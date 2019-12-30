Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) dos passes do Mês e Semana do Navigo

Junho de 2025



PREÂMBULO

A compra e o uso dos passes do Mês Navigo e da Semana Navigo pressupõem o conhecimento e a aceitação total e sem reservas destes Termos de Venda e Uso pelo Titular da Conta e pelo Pagador, se forem distintos do Titular da Conta, bem como aqueles relacionados ao meio no qual o passe é carregado. O pagador de um passe Navigo em nome de um menor emancipado ou de um adulto sob tutela ou curadoria compromete-se a comunicar esses Termos e Condições e informá-los de suas obrigações.

Os passes do Mês Navigo e da Semana Navigo, criados pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France), são gerenciados pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo", em nome da Île-de-France Mobilités e em seu nome.

Nas linhas T4, T11 e T14, a venda deste bilhete pelos terminais "ART" é realizada pela SNCF Voyageurs em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O mesmo se aplica a partir de 15 de dezembro de 2025, nas linhas T12 e T13, e depois a partir de 21 de dezembro de 2026 na linha L.

1 DEFINIÇÕES

1.1 O nome "Holder" indica a pessoa que usa o passe Navigo Month ou Navigo Week. O nome "Pagador" indica, pelo nome, a pessoa física que paga o valor único.

1.2 O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site iledefrance-mobilites.fr (gerenciado pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S). Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do site.

1.3 A conta "Île-de-France Mobilités Connect" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada nos aplicativos móveis e no site que oferece o serviço de compra.

1.4 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2 APRESENTAÇÃO

2.1 Apresentação

O passe mensal Navigo é um passe mensal que permite viajar pela rede Île-de-France nas zonas escolhidas.

O passe Navigo Week é um passe semanal que permite viajar pela rede Île-de-France nas áreas escolhidas.

2.2 Uso

Utilizáveis como parte da tarifação zonal da região da Île-de-France na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, os passes Navigo Month e Navigo Week permitem que você viaje em:

Linhas regulares de transporte público das operadoras.

As linhas RoissyBus.

Os ônibus noturnos Noctilien e Filéo.

Alguns serviços locais e transporte sob demanda.

Trens TER ou Intercités (excluindo reserva obrigatória) em 2ª classe.

Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France.

Não é válido em:

Orlyval.

O TGV.

Em linhas que não aplicam tarifas da Île-de-France, em particular os ônibus do aeroporto, Le Bus Direct e VEA Disney, além dos ônibus turísticos OpenTour e Cars Rouges.

2.3 Zoneamento

É possível comprar um passe "Navigo Month all zones" ou "Navigo Week all zones" válido nas zonas 1 a 5, ou um passe Navigo Month duas zonas ou Navigo Week duas zonas válido nas zonas assinadas, entre os pares de zonas 2-3, 3-4 e 4-5.

Os passes Navigo Mois 2-3, 3-4 e 4-5 se beneficiam do "deszoneamento", ou seja, a possibilidade de viajar por toda a região, independentemente das zonas assinaturadas, de sábado das 0:00 ao domingo até 23:59, em feriados das 0:00 às 23:59, de 15 de julho das 00:00 a 15 de agosto às 23:59, e durante os curtos feriados escolares na zona C (Dia de Todos os Santos, Natal, inverno e primavera) a partir do dia seguinte ao término das aulas, das 0:00 às 23:59, no dia anterior ao dia da retomada das aulas, conforme definido pelo Ministério da Educação Nacional. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

As passagens Navigo das Semanas 2-3, 3-4 e 4-5 não se beneficiam da "deszonagem".

2.4 Validade temporal

O passe Navigo Month é válido do 1º dia do mês 00:00 até o último dia do mês, às 23:59. Para os ônibus noturnos de Noctilien, o passe Navigo Month é válido do primeiro dia do mês às 00:00 até o dia seguinte ao último dia do mês, às 6:00. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

O passe Navigo Week é válido de segunda-feira das 00:00 ao domingo seguinte, às 23:59. Para os ônibus noturnos Noctilien, o passe Navigo Week é válido de segunda-feira às 00:00 até a segunda-feira seguinte às 18:00. O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.

3 PREÇOS

3.1 A precificação é decidida pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

No site www.iledefrance-mobilites.fr.

Nas exposições nos locais de transporte e compra dos passes Navigo para mês e semana.

No guia de tarifas da Île-de-France Mobilités.

Nos sites das operadoras.

3.2 Uma tarifa é definida de acordo com o zoneamento do pacote (preço cheio).

4 COMPRA E CARREGAMENTO

4.1 Período de venda

4.1.1 O passe mensal Navigo está à venda do dia 20 do mês anterior ao mês de validade até o dia 19 do mês de validade.

4.1.2 O passe Navigo Week está à venda da sexta-feira anterior à semana de validade até a quinta-feira, incluindo a semana de validade.

4.2 O preço do pacote é pago em dinheiro no momento da compra.

4.3 Os passes Navigo Month e Navigo Week podem ser carregados em um Navigo, Navigo Découverte, Navigo imagine R, Navigo Annual pass:

Em todas as bilheterias e nas máquinas de venda automática das Carriers.

De um aplicativo móvel que oferece o serviço de compra de telefone.

Nos comerciantes aprovados pelas Carriers.

Os passes Navigo Month e Navigo Week também podem ser carregados no seu celular a partir dos aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra. O usuário deve se identificar no Île-de-France Mobilités Connect para poder adquirir apenas um passe "Navigo Month all zones" ou "Navigo Week all zones". Como parte dessa compra, são solicitadas a foto e a data de nascimento do Titular da Conta. Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como ingresso disponível na www.iledefrance-mobilites.fr.

4.4 Coabitação

A "coabitação" de diferentes bilhetes, contratos ou pacotes de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes, contratos ou pacotes no mesmo passe. As Regras para a Coabitação de Ingressos e Contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

4.4.1 Os passes do Mês Navigo e da Semana Navigo podem ser usados em conjunto com um passe de trabalho nas redes TER e Intercités (excluindo TGV) emitido pela SNCF, para viagens entre uma estação localizada fora da região da Île-de-France e uma estação na região da Île-de-France cujo terminal provincial fica a menos de 75 km do início da linha em Paris. Eles também podem ser usados em conjunto com uma assinatura "Forfait" para viagens entre uma estação localizada fora da Île-de-France e uma estação na Île-de-France.

5 VALIDAÇÃO

5.1 O Titular da Conta deve validar sistematicamente o suporte contendo seu passe Navigo Month ou Navigo Week nos dispositivos de validação das operadoras antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de se encontrar em infração.

5.2 Caso esqueça seu dispositivo sem contato, o portador do cartão deve, para viajar sem violação, comprar outro bilhete. Isso não será reembolsado.

6 CONTROLE

6.1 Em caso de inspeção, o Titular da Conta deve apresentar o dispositivo sem contato no qual o passe Navigo Month ou Navigo Week validado ao entrar na rede for carregado.

Caso uma verificação de um bilhete seja carregado em um telefone, o Detentor deve apresentar o telefone ligado, com o NFC ativado, em frente ao equipamento de controle.

6.2 O não cumprimento dos princípios de validaç��o sistemática (ver art. 5) e/ou das regras para uso dos passes do Mês e da Semana Navigo (cf. art. 2) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer taxas administrativas associadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

Na ausência de pagamento ao transportador dentro de três meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7 SERVIÇO PÓS-VENDA

7.1 Certificação de Contratos

7.1.1 Um certificado de contrato permitindo o reembolso pelo empregador pode ser obtido:

Da área pessoal do titular da conta ou do pagador. Se o passe for comprado nas máquinas de bilhetes ou balcões das Transportadoras, o certificado está disponível pela internet em até 48 horas após o carregamento do passe;

Na agência de vendas das Transportadoras, certos contadores RATP ou o Contador de Serviços Navigo SNCF (1).

A partir de um aplicativo móvel que oferece o serviço de compra online e recarga pelo NFC do telefone

Este certificado não está disponível se o passe Navigo Month ou Navigo Week tiver sido carregado em um passe Navigo Discovery.

7.1.2 Este certificado não constitui uma passagem de viagem e não permite que você viaje.

7.2 Modificação das Zonas de Pacote

7.2.1 É possível transformar um passe Mês ou Semana Navigo por outro, desde que o preço do passe após a substituição seja maior ou igual ao preço do passe inicial. Se o preço do pacote após a substituição for estritamente maior, o cliente paga a diferença de preço entre os dois pacotes.

A modificação é possível:

Em todas as bilheterias e nas máquinas de venda automática das Carriers.

7.2.2 A modificação do passe para um passe Navigo Month ou Navigo Week cujo preço seja inferior ao cobrado no passe não é autorizada e só pode ser processada no contexto de reembolso (cf. art.7.3).

7.2.3 Alterar as zonas de um passe Navigo Month ou Navigo Week carregado em um telefone não é possível e só pode ser processado no contexto de reembolso (ver art. 7.3)

7.3 Cancelamento e reembolso de pacotes não utilizados

7.3.1 Os passes não utilizados do Mês Navigo e da Semana Navigo podem ser total ou parcialmente reembolsados sob as seguintes condições:

O reembolso é total se o pacote for cancelado antes do início da validade do pacote.

O reembolso é parcial (50%) se o passe for cancelado nos primeiros 10 dias do mês de validade (passe Navigo Month) ou nos primeiros 2 dias da semana de validade (Navigo Week pass), devido a doença, demissão ou mudança imposta de local de trabalho.

7.3.2 Cancelamentos de passes carregados em passes da linha Navigo podem ser realizados em todos os guichetes e nas máquinas de venda automática das Companhias. A prova do cancelamento é entregue ao titular da conta.

O pedido de reembolso, enviado pelo Titular do Pacote ao transportador que fez o cancelamento, deve ser acompanhado de comprovante de cancelamento, conforme o motivo apresentado pelo Titular, o documento de comprovação (licença médica, atestado de demissão do empregador ou mudança imposta de local de trabalho) e extrato bancário (no caso de reembolso feito por transferência bancária):

Ou para a RATP – Atendimento ao Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Ou para a SNCF – via formulário: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

O reembolso é feito por transferência bancária dentro de 18 dias úteis.

Contas poupança não são aceitas como parte dos documentos de apoio para solicitações de reembolso.

7.3.3 O cancelamento de planos carregados em um telefone só é possível pelos aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra. O pedido de reembolso deve ser acompanhado de comprovante de cancelamento relacionado ao motivo invocado pelo Contratado (licença médica, atestado de demissão do empregador ou mudança imposta de local de trabalho).

O reembolso é então feito no cartão bancário usado na compra.

7.3.4 Condições de Uso do Passo

O Titular que ainda possui um passe válido, ou seja, que tenha menos de 10 anos e deseje recarregar os ingressos, não deve reutilizá-lo caso seus contratos estejam inativos há pelo menos 5 anos, pois seus dados terão sido arquivados em nossos sistemas. Portanto, o titular da conta se compromete a fazer uma nova assinatura e obter um novo passe em uma agência comercial ou online. Não é possível fazer reembolso caso seja carregado um ingresso no passe mencionado.



7.4 Perda/Roubo:

Em caso de perda/roubo do dispositivo contactless no qual o pacote está carregado, consulte os Termos e Condições correspondentes, disponíveis no site da iledefrance-mobilites.fr.

7.5 Mau funcionamento da passagem sem contato (veja a seção 4.3)

Em caso de falha na passagem, se ela for legível, a substituição da passagem é possível gratuitamente. Em seguida, é carregado em outra passagem entre as especificadas no Artigo 4.3.

Se não for possível ler o passe, ele pode ser substituído, gratuitamente, mediante apresentação de comprovante de compra com o número do passe defeituoso. O passe é então recarregado em outra passagem entre as especificadas no artigo 4.3.

Essa operação pode ser realizada em uma agência de vendas de transportadoras, em alguns contadores RATP ou nos balcões de serviço Navigo SNCF.

Em todos os outros casos, não é possível oferecer solução de reembolso.

7.6 Mau funcionamento de um plano carregado em um telefone

Em caso de falha durante a validação de um bilhete de transporte carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se não houver validação previa com esse telefone.

O pedido para cancelar o passe Navigo Month ou Navigo Week só pode ser feito pelo aplicativo móvel usado para comprar o ingresso. Quando o pedido de cancelamento for aceito, o reembolso será feito no cartão de crédito utilizado na compra.

7.7 Limitação do número de reembolsos para ingressos carregados por telefone:

O número de reembolsos de ingressos é limitado a três por ano para um cliente, independentemente do ingresso que tenha sido reembolsado. Pedidos de reembolso de ingressos antes do início da validade dos passes não são contados para esse limite.

8 DISPOSIÇÕES DIVERSAS

8.1 A Agência Navigo pode ser contatada:

Por telefone em 09.69.39.22.22, chamada sem sobretaxa.

Enviando uma mensagem usando o formulário de solicitação de informações acessível no Espaço Pessoal do Titular da Conta ou do Pagador.

Por correio para Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex

8.2 Para passes adquiridos por aplicativo móvel, a Agência Navigo deve ser contatada diretamente pelo aplicativo usado para comprar o bilhete.

9 INFORMAÇÕES SOBRE DADOS PESSOAIS

− Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

Gestão de Contratos/Serviços

- a emissão e gestão dos passes mensais e semanais Navigo

- a prevenção e gestão de faturas não pagas,

- a gestão de furtos e perdas de bilhetes de transporte,

- a gestão de faturas não pagas e a suspensão de contratos associados

- a gestão do serviço pós-venda e a abertura de contas na agência

- Gestão de arquivamento

- Detecção de fraudes tecnológicas e suspensão de mídia e contratos fraudulentos

Estatísticas

- Realização de análises estatísticas

Comunicação / prospecção

- operações de prospecção comercial e não comercial

- Comunicação institucional

GDPR

- A gestão de pedidos para exercer direitos GDPR, incluindo a gestão do direito ao esquecimento e a gestão de pedidos de terceiros

− As transportadoras (RATP, SNCF Voyageurs, OPTILE - agente de operadores privados - e qualquer outra companhia que tenha obtido uma delegação de serviço público da Île-de-France Mobilités) processam Dados Pessoais no contexto de:

Gestão de Contratos/Serviços

- a gestão das transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

- a gestão da validação e dos dados resultantes;

- a luta contra fraudes por meio de controle de multas, multas e recuperação de multas;

- a gestão das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede das operadoras.

Comunicação / prospecção

- operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

Estatísticas

- análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pela transportadora;

Dados pessoais relacionados ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são doravante chamados de "Dados".

9.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de identificação (sobrenome, primeiro nome, endereço, e-mail, número de telefone, etc.),

- Dados relacionados à vida pessoal (situação familiar, hábitos de vida, etc.)

- Dados econômicos e financeiros (renda, situação fiscal ou financeira, dados bancários, etc.)

- Dados de saúde/deficiência

- Dados relacionados a infrações

9.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cujo Île-de-France Mobilités é o responsável pelo controle, cujos propósitos são:

- gestão do contrato/serviço;

- Realização de análises estatísticas.

- comunicação e prospecção comercial;

- Gestão de direitos GDPR

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou no cancelamento do pacote.

9.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são lícitos?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato e no consentimento do Titular da Conta e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço e a produção de estatísticas;

- no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

- com o consentimento do Titular da Conta e do Pagador para o envio de comunicações comerciais.

9.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados de Clientes específicos para o Mês Navigo e a Semana Navigo passam durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do espaço pessoal no site "iledefrance-mobilites.fr" é mantida durante o tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

Os dados pessoais são mantidos durante toda a relação comercial e por até 5 anos após a data de validade do(s) contrato(s) assinado(s), sendo arquivados durante os períodos legais de conservação.

9.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais e a detentora do Serviço Digital Multimodal envolvidos na operação.

9.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados sobre o Pagador e o Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou regras societárias vinculativas (BCRs).

9.2 Operações de processamento pelas quais os Carriers são responsáveis pelo processamento

9.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de identificação (sobrenome, primeiro nome, endereço, e-mail, número de telefone, etc.),

- Dados econômicos e financeiros (renda, situação fiscal ou financeira, dados bancários, etc.)

- Dados relacionados a infrações

- Dados de validação

9.2.2 Por que os dados são coletados?

As Operadoras processam Dados Pessoais para os seguintes fins:

- gestão do contrato/serviço;

- Realização de análises estatísticas.

- comunicação e prospecção comercial;

9.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas),

- o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

- o interesse legítimo perseguido pelo Controlador de Dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

9.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

9.2.4.1 Para todas as partes interessadas

O Responsável pelos Dados e o Pagador são mantidos pelos períodos legais em vigor.

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com a Comutitres S.A.S, seus subcontratados e a Île-de-France Mobilités para realizar análises estatísticas que permitam que eles melhorem a oferta de transporte. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

9.2.4.2 Para a RATP

Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos fins para os quais são processados.

Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de hora - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer uma fatura (Navigo Liberté + contrato). Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

Os dados necessários para o processamento das reclamações são mantidos por um período de três anos após o fechamento do arquivo.

Os dados relacionados às operações realizadas no setor de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos.

Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

Os dados coletados durante as operações de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

9.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e sua subsidiária, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos dados de validação anteriormente anonimizados.

9.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

9,3 Quais são os direitos do Controlador de Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar sua solicitação com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) na solicitação, seus dados de contato, o escopo da solicitação (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento), seu número de cliente, bem como elementos que comprovem sua identidade. E um documento de identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

ou para o endereço de e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected].

ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10 MEDIAÇÃO

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e OPTILE, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

11 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités pode alterar estes Termos e Condições Gerais a qualquer momento. A versão em vigor está publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site www.iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.