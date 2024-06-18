Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) o passe anual Imagine R escolar e o passe júnior Imagine R (Temporada 2024-2025)

Preâmbulo

A conclusão de uma assinatura e o uso de um passe anual imagine R Scolaire ou um passe imagine R Junior pressupõem o conhecimento e constitui aceitação plena, completa e sem reservas destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso pelo Titular da Conta e pelo Pagador, se for distinto do Titular da Conta. O Pagador, se diferente do Titular da Conta, compromete-se a comunicar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso ao Titular da Conta, além de informar o Titular da Conta sobre suas obrigações.

Definições

O pacote imagine R Scolaire e o pacote imagine R Junior, criados pela Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Mobilidade da Île-de-France), são gerenciados pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agência Imagine R", em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

O passe anual Imagine R School e o passe anual Imagine R Junior são carregados em um passe Navigo Imagine R, que é estritamente pessoal e não transferível. O passe R imagina do Navigo é propriedade da Île-de-France Mobilités até ser entregue ao Holder.

O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e identidade aparecem no passe R do Navigo imagine. O nome "Pagador" indica a pessoa física que paga o valor único.

O termo "Primeira Assinatura" refere-se a uma assinatura para um titular que não possuía passe de esqui durante o ano letivo anterior.

O termo "Renovação" refere-se a uma assinatura para um portador de cartão que possuía um pacote durante o ano letivo anterior.

O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site da Île-de-France Mobilités (gerenciada pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão Navigo" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S).

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

1. Apresentação e uso do pacote Imagine R School e do pacote Imagine R Junior

1.1. Utilizável dentro do marco das tarifas da Île-de-France, o passe anual imagine R Scolaire e o passe anual imagine R Junior permitem viagens nas linhas regulares de transporte público das companhias aéreas, incluindo ônibus noturnos OrlyBus, RoissyBus, Filéo e Noctilien, além de certos serviços locais e transporte sob demanda, Trens TER ou Intercités (excluindo reserva obrigatória) em 2ª classe. Os cursos devem ser realizados inteiramente na Île-de-France. Não é válido em Orlyval, no TGV ou em linhas de transporte público que não aplicam a tarifa da Île-de-France. Não pode ser complementado nem usado como complemento a um ingresso de temporada SNCF Voyageurs ou a um bilhete de trem.

1.2. É reservado para estudantes residentes na Île-de-France, possuindo:

- ou com menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2024 (apenas para se qualificar para o preço Imagine R Junior);

- ou menores de 16 anos de idade em 1º de setembro de 2024;

- ou com menos de 26 anos em 1º de setembro de 2024, e frequentando uma instituição listada pelo Ministério da Educação Nacional para realizar treinamento inicial de ensino fundamental ou secundário, treinamento de aprendizagem ou um curso de longo prazo (>350 horas teóricas) para jovens que abandonaram a escola com dificuldades de integração.

Alunos com contratos de profissionalização são excluídos.

1.3. Todas as comunicações (cartas, e-mails, SMS ou ligações telefônicas) são endereçadas ao Pagador do Pacote. Os endereços de e-mail dos Controladores de Dados menores de 15 anos não são coletados, eles não serão contatados. O envio do passe R do Navigo ou do e-mail de recarga é enviado ao pagador.

2. Assinatura do pacote Imagine R School ou do pacote Imagine R Junior

2.1. O pacote imagine R Scolaire pode ser assinado:

- Por Internet, a partir do Espaço Pessoal do Pagador no site da Île-de-France Mobilités (com exceção de contratos financiados por um pagador terceirizado ou pagos por cheque).

- Por correio para o pacote financiado por um pagador terceirizado (associações, autoridades locais, etc.) ou pago por cheque: o formulário deve ser devidamente preenchido e acompanhado de todos os documentos necessários, sendo então enviado à agência imagine R. Se o titular da conta for financiado por um pagador terceirizado, o formulário deve ser coletado do pagador terceirizado. Se o pagador desejar pagar por cheque, o formulário de assinatura pode ser coletado nas agências de vendas das Seguradoras, nos contadores RATP ou nos Desks de Atendimento Navigo SNCF listados no site, iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r à pergunta "Onde posso encontrar um formulário em papel?".

O pacote Imagine R Junior só pode ser assinado online, no Espaço Pessoal do Pagador no site da Île-de-France Mobilités.

