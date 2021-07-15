Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do pacote Amethyst

Preâmbulo

A assinatura e o uso de um passe Amethyst pressupõem o conhecimento e a aceitação total e sem reservas destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relativos ao Passe Navigo pelo Titular e pelo Pagador, caso seja distinto do Titular. O pagador de uma quantia única de Amethyst em nome de um menor não emancipado ou de um adulto sob tutela ou curadoria compromete-se a comunicar esses Termos e Condições e informá-lo de suas obrigações.

1-DEFINIÇÕES

O pacote Amethyst, criado pela Île-de-France Mobilités, é alocado pelos departamentos da Île-de-France, cada um atuando para seu próprio departamento. É administrado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S", em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

O passe Amethyste é carregado em um passe Navigo, nominativo, estritamente pessoal e não transferível, pertencente à Île-de-France Mobilités (Autoridade de Organização de Mobilidade da Île-de-France) até ser entregue ao Titular.

O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e identidade aparecem no passe Navigo.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

O termo "Pagador" indica a pessoa, seja ou não distinta do Registrante, que concorda contratualmente em pagar as faturas do Registrante. O pagador deve ser um adulto capaz ou um menor emancipado.

2-Apresentação e uso

2.1-Utilizável dentro do âmbito da precificação zonal da Região da Île-de-France

O passe Amethyste permite que você viaje nas linhas regulares de transporte público das Companhias, incluindo RoissyBus, ônibus noturnos Noctilien, certos serviços locais e certos trens sob demanda, TER ou Intercités (excluindo reserva necessária) em 2ª classe. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France. Não é válido em Filéo, Orlyval, TGV ou em linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France (em particular os ônibus de traslado que atendem os aeroportos Le Bus Direct e VEA Disney, além dos ônibus turísticos OpenTour e Cars Rouges).

O pacote Amethyst é válido para qualquer viagem feita dentro das áreas de validade do pacote.

2.2-O pacote Amethyst é reservado para pessoas domiciliadas em um dos departamentos da Île-de-France e que atendam às condições de alocação definidas por este departamento, dentro dos seguintes critérios:

ou ter pelo menos 60 anos e não ter uma atividade profissional

ou ser um adulto com deficiência recebendo a ajuda prevista nos Artigos L.821-1 a L.821-3 do Código de Previdência Social ou a subsídio diferencial para a manutenção dos direitos adquiridos

ou serem reconhecidos como inaptos para o trabalho pelo seu esquema de proteção social

ou ter menos de 20 anos e apresentar comprovação do recebimento do auxílio educacional da criança com deficiência

Essas condições para a alocação dos bilhetes podem ser modificadas pelo departamento.

2.3-Cada departamento define várias categorias de beneficiários com direitos diferentes.

Para cada categoria de beneficiários, ela define o zoneamento do valor único que pode ser emitido ao beneficiário (ou o zoneamento, caso seja possível escolher) e a contribuição financeira solicitada para obter o valor único.

2.4-Caso o departamento permita que o beneficiário escolha entre vários pacotes de zoneamento diferentes para diferentes taxas de acesso e ofereça a possibilidade de modificar essa opção antes do término dos 12 meses de validade.

Os termos e condições financeiros da mudança de alocação são definidos e comunicados por ele aos beneficiários.

2.5 - O pacote inclui pelo menos duas zonas contíguas.

2.6-O pacote Amethyst é válido por 12 meses a partir do mês estabelecido pelo serviço do departamento de concessão.

É válido do 1º dia do primeiro mês de validade, 00:00, até o último dia do último mês de validade, 23:59. Para ônibus noturnos Noctilien, o passe Amethyst é válido do 1º dia do primeiro mês de validade, às 00:00, até o dia seguinte ao último dia do último mês de validade, às 6:00. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado. »

Os passes de ametista se beneficiam da "deszoneamento", ou seja, a possibilidade de viajar por toda a região, de sábado das 0h00 ao domingo até 23h59, em feriados públicos das 0h00 às 23h59, de 15 de julho às 00h00 a 15 de agosto às 23h59, e durante os curtos feriados escolares na zona C conforme definido pelo Ministério da Educação Nacional (Toussaint, Natal, inverno e primavera) a partir do dia seguinte ao fim das aulas, das 0:00 às 23:59 do dia anterior à retomada das aulas. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

3-OBTENÇÃO

Para obter um passe Amethyst, o candidato deve primeiro possuir um passe Navigo com seu(s) nome(s) e sobrenome(s) conforme indicado em seu documento de identidade, e no qual sua foto aparece. (Veja os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Pass em vigor, disponível no site www.iledefrance-mobilites.fr). O passe Amethyst só pode ser carregado no passe Navigo, excluindo qualquer outro dispositivo.

