Termos e condições gerais de uso do aplicativo de carona Île-de-France Mobilités

3.3 Nomes de usuário e senha

Ao criar sua conta, o Membro deve escolher um endereço de e-mail ou, se aplicável, um número de telefone móvel e uma senha que sejam exclusivos para ele (doravante chamados juntos de "Identificadores") e também deve fornecer seu número de telefone. As credenciais devem ser suficientemente seguras e serem transmitidas ao Serviço de maneira segura.

O primeiro nome do Membro e a inicial do sobrenome do Membro (a "Identidade"), excluindo sua identidade completa, são tornados públicos no Formulário para fins de uso do Serviço.

O Serviço permite que o Membro escolha qualquer nome de usuário, desde que esteja em conformidade com as disposições legais, esses Termos e Condições e os direitos dos outros Membros. No entanto, o Serviço incentiva os Membros a usarem sua identidade real para facilitar encontros entre Motoristas e Passageiros. Em todos os casos, o Serviço reserva-se o direito de recusar o registro de um Membro e/ou de exigir a modificação de seu nome de usuário.

É responsabilidade do Membro manter suas credenciais confidenciais. O Membro é o único responsável pelo uso de sua conta e dos Identificadores. Qualquer uso do Serviço, conexão ou transmissão de dados feita via sua conta usando seus Identificadores será presumido como tendo sido realizado pelo Membro e sob sua responsabilidade exclusiva, salvo oposição por escrito e devidamente justificada enviada à Karos por carta registrada com acuse de recibo para o seguinte endereço: 10 rue de la Paix, 75002 Paris.

O Serviço não pode ser responsabilizado pela perda de um ou mais Identificadores e, na ausência de oposição prévia, devidamente notificado por escrito à Karos, pelas consequências prejudiciais do uso de sua conta por uma pessoa não autorizada.

O Serviço, que não possui meios de controlar a precisão das informações fornecidas pelos Membros ao criar a conta, não pode ser responsabilizado por declarações falsas ou roubo de identidade feito pelos Membros.

4. DURAÇÃO DA ASSINATURA DO SERVIÇO

O Membro assina o Serviço por tempo indeterminado, a partir da criação de sua Conta.

Ele pode encerrar sua assinatura a qualquer momento, gratuitamente, utilizando o recurso de cancelamento de inscrição disponível na Plataforma, sob as condições estabelecidas no artigo "Terminação, suspensão e restrição pelo Serviço".

5. COMPROMISSOS DOS MEMBROS

5.1 Obrigações para todos os Membros

Todos os Membros são pessoalmente responsáveis pelo cumprimento das leis, regulamentos e obrigações locais relacionados ao uso do Formulário.

Em particular, os membros se comprometem a:

Use o Serviço exclusivamente como Consumidor e somente para fins pessoais, de acordo com o uso pretendido, e não para fins comerciais ou profissionais. Qualquer atividade que, devido à natureza das viagens, sua frequência ou ao número de passageiros transportados, gere lucro para o Motorista pode ser considerada profissional;

Use o Serviço apenas para agendar e reservar viagens;

Não crie duplicatas de viagens existentes;

Não fornecer informações falsas, enganosas, fraudulentas ou enganosas ao Serviço ou a outros Membros;

Abstenha-se de qualquer linguagem ou comportamento ofensivo, degradante ou inadequado, incluindo conteúdo de natureza sexual, racista, xenófobo, agressiva, assediadora ou violenta;

Não incitar violência, promover o uso de drogas ou desviar o uso pretendido do Formulário;

Não infringir os direitos de Karos, Île de France Mobilités ou terceiros, em particular direitos de imagem, direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual;

Não abra ou use múltiplas contas, nem crie uma conta em nome de terceiros;

Entre em contato com outros membros apenas no contexto das ofertas do Ride;

Não aceitar ou fazer pagamentos fora do Aplicativo, exceto conforme permitido por estes Termos de Uso;

Respeite e siga esses Termos e Condiciones;

Obter o consentimento do Serviço e de todos os Membros participantes antes de realizar qualquer gravação de áudio ou vídeo de natureza comercial durante as Viagens;

Cumpra as regulamentações locais de saúde durante períodos de circulação viral (por exemplo, COVID-19).

Nesse sentido, o Serviço só intervém em Viagens por meio da Otimização sugerida aos Membros, horários ou aceitação de Passageiros ou Motoristas.

Para garantir o funcionamento adequado do Serviço, os Membros concordam em: (i) manter seu dispositivo móvel ativo e funcional, (ii) ter uma assinatura ativa de 3G/4G/5G e (iii) configurar seu dispositivo móvel para compartilhar regularmente suas informações de geolocalização com o Serviço.