2.2. Qualquer nova assinatura deve ser acompanhada de uma foto recente do passaporte (frente, sem capa, fundo neutro, 35x41, não utilizada, não escaneada, não fotocopiada), o meio de pagamento, bem como a aceitação destes Termos e Condiciones.

- Para assinaturas online, após preencher o formulário online e enviar todos os documentos necessários (ver acima), o pagador deve assinar eletronicamente os documentos relativos à assinatura que constitui o contrato. Para estudantes menores de 11 anos em 31 de dezembro de 2024 que não possuíam um pacote Imagine R em 2023/2024, será necessário baixar comprovante de identidade para se beneficiar do pacote Imagine R Junior (carteira de identidade, livro de registros familiares, passaporte, cartão de residente temporário, permissão de residência temporária, cartão nacional de um estado-membro da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu, extrato da certidão de nascimento, cópia completa da certidão de nascimento, certidão de entrega do passaporte). O documento fornecido deve permitir uma leitura compreensível, completa e legível da identidade e idade do titular, caber em uma única página e mencionar o sobrenome, primeiro nome e data de nascimento do titular.

- Para assinatura por correspondência (não válido para imagine R Júnior), o formulário devidamente preenchido e assinado deve ser enviado para a agência imagine R.

2.3. Na medida em que a solicitação esteja completa, espera-se um tempo de processamento entre a data de recebimento da solicitação de assinatura pela Agência Imagine R e a confirmação da assinatura enviada:

O limite máximo de tempo é:

- 21 dias para assinatura em papel (conforme o carimbo postal);

- 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) para assinatura online.

Nenhum bilhete comprado para viajar durante os períodos mencionados será reembolsado.

2.4. Uma carta, ou um e-mail se a assinatura foi feita pela Internet, é enviada ao pagador quando a solicitação é processada. O arquivo fica em espera na ausência de uma foto certificada, ou de um documento necessário para o pagamento (cheque, dados bancários ou Mandato SEPA de Débito Direto assinado) ou uma prova válida de identidade para o pacote Imagine R Junior.

Ao receber os elementos faltantes pela Agência Imagine R, a solicitação de assinatura é considerada completa. Um novo prazo de processamento (cf. Art. 2.3) se aplica a partir desta data. Nenhuma passagem adquirida para viagem durante esse período será reembolsada.

O Titular da Conta e o Pagador concordam que, após a validação da assinatura, a Agência imagina que R verificará a situação do Titular da Conta (no caso de estudantes bolsistas) e questionará a escola na qual o Titular da Conta declarou estar inscrito para verificar as informações fornecidas. A qualquer momento, a Agência Imagine R pode solicitar ao pagador que forneça, para o Titular, comprovante de identidade acompanhada de um certificado escolar de 2024/2025 ou uma notificação da concessão de uma bolsa para estudantes bolsistas. Os documentos de apoio devem ser escritos em francês. Se os documentos de apoio não forem devolvidos dentro de um mês após o envio da solicitação pela agência imagine R, esta última considerará que o titular da conta não tem direito ao pacote imagine R nem à taxa de mercado de ações. A agência imagine R pode encerrar automaticamente seu contrato e proibi-lo de assinar um novo pacote imagine R por um período de 3 anos.

De acordo com o Artigo 6.2, em caso de declaração falsa comprovada, o Titular da Conta e o Pagador são responsáveis por processos criminais, conforme o Artigo 441-1 e seguintes do Código Penal.

2.5. O pagador deve informar a agência imagine R por correio ou e-mail sobre qualquer alteração na situação referente ao endereço postal, à instituição de ensino, ao status da bolsa do titular (em particular recusa ou retirada da bolsa) ou à perda de seu status educacional, dentro de um mês após a mudança.

2.6. Se esta for a primeira assinatura, o período de validade dos pacotes Imagine R School e do pacote Imagine R Junior é de 13 meses (de 1º de setembro de 2024 – mês gratuito – até 30 de setembro de 2025). Para qualquer assinatura entre 1º de setembro de 2024 e 30 de abril de 2025, o pacote vencerá a partir de 1º de outubro de 2024.

Se for uma renovação do pacote, a duração do pacote é de 12 meses e cobre o período de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025. Para qualquer assinatura entre 1º de outubro de 2024 e 30 de abril de 2025, o pacote vencerá a partir de 1º de outubro de 2024.

A renovação do pacote só pode começar em 1º de outubro. Portanto, o titular da conta não pode ter dois contratos para o mesmo período.

