Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Annual Pass

1. DEFINIÇÕES

O passe anual Navigo, criado pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France), é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo Annuel", em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

O passe anual Navigo é subscrito por um período indefinido e é carregado em um passe anual nominativo Navigo, estritamente pessoal e não transferível, pertencente à Île-de-France Mobilités até ser entregue ao Titular.

O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site da Île-de-France Mobilités (gerenciada pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão Navigo" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S). Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do site.



O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e sobrenome/primeiro nome aparecem no Passe Anual Navigo. O nome "Pagador" indica, pelo nome, a pessoa física que paga o valor único. O termo "Precificação Sênior" indica especificamente a precificação específica aplicada a clientes elegíveis sob as condições descritas na 2.3.3.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2. APRESENTAÇÃO E USO

Utilizável dentro do âmbito da precificação zonal da região da Île-de-France, o passe anual Navigo permite que você viaje nas linhas regulares de transporte público das Companhias, incluindo OrlyBus, RoissyBus, os ônibus noturnos Noctilien e Filéo, bem como em certos serviços locais e trens Transport on demand, TER ou Intercités (excluindo reserva necessária) em 2ª classe. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France. Não é válido em Orlyval, no TGV ou em linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France (em particular os ônibus de transporte que atendem os aeroportos Le Bus Direct e VEA Disney, além dos ônibus turísticos OpenTour e Big Bus Paris).

2.2 Navigo Anual:

2.2.1 É possível assinar um passe anual "Navigo para todas as zonas" válido nas zonas 1 a 5, ou um passe anual Navigo de duas zonas válido nas zonas assinadas, entre os pares de zonas 2-3, 3-4 e 4-5.

2.2.2 Os passes anuais Navigo 2-3, 3-4 e 4-5 se beneficiam da "deszoneamento", ou seja, a possibilidade de viajar por toda a região, independentemente das zonas inscritas, de sábado das 00:00 ao domingo até as 23:59, em feriados públicos das 00:00 às 23:59, de 15 de julho às 00:00 a 15 de agosto às 23:59, e durante os curtos feriados escolares na zona C (Dia de Todos os Santos, Natal, inverno e primavera) a partir do dia seguinte ao término das aulas, das 00:00 às 23:59, no dia anterior ao reinício das aulas, conforme definido pelo Ministério da Educação Nacional. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

2.3 Preços Anuais para Idosos da Navigo:

2.3.1 A assinatura do pacote "Navigo Annual Senior Pricing" é válida apenas para "todas as zonas", portanto válida nas zonas 1 a 5.

2.3.2 Apenas é possível o pagamento por débito direto.

2.3.3 É reservado exclusivamente para pessoas com 62 anos ou mais que não trabalham ou que têm uma atividade profissional estritamente inferior à metade do período.

Uma atividade profissional é considerada estritamente menos que metade do tempo se a duração dessa atividade for inferior à metade do tempo legal de trabalho, ou seja:

· Menos da metade de 35 horas por semana = 17,5 horas por semana;

· Ou menos da metade do equivalente anual do tempo legal de trabalho, ou seja, 1.607 horas anuais = 803,5 horas ao longo de um ano;

· Ou menos da metade do equivalente mensal ao tempo legal de trabalho, 151 horas por mês = 75,5 horas ao longo de um mês.

3. ASSINATURA DO NAVIGO ANNUAL PASS E DA TAXA PARA IDOSOS DO NAVIGO ANNUAL PASS

3.1 Navigo Anual:

O passe anual Navigo pode ser retirado:

· via Internet a partir do Espaço Pessoal deles no site da Île-de-France Mobilités (exceto por um pacote financiado por um Pagador Terceirizado). Após preencher o formulário online, registrar uma foto recente (frontal, sem vista, fundo neutro, não utilizado) e inserir seu método de pagamento, o Pagador (e o Titular da Conta, se diferente do Pagador) devem assinar eletronicamente os documentos relacionados à assinatura que constitui o contrato. A solicitação de assinatura pode ser feita no máximo 60 dias e 15 dias no máximo antes do primeiro dia do mês escolhido. Na medida em que a solicitação esteja completa (foto conforme os requisitos, pagamento aceito e contrato assinado eletronicamente), o passe anual Navigo é, de acordo com a escolha do pagador, recebido em sua casa dentro de um prazo máximo de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) ou disponibilizado em uma agência de vendas de transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1). na apresentação da prova de identidade, 3 dias úteis após a ordem;

· em uma agência de vendas de companhias aéreas, em pontos de venda da RATP ou em certos Escritórios de Bilheteria de Serviço Navigo SNCF(1) (exceto para pacotes financiados por um pagador terceirizado). Um passe Navigo anual é emitido imediatamente, após o registro do arquivo, o método de pagamento, a foto do Titular (frontal, sem cabeça) e a assinatura do contrato pelo Pagador (e pelo Titular, caso diferente do Pagador). Se o cliente optou pelo método de pagamento por débito direto, solicita-se o primeiro pagamento. O valor varia dependendo da data de início do pacote. Nesse caso, um passe anual Navigo assinado pode começar à escolha do cliente em qualquer dia do mês (ver art. 4.7).

