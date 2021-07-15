Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do ingresso por SMS

Maio de 2025



Preâmbulo



Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso definem os termos e condições para a venda por SMS (mensagens móveis) de bilhetes de transporte válidos nas linhas de ônibus da rede Île-de-France Mobilités, excluindo linhas que não aplicam a tarifa da Île-de-France.

Seu objetivo é regular a venda e o uso do bilhete de embarque por SMS contendo os direitos e obrigações entre o Cliente e a Comutitres S.A.S., gerenciando este bilhete e atuando em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

O bilhete de embarque por SMS, doravante denominado "TAB-SMS", foi criado pela deliberação do Conselho de Mobilités da Île-de-France nº 2018/256 de 11 de julho de 2018.

1. Definições

Os significados dos termos usados neste documento são os seguintes:

Cliente: refere-se ao comprador de um "TAB-SMS" enviando um pedido de ingresso para o número curto 93100 por SMS a partir de seu telefone celular, ou ao usuário de um "TAB-SMS" próprio, obtido pelo telefone de outro usuário com quem viaja em conjunto;

Detentor: o usuário de um "TAB-SMS" próprio, obtido pelo telefone de outro usuário com quem está viajando em conjunto ou obtido por seu próprio telefone;

Pagador: refere-se ao comprador de um "TAB-SMS" enviando um pedido de passagem de transporte para o número curto 93100 por SMS a partir de seu celular;

Transportadoras: refere-se a empresas que firmaram um contrato de serviço público ou delegação com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de ônibus de transporte de passageiros;

OPILE: nome da associação de certos Carriers;

TAB-SMS: bilhete de embarque por SMS, refere-se a um bilhete de transporte para o ônibus que constitui um contrato entre o Cliente e a Comutitres S.A.S., que consiste em um código de pedido personalizado aparecendo em um SMS;

Número Curto: refere-se ao número curto de SMS (93100) para o qual o Cliente deve enviar um pedido de bilhete por SMS, acessível a qualquer Cliente, localizado na França metropolitana e com número de telefone francês registrado em uma das seguintes quatro operadoras: Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile ou SFR;

Palavra-chave: refere-se ao código enviado ao número de serviço pelo Cliente permitindo a compra do bilhete correspondente ao código enviado;

Código de controle: número presente no "TAB-SMS" no telefone móvel do Cliente para verificar a validade do "TAB-SMS";

Dados pessoais: qualquer informação relacionada a uma pessoa física que possa ser identificada, direta ou indiretamente.

2. Apresentação e uso

O "TAB-SMS" é um único bilhete de transporte distribuído via SMS.

O "TAB-SMS" pode ser utilizado em parte da rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités. É válido em todas as linhas de ônibus da rede Île-de-France Mobilités, exceto linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France (em particular ônibus de aeroporto, Le Bus Direct e VEA Disney , além de ônibus turísticos OpenTour e Big Bus), sob as condições descritas abaixo.

O cliente deve comprar seu "TAB-SMS" quando vê o ônibus que deseja pegar se aproximando. Essa compra deve ser feita antes de embarcar em um dos ônibus da rede. O cliente deve garantir que recebeu sua passagem antes de embarcar. O cliente deve apresentar seu "TAB-SMS", que constitui um bilhete de transporte, ao motorista assim que ele embarcar.

O "TAB-SMS" permite que você faça uma viagem de ônibus, sem a possibilidade de transferência para outro veículo ou outro meio de transporte; a viagem deve ser feita dentro de uma hora após a compra.

Como o "TAB-SMS" é válido imediatamente após receber o SMS comprovando sua compra, ele não pode ser adquirido antecipadamente para uso posterior. O "TAB-SMS" é válido para uma única viagem sem transferências e deve ser usado em até uma hora após a compra.

O "TAB-SMS" deve ser mantido pelo Cliente em seu celular até o final da viagem na linha de ônibus para a qual a passagem foi adquirida. Se o Cliente não puder apresentar o "TAB-SMS" por qualquer motivo no celular, ele será responsabilizado por uma multa por não receber uma multa na taxa atual.