Independentemente da data da assinatura, o pacote sempre expira em 30 de setembro.

Nenhuma solicitação de assinatura para o ano de 2024/2025 será aceita após 30 de abril de 2025.

2.7. O Titular da Conta pode monitorar, a partir do Espaço Pessoal do Pagador, o andamento do processamento da solicitação de seu pacote.

2.8. No primeiro ano de assinatura, o passe é carregado em um Navigo imagine o passe R contendo o sobrenome, primeiro nome e foto do titular. Ao final do ano letivo, o passe R do Navigo imagina deve ser guardado e carregado com o novo passe para a próxima assinatura. Se o Holder não tiver mais seu passe Navigo imagine R para essa nova assinatura, a produção de um novo passe será cobrada. Os preços estão disponíveis no site da idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

2.9. Ao renovar o pacote, o pagador receberá, dependendo das informações em seu arquivo, uma carta, um SMS ou um e-mail, convidando-o a atualizar o passe Navigo imagine R. Se o titular do cartão atualizar seu passe Navigo imagine R após o início da validade do passe, qualquer bilhete de transporte comprado antes da data de atualização não será reembolsado.

Em caso de não recebimento da carta/e-mail/SMS relacionada ao carregamento do pacote (renovação do pacote), é responsabilidade do pagador consultar sobre o acompanhamento do processamento de sua solicitação (informações disponíveis no Espaço Pessoal do Pagador ou por telefone). Nenhum ingresso comprado enquanto aguarda esta carta/e-mail/SMS será reembolsado.

2.10. A não recepção do passe R do imaginar Navigo pode ser declarada, no máximo, 11 dias após o envio do SMS para a produção do passe:

- nas agências comerciais das Transportadoras, certos contadores da RATP, nos Contadores de Serviços Navigo SNCF(1), o passe é emitido imediatamente,

- pela Internet no site da Île-de-France Mobilités, conectando-se ao seu Espaço Pessoal (um novo período de 10 dias, excluindo fins de semana e feriados, deve ser esperado para entrega postal). Nenhuma passagem comprada para viajar durante este novo período será reembolsada.

2.11. Não será feito reembolso em caso de ação social por parte das Transportadoras fora das previstas no Código de Transportes (Artigos L.1222-11 e seguintes), e, quando aplicável, o processo de reembolso será realizado no site da Île-de-France Mobilités Indemnisation.

3. Pagamento do pacote Imagine R School e do pacote Imagine R Junior

3.1. O pagador deve ser um adulto ou menor emancipado (deve ser fornecida prova).

3.2. Um Pagador pode suportar múltiplos pacotes Imagine R.

3.3. O pagador pode ser diferente do portador do Navigo imagine R.

3.4. O pagador de um contrato rescindido por pagamento não regularizado pode não ser o pagador de outro pacote imagine R por um período de um ano a partir da data de rescisão. Se o pagador quitar sua dívida com a Agência imaginar R dentro desse período, ele pode ser designado como pagador novamente.

Ao final desse período e sem regularização da dívida, o pagador receberá um aviso das quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités publicado pelo Tesouro Público. O pagador que recebeu um aviso dos valores a serem pagos da Île-de-France Mobilités não pode ser o pagador de um novo pacote imagine R, Navigo Annuel e Navigo Liberté + por 2 anos a partir do recebimento do aviso. Assim que o pagador liquidar sua dívida com o Tesouro Público durante esse período, ele pode ser novamente nomeado Pagador após um período de 21 dias civis de processamento. Nenhuma passagem adquirida para viagem durante esse período de 21 dias será reembolsada.

3.5. O preço do pacote, incluindo uma taxa administrativa (€8 com imposto incluído, não reembolsável), é fixado para o ano letivo. É pago em dinheiro em um único pagamento ou por débito direto mensal em 9 (nove) parcelas. Não são permitidos pagamentos em dinheiro.

Para crianças menores de 11 anos em 31 de dezembro de 2024, nenhum subsídio departamental e/ou social pode ser aplicado e nenhum pagamento de terceiros é possível.

Para estudantes sem bolsa, o preço incluindo o IVA do pacote imagine R Scolaire é fixado no momento da assinatura, de acordo com o departamento de residência, a escola e a turma declarada no momento da assinatura.