5.2 Compromissos do Piloto

O Motorista se compromete a:

Cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis à direção e ao seu veículo;

Evite o uso de substâncias (incluindo certos medicamentos) que possam prejudicar sua capacidade de dirigir ou que sejam proibidas enquanto dirigem;

Use o veículo pessoal deles ou, se for um carro da empresa fornecido pelo empregador, indique essas informações no Formulário de Solicitação para que, se aplicável, o Serviço não cobre taxas de viagem do passageiro;

Não usar o Serviço no contexto de uma atividade profissional de transporte ou qualquer outra atividade lucrativa. Portanto, ele não é obrigado a cumprir as obrigações de um transportador, e o passageiro não pode esperar tal Serviço;

Pague sua própria parte do custo da viagem; Caso contrário, a viagem poderia legalmente ser considerada transporte não autorizado de passageiros sob a Lei Alemã de Transporte de Passageiros ou leis similares. O risco e as consequências são de responsabilidade exclusiva do Membro;

Nunca busque lucrar pelo aplicativo;

Nunca peça contribuições além dos custos operacionais reais da viagem (por exemplo, combustível, manutenção, seguro, depreciação do veículo);

Possuir carteira de motorista válida e seguro de responsabilidade civil no momento da viagem;

Não estar sujeito a proibições de dirigir (por exemplo, por motivos médicos);

Garantir que sua apólice de seguro cubra passageiros terceiros em caso de acidente, com outros Membros sendo considerados terceiros;

Utilize um veículo motorizado de quatro rodas, com até 7 lugares, excluindo os chamados carros "sem licença", em perfeitas condições de funcionamento e mantenha-o de acordo com as normas usuais e regulamentares de segurança;

Não ofereça mais assentos do que os legalmente disponíveis no veículo;

Garantir que todos os assentos oferecidos estejam equipados com cintos de segurança;

Oferecer apenas viagens que ele ou ela realmente planeja fazer;

Publique anúncios apenas de veículos que possuem ou possam usar para carona;

Nunca recuse uma reserva com base na raça, religião, orientação sexual, aparência, condição de saúde, situação econômica, nome, local de residência ou opiniões políticas da pessoa;

Respeitar a rota acordada com os passageiros e, na ausência de acordo contrário entre os Membros, prosseguir até o ponto de encontro e ponto de deslocação acordados;

Comporte-se de forma responsável e respeitosa com passageiros e no trânsito;

No caso de ser impossível chegar ao ponto de encontro no horário programado, especialmente se o rastreamento ao vivo do aplicativo estiver impreciso, informe imediatamente e gratuitamente os passageiros sobre qualquer impedimento anunciado e, além de qualquer impedimento anunciado, entre em contato diretamente com os passageiros para informá-los;

Mantenha-se acessível por telefone durante a viagem através do número registrado em seu perfil;

Apresentar documentos válidos (carteira de motorista, certificado de registro, certificado de seguro, etc.) a pedido do passageiro;

Para viagens transfronteiriças, comprove identidade e elegibilidade para cruzar fronteiras a passageiros ou autoridades.

5.3 Compromissos do Passageiro

Os passageiros concordam em:

Salvo acordo em contrário entre os Membros, apresente-se no ponto de encontro combinado com o motorista no horário combinado;

Em caso de impossibilidade de chegar ao ponto de encontro no horário marcado, informe o Motorista imediatamente e gratuitamente sobre qualquer impedimento anunciado ou, além de qualquer impedimento anunciado, entre em contato diretamente com o Motorista para informá-lo;

Verificar se o motorista possui seguro de trânsito válido que cubra o passageiro transportado em seu veículo, bem como carteira de motorista válida e quaisquer documentos necessários para dirigir o veículo;

Comporte-se adequadamente durante toda a viagem, para não perturbar a concentração do motorista, reduzir a segurança da jornada ou, em geral, interferir na direção;

Não traga objetos, substâncias ou animais que possam afetar a segurança ao volante ou infringir a lei;

Siga as instruções razoáveis do motorista;

Respeite o veículo do motorista e sua limpeza durante toda a viagem;

Realizar a verificação por telefone ao entrar no veículo do Motorista durante a viagem;

Permaneça acessível por telefone no número indicado no perfil de Membro deles;

Apresentar identificação se solicitado pelo Serviço ou pelo Motorista;

Para viagens transfronteiriças, comprove sua identidade e elegibilidade para cruzar a fronteira, se solicitado;

Pague a contribuição para as taxas acordadas no início da Jornada.

6. CURSO DA JORNADA

6.1 Criação de Anúncios e Matchmaking

6.1.1 Criação de anúncios

Os membros podem criar um anúncio de viagem no aplicativo preenchendo as informações sobre a viagem planejada (data, horário, locais de partida e chegada, número de assentos disponíveis, opção de reserva instantânea e filtros opcionais).

6.1.2 Matchmaking

Os anúncios são visíveis para usuários registrados e não registrados que buscam pelo aplicativo ou por um site/app parceiro. O Serviço pode, a seu critério exclusivo e sem aviso prévio, optar por não postar ou remover anúncios que violem estes Termos de Uso ou que sejam considerados inadequados ou prejudiciais.

O Serviço determina a ordem em que os anúncios são exibidos e classificados a seu critério exclusivo.

O aplicativo calcula o melhor ponto de encontro e o horário de partida para a viagem. Passageiros e motoristas podem compartilhar total ou parcialmente a viagem, não precisam ter o mesmo destino.

Como parte do Serviço, os Membros são informados pelas interfaces de que seus itinerários recorrentes são usados para fins de otimização na organização das viagens.

No caso da Otimização, os Membros envolvidos são informados sobre a "Identidade" dos outros Membros que possam se interessar por essa jornada.

Os membros podem editar as partidas sugeridas.

6.2 Reserva de Assento

6.2.1 Processo de reserva

O aplicativo oferece um sistema online de reserva de assentos.