3.1-Os termos e condições para obter o pacote Amethyst e os termos de pagamento, incluindo as taxas de adesão, se houver, são definidos e comunicados pelo departamento.

3.2-O departamento que concede as somas fixas à Ametista examina as candidaturas enviadas por pessoas domiciliadas em seu departamento.

Ele informa a pessoa sobre a ação tomada e uma data provisória a partir da qual o beneficiário poderá carregar o passe em seu passe Navigo.

3.3- Os bilhetes de transporte usados durante a espera para receber o pacote Amethyst não são reembolsados.

4-Carregamento de pacotes

Para viajar, uma vez que o direito ao passe Amethyste tenha sido concedido pelo serviço do departamento, o beneficiário deve necessariamente carregar o passe Amethyste em seu passe Navigo a partir do celular no aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store) ou em uma bilheteria ou dispositivo de vendas nas redes das operadoras.

5-VALIDAÇÃO

5.1-Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Pass em vigor se aplicam.

5.2-O Titular da Conta deve validar sistematicamente o passe contendo seu passe Amethyst nos dispositivos de validação dos Carriers antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de se encontrar em infração.

5.3-Em caso de esquecer seu passe Navigo, o Portador deve, para viajar sem violação, comprar outro bilhete. Isso não será reembolsado.

6-CONTROLE

6.1-Em caso de inspeção, o Titular da Conta deve apresentar a passagem na qual a passagem de Amethyst validada ao entrar na rede foi carregada.

6.2- A constatação de não conformidade com os princípios de validação sistemática (cf. art. 5) e/ou as regras de uso do pacote Amethyste (cf. art. 2) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer taxas administrativas associadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3-Na ausência de pagamento à Transportadora dentro de três meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7-SOMANDO PACOTES

7.1-É possível carregar, além de um passe Amethyst já carregado em um passe Navigo, um passe Navigo Day, Navigo Month ou Navigo Week, um passe Navigo Solidarity 75% Month ou 75% Semana Navigo Solidarity, um Navigo Discount 50% Month ou Navigo Discount 50% ou um passe Navigo Free.

7.2-As zonas do passe Amethyste e as zonas do Navigo Day, Navigo Month, Navigo Week, ou Navigo Solidarity 75% Month, ou Navigo Solidarity 75% Week, ou Navigo 50% Monthly Discount, ou Navigo 50% Weekly Discount adicionalmente, podem ser unidas ou separadas.

Se as duas passagens tiverem zonas desconexas (zonas 1-2 e 4-5), o cliente não pode fazer viagens ligando as zonas dos dois pacotes carregados ao mesmo tempo. Depois, eles devem comprar um bilhete válido para toda a viagem a cada vez.

7.3-Os preços e condições de compra dos passes Navigo, Navigo Solidarity 75%, Navigo Discount 50% ou Navigo Gratuité cobrados além do passe Amethyste são idênticos aos dos passes Navigo adquiridos separadamente (veja os passes Navigo Day, Month and Week ou os preços do Solidarity Transport disponíveis no site www.iledefrance-mobilites.fr).

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo passe. A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo passe. As Regras de Coabitação de Ingressos e Contratos estão disponíveis no site da www.iledefrance-mobilites.fr, na seção GTCSU.

8-Perda, roubo, mau funcionamento e troca

Consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe Navigo em vigor, disponíveis no site www.iledefrance-mobilites.fr.

9-Mudança na situação do beneficiário

Em caso de alteração nos dados pessoais (nome, endereço, etc.), o beneficiário deve contatar o departamento do departamento de concessão e as Seguradoras para, se necessário, alterar sua situação.

10 - Expiração e renovação do pacote Amethyst

O passe Ametista, válido por um ano, expira no último dia do último mês de validade (ver artigo 1.6). Sua renovação é possível desde que o beneficiário satisfaça as condições de emissão definidas e comunicadas pelo departamento que concedeu os pacotes.



