreachatillon.com/
Théâtre De ChellesReduzidohttp://theatre.chelles.fr/
Théâtre De Crosnes - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttps://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre de JouyImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre de la Cité internationaleTarifa com desconto de €16 para toda a temporada para portadores de Navigohttp://www.theatredelacite.com/
Théâtre de La Commune - AubervilliersPreço reduzido: 1 lugar, €10 para -30 anos e €14 para + 30 anos com bebida grátis no barhttp://lacommune-aubervilliers.fr/
Teatro da TempestadePreço reduzido €17 em vez de €22, mesmo preço para a pessoa acompanhantehttps://www.la-tempete.fr/
Théâtre de la valléeOs assinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todas as apresentações do Vendredis de la Grange e da tarifa para assinantes em todos os Goûters-théâtre. Oferta válida online ou por telefone no 01 34 04 03 41. Você pode ser solicitado a comprovação do Navigo no dia da apresentação. Para saber mais sobre o programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
Théâtre de l'EnvolAplicação da tarifa reduzida a todas as categorias de shows A – B- C – D da temporada culturalhttp://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
Théâtre de l'Épée de Bois - CartoucherieA partir de setembro de 2023: todas as quintas-feiras, ingressos custam €17 em vez de €22 para assinantes do Navigo. Apresentações às 19h e 21h (recepção 1 hora antes de cada apresentação). Reservas: 01 48 08 39 74 ou [email protected]. Pagamento: por telefone ou no local. Esclarecimento do acesso ao teatro: o acesso é feito apenas pela estrada Champ de Manœuvre e não pelo Parc Floral. Está localizada na parte de trás do local da Cartoucherie e possui grandes portas e janelas vermelhas.https://www.epeedebois.com/
Théâtre De LongjumeauTarifa reduzida em todos os programas, exceto variedades e comédia, reservada na tarifa da cidade ver programahttp://www.theatre-longjumeau.com/
Teatro dos OprimidosAssinantes do Navigo se beneficiam da tarifa reduzida em todos os programas. Reservas apenas na bilheteria (que abre 40 minutos antes do início do show) e na apresentação de uma assinatura válida do Navigo.http://www.theatredelopprime.com
Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttp://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
Théâtre de Saint Quentin en YvelinesTarifas com descontohttp://www.theatresqy.org/
Théâtre De SartrouvillePreço reduzido €19 para adultos e €8 para jovens de 12 a 26 anos com o mesmo preço, oferta especial em programas específicoshttp://www.theatre-sartrouville.com/
Théâtre De Suresnes Jean VilarTarifa reduzida aberta para assinantes do Navigo em uma seleção de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para shows com tarifa A, €25 em vez de €30, para shows com tarifa B, €20 em vez de €25. Para menores de 28 anos, tarifa reduzida de €10 para shows com as tarifas A e B. Oferta sujeita à disponibilidade. Reserva no local ou por telefone no 01 46 97 98 10, de terça a sábado, das 13h às 18h, mediante apresentação de um passe Navigo válido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Teatro ao Ar Livre Mel BonisEntrada gratuita para shows e eventos públicos. Encontros privilegiados com artistas do Festival des Jardins d'Été e profissionais das artes cênicas.https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
Théâtre De Yerres - SothevyTarifa reduzida válida em todos os programas, exceto variedades e comédia, na tarifa agglohttps://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre des Bouffes du NordTaxa reduzida válida em uma seleção dos programas da temporadahttps://www.bouffesdunord.com/
Théâtre Des SourcesTarifa reduzida, excluindo assinatura, e oferta de tarifa reduzida para a pessoa acompanhantehttp://www.theatredessources.fr/