Cada Membro, seja como Motorista ou Passageiro, tem a oportunidade de fazer uma proposta a outro Membro sugerida por meio de uma viagem via Otimização. O Membro contatado pode então aceitar, modificar ou recusar a rota proposta. Uma vez que os membros envolvidos validam simultaneamente a viagem, o pedido se torna uma reserva validada, e os membros recebem uma confirmação de reserva.

O Serviço compartilha os números de telefone das partes da reserva após a confirmação, conforme explicado na Política de Privacidade. Os membros são responsáveis por cumprir os termos do acordo.

6.2.2 Reserva para outros e restrições

O aplicativo tem como principal objetivo reservar assentos para indivíduos.

Reservar uma cadeira para um terceiro é estritamente proibido, a menos que seja feito por conta desse terceiro.

Reservar um assento para um animal desacompanhado ou para substâncias ou objetos proibidos é estritamente proibido.

É proibido publicar um anúncio em nome de outro Membro. Cada membro deve ter sua própria conta.

6.2.3 Execução da rota

Se os Membros, para uma determinada jornada, não conseguirem se reunir para completá-la, eles podem se contatar diretamente por seu dispositivo móvel antes, durante e após a jornada. Para isso, seus números de telefone podem ser disponibilizados aos membros envolvidos.

Todos os membros envolvidos devem validar na Aplicação no início da jornada para validá-la.

No momento da partida ou quando um Membro declara que iniciou a viagem, o sistema GPS do dispositivo móvel de cada Membro é ativado automaticamente para permitir que os passageiros detectem a chegada do Motorista no mapa e vice-versa, desde que esse sistema esteja ativado e disponível e que notificações do Aplicativo sejam permitidas no dispositivo relevante.

Os dados de localização coletados durante a viagem são usados por Karos para realizar as verificações. O sistema de GPS do dispositivo móvel de cada Membro é desativado ao final da viagem.

Se não houver carimbo correto, nenhum pagamento será processado, os motoristas não serão compensados e os passageiros não serão cobrados.

A Jornada é considerada concluída quando os Membros envolvidos a indicarem na Solicitação. Em qualquer caso, a Jornada será considerada concluída duas horas após o horário inicial programado de chegada no Ponto de Chegada definido pelos Membros.

Exceto por um Impedimento Anunciado, a Jornada é considerada validada, e os Membros envolvidos devem informar uns aos outros e/ou contestar a Jornada com o Serviço dentro de 48 horas a partir do dia da Jornada para solicitar um possível reembolso, entrando em contato com o Serviço, conforme indicado na seção "Contato" destes Termos e Condições.

6.2.4 Cancelamento de uma Viagem

A qualquer momento antes da partida, ambos os membros podem cancelar ou modificar uma viagem reservada. Nesse caso, os membros afetados são informados e o motorista não recebe nenhuma contribuição financeira.

6.2.5 Sistema de Avaliação

Você pode avaliar um motorista se você foi passageiro na viagem dele, e vice-versa. As avaliações incluem uma avaliação de 1 a 5 estrelas e um comentário opcional. Você não pode:

Avalie membros com quem você não compartilhou uma corrida;

Baseie sua avaliação em características pessoais (por exemplo, etnia, gênero, religião, idade, aparência ou deficiência);

Fazer ou publicar linguagem abusiva, ofensiva, discriminatória ou difamatória, incluindo aquelas baseadas em origem, gênero, orientação sexual, deficiência, religião ou qualquer outra característica protegida por lei, bem como qualquer comentário não relacionado ao carona compartilhada;

Avalie os Passeios Não Agendados pelo App.

6.2.6 Garantia de Devolução

A Garantia de Retorno oferece, em certas áreas, suporte aos passageiros para uma viagem alternativa de ida e volta caso o planejado de carona não funcione.

A Garantia de Retorno só pode ser usada se todas as seguintes condições forem atendidas:

O Membro faz parte de uma empresa ou região que oferece a Garantia de Retorno;

A viagem cancelada estava marcada para a tarde (após as 15h);

O cancelamento ocorreu no mesmo dia da viagem programada;

O cancelamento foi feito pelo Motorista;

O Membro completou ou confirmou com sucesso uma Jornada na mesma manhã;

A garantia é válida apenas uma vez por Membro por mês.

Se alguma dessas condições não for atendida, o Membro não tem direito à Garantia de Retorno.

A responsabilidade do Serviço por cancelamentos de viagens ou ausências de motoristas é limitada, conforme descrito na Seção 11.

7. VERIFICAÇÃO

Como parte da faturação das taxas de viagem pelo passageiro e do pagamento dessas taxas ao motorista, o serviço realiza várias verificações.

7.1 Verificação por compostagem

Após o início da Jornada e antes do fim da Viagem, o Passageiro deve completar a validação na Aplicação Karos. Para isso, ele tem um botão "CHECK" nas Interfaces, que deve pressionar. Uma faixa verde informa o Membro sobre o sucesso da auditoria.

7.2 Verificação do Servidor

A verificação do servidor é realizada pelo Serviço após o término da viagem, com base nos dados de localização dos dispositivos móveis do Passageiro e do Motorista.

Sem a conclusão bem-sucedida da Verificação de Validação e da Verificação do Servidor, o Passageiro não será cobrado pela Taxa de Viagem e o Motorista não será creditado com a Taxa de Corrida.

A falha em validar essa verificação pode resultar no encerramento da conta.