Nenhum bilhete comprado durante o período máximo de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) entre a data de recebimento da solicitação de assinatura feita online e a data de envio do passe anual Navigo não será reembolsado. Em caso de não recebimento do Passe Anual Navigo, não será feito reembolso dos bilhetes de transporte adquiridos durante a espera do bilhete Navigo Anual caso a falha não seja atribuída à Agência Anual Navigo (endereço corretamente inserido, foto certificada, bilhete de transporte enviado dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Anual Navigo).

Após o período de 10 dias, a não recepção pode ser reportada nos escritórios de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes dos Serviços Navigo SNCF(1) (o passe é emitido imediatamente após apresentação de comprovante de identidade), acessando seu espaço pessoal no site da Île-de-France Mobilités, ou por correio, e-mail ou telefone para a Agência Anual Navigo (um novo período de 10 dias, excluindo fins de semana e feriados, é esperado para entrega postal).

3.2 Preços Anuais do Navigo Senior:

3.2.1 O titular da conta inicialmente não possui um passe anual Navigo:

Os termos e condições são os mesmos para assinar um passe anual Navigo (ver art. 3.1). No entanto, o passe anual de preços sênior da Navigo pode ser feito exclusivamente em uma agência comercial das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou em certos Desks de Atendimento da SNCF da Navigo(1). Além disso, o Titular da Conta deve fornecer comprovante de identidade para verificar sua elegibilidade para o Preço Sênior, bem como declarar que não possui atividade profissional ou não realiza atividade profissional estritamente com menos de meio período (ver art. 2.3.3).

3.2.2 O portador do cartão já possui um passe anual Navigo:

O pagador (e o titular da conta, se diferente do pagador) deve primeiro garantir que seu passe anual Navigo seja "todas as zonas" (veja art. 6 para alterar as zonas do passe), pago por débito direto (veja art. 4.13.3 para alterar seu método de pagamento) e não seja suspenso (veja art. 9 para tomar o controle do passe). O contrato anual Navigo para considerar o contrato de Precificação Anual Sênior Navigo pode ser feito online no seu espaço pessoal no site da Île-de-France Mobilités ou em uma agência de vendas de transportadoras, em pontos de venda da RATP ou em certos Balcões de Atendimento da SNCF(1), caso as condições de elegibilidade sejam atendidas.

3.2.3 A partir de seu espaço pessoal no site da Île-de-France Mobilités, após enviar uma prova válida de identidade para verificar sua idade, o Titular da Conta deve declarar que não tem atividade profissional ou que exerce uma atividade profissional estritamente com menos de meio período (cf. art. 2.3.3). Na medida em que a solicitação estiver completa (comprovante válido de identidade, declaração de ausência de atividade profissional ou atividade profissional estritamente inferior à metade do período), a Avaliação Sênior será considerada para o próximo débito direto ou para os seguintes, dependendo da data de validação do pedido de modificação do contrato de Precificação Anual Sênior da Navigo (cf. art.4.14.1) pela Agência Anual Navigo.

3.3 O tempo de processamento das inscrições é de 5 dias (excluindo fins de semana e feriados).

3.4 A assinatura do contrato, após a aceitação do arquivo, resulta na abertura de uma conta de cliente para o Titular que é usuário do passe anual Navigo e também, quando aplicável, para o pagador do contrato.

4. PAGAMENTO DO PASSE ANUAL NAVIGO

4.1 O pagador deve ser um adulto ou menor emancipado (deve ser apresentada prova). Menores de 16 anos não podem ser pagadores ou portadores de um Passe Anual Navigo.

4.2 Um pagador pode pagar por vários pacotes Navigo.

4.3 O pagador pode ser diferente do portador do Passe Anual Navigo. Nesse caso, o pagador e o titular da conta devem assinar o formulário de assinatura. O pagador pode, por escrito, delegar sua assinatura ao Titular da Conta para qualquer solicitação de serviço pós-venda, com exceção daqueles que exijam um novo Mandato de Débito Direto da SEPA. Toda comunicação relacionada ao pagamento é endereçada ao pagador.

4.4 O pagador de um contrato rescindido por não pagamento que não foi regularizado pode não ser o pagador de outro passe anual Navigo por um período de um ano a partir da data de rescisão. Se o pagador quitar sua dívida com a Agência Navigo Annuel durante esse período, ele pode ser novamente nomeado Pagador.

Ao final desse período e sem regularização da dívida, o pagador receberá um aviso de quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités publicado pelo Tesouro Público. O pagador que recebeu um aviso de valores a serem pagos da Île-de-France Mobilités, não pode ser o pagador de um novo passe anual Navigo, imagine R e Navigo Liberté + contrato de 2 anos a partir do recebimento do aviso. Se o pagador quitar sua dívida com o Tesouro durante esse período, ele pode ser novamente nomeado Pagador após um período de 21 dias corridos de processamento.

4.5 O preço do pacote é pago na taxa vigente no dia do pagamento:

· ou em dinheiro à taxa anual de aprovação (não é possível selecionar esse método de pagamento para o passe anual de preços idosos Navigo);

· ou por débito direto mensal (excluindo conta poupança).

4.6 Uma taxa administrativa de €7,60 incluindo IVA é cobrada no momento da assinatura.

4.7 Em caso de assinatura nos últimos vinte dias do mês, ou em caso de retomada de um pacote nos últimos vinte dias de um mês diferente da suspensão, o valor devido para aquele mês é calculado de acordo com o número de dias restantes até o final do mês.