Para estudantes bolsistas, o preço, incluindo o IVA do pacote Imagine R Scolaire, é fixado de acordo com o departamento de residência, a escola e a turma declarada no momento da assinatura, bem como a notificação da concessão da bolsa que indica exatamente o valor anual para estudantes do ensino fundamental II ou o passo para estudantes do ensino médio (excluindo quaisquer bônus).

Após uma mudança de situação declarada durante o contrato pelo Pagador, a Agência imagina que R informará o Pagador em troca de um possível ajuste de tarifa.

3.6. Independentemente da data de assinatura, o preço do pacote deve ser pago integralmente. No caso de assinatura após a data de início da validade do pacote (cf. art. 2.6), não pode ser feito reembolso pelos meses já decorridos entre a data de início da validade do pacote e a data de confirmação da assinatura. Nenhum ingresso será reembolsado se ele foi adquirido antes da confirmação da assinatura registrada pela agência imagine R.

3.7. Em caso de interrupção temporária dos estudos (doença, hospitalização, acidente, etc.), não será feito reembolso.

3.8. Não é possível suspensão, apenas a rescisão permite que os débitos diretos sejam interrompidos (cf. Art. 6).

3.9. Para se beneficiar das taxas reservadas aos bolsistas dos Ministérios da Educação Nacional ou da Agricultura, o titular do pacote imagine R deve informar a turma. Caso contrário, a taxa regional será aplicada. No momento da assinatura, para estudantes bolsistas que não fornecerem a notificação da concessão de uma bolsa ou o certificado de bolsa indicando exatamente o valor anual para estudantes do ensino fundamental II ou o nível para estudantes do ensino médio (excluindo quaisquer bônus), o valor único deve ser pago integralmente na taxa não relacionada com bolsa de estudos. Ao receber a notificação da concessão da bolsa pela agência imagine R (até, no máximo, 15 de dezembro de 2024), o preço do pacote será recalculado: os pagamentos feitos por débito direto serão reajustados; O acordo em dinheiro será reembolsado.

A notificação da concessão de uma bolsa pode ser enviada pela Internet no site da Île-de-France Mobilités, conectando-se ao seu Espaço Pessoal ou por correio para a agência imagine R.

Os dados de contato do titular podem ser transmitidos pela agência imagine R à escola registrada para verificação do status da bolsa (cf. art. 2.4).

3.10. Imagine o pacote R School ou o pacote R Junior pago em dinheiro:

- Por Internet: é pago por cartão de crédito.

- Por correio apenas para a Imagine R School: é pago por cheque bancário, cheque administrativo. Um único cheque deve acompanhar cada solicitação de assinatura. Será descontado ao receber.

3.11. Imagine o pacote R School ou o pacote R Junior pago por débito direto:

3.11.1. Independentemente do método de assinatura (correio ou Internet), o mandato de débito direto da SEPA deve ser devidamente preenchido e assinado (assinatura eletrônica via Internet). No caso de uma assinatura pelo correio, um Extrato de Identidade Bancária (RIB) correspondente também deve ser anexado à remessa.

3.11.2. Após a confirmação da assinatura, o Pagador recebe informações (carta de assinatura pelo correio ou no e-mail de confirmação de assinatura da assinatura pela Internet) indicando o valor dos valores que serão debitados da conta bancária. Essas informações também estão disponíveis no certificado de passe, que pode ser acessado a qualquer momento no site da Île-de-France Mobilités conectando-se ao seu Espaço Pessoal, por telefone ou por correio para a Agência Imagine R, ou nas agências de vendas das Transportadoras, em certos balcões da RATP ou nos Serviços Navigo SNCF (1). Em caso de alteração na taxa, o pagador receberá uma comunicação por escrito indicando o valor atualizado dos valores debitados.

3.11.3. O valor dos débitos diretos é calculado com base em 9 débitos efetuados entre outubro e junho. No caso de aceitação de assinatura após 15 de setembro ou em caso de subscrição tardia, os valores devidos em relação ao bilhete para os meses já decorridos desde 1º de outubro são adicionados ao primeiro débito direto, bem como as taxas administrativas. As amostras são coletadas no início do mês.

3.11.4. O pagador que desejar alterar o banco ou conta a ser debitada deve nos notificar disso, para que não haja interrupção na frequência dos débitos diretos:

- seja pela Internet, no site da Île-de-France Mobilités conectando-se ao seu Espaço Pessoal, digitando diretamente seus novos dados bancários,

- seja fornecendo novos dados bancários, em papel ou desmaterializados, em uma agência comercial das Transportadoras, em certos contadores da RATP, no Balcão de Serviços da SNCF Navigo(1), ou por correio para a Agência Imagine R (cf. art. 8).