7.3 Verificação por Telefone

Como parte de nossos procedimentos antifraude, após o início e o fim da jornada, os membros podem receber ligações de verificação para validar a autenticidade da jornada de acordo com os detalhes da reserva. Os membros são obrigados a responder a essas chamadas e fornecer as informações necessárias.

A falha em validar essa verificação pode resultar no encerramento da conta.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1 Direitos detidos por Karos, em nome e em nome da Île-de-France Mobilités

Com exceção do conteúdo e dados gerados pelos Membros, Karos e Île-de-France Mobilités são os detentores exclusivos de todos os direitos de propriedade intelectual, salvo indicação em contrário, relacionados a:

No serviço,

A Solicitação,

sites,

Todo o conteúdo (marcas registradas, logotipos, gráficos, desenhos, fotografias, animações, vídeos e textos acessíveis nas Interfaces),

O software e os bancos de dados que rodam a Aplicação.

Karos ou Île-de-France Mobilités concedem aos Membros um direito não exclusivo, pessoal e não transferível de uso do Aplicativo e do Serviço, para fins exclusivamente privados e não comerciais. Esse uso deve respeitar o propósito pretendido da Aplicação e do Serviço.

É expressamente proibido:

Copiar, reproduzir ou modificar o Conteúdo de Karos sem a permissão prévia por escrito de Karos;

Reproduzir, usar ou representar as marcas registradas, logotipos, gráficos, desenhos, fotografias, animações, vídeos e textos acessíveis nas Interfaces sem a autorização expressa da Karos ou de seus proprietários, sob pena de processo. Esses elementos são propriedade exclusiva de Karos ou de seus respectivos proprietários;

Adaptar, distribuir, executar publicamente ou usar o Aplicativo, Serviço ou conteúdo além do permitido pela Karos;

Baixar, transmitir, explorar comercialmente e/ou distribuir de qualquer forma e para qualquer finalidade as páginas das Interfaces ou qualquer outro elemento das Interfaces (software, visuais, sons, etc.), bem como os códigos de computador dos quais são compostas;

Fazer engenharia reversa ou descompilar a Aplicação, exceto quando exigido por lei;

Extrair ou tentar extrair todos ou parte dos dados da Aplicação (por exemplo, via ferramentas de mineração de dados).

8.2 Direitos detidos pelos Membros

Como parte do uso do Serviço, a Karos, em nome e em nome da Île-de-France Mobilités, permite que os Membros, quando conectados à sua Conta, interajam entre si e publiquem conteúdos via o Aplicativo, como perguntas, respostas, fotografias, opiniões e comentários (doravante o "Conteúdo dos Membros").

O Conteúdo para Membros é propriedade de seus respectivos autores. De qualquer forma, o Conteúdo para Membros é disponibilizado online e disponibilizado sob a exclusiva responsabilidade desses autores.

Para garantir o funcionamento adequado do Serviço, Membros e Usuários Registrados concedem ao Karos uma licença não exclusiva para usar o conteúdo que publicam:

Essa licença permite que o Karos torne seu conteúdo visível para outros Usuários, de acordo com o propósito do Aplicativo.

Essa licença permite que a Karos reproduza, represente, adapte e traduza seu conteúdo sob as seguintes condições:

Reprodução: você autoriza o Karos a reproduzir seu Conteúdo de Membro total ou parcialmente em qualquer meio digital atual ou futuro (servidores, discos rígidos, cartões de memória, etc.), na medida necessária para operações de backup, transferência ou download relacionadas à operação do Aplicativo e à prestação do Serviço.

Adaptação e tradução: Você autoriza o Karos a adaptar ou traduzir seu conteúdo, especialmente para fins de suporte multilíngue ou formatação de interface. Karos pode modificar o formato do seu conteúdo na medida necessária para as restrições de design e técnicas do Aplicativo, sem infringir seus direitos morais como autores.

Essa licença é válida mundialmente e durante toda a duração do seu contrato com a Karos.

Cada Membro concede à Karos uma licença exclusiva, livre de royalties e mundial para usar, utilizar, modificar e reproduzir o Conteúdo do Membro, para fins comerciais ou não comerciais, desde que tal conteúdo seja anonimizado. Esta licença é concedida para o mundo todo e durante a proteção de ingressos do Conteúdo para Membros sob direitos autorais aplicáveis.

Fora dessas licenças, o Conteúdo dos Membros não pode ser modificado, copiado, extraído ou distribuído sem a permissão prévia por escrito de seu autor.

9. USO INADEQUADO

O Serviço reserva-se o direito de suspender temporária ou permanentemente qualquer Conta de um Membro ou Usuário cujo uso ou comportamento seja provado ou suspeito de ser contrário aos Termos e Condições (doravante, "Uso proibido não conforme"). Karos não pode ser responsabilizado por tal suspensão. Em particular, o Serviço reserva o direito de não pagar o saldo do Motorista caso sua conta seja suspensa.

Uso Proibido Impróprio inclui, mas não se limita a:

O uso de vários relatos diferentes pela mesma pessoa;

Uso do mesmo dispositivo por múltiplas contas;

Suspeita de fraude e viagens inválidas;

Uma proporção anormalmente alta de Viagens que não passaram nas Verificações;

Um número desproporcional de violações por membros na seção "COMPROMISSOS DOS MEMBROS";

Falha em fornecer os documentos de apoio exigidos (por exemplo, certificado de registro do veículo ou outros documentos) comprovando que o Membro está autorizado a usar o veículo e que não está obtendo lucro.