O Titular que ainda possui um passe válido, ou seja, que tenha menos de 10 anos e deseje recarregar os ingressos, não deve reutilizá-lo caso seus contratos estejam inativos há pelo menos 5 anos, pois seus dados terão sido arquivados em nossos sistemas. Portanto, o titular da conta se compromete a fazer uma nova assinatura e obter um novo passe em uma agência comercial ou online. Não é possível fazer reembolso caso seja carregado um ingresso no passe mencionado.

11 - Terminação do pacote

O beneficiário pode solicitar o cancelamento do pacote Amethyst ao departamento que aloca os pacotes.

Os termos e condições para o cancelamento do pacote Amethyst são definidos e comunicados pelo departamento.

12-Informações relacionadas a Dados Pessoais

Antes da gestão do pacote Amethyst, os departamentos gerenciam os pedidos de direitos e, posteriormente, as renovações e rescisão dos direitos Amethyst. Nesse contexto, cada departamento é responsável pela gestão desses direitos.

Estes Termos e Condições Gerais e o artigo sobre informações relacionadas a dados pessoais só tratam do processamento assim que um pacote é aberto.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou no cancelamento do pacote.

Como parte do pacote Amethyst, o processamento é realizado sobre os Dados Pessoais do Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador por diversos responsáveis que se preocupam com a proteção de sua privacidade:

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

A assinatura e gestão do contrato; Comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial; Realizando análises estatísticas.

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

A gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da Transportadora;

A gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

A luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a emissão de multas e a recuperação de multas;

Operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

Análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pela Transportadora;

A gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede das operadoras.

O pacote Amethyst está disponível no seguinte meio:

· O passe personalizado Navigo.

12.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

12.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

Dados de Identificação, Dados de Vida Pessoal, Dados relacionados à vida profissional, Dados Econômicos e Financeiros, Dados de Saúde, Dados de infração.

12.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 12.

12.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

com base na execução do contrato e no consentimento do Titular da Conta e do Pagador para a gestão do contrato/serviço;

no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

com o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e pelo Pagador para o envio de comunicações comerciais.

12.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém Dados de Clientes específicos para o pacote Amethyste durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site " www.iledefrance-mobilites.fr " é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas provas.

Os dados pessoais são mantidos durante toda a relação comercial e por até 5 anos após a data de validade do(s) contrato(s) assinado(s), sendo arquivados durante os períodos legais de conservação.

12.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

12.1.5.1 No contexto do Processamento Definido acima

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus provedores de serviços e parceiros contratuais, além do titular do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

12.1.5.2 No contexto das trocas entre a Île-de-France Mobilités e seus Parceiros

Os parceiros Île-de-France Mobilités oferecem serviços para alguns de seus usuários que são assinantes de transporte público. Para verificar a validade da assinatura, o Parceiro solicita à Île-de-France Mobilités. Na ocasião dessas consultas, o Parceiro transmite o número do passe Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do Usuário para a Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités envia um código de retorno ao Parceiro, sem nenhum Dado Pessoal.

O parceiro da Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar o consentimento do Usuário para a transmissão destes Dados à Île-de-France Mobilités. Todo processamento que permita a implementação do serviço oferecido pelo Parceiro está sob responsabilidade do Parceiro.

O Parceiro se compromete a usar o número de passe Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do usuário apenas para o processamento para o qual essa informação é obrigatória, e somente dentro do âmbito dos objetivos definidos conjuntamente com a Île-de-France Mobilités.

12.1.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

Dados sobre o Pagador e o Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

12.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

12.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

Dados de Identificação, Dados Econômicos e Financeiros, Dados relacionados a infrações, Dados de validação.

12.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento, e cujos fins estão listados no preâmbulo do Artigo 12.

12.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão das reclamações dos clientes, controle e multas),

o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

12.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos fins para os quais são processados.

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de tempo - local de validação - número de aprovação) são mantidos apenas por algumas horas. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída das redes ferroviárias para o mês corrente e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato com a pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados realizados pelos outros operadores podem ser encontrados no site destas últimas.

12.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

12.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

12.3 Quais são os direitos do Controlador de Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar sua solicitação com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) na solicitação, seus dados de contato, o escopo da solicitação (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), seu número de cliente, bem como elementos que comprovem sua identidade. E um documento de identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected] .

. ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

13-MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO

A Île-de-France Mobilités pode alterar estes Termos e Condições Gerais a qualquer momento. A versão em vigor está publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site www.iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.