3.11.5. A mudança de pagador ou a mudança de método de pagamento pode ser feita em uma agência comercial das Transportadoras, em certos contadores da RATP, nos Balcões de Serviço da SNCF Navigo(1) ou por correio para a Agência R imaginada.

Quando o pagador muda, o novo pagador preenche um novo Mandato de Débito Direto SEPA e fornece os detalhes da conta bancária correspondentes aos novos dados bancários, para que não haja interrupção no ritmo dos débitos diretos.

3.11.6. A revogação do Mandato de Débito Direto é realizada apenas por correio para a agência Imagine R. Qualquer pedido de revogação do Mandato de Débito Direto da SEPA deve ser acompanhado pela designação de outro método de pagamento válido ou pagador.

3.11.7. Os custos das rejeições bancárias aplicadas pela Agência Imagine R (excluindo incidentes técnicos não atribuíveis ao Pagador) são responsabilidade do Pagador e estão incluídos no valor do valor não pago. Qualquer valor não pago é somado ao valor do próximo débito direto.

4. Condições de uso do Navigo imagine passe R

4.1. O portador de um passe imagine R carregado com um passe escolar imagine R ou um passe imaginário R Junior deve validá-lo obrigatoriamente e sistematicamente nos dispositivos de controle dos Carriers antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, sob pena de pagar uma compensação fixa conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

4.2. No caso de esquecer o passe Navigo imagine R, para viajar, o portador do cartão deve adquirir bilhetes de transporte. Esses não serão reembolsados.

4.3. Durante as verificações, o passe Navigo imagine R do titular, previamente validado, deve ser apresentado sob pena de pagamento de uma compensação em valor único, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros. Em caso de dúvida sobre a identidade do Navigo, imagine o portador do passe R, pode ser solicitada prova de identidade.

4.4. O Navigo imagine R pass possui um chip microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções básicas de uso que o Holder se compromete a respeitar. Em particular, a passagem R da imagem Navigo não deve ser submetida a torção, dobra, corte, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, altos níveis de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para o funcionamento adequado da passagem da imagem R da Navigo.

4.5. No caso de uma falha comprovada do Navigo, imagine a passagem R:

- é imediatamente substituído gratuitamente nas agências de vendas das Transportadoras, em certos balcões da RATP ou nos Balcões de Serviços da SNCF da Navigo(1);

- nos outros Contadores de Porta-Aviões,

· se o chip do passe R do Navigo imagine for legível, o portador do cartão recebe um cupom de quebra válido por 15 dias e um passe temporário em troca do passe R do Navigo imagine. Para obter um novo passe Navigo, imagine R, o Titular deve então ir a uma agência de vendas de Transportadoras, certos contadores RATP ou Contadores de Serviços Navigo SNCF(1), onde será entregue em troca do cupom de quebra e do passe temporário previamente recebido.

· se o chip do passe Navigo Imagine R não for legível, o titular do cartão será convidado a comprar ingressos reembolsáveis no prazo de 15 dias, mediante solicitação por escrito dirigida à agência imagine R.

- o pagador também pode solicitar uma substituição por correio enviando à agência Imagine R o comprovante de deterioração obtido na bilheteria em troca do passe Navigo imagine R. O formulário preenchido e enviado pelo pagador em até 48 horas permitirá que ele receba o novo passe Navigo imagine R na casa do pagador, dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) após o recebimento do formulário pela agência imagine R (como evidenciado pelo carimbo postal). A menos que haja uma falha atribuída à Agência Imagine R, nenhuma multa pode ser reembolsada além de 15 dias.

4.6. Em caso de dano deliberado à passagem R do Navigo imagine (especialmente riscada ou perfurada), será aplicada uma taxa de substituição não reembolsável. Esse valor está disponível no site idf-mobilites.fr/perte-vol-passe.

4.7. Qualquer uso fraudulento do passe Navigo imagine R (falsificação, falsificação, uso do passe por terceiros) encontrado durante uma inspeção resultará na retirada imediata do passe Navigo imagine R, no cancelamento do passe e pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

4.8. Qualquer uso irregular da passagem Navigo imagine R (ausência de passagem válida, não validação da passagem nos dispositivos de validação dos Carriers, em particular) encontrada durante uma inspeção resultará no pagamento de uma compensação fixa de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

5. Perda ou roubo

5.1. Em caso de perda ou roubo, o passe Navigo imagine R será substituído (mediante apresentação de comprovante de identidade) pela aplicação de uma taxa de substituição não reembolsável (as tarifas estão disponíveis no site idf-mobilites.fr/perte-vol-passe), exceto em casos de extorsão ou furto agravado. Neste último caso, a reformulação do passe é gratuita, mediante apresentação de cópia do recebimento da denúncia à polícia ou à gendarmaria.

O pedido de substituição do passe R do Navigo imagine pode ser feito:

- seja na agência de vendas das Transportadoras, em certos balcões RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1). O novo passe é emitido imediatamente;

- ou via Internet, no site da Île-de-France Mobilités, conectando-se ao seu Espaço Pessoal. O passe pode ser enviado pelo correio ou disponibilizado em uma agência de vendas de Transportadoras, em certos contadores RATP ou nos Contadores de Serviço Navigo SNCF(1);

- ou por telefone com a Agência Imagine R (cf. Art. 8).

No caso de solicitação por telefone ou Internet com o pedido a ser enviado pelo correio, o novo passe será enviado dentro de 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) a partir da data do pedido, e apenas os bilhetes de transporte adquiridos para viagem entre a data de recebimento da declaração de perda/roubo pela Agência Imagine R e até 2 dias após a data de envio do novo passe Navigo serão reembolsados imagine o substituto do R (carimbo postal como prova). O pedido de reembolso é feito por correio gratuito endereçado à agência imagine R e deve ser acompanhado pelos ingressos originais comprados enquanto aguardam o recebimento do novo passe.

5.2. Para pagamentos por débito direto, a taxa de remanufatura é adicionada ao próximo débito direto.

Para pagamento em dinheiro, o pagamento pode ser feito por cartão de crédito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro) ou cheque bancário.

5.3. O antigo passe R de imaginação do Navigo é colocado em oposição. Não pode mais ser usado em redes de operadoras.

5.4. Qualquer passe R Navigo imagine encontrado deve ser entregue em uma agência de vendas de seguradoras, em um contador RATP ou em um Balcão de Serviços Navigo SNCF(1).

6. Rescisão do contrato

6.1. Somente o pagador pode solicitar a rescisão do contrato:

- ou por e-mail para o endereço [email protected];

- ou por carta registrada com acuse de recibo (LRAR) endereçada à agência imagine R.

A rescisão entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da solicitação completa na Agência, imagine R. É definitiva para o ano letivo atual e é autorizada apenas pelos seguintes motivos:

- interrupção da escolaridade até o final do ano letivo (cessação de frequência, doença longa, acidente). Um certificado deve ser fornecido;

- estágio de mais de 2 meses realizado fora da Île-de-France (apenas para estudantes e aprendizes matriculados em um estabelecimento localizado na Île-de-France no momento da assinatura). Deve haver provas;

- se mover para fora da região da Île-de-France. Deve ser fornecida prova do novo endereço;

- morte do Portador. Deve ser fornecida uma certidão de óbito;

- benefício da Solidarity Transport Pricing.

Os documentos de apoio fornecidos devem ser escritos em francês. O contrato pode ser rescindido sem motivo:

- Se o cancelamento ocorrer antes do início da validade do pacote, apenas a taxa de inscrição de €8 é cobrada ao pagador.

- Durante o primeiro mês após a data da assinatura, se o cancelamento ocorrer após o início da validade do pacote, a taxa de inscrição de €8 e um pagamento mensal são faturados ao Pagador.

Nenhum cancelamento pode ser aceito durante os últimos 3 meses de validade do pacote, pois esses não podem resultar em reembolso.

6.2. O contrato pode, sem prejuízo de quaisquer danos e interesses, bem como de qualquer ação judicial, ser rescindido por força de lei pela Agência, imagine R, no caso de:

- duas contas sucessivas não pagas; quando os valores devidos não forem pagos, o pacote será encerrado pela Agence imagine R e o titular da conta não poderá mais viajar com esse pacote, nem assinar novamente um novo pacote imagine R para o ano letivo atual;

- fraude estabelecida no momento da assinatura: declaração falsa, falsificação de documentos de apoio, contrato não pago integralmente. Nesse caso, a rescisão não resultará em reembolso e o Titular da Conta e/ou o Pagador podem ser condenados a pagar danos correspondentes ao preço do pacote imagine R Scolaire e imagine R Junior;

- fraude estabelecida no uso do bilhete Imagine R descrito nos Artigos 4.7 e 4.8;

- não conformidade com o Artigo 2.5 (em particular, a perda do status de bolsa a ser comunicada em até um mês).

6.3. Qualquer mês iniciado vence.

- Para pagamentos por débito direto, estes são automaticamente interrompidos;

- Para pagamentos em dinheiro: se a conta do pagador estiver em crédito e a rescisão for autorizada com base nos fundamentos estabelecidos no Artigo 6.1, a Agência imagina que R reembolsa o pagamento em excesso com base em 1/9 do preço do pacote; se a conta do pagador estiver endividada, a rescisão só entra em vigor no dia 1º do mês seguinte ao pagamento dos valores devidos.

As taxas de inscrição não são reembolsadas.

6.4. A Agência imagina que R significa a rescisão por meio de uma carta endereçada ao último domicílio conhecido do Pagador.

6.5. Em caso de rescisão por não pagamento, após um ano após a rescisão, o Pagador receberá um aviso das quantias a serem pagas da Île-de-France Mobilités publicado pelo Tesouro Público, caso ainda não tenha regularizado sua dívida:

- o aviso dos valores a serem pagos é enviado ao pagador pelo correio;

- o pagamento dessas quantias deve ser feito apenas ao Tesouro Público em uma filial do Tesouro Público, em uma tabacaria afiliada ou no site payfip.gouv.fr. Os termos de pagamento aceitos são especificados no aviso das quantias a serem pagas;

- certos atos relacionados à gestão do contrato são bloqueados;

- ações de apreensão, em particular sobre contas bancárias ou salários, podem ser movidas pela Île-de-France Mobilités.

6.6. A Agence imagine R reserva-se o direito de recusar qualquer nova assinatura:

- a um Titular cujo contrato já foi rescindido por fraude estabelecida (em particular falsificação, falsificação ou uso do bilhete por terceiros);

- a um pagador cujo contrato ainda está em inadimplência.

Essa recusa pode ser feita por um período de 3 anos a partir da data da rescisão, no caso do fraudador e de quaisquer cúmplices.

6.7. De acordo com o Artigo L221-2 do Código do Consumidor, todos os serviços relacionados ao pacote imagine R Scolaire e imagine R Junior não estão sujeitos à aplicação do direito existente de retirada em termos de venda à distância.

7. Responsabilidade do pagador e do titular da conta

Estes Termos e Condições são vinculativos tanto para o Pagador quanto para o Titular da Conta, entendendo-se que o Pagador é o único responsável pelos termos e condições relacionados ao pagamento.

Os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso são sistematicamente entregues no verso da cópia do contrato assinada pelo cliente no momento da assinatura, por correio. Eles também estão acessíveis a qualquer momento no site da Île-de-France Mobilités, na seção "Tarifas".

8. Disposições diversas

A Agence imagine R pode ser contatada por e-mail ([email protected]), pelo formulário de contato acessível no Espaço Pessoal do site da Île-de-France Mobilités, por telefone (09 69 39 22 22 – chamada sem sobretaxa) e pelo correio (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9).

9. Informações sobre Dados Pessoais

Como parte do pacote anual imagine R Scolaire ou pacote imagine R Junior, os Dados Pessoais do Controlador de Dados e do Pagador são processados por vários responsáveis que se preocupam com a proteção de sua privacidade:

- Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

· a subscrição e gestão do contrato;

· comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

· Realizando análises estatísticas.

Além disso, o processamento para prevenir e gerenciar o inadimplente, roubo e perda de bilhetes de transporte pode resultar na rejeição da transação ou no cancelamento do pacote.

O processamento também é implementado para combater fraudes, permitindo que a Agência imagine R realize verificações adicionais. Essas verificações são baseadas no envio, pelo pagador para o titular, da prova de identidade acompanhada de um certificado escolar 2024/2025. Da mesma forma, a falha em fornecer esses documentos dentro de um mês pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote (ver 2.4).

- As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

· a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da Transportadora;

· a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de chamados fraudulentos;

· a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a cobrança de multas e a cobrança de multas;

· operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

· análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras;

· a gestão de reclamações de clientes relacionadas ao uso da rede das operadoras.

Dados pessoais relacionados ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são doravante chamados de "Dados".