3. Compra

3.1.Condições necessárias para a compra do SMS TAB:

Para poder comprar seu ingresso por SMS, o cliente deve:

ter um celular funcionando que permita enviar SMS,

estar fisicamente na França, em uma área geográfica coberta pela rede do seu operador telefônico,

garantir que seu celular receba o sinal de rede para enviar e receber um SMS,

possuem um chip SIM francês reconhecido pelas operadoras telefônicas francesas Bouygues Telecom, Free mobile, Orange ou SFR,

tenha uma assinatura para seu celular ou um cartão pré-pago com dinheiro suficiente para comprar o TAB-SMS das operadoras telefônicas Bouygues Telecom, Free mobile, Orange ou SFR.

para celulares profissionais disponibilizados por uma empresa ao Cliente, a opção SMS + seja ativada para tornar possível a compra do TAB-SMS pelo Cliente.

3.2. Termos e condições para a compra do SMS TAB

O "TAB-SMS" é vendido exclusivamente individualmente.

Para comprá-lo, o Cliente envia uma palavra-chave por SMS para o número curto 93100:

- para linhas atendidas pela RATP, a palavra-chave é composta pelo termo "BUS" associado ao número da linha de barramento a ser tomada (exemplo: BUS63, BUS24, etc.). O número da linha é exibido no veículo e no ponto de ônibus;

- para as linhas da rede Optile (ônibus nos subúrbios periféricos) a palavra-chave é composta por:

o termo "BUS" associado ao número da linha de ônibus a ser usada (por exemplo, BUS63, BUS24, etc.)

o ou por uma palavra-chave alfanumérica (por exemplo, ESSONNESO) que será exibida no ponto de ônibus.

A palavra-chave determina a rede e as linhas nas quais o "TAB-SMS" pode ser usado. As letras minúsculas e maiúsculas da palavra-chave não influenciam a validade do bilhete.

O chamado "TAB-SMS" é materializado pelo SMS recebido em retorno pelo Cliente em seu telefone. Este SMS de retorno contém:

a data de validade do "TAB-SMS";

o horário de início da validade do "TAB-SMS";

o tempo de expiração do "TAB-SMS";

o código de controle para verificar a validade do "TAB-SMS" pelos oficiais juramentados;

um link para esses termos e condições (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms).

Essas informações são usadas para provar a validade do "TAB-SMS" e serão verificadas por oficiais juramentados durante as operações de controle.

O cliente pode comprar apenas um "TAB-SMS" por SMS enviado. Vários "TAB-SMS" podem ser pedidos do mesmo telefone, permitindo que várias pessoas viajem juntas. Nesses casos, o cliente que possui o telefone que será usado para comprar o "TAB-SMS" deve enviar a palavra-chave por SMS para o número curto escolhido tantas vezes quantos passageiros houver para uma viagem na mesma linha. Como o "TAB-SMS" comprado é mantido apenas no celular usado para a compra, os clientes devem permanecer juntos durante toda a viagem.

4. Precificação

O preço de um "TAB-SMS" (unidade) é fixado pela Île-de-France Mobilités e não inclui, quando aplicável, o custo do SMS faturado pelo operador telefônico.

O preço do "TAB-SMS" é debitado do bilhete do SMS sobrecarregado:

se o "TAB-SMS" foi recebido por um número correspondente a uma assinatura telefônica pertencente a uma das operadoras mencionadas aqui, o preço é adicionado à fatura mensal da referida assinatura; o preço do "TAB-SMS" é visível na fatura detalhada emitida pelo operador telefônico do titular do telefone móvel usado para o serviço, ou de seu empregador no caso do telefone móvel profissional; Essa fatura pode ser apresentada como comprovante de compra;

Se for recebido por um número correspondente a um cartão pré-pago de uma das operadoras telefônicas mencionadas aqui, o preço é debitado do saldo restante.

O preço de um "TAB-SMS" pode ser revisado a qualquer momento, por decisão da Île-de-France Mobilités.

5. Validação

O "TAB-SMS", consistindo em um SMS em um telefone móvel do Cliente, não pode ser validado nos validadores presentes dentro dos ônibus. O "TAB-SMS", desde o momento em que é recebido no celular, é considerado por padrão como um bilhete validado na data e hora da compra.

6. Controle

O Cliente é responsável por poder apresentar seu "TAB-SMS" em seu telefone o tempo todo para permitir o controle. O cliente deve garantir que seu telefone tenha bateria suficiente para cobrir a duração da viagem e que esteja em condições de permitir a leitura do "TAB-SMS".

Durante a inspeção, o Cliente deve apresentar a tela de seu telefone móvel ao agente juramentado para que este possa ler as informações no "TAB-SMS".

Se solicitado pelo agente juramentado, o Cliente deve percorrer o texto do "TAB-SMS", para que o agente juramentado possa ler o "TAB-SMS" em sua totalidade e prosseguir para verificá-lo.

O telefone celular deve ser mantido pelo Cliente de forma que o agente juramentado possa realizar sua verificação. Portanto, o agente juramentado não precisa assumir o controle do telefone móvel do Cliente.

Se o status do telefone do Cliente não permitir uma leitura ótima do "TAB-SMS" pelo agente juramentado, o "TAB-SMS" pode ser considerado inválido pelo agente juramentado. O cliente é responsável por uma multa de valor na taxa atual por não reter um chamado, independentemente do motivo da não apresentação do "TAB-SMS", em particular, por exemplo:

Bateria do celular descarregada,

Tela do celular quebrada,

Falta de brilho na tela,

Telefone perdido ou roubado durante os 60 minutos de validade da multa,

Qualquer outra causa de deterioração do "TAB-SMS" o torna ilegível, independentemente da causa.

Durante uma inspeção, o agente juramentado verifica a validade do "TAB-SMS" usando o código de controle presente no "TAB-SMS" do telefone móvel do Cliente.

Os oficiais juramentados verificarão se o "TAB-SMS" foi adquirido antes do cliente entrar no veículo e não à vista dos policiais juramentados no veículo. Nessa situação, o Cliente é responsável por uma multa na taxa atual.

Para ser válido, o "TAB-SMS" deve ser apresentado no telefone usado para a compra. Durante a inspeção, o oficial juramentado poderá usar o aplicativo de controle para verificar se o "TAB-SMS" está realmente apresentado no celular usado para a compra. Caso contrário, o cliente é responsável por uma multa de valor na taxa atual por não reter um chamado.

7. Serviço pós-venda e reembolso

7.1. Mau funcionamento

Em caso de erro no envio da mensagem pelo Cliente para o código curto (palavra-chave inválida), o Cliente receberá uma mensagem indicando que a compra não pôde ser realizada. Essa mensagem de erro enviada por SMS a partir do número curto não constitui um bilhete válido na rede de transporte e, portanto, não é cobrável. Para corrigir o pedido, o cliente deve enviar novamente a palavra-chave por SMS para o número curto para comprar um "TAB-SMS" e viajar regularmente.

Se o Cliente não receber um SMS do número curto solicitado confirmando que ele realmente comprou um "TAB-SMS", significa que o ato de comprar o "TAB-SMS" não foi realizado. O custo de compra do "TAB-SMS" então não será faturado ao Cliente. Para obter um "TAB-SMS" válido, o cliente deve renovar seu pedido ou adquirir um bilhete válido a bordo do veículo, em todas as bilheterias, nas máquinas de venda das estações RATP ou SNCF, e em lojas locais equipadas e aprovadas.

Em caso de falha, o Cliente entra em contato com o atendimento ao cliente da Comutitres, cujos dados de contato aparecem no SMS recebido pelo Cliente quando este envia "contato" para 93100.

7.2. Cancelamento, modificação e reembolso

Todos os "TAB-SMS" vendidos pelo código curto são válidos apenas para a data indicada em cada um deles, dentro de uma hora após a compra. Eles não podem ser alterados ou cancelados.

Como resultado, de acordo com as disposições dos artigos L221-2-9° do Código do Consumidor, os clientes não se beneficiam de nenhum período de retirada.

Nos casos previstos no Artigo L1222-12 do Código de Transportes, e somente no contexto de uma perturbação previsível no tráfego, o Cliente que não pôde utilizar a linha de ônibus para a qual adquiriu um bilhete "TAB-SMS" tem direito à extensão da validade desse bilhete por um período equivalente ao período de uso do qual foi privado, ou a troca ou reembolso do bilhete não utilizado.

Além das situações descritas acima, não serão feitas restituições ou trocas.

8. Responsabilidade e garantia relacionadas ao código curto 93100

Não há garantia de que o código curto 93100 funcionará sem interrupções, erros (corrigíveis ou não), ou falhas na rede telefônica, ou que será compatível com qualquer hardware ou configuração específica além da validada expressamente.

Sob nenhuma circunstância a Île-de-France Mobilités, Comutitres ou as transportadoras são responsáveis por qualquer tipo de dano previsível ou imprevisível decorrente do uso ou da impossibilidade total ou parcial de usar o número curto 93100.

O Cliente declara estar ciente das características e limites de uma rede telefônica, em particular de seus perigos e riscos relacionados ao estado da rede.

O Cliente declara que verificou se a configuração do celular que está usando não contém nenhuma anomalia ou contradição com a realização do pedido e que está em perfeito estado de funcionamento.

9. Proteção de dados

Como parte do cumprimento do contrato "TAB-SMS", o processamento é realizado sobre os Dados Pessoais do Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador por diversos responsáveis que se preocupam com a proteção de sua privacidade.

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

- a assinatura e gerenciamento do bilhete "TAB-SMS";

- Realização de pesquisas e análises estatísticas;

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

- a luta contra infrações contra a polícia de transporte, o controle de bilhetes, a emissão de multas e a recuperação de multas;

- análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pela Transportadora;

- a gestão das solicitações de clientes relacionadas ao uso da rede das Operadoras.

9.1. Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de Identificação;

- Dados relacionados a infrações.

9.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 10.

9.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são lícitos?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato;

- o interesse legítimo perseguido pelo controlador de dados (estudos estatísticos e pesquisas).

9.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os dados desde a coleta por quatro meses para entregar o serviço, mas também para:

- permitir que o atendimento ao cliente da Transportadora possa responder às perguntas dos clientes;

- permitir a validação das notas de pagamento das operadoras móveis (em caso de discrepância, pode ser necessário conciliar transações de números móveis);

- Possibilitar a realização de análises estatísticas e levantamentos.

9.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, transportadoras, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

9.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados sobre o Pagador e o Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Suíça). Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

9.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

9.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados econômicos e financeiros,

- Dados relacionados a infrações.

9.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, cujos fins estão listados no preâmbulo do Artigo 10.

9.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- a execução do contrato (gestão das solicitações de clientes)

- uma obrigação legal (controle e multas),

- o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelos dados (análises estatísticas anônimas).

9.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pelas Seguradoras são as seguintes:

- Os dados coletados no contexto da constatação de infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática do crime, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

- os dados necessários para o processamento das solicitações dos clientes são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

9.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse tratamento, os Dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e sua subsidiária, para alcançar os propósitos indicados no preâmbulo do Artigo 10. Somente os Dados estritamente necessários para o cumprimento dos propósitos são comunicados.

9.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

10.3 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portar a portabilidade, opor-se por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus Dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL. Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, processamento), acompanhados de seus dados de contato, bem como elementos que comprovem sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados:

- para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

- ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- processamento pelo qual os Carriers são responsáveis pelo processamento:

para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou pelo formulário disponível em: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10 MEDIAÇÃO

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ter sido enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tenha sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o Cliente poderá recorrer à mediação para resolver sua disputa amigavelmente, de acordo com as disposições do Artigo L612-1 e seguintes do Código do Consumidor.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.