O Serviço também se reserva o direito de suspender ou restringir temporariamente a Conta de um Membro se os padrões de viagem do Membro, como frequência, número de passageiros ou valor da contribuição para as taxas, revelarem intenção de lucro ou uso fraudulento.

Em casos graves, o Serviço pode prosseguir com a extinção imediata da Conta do Membro.

10. CONTEÚDO PROIBIDO

De acordo com as disposições do Artigo 6 da Lei Francesa de Confiança na Economia Digital (LCEN), a Karos atua como anfitriã do conteúdo publicado pelos Membros e disponibilizado via o Serviço. A Karos não está sujeita a nenhuma obrigação geral de monitorar as informações criadas, transmitidas e/ou armazenadas pelos Membros no contexto do uso do Serviço. Em particular, Karos não pode ser responsabilizado pela natureza e conteúdo publicados online pelos Membros, em particular pelas opiniões e comentários relativos aos Membros, exceto nos casos previstos pela LCEN.

Qualquer Membro pode relatar ao Serviço a presença de Conteúdo Proibido nas Interfaces ou no contexto do uso do Serviço.

10.1 Comentários, Mensagens e Atividades Proibidas

Cada Membro se compromete a cumprir as disposições legais francesas em vigor, em particular, mas não se limitando a, aquelas relativas a direitos de propriedade intelectual, bem como a comentários difamatórios ou insultuosos.

O Serviço reserva-se o direito de remover sem demora qualquer conteúdo comprovado ou suspeito de ser ilegal ou contrário a estes Termos e Condições (doravante, o "Conteúdo Proibido"). Karos não pode ser responsabilizado por tal retirada.

Uso Proibido Impróprio inclui, mas não se limita a:

Comentários ou conteúdos que sejam prejudiciais, ameaçadores, abusivos, assediadores, vulgares, obscenos, invasivos da privacidade alheia, odiosos, racistas, antissemitas, xenofóbicos, revisionistas, negacionistas, ofensivos, difamatórios, violentos, pornográficos, glorificando crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, ou depreciativos;

Comentários ou conteúdos que minem a autoridade da justiça, julgamentos ou a presunção de inocência;

Transmissão de qualquer mensagem para a qual o Membro não esteja autorizado a disseminar o conteúdo, incluindo, mas não se limitando a, informações confidenciais ou informações que infrinjam os direitos de terceiros, em particular direitos de propriedade intelectual ou direitos de imagem;

Transmissão de mensagens promocionais não autorizadas pelos Termos e Condiciones;

Comentários suspeitos de prejudicar a Karos e seus gestores, funcionários, fornecedores, clientes, acionistas e/ou parceiros, ou prejudicar sua reputação, em violação das leis e regulamentos vigentes na França, da ordem pública, da moralidade ou dos direitos de terceiros;

Comentários destinados a oferecer serviços comerciais sem o consentimento prévio da Karos.

Além disso, a criação e o uso por um Membro de contas adicionais diferentes da inicialmente criada, sob sua própria identidade ou a de um terceiro, sem autorização prévia do Serviço, é proibido. O descumprimento dessa proibição pode resultar na suspensão imediata das contas do Membro, bem como de todo o Serviço.

10.2 Denúncia de conteúdo ilegal

Qualquer Usuário ou Membro que tomar conhecimento de Conteúdo Proibido, comprovado ou suspeito no contexto do uso do Serviço deve reportá-lo sem demora, de acordo com o Artigo 6 da LCEN, utilizando o formulário de contato disponibilizado no Formulário de Inscrição, indicando:

Para pessoas físicas: seu sobrenome, primeiro nome, profissão, domicílio, nacionalidade, data e local de nascimento;

Para pessoas jurídicas: sua forma jurídica, nome da empresa, seu escritório registrado e a identidade do representante legal;

Uma descrição dos fatos contestados e sua localização precisa;

As razões pelas quais o conteúdo deve ser removido, incluindo referências a disposições legais aplicáveis e provas;

Uma cópia da correspondência endereçada ao autor ou editor das informações ou atividades contestadas solicitando sua interrupção, retirada ou modificação, ou a justificativa de que o autor ou editor não poderia ser contatado.

Lembra-se que o fato de apresentar conteúdo ou atividade como proibida, com o objetivo de obter sua remoção ou impedir sua disseminação, quando se sabe que essas informações são imprecisas, é punível com um ano de prisão e multa de €150.000.

11. DADOS PESSOAIS

No contexto do uso do Serviço pelos Membros, a Karos coleta e processa certos dados pessoais relacionados aos Membros em nome e em nome da IDFM. Karos é um ticket de dados para o GDPR.

Ao utilizar o Serviço, os Membros reconhecem que leram a Política de Privacidade do serviço Carpooling Île-de-France Mobilités, que pode ser consultada no seguinte endereço: intercom-help.eu/covoit-idfm-privacy-policy-and-terms-of-use/fr/articles/449495-politique-de-confidentialite ...

12. RESPONSABILIDADE

A Karos oferece, em nome da Île-de-France Mobilités, um serviço para conexão de motoristas e passageiros com base em viagens recorrentes compatíveis. É responsabilidade de cada Membro verificar a adequação das conexões oferecidas às suas necessidades e confirmar os termos e condições de qualquer Viagem.

