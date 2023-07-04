Termos e Condições Gerais de Venda para Serviço Pós-Venda Pago

Decisão nº DEC20230150
de 26 de junho de 2023
O Diretor-Geral,
TENDO EM CONSIDERAÇÃO o Código de Transportes (Parte Legislativa) e, em particular, os Artigos L.1241-1 a L.1241-20, L.3111-14 a L.3111-16 e R.1241-1 e seguintes;
Considerando a Portaria nº 59-151 de 7 de janeiro de 1959, conforme alterada, relativa à organização do transporte de passageiros na região de Île-de-France;
CONSIDERANDO o Decreto nº 59-157 de 7 de janeiro de 1959, conforme alterado, relativo à organização do transporte de passageiros na região da Île-de-France;
DELIBERAÇÃO nº 2016/0302 de 13 de julho de 2016 delegando os poderes do Conselho ao Diretor Executivo;
CONSIDERANDO a decisão do Presidente da Île-de-France Mobilités nº 2016/133 de 30 de março de 2016 nomeando o Sr. Laurent PROBST como Diretor Executivo, conforme alterada pela Deliberação nº 20211209-297 de 9 de dezembro de 2021
CONSIDERANDO a deliberação nº 20220525-083 relativa ao Projeto para a criação de uma subsidiária de bilhetagem
CONSIDERANDO a Deliberação nº 20221207-216 relativa à evolução das tarifas e harmonização dos custos do Serviço Pós-Venda;
DECIDE
Artigo 1: Os termos e condições gerais de venda para leis de serviço pós-venda pago são aprovados e entram em vigor a partir de 1º de julho de 2023.
De acordo com a deliberação tarifária do Conselho, a partir de 1º de julho de 2023, os atos pagos de serviço pós-venda no passe imagine R e no passe personalizado Navigo, excluindo o Navigo Anual, são realizados contra o pagamento de um valor único de 15 euros.
As leis de serviço pós-venda pago são as seguintes:
· Remanufatura devido a perda/roubo
· Remanufatura após um passe HS devido ao cliente
· Remanufatura após uma mudança de foto para conveniência pessoal
· Remanufatura após confisco
· Remanufatura após degradação deliberada
Artigo 2: Essa decisão será encaminhada ao controle de legalidade, colocada na sede da Île-de-France Mobilités e publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités.
Laurent PROBST