· Navigo Anual: a taxa diária aplicada por dia restante é igual a 1/20 de 1/11 do preço anual do passe.

· Preço Anual Sênior Navigo: a tarifa diária aplicada por dia restante é igual a 1/20 do preço mensal do passe, de acordo com a tarifa anual de preços idosos da Navigo vigente.

4.8 Em caso de licença médica, o titular da conta é convidado a suspender seu valor único (ver Art. 9).

4.9 Não serão feitos reembolsos em caso de movimento social das Transportadoras fora daqueles previstos no Código de Transportes (Artigos L.1222-11 e seguintes), e, quando aplicável, o processo de reembolso será feito no site da Île-de-France Mobilités Décompensement.

4.10 Os custos das rejeições bancárias aplicadas pela Agência Navigo Anual (excluindo incidentes técnicos não atribuíveis ao Pagador) são responsabilidade do Pagador.

Artigo 4.11 Para regularizar uma dívida não paga, o pagador pode fazer o pagamento:

· do Espaço Pessoal deles no site da Île-de-France Mobilités, sob o título "Eu gerencio meu cartão Navigo" (apenas por cartão de crédito);

· por telefone, pagando por cartão de crédito, no 09 69 39 22 22 (chamada sem sobretaxa);

· em uma agência comercial das Transportadoras (em dinheiro ou cartão de crédito), nos pontos de venda da RATP (somente por cartão de crédito) ou nos balcões de serviços da Navigo SNCF (em dinheiro ou cartão de crédito), cuja lista pode ser encontrada no site da Île-de-France Mobilités sob o título "Viajando" e depois "Nas proximidades".

4.12 Se os valores devidos não forem pagos, o passe será cancelado pela Agência Navigo Annuel e o titular do cartão não poderá mais dirigir com esse passe (cf. art. 10.2). Após um ano após a rescisão, o pagador recebe um aviso das quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités publicado pelo Tesouro Público, caso ainda não tenha regularizado sua dívida.

· o aviso das quantias a serem pagas é enviado ao pagador pelo correio;

· o pagamento dessas quantias deve ser feito apenas ao Tesouro Público em uma agência do Tesouro Público, em uma tabacaria afiliada ou no site payfip.gouv.fr. Os termos de pagamento aceitos são especificados no aviso das quantias a serem pagas;

· certos atos relacionados à gestão do contrato são bloqueados;

· ações de apreensão, em particular sobre contas bancárias ou salários, podem ser iniciadas pela Île-de-France Mobilités.

4.13 Pagamento em Dinheiro:

4.13.1 Não há pagamento em dinheiro disponível para o passe anual de preços idosos Navigo.

4.13.2 O preço do passe anual Navigo pago em dinheiro é fixado por 12 meses consecutivos de circulação.

4.13.3 A mudança de método de pagamento só é possível em uma agência comercial das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP, nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1) ou pelo correio.

A transição do método de pagamento em dinheiro para o método de débito direto mensal é possível ao renovar o pagamento do pacote, ao retomá-lo após uma suspensão ou ao mudar para o Navigo Annual Senior Pricing.

4.13.4 Pelo menos 45 dias antes do fim da data de vencimento, uma comunicação é enviada ao pagador convidando-o a fazer um novo pagamento:

· via Internet a partir do Espaço Pessoal do Pagador no site da Île-de-France Mobilités (exceto para um pacote financiado por um Pagador Terceirizado);

· ou em uma agência comercial das Companhias Aéreas, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1), até o dia anterior ao término do pacote;

· ou por correspondência com a Agence Navigo Annuel (cf. art. 13):

- pelo correio, o cheque deve ser recebido pela Agência Navigo Anual até, no máximo, 20 dias antes do término do contrato.

- Por telefone, o pagamento por cartão de crédito é possível até o dia anterior ao término do contrato.

Após esses prazos, o contrato será suspenso de acordo com as regras do Artigo 9.

4.14 Pagamento por débito direto:

4.14.1 Qualquer operação que afete débitos diretos deve ser registrada em uma agência comercial das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP, nos Contadores de Serviço da SNCF Navigo(1) ou pela Agência Anual da Navigo antes do dia 15 do mês corrente, com efeito no 1º dia do mês seguinte.

4.14.2 Os saques são feitos no início do mês do mês corrente, a partir de uma conta corrente bancária (excluindo a conta poupança). Também é possível escolher outra data de débito entre o dia 2, 8 ou 12 do mês. Essa ação é possível no limite de uma vez por mês, após assinatura, mediante solicitação, via Internet a partir do Espaço Pessoal do Pagador no site da Île-de-France Mobilités (exceto para um pacote financiado por um Pagador Terceirizado), na agência de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP, nos Balcões de Serviço Navigo SNCF(1) ou por telefone (ver art. 13).

4.14.3 Ao final da assinatura, um certificado indicando o valor dos débitos diretos planejados é entregue ao Pagador caso a assinatura seja feita em uma agência comercial das Operadoras, em pontos de venda da RATP ou em certos Contadores de Serviço Navigo SNCF. Se a assinatura foi feita no site da Île-de-France Mobilités, o certificado está disponível para download no Espaço Pessoal do Titular da Conta ou do Pagador. A taxa de inscrição (cf. art. 4.6) é adicionada ao primeiro pagamento.

Também é possível baixar um certificado acessando seu Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités.