12.1 Exclusões Gerais

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, Karos não será responsável por:

A execução adequada de uma Jornada ou as condições em que ela ocorre;

Danos resultantes da falta de cobertura de seguro por parte do motorista para passageiros terceiros em caso de acidente durante uma viagem;

Danos causados ao software do Membro ou qualquer pirataria sofrida como resultado do uso do Serviço, não diretamente atribuível a uma falha por parte da Karos;

Qualquer perda ou dano direto ou indireto, incluindo, mas não se limitando a, perda de negócios, receita, lucros, contratos, parceiros comerciais ou economias esperadas;

Violações ou violações de suas respectivas obrigações por parte dos Membros recebem estes Termos e Condições Gerais e suas consequências;

O não pagamento das taxas de viagem pelos membros ou o uso de meios fraudulentos de pagamento em conexão com o Serviço;

Impedimentos anunciados ou qualquer outro cancelamento de uma viagem por um membro;

Fraude ou má conduta por membros ao utilizar o Serviço;

Omissões ou erros no conteúdo das Interfaces ou em seu uso por Usuários, Membros ou terceiros;

Danos resultantes de sites ou recursos externos acessíveis via links nas Interfaces.

O Serviço realiza esforços razoáveis para garantir que as informações fornecidas nas Interfaces sejam precisas e atualizadas. O Serviço reserva-se o direito de corrigir ou atualizar o conteúdo a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, o Serviço não pode ser responsabilizado por erros ou modificações não intencionais feitas por terceiros não autorizados.

O serviço é fornecido "como está" e a Karos não garante que eles serão livres de erros, ininterruptos ou seguros.

Em qualquer caso, a responsabilidade total da Karos para com um Usuário, por qualquer motivo, será expressamente limitada ao valor total de quaisquer taxas pagas por tal Usuário à Karos durante os seis (6) meses anteriores ao evento que gera responsabilidade.

12.2 Isenções Obrigatórias

Nada nestes Termos excluirá ou limitará a responsabilidade da Karos quando tal exclusão ou limitação seja ilegal. Em particular, a Karos não pode excluir ou limitar sua responsabilidade no caso de:

Morte ou lesão pessoal causada pela negligência de Karos;

Danos resultantes de negligência grave ou intenção fraudulenta;

Violação de obrigações contratuais essenciais (obrigações capitais). Neste caso, a responsabilidade se limita a danos típicos e previsíveis;

Qualquer responsabilidade decorrente das leis obrigatórias de proteção ao consumidor, incluindo a legislação de responsabilidade por produtos.

Isso inclui, para a Alemanha, as disposições obrigatórias da Lei Alemã de Responsabilidade por Produtos (Produkthaftungsgesetz).

Essas limitações também se aplicam aos representantes legais, funcionários e agentes da Karos quando as reclamações são dirigidas diretamente a eles.

12.3 Responsabilidade do Membro

Os membros são os únicos responsáveis pela confidencialidade de suas credenciais de acesso e pelo uso correto de suas contas.

12.4 Conformidade Legal

A Karos pode divulgar conteúdo quando necessário para cumprir as leis aplicáveis, processos legais ou solicitações governamentais, ou quando a divulgação for necessária para proteger seus direitos, interesses, os dos Membros ou do público.

13. DISPONIBILIDADE DE INTERFACES E SERVIÇOS

A Karos se esforça, na medida do possível, para garantir que usuários e membros tenham acesso permanente às Interfaces e ao Serviço.

A operação das Interfaces e do Serviço pode ser temporariamente interrompida, especialmente em caso de força maior, manutenção planejada ou imprevista, atualizações ou melhorias técnicas, reparos emergenciais nas Interfaces, para alterar seu conteúdo e/ou apresentação, ou devido a circunstâncias fora do controle da Karos. Karos se compromete a tomar todas as medidas razoáveis para limitar essas perturbações na medida em que sejam atribuíveis a elas e/ou para limitar suas consequências.

A Karos não pode ser responsabilizada pela indisponibilidade das Interfaces e/ou do Serviço, sua falha, inacessibilidade, suspensão ou interrupção, ou condições de uso degradadas, por qualquer motivo, e não pode ser responsabilizada por danos diretos ou indiretos resultantes desses eventos.

Em todo caso, e sem prejuízo do acima acima e do Artigo 11, qualquer responsabilidade potencial de Karos só dará origem ao pagamento de indenizações, cujo valor será limitado às quantias recebidas por Karos.

A Karos reserva-se o direito de modificar, suspender ou limitar o acesso ao Aplicativo, seus recursos ou serviços, temporária ou permanentemente, total ou parcialmente, a seu único critério.

Os usuários podem obter ajuda através da seção dedicada de suporte disponível nas Interfaces.

14. MECANISMO PARA VALIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS

14.1 Pagamento

O Membro insere seu número de cartão de crédito e o número da conta bancária na aba "Método de pagamento", que permite receber ou efetuar um pagamento ao reservar uma viagem definida. Ao inserir seu número de conta bancária, o Membro declara que aceita os termos e condições de uso do nosso provedor de serviços bancários.

Os termos e condições do Parceiro de Pagamento, acessíveis aqui, regem as transações de pagamento feitas pelo Membro e devem ser aceitos pelo Membro. Ao cumprir esses termos, o Membro concorda com os termos e condições da Mangopay, que é nosso Parceiro de Pagamento. Mangopay S.A. é uma instituição de dinheiro eletrônico autorizada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) em Luxemburgo. A Mangopay é autorizada a fornecer serviços de pagamento e emitir dinheiro eletrônico.