Théâtre Du Blanc MesnilTarifa reduzida para todos os programas de acordo com o programahttps://www.theatredublancmesnil.com/
Théâtre du ChâteletTarifa reduzida em uma seleção de shows e categorias de assentos dentro do limite da cota disponívelhttps://www.chatelet.com/navigo/
Théâtre du CormierImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro DunoisTarifa reduzida €10 para +25 anos e €7,50 para jovens de 15 a 25 anos em certos programashttp://www.theatredunois.org/
Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) CanadenseTarifa reduzida €17 em vez de €23, mesma tarifa associada e ofertas únicas em eventos dedicadoshttps://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
Théâtre Jean Arp De ClamartPreço reduzido 12 €http://www.theatrejeanarp.com/
Teatro Jean Vilar em Vitry-sur-SeineOferta em desenvolvimento.http://www.theatrejeanvilar.com/
Théâtre L'Etoile Du NordPreço reduzido de €12 em vez de €17 nas reservas de shows onlinehttp://www.etoiledunord-theatre.com/
Théâtre L'Avant SeineTaxa A: €25 em vez de €31 taxa B €15 em vez de €21 em uma seleção de programashttp://www.lavant-seine.com/
Théâtre L'azimutPreço reduzido €10 e Circle €15https://l-azimut.fr/
Théâtre Les Bords De ScènesTaxa reduzida ou muito reduzida para jovens de 18 a 25 anos em uma seleção de programashttp://www.lesbordsdescenes.fr/
Théâtre Louis Aragon - SCINACDTarifa reduzida (€12) para portadores de Navigo + uma pessoa de sua escolhahttp://tla-tremblay.fr/
Teatro Mogador10% de desconto às terças, quartas e quintas-feiras, com base na tarifa de revendedor públicohttps://www.theatremogador.com/
Teatro Municipal de FontainebleauPreço reduzido 2 (€16 zona 1 / €10 zona 2) em todos os programas da temporada. Oferta válida online e na bilheteria, sujeita à verificação de um recibo válido do Navigo. »https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
Teatro Nanterre-AmandiersOferta em desenvolvimento.http://www.nanterre-amandiers.com/
Teatro AbertoTarifas reduzidas de €14 para €18 nos programas da temporada, sujeito à disponibilidadehttp://www.theatre-ouvert.com/
Théâtre Paris VilletteTarifa reduzida para programas "adolescentes/adultos" / €8 para o público jovem / oficinas gratuitas sujeitas à disponibilidadehttp://www.theatre-paris-villette.com/
Théâtre Paul ÉluardImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro Pierre FresnayImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre Romain RollandPreço da assinatura do Classic em todos os shows (exceto os especiais): Preço cheio: €15,50, Preço reduzido*: €13,50, Preço mínimo*: €10 Reserva possível apenas no local ou por telefone. Tarifa reduzida: idosos (+60 anos), famílias numerosas, assinantes de teatro e amigos. Taxa mínima: -26 anos, candidatos a emprego, estudantes, portadores de cartão de invalidez, beneficiários da RSA, trabalhadores intermitentes na indústria do entretenimento."http://trr.fr/
Teatro Sarah BernhardtImplementação das ofertas atuais. Veja no site dos 24 cinemas do Val d'Oise na ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre Sénart Scène NationaleRedução de preço de 31 a 61 anos, preços de 13€ a 29€ e, para menores de 30 a +62 anos, ingressos de 10€ a 21€https://theatre-senart.com/
Teatro Victor Hugo - BagneuxPreço em €13 para os beneficiários do Passe Navigo, assim como para um companheiro (círculo Navigo). Serviço específico: convites para residências, visitas ao teatro, exposições.http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
Estrelas de ParisDesconto de €3 na tarifa (adulto e criança) vigente para cruzeiros de uma hora todos os dias, exceto 14 de julho e 31 de dezembro. Desconto em cruzeiros guiados (dependendo da estação), cruzeiro em família (dependendo da estação), cruzeiro com aperitivos (todos os dias às 21h).https://www.vedettesdeparis.fr/
Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de ingresso únicohttp://www.villa-savoye.fr/