Esse procedimento é reservado para Titulares ou Pagadores com mais de 16 anos cujo contrato comercial está ativo, suspenso ou encerrado por menos de 6 meses.

4.14.4 Qualquer alteração de preço decidida pela Île-de-France Mobilités é refletida nas taxas após a data de entrada em vigor da referida decisão. Um aviso é enviado ao pagador.

Informações sobre preços estão disponíveis:

· no site da Île-de-France Mobilités;

· nas exposições nos locais de transporte e assinatura do passe anual Navigo;

· no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités.

4.14.5 O Mandato de Débito Direto da SEPA devidamente preenchido e assinado, bem como um documento correspondente ou Extrato de Identidade Bancária (RIB) desmaterializado, devem ser:

· ou fornecido quando você assina online;

· ser entregue na assinatura do contrato em uma agência comercial das Companhias Aéreas, nos pontos de venda da RATP ou em determinados Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1).

4.14.6 O pagador que deseja alterar o banco ou conta a ser debitado deve fazer a alteração:

· seja via Internet, conectando-se ao seu Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités;

· seja em uma agência de vendas de transportadoras, em pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço da SNCF Navigo(1);

· ou fazendo o pedido por correspondência à Agência Navigo Annuel (cf. art. 13).

O pagador fornece dados em papel ou dados bancários desmaterializados na agência ou pelo correio, ou insere seus novos dados bancários diretamente em seu Espaço Pessoal via Internet no site da Île-de-France Mobilités, para que não haja quebra na taxa dos débitos diretos (ver art. 4.14.1).

4.14.7 A mudança de pagador (exceto o pacote financiado por um Pagador Terceirizado) ou a mudança do método de pagamento (exceto para a Tarifação Anual Sênior da Navigo) pode ser feita:

· seja em uma agência de vendas de transportadoras, em pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço da SNCF Navigo(1);

· ou por correio para a Agência Navigo Annuel (cf. art. 13).

O novo pagador deve então preencher e assinar um novo Mandato de Débito Direto SEPA e fornecer um documento ou dados bancários desmaterializados de acordo com os novos dados bancários, para que não haja interrupção na frequência dos débitos diretos (ver Artigo 4.14.1). Como o Mandato de Débito Direto da SEPA está estritamente associado ao Pagador, o novo Pagador deve, para uma alteração por correspondência, primeiro entrar em contato com a Agência Navigo Anual para obter o Mandato que lhe será atribuído.

4.14.8 A revogação do Mandato de Débito Direto da SEPA só pode ser feita por correspondência com a Agência Navigo Anual (ver Art. 13). Qualquer pedido para revogar o Mandato de Débito Direto SEPA deve ser acompanhado pela designação de outro método de pagamento válido, outro Pagador ou pela rescisão do pacote. Na falta disso, a Comutitres S.A.S reserva-se o direito de rescindir o contrato comercial (cf. art. 10.2).

4.14.9 O período original de validade é automaticamente renovado a cada ano. Portanto, o passe anual Navigo e o passe anual Navigo Senior Pricing não têm data de validade: apenas a suspensão ou rescisão do passe, conforme definido nos Artigos 9 e 10, impede o débito direto mensal. Para qualquer nova assinatura de outro pacote, e para evitar débito duplo, é necessário suspender (cf. art. 9.2) ou encerrar (cf. art. 10.1) seu passe anual Navigo.

4.14.10 Navigo Anual:

4.14.10.1 O valor dos débitos mensais corresponde a 1/11 do preço anual do pacote na taxa vigente no dia do débito.

4.14.10.2 Assim que o pagador tiver pago 11 meses completos consecutivos, o 12º mês não é debitado. Quando o valor único começou no 1º de um mês M, ou durante o mês M por 20 dias ou mais, e nenhuma suspensão ocorreu, o mês M+11 não será deduzido. Quando o valor único começou durante o mês M por 19 dias ou menos, e nenhuma suspensão ocorreu, o mês M+12 não será deduzido (cf. art. 4.7). Esse princípio também se aplica a pagamentos em dinheiro. Se uma suspensão ocorrer antes de 11 meses completos consecutivos, o 12º mês, que não foi faturado, não será reembolsado. Qualquer suspensão ou rescisão feita durante o mês em que não for debitada não estará sujeita a adiamento.

4.14.10.3 A mudança de método de pagamento só é possível em uma agência comercial das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP, nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1) ou pelo correio.

A transição do método de débito direto para o método de pagamento em dinheiro é possível a qualquer momento, em conformidade com o Artigo 4.14.1. O pagador paga o saldo correspondente à diferença entre o preço anual do pacote em vigor e a quantia das parcelas mensais já pagas.

4.14.11 Preços Anuais do Navigo Senior:

4.14.11.1 O valor dos débitos mensais corresponde a 1/12 da tarifa anual Navigo Senior Pricing vigente.

4.14.11.2 Esse valor é deduzido todo mês do ano, ou seja, para 12 parcelas mensais.

4.14.11.3 Caso o titular da conta já possuísse um passe anual Navigo ao solicitar a Tarifação Anual Sênior da Navigo, a Avaliação Sênior será considerada para o próximo ou próximo débito direto, dependendo da data do pedido de modificação do contrato (cf. art. 4.14.1).

5. TERMOS DE USO DO PASSE

5.1 O Titular da Conta deve validar sistematicamente seu passe Navigo Anual carregado em seu passe nos dispositivos de validação das Operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante as conexões e saídas, sob pena de se encontrar em infração.

5.2 Caso esqueça seu passe anual Navigo, para viajar, o portador do cartão deve comprar bilhetes de transporte. Esses não serão reembolsados.

5.3 O Passe Anual Navigo do titular do cartão deve ser apresentado durante as verificações, sob pena de pagamento de uma compensação fixa de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros. Em caso de dúvida sobre a identidade do portador do Passe, pode-se solicitar comprovante de identidade.

5.4 Em caso de falha comprovada no passe anual Navigo:

· nos escritórios de vendas das Companhias, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1), ele é imediatamente substituído gratuitamente;

· nos outros guichetes das Companhias, e se o chip do passe for legível, o portador do cartão recebe um cupom de quebra válido por 15 dias e um passe temporário em troca do passe anual Navigo. Para obter um novo Passe Anual Navigo, o Titular deve então ir a uma agência de vendas de transportadoras, pontos de venda da RATP ou ao Escritório de Bilhetes dos Serviços Navigo SNCF(1), onde ele será entregue gratuitamente em troca do cupom de quebra e do passe temporário previamente recebido.

5.5 Qualquer uso fraudulento do passe anual Navigo (falsificação, falsificação, uso do passe por terceiros), observado durante uma inspeção, resultará na retirada imediata do passe anual, no cancelamento do passe e pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seu(s) cúmplice(s).

5.6 Qualquer uso irregular do bilhete anual Navigo (ausência de passe válido, não validação do passe nos dispositivos de validação das Transportadoras, em particular) observado durante uma inspeção, resulta no pagamento de uma compensação fixa conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

5.7 O Titular que ainda possui um passe válido, ou seja, que tenha menos de 10 anos e deseje recarregar os ingressos, não deve reutilizá-lo caso seus contratos estejam inativos há pelo menos 5 anos, pois seus dados terão sido arquivados em nossos sistemas. Portanto, o titular da conta se compromete a fazer uma nova assinatura e obter um novo passe em uma agência comercial ou online. Não é possível fazer reembolso caso seja carregado um ingresso no passe mencionado.

6. ALTERAÇÕES NAS ZONAS DO PASSE (EXCLUINDO O PREÇO ANUAL PARA IDOSOS DA NAVIGO)

6.1 Mudar de zona não é possível no passe anual de preços idosos da Navigo (apenas em todas as zonas).

6.2 É possível modificar um passe Navigo Anual em outro entre os 4 passes existentes ("todas as zonas", 2-3, 3-4, 4-5), durante a validade do passe, a pedido do pagador, que pode fornecer uma procuração e uma cópia de sua prova de identidade. No caso de um passe Navigo Anual financiado por um Pagador Terceirizado, o Titular da Conta deve apresentar comprovação do acordo do Pagador Terceiro.

6.3 A modificação do valor único só pode ser feita pelo pagador:

· pela Internet, a partir do Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités, por correio, e-mail ou telefone (exceto para um pacote financiado por um Pagador Terceirizado). Ele só entrará em vigor quando o titular do cartão atualizar seu passe anual Navigo diretamente no telefone via o aplicativo Île-de-France Mobilités, na seção "Compra", em uma máquina de bilhetes RATP ou Transilien SNCF ou em um ponto de venda da Operadora, e isso não antes de 48 horas após o pedido ter sido levado em conta;

· nas agências de vendas das Companhias, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1).

6.4 A modificação do passe pode ser imediata ou adiada (no primeiro dia de um dos dois meses seguintes à modificação) e entra em vigor após a atualização do passe anual Navigo pelo Titular diretamente pelo telefone via aplicação Île-de-France Mobilités, na seção "Compra", em uma máquina RATP ou Transilien SNCF ou em um ponto de venda da Operadora, no máximo, 48 horas após o pedido ter sido levado em consideração. O titular da conta pode verificar se essa alteração foi considerada consultando o conteúdo do seu passe por telefone, máquina ou conectando-se ao seu espaço pessoal no site da Île-de-France Mobilités.

6.5 Mudar um pacote de duas zonas para um pacote "todas as zonas", um pacote 4-5 para um pacote 3-4 ou 2-3, ou um pacote 3-4 para um pacote 2-3 resulta em um aumento no custo do pacote. O cálculo dos valores devidos é feito de acordo com a data em que a alteração entra em vigor, reportada em 1º do mês correspondente.

· Pagamento por débito direto: a nova escala de dedução é aplicada a partir do mês em que a mudança de zona é aplicada para todo o mês.

· Pagamento em dinheiro: O pagador é faturado usando o mesmo método de cálculo usado para o pagamento por débito direto.

6.6 Mudar um pacote "all-zone" para um pacote de duas zonas, ou um pacote 2-3 para um pacote 3-4 ou 4-5, ou um pacote 3-4 para um pacote 4-5, resulta em uma redução no custo do pacote. O cálculo dos valores devidos é feito de acordo com a data de vigência da mudança, reportada até 1º do mês seguinte.

· Pagamento por débito direto: a nova escala de dedução é aplicada a partir do mês seguinte à mudança de zona.

· Pagamento em dinheiro: A conta do pagador é creditada usando o mesmo método de cálculo usado para pagamento por débito direto.

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cheque, uma carta de cheque é automaticamente acionada para reembolsar o pagador pelo pagamento em excesso restante.