Os motoristas não podem solicitar pagamentos adiantados diretamente aos Passageiros. O risco de não pagamento é exclusivamente do motorista.

Para cada viagem, Karos debita a parte do Passageiro na taxa de viagem no momento da reserva e transfere o pagamento para a conta do Motorista ao final do Período de Faturamento, incluindo a Viagem.

Se um Membro fizer viagens tanto como Motorista quanto como Passageiro durante o mesmo Período de Faturamento, a Karos pode, a seu critério, compensar total ou parcialmente os valores a serem pagos e recebidos. Karos não transferirá ao Motorista nenhum valor inferior a €1. Se esse limite não for atingido durante o mesmo Período de Faturamento, os valores serão acumulados em períodos subsequentes até que esse limite seja atingido.

O método de pagamento selecionado é cobrado, e o motorista recebe sua parte. Os fundos do Prêmio Reserva pertencem exclusivamente ao titular da conta. As transações são exibidas no aplicativo.

Os dados de pagamento são protegidos por criptografia SSL.

Em caso de cobranças incorretas ou não autorizadas, os membros podem contatar a Karos. Os membros não devem iniciar um estorno a menos que seja legalmente justificado. Os membros são responsáveis por taxas de estorno caso violem essas regras.

14.2 Contribuição para os custos

A contribuição para os custos é definida pelo Serviço. O Serviço aplica tetos de renda para evitar uso indevido. O uso para fins comerciais ou lucrativos é estritamente proibido (ver Seção 5).

Em alguns casos, o Serviço pode ser oferecido gratuitamente aos Usuários, como parte de uma assinatura Navigo, pelo empregador ou por iniciativa do outro Membro.

14.3 Promoções e ofertas especiais

A Karos pode oferecer promoções por tempo limitado. Os termos e condições (por exemplo, duração, preços) serão anunciados e publicados no aplicativo.

14.4 Meios de pagamento

Os passageiros devem usar um dos métodos de pagamento aprovados pela MANGOPAY:

● Cartão de crédito

● Débito direto via Klarna (disponível apenas na Alemanha)

A Karos pode mudar as opções de pagamento ou introduzir novos sistemas a qualquer momento.

14.5 Contestação

O Serviço pode realizar concursos com recompensas (por exemplo, cartões-presente ou códigos promocionais). A participação é regida por condições de competição separadas listadas na Inscrição.

Os cupons devem ser inseridos em "Meus Cupons" para que seu valor seja adicionado ao seu saldo.

A Karos não está contratualmente vinculada a provedores externos de recompensas e não se responsabiliza por quaisquer mudanças ou restrições a eles.

14.6 Programa de Encaminhamento

Você pode, de forma voluntária, convidar outros membros a usarem o Serviço via SMS ou WhatsApp usando o recurso "Indicar um Amigo" no aplicativo para enviar convites.

As recompensas dependem do número de caronas bem-sucedidas geradas pelas suas indicações. Bônus de indicação são adicionados ao seu saldo e pagos mensalmente.

Os valores das recompensas são especificados no aplicativo e podem ser alterados a qualquer momento.

Se o link de encaminhamento for usado tarde demais ou não for usado, a validação não é possível.

15. TRANSAÇÕES EXCEPCIONAIS

Nos programas nacionais, os membros podem se beneficiar de subsídios para carona. Os termos e condições de participação são comunicados, se aplicável.

16. RESCISÃO, SUSPENSÃO E RESTRIÇÃO DE CONTAS

16.1 Encerramento, suspensão e restrição pelo serviço

16.1.1 Suspensão, Restrição ou Encerramento de Contas

Os Termos e Condições constituem um contrato entre o Membro e Karos, em nome da Île-de-France mobilités, que qualquer uma das partes pode rescindir, suspender ou restringir a qualquer momento.

Em particular, a Karos está autorizada a suspender temporariamente sua conta, restringir seu acesso ao Serviço ou rescindir seu contrato por força de lei caso o Membro viole qualquer uma de suas obrigações sob os Termos e Condições (T&Cs).

Em caso de incumprimento por parte do Membro de qualquer uma das disposições dos Termos e Condições, a Karos pode, por efeito de lei, sem aviso ou compensação, e sem prejuízo de quaisquer outros recursos que possam estar disponíveis, suspender a prestação total ou parcial do Serviço, incluindo o acesso às Interfaces, fechar a Conta do Membro, bloquear qualquer novo pedido de registro por sua parte, bloquear qualquer pagamento do Pot e/ou encerrar esses Termos e Condiciones.

Esta medida de exclusão não prejudique qualquer ação criminal ou civil à qual o Membro possa ser exposto por autoridades públicas, terceiros ou Karos, em casos em que sua conduta tenha prejudicado os interesses deste.

Você será informado da decisão por e-mail para o endereço mais recentemente comunicado e terá a oportunidade de responder. Após avaliar a situação, Karos poderá levantar ou manter as medidas aplicadas.

A Karos reserva-se o direito de restringir seu acesso ao Serviço se isso for necessário para resolver ou limitar riscos de segurança de TI ou para proteger a segurança de outros Membros, Motoristas ou potenciais Passageiros.

