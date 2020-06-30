Termos e condições gerais de venda e uso (GTCSU) do pacote antipoluição

Maio de 2025

Preâmbulo

Este documento apresenta os Termos Gerais de Venda e Uso do passe antipoluição em mídias sem contato (as passagens da linha Navigo e do suporte magnético).

O uso do pacote Antipoluição está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas do Titular destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio no qual o pacote é carregado.

O pacote Antipoluição, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante denominada "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1. DEFINIÇÃO

1.1 O nome "Holder" indica a pessoa que utiliza o pacote Antipoluição.

1.2 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1.3 Os meios sem contato são compostos pelos diversos passes Navigo: Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R.

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1. Apresentação

O pacote Antipoluição está disponível em caso de pico de poluição em Île-de-France, em dias de tráfego diferenciado para certas categorias de carros de passeio e em dias autorizados pela Île-de-France Mobilités (ver §3.1).

2.2. Uso

Utilizável em toda a rede da região da Île-de-France, o passe antipoluição permite viajar nas linhas regulares de transporte público das Companhias, incluindo Roissybus, os ônibus noturnos Noctilien e Filéo, bem como em certos serviços locais e trens Transport on Demand, TER ou Intercités (excluindo reserva necessária) na 2ª classe. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France.

Não é válido em Orlyval, no TGV ou em linhas que não aplicam a tarifa da Île-de-France. (incluindo os ônibus de aeroporto Le Bus Direct e VEA Disney, além dos ônibus turísticos OpenTour e Cars Rouges).

2.3. Validade temporal

Pacote antipoluição para suporte contactless

O pacote antipoluição em mídias sem contato é válido por um dia, determinado no momento da compra pelo usuário durante o período de pico de poluição definido. É válido das 00:00 às 23:59 no dia escolhido. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

Para o Noctilien, o pacote Antipoluição sobre suporte sem contato é válido até o dia seguinte, às 5h59 a partir do dia de validade. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

3. PREÇOS

3.1. A precificação do pacote Antipoluição é definida pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

no site iledefrance-mobilites.fr seção "Preços"

em cartazes nos locais de transporte

no site de cálculo de rotas (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

3.2. O pacote antipoluição é vendido individualmente a uma taxa única (tarifa integral).

3.3. No máximo dois passes antipoluição são emitidos ao mesmo tempo da compra.

4. Compra e recarga

4.1. Período de venda

O pacote Antipoluição só é válido nos dias de pico de poluição. A abertura para venda decorre da decisão sobre tráfego diferenciado tomada pelo Prefeito, tornada pública em um comunicado de imprensa e/ou divulgada no site da Prefeitura de Polícia ou por decisão da Île-de-France Mobilités para aplicar a tarifa específica.

A venda de passes antipoluição está aberta a partir do dia anterior ao período de pico de poluição, a partir das 20h.

4.2. O preço do pacote é pago em dinheiro no momento da compra.

4.3. O passe antipoluição pode ser carregado em um passe Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

nos guichês de bilhetes e nas máquinas de venda automática das Companhias Aéreas

o nos comerciantes autorizados dos Carriers

o dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras

O pacote Antipoluição também pode ser carregado no seu celular a partir dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras. Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de ticket.

4.4. Coabitação

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes no mesmo passe. As Regras para a Coabitação de Ingressos e Contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

5. VALIDAÇÃO

5.1. O usuário de um passe antipoluição deve validar sistematicamente o suporte contendo seu passe nos dispositivos de validação dos Carriers antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de violação.

5.2. A validação do pacote antipoluição permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3. Não é possível validar vários pacotes antipoluição do mesmo dispositivo sem contato para permitir a viagem de várias pessoas na mesma rota.

5.4. No caso de esquecer o Navigo ou passe móvel, o usuário deve, para viajar, comprar um novo bilhete de transporte. Isso não é reembolsado.

6. CONTROLE

6.1. Em caso de inspeção, o usuário deve apresentar seu bilhete ou o dispositivo sem contato no qual o passe antipoluição validado na entrada está carregado.

6.2. O incumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 5) e/ou das regras para uso do pacote Antipoluição (Artigo 2) resultará no pagamento de uma compensação de valor único e quaisquer custos administrativos associados, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3. No caso de não pagar ao transportador dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável pelo pagamento da multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7. SERVIÇO PÓS-VENDA

7.1. O pacote antipoluição não pode ser alterado.

7.2. Um pacote antipoluição só pode ser reembolsado se o cancelamento for feito até o dia anterior ao dia em que o pacote é válido.

7.2.1. O cancelamento do passe pode ser realizado gratuitamente em todos os balcões das Operadoras, balcões RATP e balcões de Serviços Navigo SNCF ou em máquinas automáticas de venda. A prova do cancelamento é dada ao usuário.

7.2.2. O pedido de reembolso acompanhado da prova de cancelamento deve ser enviado pelo usuário do pacote para a Transportadora que fez o cancelamento:

Ou para a RATP – Atendimento ao Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Seja na SNCF – SNCF Transilien Customer Relations – TSA 21262 – 75564 Paris Cedex 12 ou por e-mail no https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

7.2.3. O reembolso é feito por carta de cheque ou transferência bancária dentro de 2 meses.

7.2.4. Para um pacote antipoluição carregado em um telefone, o cancelamento do pacote só é possível pelos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras. O reembolso é feito no cartão de crédito utilizado na compra

7.3. Em caso de perda/roubo do meio sem contato, nenhuma solução de substituição ou solução de problemas será oferecida.

7.4. Em caso de falha no suporte, se for legível, a substituição do pacote é possível gratuitamente. Ele é carregado em outra passagem entre as especificadas no Artigo 3.3.

Se a mídia não puder ser lida, a embalagem pode ser substituída gratuitamente mediante apresentação de comprovante de compra com o número do suporte defeituoso. O passe é então recarregado em outro passe entre os especificados no Artigo 3.3.

Essa operação pode ser realizada em todos os guichês de bilheteria das companhias aéreas, balcões RATP e balcões de serviço Navigo SNCF.

7.5. Mau funcionamento de um chamado carregado no telefone

Em caso de falha durante a validação de um pacote antipoluição carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se não puder ser realizada nenhuma validação com este telefone ou seu chip antecipadamente. O pedido de cancelamento do pacote antipoluição só pode ser feito pelo aplicativo móvel que oferece o serviço de compra. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

8. TERMOS DE USO DO MEIO

O usuário se compromete a respeitar as precauções tomadas ao usar o meio que utiliza para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, e estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

O passe antipoluição pode ser carregado em um Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annuel, Navigo Easy, Navigo Imagine R pass ou em um smartphone/dispositivo sem contato.

tem. Caso de passes no Navigo Découverte, Navigo Easy ou em um smartphone/dispositivo sem contato.

A compra e a gestão são cuidadas por um desses meios, cujos dados são mantidos e enquadrados como parte do suporte.

Os dados coletados relacionados aos meios estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento de pacotes e mídias. Eles dependem do meio em que o bilhete é carregado. Para mais informações sobre este processamento e para o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio disponível no site iledefrance-mobilites.fr:

Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Découverte Pass

Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Easy Pass

Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de bilhete

B. Caso de passes nos passes Navigo, Navigo Annual e Imagine R.

Como parte da execução dos Pacotes Antipoluição, o processamento dos Dados Pessoais do Titular da Conta e do Pagador é realizado por diversos controladores de dados preocupados com a proteção de sua privacidade e respeito à vida pessoal.

A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

· a subscrição e gestão do contrato;

· comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

· Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

9.2.1. Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.2.1.1. Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

· Dados de Identificação;

· Dados de Vida Pessoal;

· Dados Econômicos e Financeiros;

· Dados de Saúde;

· Dados de infração.

9.2.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.2.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

· com base na execução do contrato e no consentimento do Titular e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço e a produção de estatísticas;

· no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

· com o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e pelo Pagador para o envio de comunicações comerciais.

9.2.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados de Clientes específicos para os passes de fim de semana do Navigo Jeunes durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade enviada do Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

9.2.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, bem como ao Detentor do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

9.2.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados relativos ao Pagador e ao Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités, estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

9.3 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis independentemente do meio:

As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

· a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da Transportadora;

· a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

· a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a cobrança de multas e a cobrança de multas;

· operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

· análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pela Transportadora;

· a gestão de reclamações de clientes relacionadas ao uso da rede das operadoras.

· Dados pessoais relacionados ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são doravante chamados de "Dados".

9.3.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

· Dados de Identificação;

· Dados Econômicos e Financeiros;

· Dados de Infração;

· Dados de validação.

9.3.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, pelo qual os Transportadores são responsáveis pelo processamento, e cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 14.

9.3.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

· a execução do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas);

· o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

· o interesse legítimo perseguido pelo responsável pelo responsável pelos dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

9.3.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e pela SNCF são:

· Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos fins para os quais são processados.

· Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de tempo - local de validação - número de aprovação) são mantidos apenas por algumas horas. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída das redes ferroviárias para o mês corrente e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

· Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

· Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

· Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

· Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato com a pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados realizados pelos outros operadores podem ser encontrados no site destas últimas.

9.3.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

9.3.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

9.4 Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portar a portabilidade, opor-se por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus Dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhado de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

· processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pelos dados:

o para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris;

ou para o endereço de e-mail: [email protected].

· processamento pelo qual os Carriers são responsáveis pelo processamento:

o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais;

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected] ;

ou para o endereço postal da SNCF: DPO - Departamento de Performance - Departamento Jurídico e de Conformidade - Campus WILSON – 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10 ;

ou para o endereço postal da OPILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11. ALTERAÇÕES NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr e transilien.com.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal. " devem ser adicionados ao final de todos os Termos e Condiciones.