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cartão de crédito:

• nos Serviços Online: um reembolso é acionado automaticamente no cartão bancário do pagador para reembolsá-lo pelo pagamento em excesso restante, caso ele tenha feito previamente um pagamento nos 11 meses anteriores de um valor maior ou igual ao valor do reembolso;

• nas agências de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1): o reembolso do pagamento em excesso será feito por carta de cheque ou no cartão bancário do pagador, caso tenha sido feito um pagamento nos Serviços Online nos últimos 11 meses, por valor maior ou igual ao valor do reembolso.

7. ADIÇÕES DE PACOTES (EXCLUINDO O PREÇO ANUAL DO NAVIGO SENIOR)

7.1 A adição de passes não é possível além do Preço Anual para Idosos da Navigo (apenas em todas as zonas).

7.2 É possível adicionar a um passe anual Navigo 2-3, 3-4 ou 4-5, um passe Navigo Day válido em zonas adicionais entre os passes Navigo Day 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5, 4-5.

7.3 O passe anual Navigo pode ser usado em conjunto com um passe de trabalho para as redes TER e Intercités (excluindo TGV) emitido pela SNCF, para viagens entre uma estação localizada fora de Île-de-France e uma estação em Île-de-France cujo terminal provincial fica a menos de 75 km da cabeceira de linha de Paris. Também pode ser usado em conjunto com uma assinatura "Forfait" para viagens entre uma estação localizada fora da Île-de-France e uma estação na Île-de-France.

Também pode ser usado em conjunto com um bilhete regional de temporada para uma viagem entre uma estação na região de Paris e uma estação fora da região da Île-de-France, desde que um acordo ad hoc tenha sido assinado entre a Île-de-France Mobilités, a região que criou o bilhete regional de temporada em questão, e a SNCF Voyageurs.

8. PERDA OU ROUBO

8.1 O passe anual Navigo é substituído gratuitamente em caso de perda ou roubo, até no máximo 2 vezes por período de 12 meses consecutivos a partir da data da assinatura ou recuo.

8.2 A substituição do Passe Navigo Anual pode ser feita:

· ou pela Internet, conectando-se ao seu Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités para fazer um boletim de prejuízo/roubo. O passe antigo é imediatamente contestado e o novo passe é então enviado pelo correio dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) a partir da data da solicitação ou disponibilizado em uma agência de vendas de transportadoras, em pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviço Navigo SNCF(1) mediante apresentação de comprovante de identidade;

· seja imediatamente em uma agência comercial das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço da SNCF Navigo(1) mediante apresentação de comprovante de identidade;

· ou, se o passe não contiver nenhum passe além do Navigo Anual, por correio dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) após o recebimento do pedido, para a Agência Anual Navigo (cf. art. 13), desde que a Agência Anual Navigo possua a foto do titular.

Por favor, note : Se o passe anual Navigo contiver um passe Navigo Day, ele não pode ser reconstituído sob nenhuma circunstância. O passe Navigo Day pode ser reembolsado de acordo com os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Day Pass vigentes.

Para viajar, o portador do cartão deve comprar passagens enquanto aguarda a substituição do seu passe. Esses não serão reembolsados.

8.3 O antigo passe anual Navigo está sendo colocado na oposição. Se for encontrado, não deve mais ser utilizado nas redes das Companhias Aéreas e deve ser entregue em uma agência de vendas da Companhia, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1).

9. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PACOTE

9.1 O pacote pode ser suspenso e retomado a qualquer momento, independentemente do método de pagamento. A data de retomada pode ser especificada ao solicitar suspensão dentro dos limites do Artigo 9.3.

9.2 A suspensão e retomada do pacote podem ser realizadas:

· pela Internet, a partir do Espaço Pessoal do Pagador no site da Île-de-France Mobilités, por correio, e-mail ou telefone (exceto para um pacote financiado por um Pagador Terceirizado). Eles só entrarão em vigor após o passe anual Navigo ser atualizado pelo titular diretamente pelo telefone via o aplicativo Île-de-France Mobilités, na seção "Compra", em uma máquina RATP ou Transilien SNCF ou em um ponto de venda da operadora, no máximo 48 horas após a solicitação feita pela Internet ter sido considerada, por telefone ou após o recebimento de correspondência;

· nas agências de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Bilhetes de Serviços Navigo SNCF(1) para que o passe carregado com o passe seja atualizado imediatamente.

9.2.1 O titular da conta pode verificar se essa suspensão foi levada em conta acessando seu espaço pessoal no site da Île-de-France Mobilités.

9,3 A suspensão dura no máximo 12 meses. Após esse período, o passe é automaticamente encerrado pela Agence Navigo Annuel (cf. art. 10.2).

9.4 Em caso de suspensão durante o mês, o mês atual vence em sua totalidade.

9,5 Durante a suspensão, o faturamento é pausado.

· Pagamento por débito direto: os débitos diretos são suspensos (ver Art. 4.14.1).

· Pagamento em dinheiro: o pagador é reembolsado pelos meses não utilizados aplicando o método de cálculo aplicável ao pagamento por débito direto ao período consumido (cf. art. 4.13).

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cheque, o reembolso será feito por carta de cheque.

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cartão de crédito:

• nos Serviços Online: o reembolso será feito no cartão bancário utilizado para o pagamento, caso o Pagador tenha feito anteriormente um pagamento nos 11 meses anteriores de valor maior ou igual ao valor do reembolso;

• nas agências de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1): o reembolso do pagamento em excesso será feito por carta de cheque ou no cartão bancário do pagador, caso tenha sido feito um pagamento nos Serviços Online nos últimos 11 meses, por valor maior ou igual ao valor do reembolso.

9.6 Após a retomada, a faturação é retomada, sem quaisquer taxas administrativas adicionais.

· Pagamento por débito direto: os débitos diretos são feitos da mesma forma que no início do pacote (veja art. 4.14.10 para Navigo Annuel e art. 4.14.11 para Navigo Annuel Tarif Senior).

· Pagamento em dinheiro: O pagador renova seu pagamento por 12 meses consecutivos de circulação na taxa vigente na data do pagamento. (cf. Art. 4.13).

10. RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 Por iniciativa do Pagador

O pagador tem a possibilidade, a qualquer momento, de rescindir seu contrato, desde que não envolva nenhuma dívida, via Internet a partir de seu Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités, por carta registrada com acuse de recibo endereçada à Agência Anual Navigo (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9), ou mediante apresentação do passe anual Navigo nas agências comerciais das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Serviço Navigo SNCF(1).

10.1.1 Em caso de rescisão durante o mês, o mês atual vence na íntegra.

10.1.2 A rescisão vai parar a cobrança.

· Pagamento por débito direto: os débitos diretos são suspensos a partir do 1º dia do mês seguinte ao pedido de cancelamento (ver art. 4.14.1).

· Pagamento em dinheiro: O saldo da conta do pagador é estabelecido aplicando o mesmo método de cálculo ao período do pacote que se aplica ao pagamento por débito direto.

Se a conta do pagador estiver em crédito, a Agência Navigo Annuel reembolsará o pagamento em excesso.

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cheque, o reembolso será feito por carta de cheque.

- Se o pagamento em dinheiro foi feito por cartão de crédito:

• nos Serviços Online: o reembolso será feito no cartão bancário utilizado para o pagamento, caso o Pagador tenha feito anteriormente um pagamento nos 11 meses anteriores de valor maior ou igual ao valor do reembolso;

• nas agências de vendas das Transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1): o reembolso do pagamento em excesso será feito por carta de cheque ou no cartão bancário do pagador, caso tenha sido feito um pagamento nos Serviços Online nos últimos 11 meses, por valor maior ou igual ao valor do reembolso.

10.2 Por iniciativa da Agence Navigo Annuel

10.2.1 O contrato é rescindido por aplicação da lei pela Agence Navigo Annuel pelos seguintes motivos:

· em caso de fraude estabelecida na constituição do arquivo de subscrição, declaração falsa, falsificação de documentos;

· em caso de fraude estabelecida no uso do Passe Navigo Anual ou do passe (ver Artigos 5.5 e 5.6);

· em caso de inadimplência;

· no caso de um número de perdas ou roubo superior a 3 nos últimos 12 meses;

· no caso de revogação de um Mandato de Débito Direto SEPA sem a designação de um novo meio válido de pagamento;

· em caso de suspensão superior a 12 meses.

10.2.2 A Agência Navigo Anual significa a rescisão por meio de uma carta endereçada ao último endereço conhecido do pagador.

10.2.3 Qualquer pessoa que continuar usando o passe anual Navigo de forma inadequada é considerada sem multa e, portanto, passível de processo criminal.

10.2.4 A Agência Anual Navigo reserva-se o direito de recusar qualquer nova assinatura do passe anual Navigo:

· a um Titular da Conta cujo contrato já foi encerrado por fraude estabelecida (ver Art. 10.2.1). Essa recusa pode ser feita por um período de 3 anos a partir da data de rescisão em relação ao fraudador e quaisquer cúmplices;

· a um pagador cujo contrato foi rescindido ou suspenso por atraso ou não pagamento, conforme definido no Artigo 10.2.1.

10.2.5 O titular da conta cujo pagador for recusado por não pagamento pode propor um novo pagador.

10.2.6 De acordo com os Artigos L. 221-2 do Código do Consumidor, todos os serviços relacionados ao Navigo Annual Pass não estão sujeitos à aplicação do direito existente de retirada em termos de venda à distância.

10.3 A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de encerrar um serviço prestado ao Titular da Conta e/ou Pagador no contexto de cancelamento ou evolução do serviço. Quando aplicável, a Comutitres S.A.S se compromete a reembolsar o saldo ao Pagador. Nenhuma responsabilidade decorrente desta sentença pode ser buscada de forma alguma.

11. RESPONSABILIDADE DO PAGADOR E DO REGISTRANTE

11.1 Estes Termos e Condições Gerais são vinculativos tanto para o Pagador quanto para o Titular da Conta.

11.2 Uma cópia dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso é fornecida sistematicamente ao assinar na agência de vendas das Operadoras, nos pontos de venda da RATP ou em determinados Desks de Atendimento da Navigo SNCF(1). Eles também estão disponíveis ao assinar pela Internet. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

12. PARCERIAS

O passe anual Navigo pode ser utilizado como parte de certos serviços oferecidos pelos parceiros de mobilidade sustentável da Île-de-France Mobilités. As Transportadoras, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S recusam toda responsabilidade relacionada ao uso do Passe Anual Navigo no contexto de um pedido que não tenha sido objeto de um acordo de parceria com a Île-de-France Mobilités. O sócio permanece exclusivamente responsável pelos compromissos contratuais assumidos com o Portador do Passe Anual Navigo.

13. DIVERSOS

A Agence Navigo Annuel pode ser contatada apenas por e-mail ([email protected]), por telefone (09.69.39.22.22 chamada sem sobretaxa) e pelo correio apenas neste endereço (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

14. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

Como parte do desempenho dos contratos de Precificação Anuarial e Anual Navigo Senior, o processamento dos Dados Pessoais do Titular da Conta e do Pagador é realizado por diversos controladores de dados preocupados com a proteção de sua privacidade e respeito à vida pessoal.

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

· a subscrição e gestão do contrato;

· comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

· Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

· a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da Transportadora;

· a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

· a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle de multas, a multa e a recuperação de multas;

· operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

· análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pela Transportadora;

· a gestão de reclamações de clientes relacionadas ao uso da rede das Operadoras;

· Dados pessoais relacionados ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são referidos abaixo como "Dados".

14.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

14.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

· Dados de Identificação;

· Dados de Vida Pessoal;

· Dados Econômicos e Financeiros;

· Dados de Saúde;

· Dados de infração.

14.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 14.

14.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

· com base na execução do contrato e no consentimento do Responsável por Dados e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço e a produção de estatísticas;

· no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

· com o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e pelo Pagador para o envio de comunicações comerciais.

14.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados de Clientes específicos para os passes anuais e anuais de preços idosos da Navigo durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade enviada do Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

Os dados pessoais são mantidos durante toda a relação comercial e por até 5 anos após a data de validade do(s) contrato(s) assinado(s), sendo arquivados durante os períodos legais de conservação.

14.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

14.1.5.1 No contexto do Processamento Definido acima

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, bem como ao Detentor do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

14.1.5.2 No contexto das trocas entre a Île-de-France Mobilités e seus Parceiros

Os parceiros Île-de-France Mobilités oferecem serviços a alguns de seus usuários que assinam transporte público. Para verificar a validade da assinatura, o Parceiro solicita à Île-de-France Mobilités. Na ocasião dessas consultas, o Parceiro transmite o número do passe anual Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do Usuário para a Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités envia um código de retorno ao Parceiro, sem nenhum Dado Pessoal.

O parceiro da Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar o consentimento do Usuário para a transmissão destes Dados à Île-de-France Mobilités. Todo processamento que permita a implementação do serviço oferecido pelo Parceiro está sob responsabilidade do Parceiro.

O Parceiro se compromete a usar o número do passe anual Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do usuário apenas para fins de processamento para os quais essas informações são obrigatórias, e somente dentro do âmbito dos objetivos definidos em conjunto com a Île-de-France Mobilités.

14.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados relativos ao Pagador e ao Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités, estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

14.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

14.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

· Dados de Identificação;

· Dados Econômicos e Financeiros;

· Dados de Infração;

· Dados de validação.

14.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, e cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 14.

14.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são lícitos?

Esse processamento é realizado no contexto de:

· a execução do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas);

· o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

· o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

14.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

· Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos fins para os quais são processados.

· Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de tempo - local de validação - número de aprovação) são mantidos apenas por algumas horas. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída das redes ferroviárias para o mês corrente e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

· Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

· Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

· Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

· Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato com a pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados realizados pelos outros operadores podem ser encontrados no site destas últimas.

14.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

14.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

14.3 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portar a portabilidade, opor-se por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus Dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhados de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

· processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados:

o para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris;

ou para o endereço de e-mail: [email protected].

· processamento pelo qual os Carriers são responsáveis pelo processamento:

o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais;

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected] ;

ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer o direito: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal da OPILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

14.4 Uso de Dados Pessoais entre a Île-de-France Mobilités e seus Parceiros

Os parceiros Île-de-France Mobilités oferecem serviços a alguns de seus usuários que assinam transporte público. Para verificar a validade da assinatura, o Parceiro solicita à Île-de-France Mobilités. Na ocasião dessas consultas, o Parceiro transmite o número do passe anual Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do Usuário para a Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités envia um código de retorno ao Parceiro, sem nenhum Dado Pessoal.

O parceiro da Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar o consentimento do Usuário para a transmissão destes Dados à Île-de-France Mobilités. Todo processamento que permita a implementação do serviço oferecido pelo Parceiro está sob responsabilidade do Parceiro.

O Parceiro se compromete a usar o número do passe anual Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do usuário apenas para fins de processamento para os quais essas informações são obrigatórias, e somente dentro do âmbito dos objetivos definidos em conjunto com a Île-de-France Mobilités.

15. MEDIAÇÃO

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

16. PRECAUÇÕES PARA O USO DO PASSE

O passe possui um chip microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções básicas de uso que o Holder se compromete a respeitar. Em particular, ele não deve sujeitar a passagem a torções, curvas, cortes, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, alto nível de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para o funcionamento adequado da passagem. É altamente recomendado deixar o passe em uma capa protetora rígida.

17. APLICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos Termos e Condições Gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e nos sites www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.

Assim que o passe não contiver mais um passe Navigo Anual, mas outro passe, os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe em questão se aplicam e as disposições deste documento deixam de se aplicar.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.

(1) Lista de agências de vendas, pontos de venda da RATP e balcões de serviço Navigo SNCF em www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr www.transilien.com.