9.1. Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.1.1. Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução do contrato são os seguintes:

- Dados de Identificação;

- Dados de Vida Pessoal;

- Dados relacionados à vida profissional;

- Dados Econômicos e Financeiros;

- Dados de Saúde;

- Dados relacionados a infrações.

9.1.2. Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.1.3. Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato e no consentimento do Titular da Conta e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço;

- no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

- com o consentimento do Titular da Conta e do Pagador para o envio de comunicações comerciais.

9.1.4. Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados do Cliente específicos para o pacote anual imagine R Scolaire ou o pacote Imagine R Junior durante a execução do contrato, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade enviada do Espaço Pessoal no site da Île-de-France Mobilités é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que exigem essas comprovações.

9.1.5. Quem pode ter acesso a esses dados?

9.1.5.1. No contexto do Processamento definido acima

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público da região da Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, empresas que realizam pesquisas relacionadas ao transporte na região da Île-de-France e parceiros do programa Relational imagine R.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais são destinados à Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, bem como ao detentor do Serviço Digital Multimodal envolvido na operação.

9.1.5.2. No contexto das trocas entre a Île-de-France Mobilités e seus Parceiros

Os parceiros Île-de-France Mobilités oferecem serviços a alguns de seus usuários que assinam transporte público. Para verificar a validade da assinatura, o Parceiro solicita à Île-de-France Mobilités. Na ocasião dessas consultas, o Parceiro transmite o número do passe Navigo imagine R (ou número do cliente) e a data de nascimento do Titular da Conta para a Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités envia um código de retorno ao Parceiro, sem nenhum Dado Pessoal.

O Parceiro da Île-de-France Mobilités compromete-se a solicitar o consentimento do Responsável pelo Responsável pelos Dados e/ou pelo Pagador para a transmissão destes Dados à Île-de-France Mobilités. Todo processamento que permita a implementação do serviço oferecido pelo Parceiro está sob responsabilidade do Parceiro.

O Parceiro se compromete a usar o número de passe R do Navigo imagine (ou o número do cliente) e a data de nascimento do Titular da Conta apenas para fins de processamento para os quais essas informações são obrigatórias, e somente dentro do âmbito dos objetivos definidos conjuntamente com a Île-de-France Mobilités.

9.1.6. Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados relativos ao Pagador e ao Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim e/ou Tunísia).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou regras societárias vinculativas (BCRs).

9.2. Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis

9.2.1. Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação;

- Dados Econômicos e Financeiros;

- Dados relacionados a infrações;

- Dados de validação.

9.2.2. Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.2.3. Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- a execução do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas);

- o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

- o interesse legítimo perseguido pelo Controlador de Dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

9.2.4. Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela RATP e SNCF Voyageurs são:

- Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos propósitos para os quais são processados.

- Os traços nominativos dos movimentos (carimbo de tempo - local de validação - número de passagem) são mantidos apenas por algumas horas. Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída das redes ferroviárias para o mês corrente e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

- Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

- Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

- Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

- Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados realizados pelos outros operadores podem ser encontrados no site destas últimas.

9.2.5. Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e sua subsidiária, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos Dados de Validação.

9.2.6. Transferência de Dados para fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

9.3. Quais são os direitos do Responsável pelo Responsável pelos Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelo Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portar a portabilidade, opor-se por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus Dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhado de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

· para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· ou para o endereço de e-mail: [email protected].

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

· ou para o endereço postal da RATP: Oficial de Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected].

· ou para o endereço postal da SNCF: DPO - Departamento de Performance - Departamento Jurídico e de Conformidade - Campus WILSON – 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 – 93212 Saint Denis ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10.

· ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10. Mediação

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites das Seguradoras, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada uma delas, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Transportadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11. Aplicação dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso

A Île-de-France Mobilités pode ser obrigada a alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso.

Nesse caso, os novos Termos e Condições Gerais serão levados ao conhecimento dos Titulares e Pagadores de Conta por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, em todos os sites, incluindo em particular www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com e por e-mail ao Titular da Conta e ao Pagador.

Assim que o passe Navigo imagine R não contiver mais um passe escolar imaginar R ou um passe Imagine R Junior, mas outro passe, os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do passe em questão se aplicam e as disposições deste documento deixam de se aplicar.

(1) Lista de agências de vendas, balcões de clubes da RATP e balcões de atendimento da SNCF Navigo disponíveis nos sites www.iledefrance-mobilites.fr, www.Optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com ou por telefone com a agência imagine R (cf. art. 8)