16.1.2 Direito de remover ou recusar publicação

A Karos reserva-se o direito de recusar a publicação de qualquer resenha, comentário ou pergunta gerada por um Membro, ou de excluí-los após sua publicação caso violem estes Termos e Condições.

16.2 Rescisão pelo Membro Registrado

Você pode encerrar seu contrato com a Karos a qualquer momento, gratuitamente e sem precisar apresentar motivos. Para isso, basta clicar no botão "excluir minha conta" no aplicativo.

A Karos não pode garantir o pagamento do saldo do Prêmio Máximo se a conta for excluída antes do pagamento mensal.

17. INFORMAÇÕES GERAIS

17.1 VALIDADE DOS TERMOS E CS

Esses TOUs constituem todo o acordo entre você e a Karos sobre o uso dos Aplicativos e do Serviço associado.

Avisos, documentos ou diretrizes adicionais fornecidos na Solicitação podem complementar esses Termos e Condições e fornecer esclarecimentos adicionais.

Karos e Île-de-France mobilités reservam-se o direito de modificar unilateralmente os Termos e Condiciones. Nesse caso:

O Serviço notificará você sobre alterações, incluindo seu conteúdo, pelo menos 14 dias antes da data de vigência, por e-mail enviado para seu último endereço ou diretamente no aplicativo;

Atualizações serão postadas aqui ;

Os Termos e Condições atualizados se tornarão vinculativos, a menos que você se oponha;

Você será obrigado a cumpri-los para continuar utilizando o Serviço;

Se você não concordar com as mudanças, pode rescindir seu contrato imediatamente, dando um aviso por escrito ou palavra por palavra (por exemplo, e-mail) dentro de 10 dias após o anúncio.

Se qualquer parte do TOU for considerada ilegal, inválida ou inaplicável por qualquer motivo, o(s) termo(s) relevante(s) serão considerados não escritos. As disposições restantes manteriam seu pleno vigor e efeito e continuariam a se aplicar. Os termos considerados inexistentes seriam substituídos por termos o mais próximos possível do conteúdo da cláusula anulada e da intenção inicial de Karos e Île-de-France mobilités.

17.2 DIREITO DE RETIRADA

De acordo com a legislação aplicável, os Membros têm direito de saque de quatorze (14) dias a partir da data de assinatura do Serviço, que é definido pela data de criação da Conta. Caso o Membro deseje usar esse direito de retirada, ele/ela deve enviar uma carta a esse propósito para Karos. Para isso, ele pode usar o formulário de retirada anexado a esses Termos e Condições ou qualquer outra declaração inequívoca expressando o desejo de desistir. Este formulário deve ser enviado pelo correio ou eletronicamente para os endereços indicados no preâmbulo dos Termos e Condiciones.

Membros que exercerem seu direito de retirada poderão recuperar a indenização paga em sua conta MangoPay. Sua conta será então excluída de acordo com os termos e condições especificados nestes Termos e Condições.

Como a assinatura do Serviço é gratuita, nenhum valor será reembolsado aos Membros.

17.3 LEGISLAÇÃO VIGENTE E DISPUTAS LEGAIS

Os Termos e Condições estão sujeitos à lei francesa.

No caso de uma disputa relacionada à interpretação de um termo ou disposição dos Termos e Condiciones, o Membro ou Usuário pode:

(i) contatar Karos por correio registrado com acuse de recibo no seguinte endereço: Karos, 10 rue de la Paix, 75002 Paris, França, ou

(ii) encaminhar a questão gratuitamente ao seguinte mediador do consumidor para buscar uma resolução amigável:

Centro de Mediação do Consumidor para Conciliadores de Justiça (CM2C)

Endereço postal: 14 rue Saint Jean, 75017 Paris

Telefone: +33 (0)1 89 47 00 14

(iii) apresentar uma reclamação relacionada ao Pedido ou ao Serviço por meio da plataforma online de resolução de disputas da Comissão Europeia:https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en

Dependendo das circunstâncias, Karos pode não ser obrigado a participar de processos de resolução de disputas perante um órgão de arbitragem do consumidor.

A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Bens (CISG) não se aplica.

Na ausência de uma resolução amigável, a disputa pode ser levada aos tribunais competentes.

As traduções dos Termos e Condições são para fins de ingresso. Os Termos e Condições em francês são autênticos no tribunal

17.4 CONTATO

Karos pode ser contatado nos seguintes endereços:

Telefone: 0 800 10 20 20

Endereço de e-mail: [email protected] ou via o tópico de ajuda disponível nas Interfaces.

O suporte é oferecido de segunda a sábado, das 7h às 20h.

APÊNDICE - FORMULÁRIO DE DIREITO DE RETIRADA

Por favor, preencha e devolva este formulário apenas se desejar desistir do contrato.

À atenção de Karos, Carpooling Île-de-France Mobilités

Endereço de e-mail: [email protected]

Telefone: 0 800 10 20 20

Eu/nós (*) notificamos você sobre a minha/nossa (*) retirada do contrato relacionada à assinatura do Serviço de Carona Mobiles da Île-de-France:

Assinado em: ... / ... / ...

Nome e primeiro nome do Membro: ...

Número de celular usado ao assinar o serviço: ...

Endereço do membro: ...

(*) Risce a menção desnecessária

Assinatura do(s) consumidor(es):

Data: