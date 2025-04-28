Termos e condições gerais de venda e uso do serviço de carona da Île-de-France Mobilités.

O objetivo destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) é definir as condições sob as quais a Ecov oferece um serviço de intermediação de carona por meio da aplicação IDFM Carpooling Lines, pelos pontos de paragem de carona operados na estrada, para pessoas que atuam para fins não profissionais e não comerciais. Esses Termos e Condições são válidos a partir de 28 de abril de 2025.

De acordo com as disposições legais em vigor, carona é definida como

" o uso conjunto de um veículo terrestre por um motorista e um ou mais passageiros, realizado sem bilhete, exceto pelo compartilhamento dos custos, no contexto de uma viagem que o motorista faz por conta própria. Para isso, podem ser contactados para obter bilhetes e não se enquadram no escopo das profissões definidas no Artigo L. 1411-1 [do Código de Transportes]" [Artigo L.3132-1 do Código de Transportes].

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso se aplicam aos serviços oferecidos pela Ecov no site https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage, no Formulário de Solicitação, na Rota SMS e nas paradas de carona instaladas na estrada com as autoridades locais competentes.

O uso do serviço Île-de-France Mobilités Carpooling Lines está sujeito aos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso em vigor no momento da viagem. Qualquer usuário do serviço Île-de-France Mobilités Carpooling Lines se compromete a ler atentamente estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso e a aceitá-los sem condições ou reservas. Essa aceitação é materializada por meio de um clique de validação, marcando a caixa " Aceito os termos e condições gerais de uso " no Site ou na Inscrição.

O serviço Île-de-France Mobilités Carpooling Lines é reservado para uso não profissional e não comercial. Assim, é expressamente proibido que profissionais como táxis, VTCs ou qualquer outro tipo de serviço de transporte de passageiros utilizem o serviço Île-de-France Mobilités Carpooling Lines. Caso a Ecov tome conhecimento de uma violação desta regra de uso, ela suspenderá imediatamente a Conta de Usuário em questão, sem prejuízo de qualquer rescisão subsequente.

Artigo 1. Definições

Para os fins deste texto, termos maiúsculos, sejam usados de forma intercambiável no singular ou no plural, terão os significados dados abaixo:

Aplicativo significa o aplicativo móvel do Serviço disponível para download em smartphones no iOS e Android;

significa o aplicativo móvel do Serviço disponível para download em smartphones no iOS e Android; Parada de carona refere-se ao mobiliário ou equipamento urbano que pode ser conectado, instalado na estrada e destinado a permitir a conexão e o encontro entre um Motorista e uma Passagem para a conclusão de uma viagem;

refere-se ao mobiliário ou equipamento urbano que pode ser conectado, instalado na estrada e destinado a permitir a conexão e o encontro entre um Motorista e uma Passagem para a conclusão de uma viagem; Os Termos e Condições referem-se a estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso

referem-se a estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso Conta de Usuário significa a conta pessoal do Usuário do Serviço. A criação e o uso da Conta de Usuário são descritos no Artigo 2;

significa a conta pessoal do Usuário do Serviço. A criação e o uso da Conta de Usuário são descritos no Artigo 2; Motorista(s) significa o Usuário do Serviço que oferece transportar outro Usuário do Serviço (Passageiro) de uma Parada de Carpooling para outra;

significa o Usuário do Serviço que oferece transportar outro Usuário do Serviço (Passageiro) de uma Parada de Carpooling para outra; Ecov refere-se à Ecov, uma sociedade anônima simplificada com um capital de 70.028,08 euros, registrada no Registro de Comércio e Empresas de Nantes sob o número 808 203 467, cuja sede registrada está localizada na 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes;

refere-se à Ecov, uma sociedade anônima simplificada com um capital de 70.028,08 euros, registrada no Registro de Comércio e Empresas de Nantes sob o número 808 203 467, cuja sede registrada está localizada na 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes; Funcionalidades Adicionais referem-se a todas as funcionalidades que podem ser disponibilizadas para todos ou alguns dos Usuários pela Ecov, além do Serviço, e com o objetivo de melhorar a qualidade e/ou praticidade do Serviço ou aumentar seu uso. Essas Características Adicionais podem, quando aplicável, dar origem a condições especiais de uso;

referem-se a todas as funcionalidades que podem ser disponibilizadas para todos ou alguns dos Usuários pela Ecov, além do Serviço, e com o objetivo de melhorar a qualidade e/ou praticidade do Serviço ou aumentar seu uso. Essas Características Adicionais podem, quando aplicável, dar origem a condições especiais de uso; Interface(s) de usuário significa o Site, o Aplicativo e o Caminho do SMS;

significa o Site, o Aplicativo e o Caminho do SMS; Marca refere-se à marca comercial Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités;

refere-se à marca comercial Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités; Operação Experimental significa uma adaptação única do Serviço, que pode se relacionar a qualquer aspecto do Serviço, a fim de melhorar o Serviço. Uma Operação Experimental é limitada no tempo e definida por termos contratuais específicos, separados e adicionais a esses Termos e Condiciones;

significa uma adaptação única do Serviço, que pode se relacionar a qualquer aspecto do Serviço, a fim de melhorar o Serviço. Uma Operação Experimental é limitada no tempo e definida por termos contratuais específicos, separados e adicionais a esses Termos e Condiciones; Operação Promocional significa uma adaptação única do Serviço, que pode se relacionar a qualquer aspecto do Serviço, para possibilitar comunicação e engajamento no Serviço. Uma Promoção é limitada no tempo e definida por termos contratuais específicos, separados e adicionais a esses Termos e Condiciones;

significa uma adaptação única do Serviço, que pode se relacionar a qualquer aspecto do Serviço, para possibilitar comunicação e engajamento no Serviço. Uma Promoção é limitada no tempo e definida por termos contratuais específicos, separados e adicionais a esses Termos e Condiciones; SMS Journey refere-se à interface de registro e pedido de carona acessível pelos passageiros(s) a partir das paradas de carona e implementada por meio de um telefone celular, enviando um SMS para o número indicado na parada;

refere-se à interface de registro e pedido de carona acessível pelos passageiros(s) a partir das paradas de carona e implementada por meio de um telefone celular, enviando um SMS para o número indicado na parada; Passageiro(s) significa o Usuário que faz um pedido de carona para ser transportado pelo Motorista dentro do âmbito do Serviço;

significa o Usuário que faz um pedido de carona para ser transportado pelo Motorista dentro do âmbito do Serviço; Serviço significa o serviço de carona Linhas de Carpooling

Île-de-France Mobilités oferecida pela Ecov através das Interfaces de Usuário e oferece entre as diferentes paradas de carona na área de cobertura;

Site significa o site https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ;

significa o site https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ; Viagem refere-se à distância percorrida entre (i) a Parada de Carpooling em que o Motorista pegou o Passageiro e (ii) a Parada de Carona de destino fornecida pelo Passageiro. O destino fornecido pelo passageiro deve corresponder a uma Parada de Carona do Serviço ou estar localizado próximo a uma Parada de Carona do Serviço;

refere-se à distância percorrida entre (i) a Parada de Carpooling em que o Motorista pegou o Passageiro e (ii) a Parada de Carona de destino fornecida pelo Passageiro. O destino fornecido pelo passageiro deve corresponder a uma Parada de Carona do Serviço ou estar localizado próximo a uma Parada de Carona do Serviço; Usuário significa uma pessoa que assinou o Serviço;

significa uma pessoa que assinou o Serviço; Uso do Serviço refere-se a qualquer ação de um Passageiro ou Motorista para completar uma Jornada ou contribuir para a preparação da conclusão de uma Viagem.

refere-se a qualquer ação de um Passageiro ou Motorista para completar uma Jornada ou contribuir para a preparação da conclusão de uma Viagem. Área de Cobertura refere-se ao perímetro geográfico onde estão localizadas as Paradas de Carpooling e onde o Serviço está disponível. As localizações das paradas de carona estão disponíveis no Aplicativo e no Site.

Artigo 2. Acesso ao serviço

2.1. Criação da Conta de Usuário

Qualquer pessoa que desejar assinar o Serviço deve criar uma Conta de Usuário em uma das Interfaces de Usuário.

Ao criar a Conta de Usuário a partir do Aplicativo, o Usuário escolhe uma senha e indica seu número de telefone como o ID de login. Esta senha é pessoal, confidencial e não pode ser transferida para terceiros.

O ID de login e a senha são únicos para cada usuário. Portanto, é responsabilidade do Usuário garantir a manutenção da confidencialidade de sua senha, permitindo que ele utilize o Serviço.

Certas informações devem ser fornecidas, incluindo sobrenome, primeiro nome, data de nascimento, número de telefone móvel e senha.

Para cadastrações no Site e na Aplicação, a indicação de um endereço de e-mail válido é obrigatória. Essas informações podem então ser solicitadas aos usuários registrados pela via SMS.

O usuário garante a veracidade e a precisão das informações que comunica por meio das interfaces do usuário.

A criação da Conta de Usuário também está sujeita à aceitação desses Termos e Condições.

2.2. Validação da Conta de Usuário

Para prevenir casos de abuso ou fraude, o número de celular é verificado. Uma mensagem de texto contendo um código de ativação será enviada para o número de telefone fornecido ao criar uma conta. O código de ativação deve então ser inserido ou comunicado via Interface de Usuário de Registro.

O número de telefone pode ser usado para contatar o usuário como parte do serviço.

Antes da validação final da Conta de Usuário, uma verificação automática da idade do Usuário será realizada com base em sua declaração:

se o usuário tiver mais de 18 anos: o registro será automaticamente validado;

se o Usuário tiver entre 15 e 18 anos: o registro só será validado após o recebimento da autorização parental (Apêndice 2) e da comprovação de identidade do pai ou representante legal do menor necessária para o uso do Serviço.

A autorização parental deve ser enviada para: [email protected]

O usuário menor poderá usar o serviço como passageiro, mas não como motorista.

se o usuário tiver menos de 15 anos: o aplicativo se recusará a permitir a criação da conta de usuário.

Para a oferta de Recursos Adicionais, a Ecov reserva-se o direito, se necessário, de solicitar qualquer informação ou documento adicional que considere útil ou necessário. A Ecov reserva-se o direito de verificar a autenticidade desses documentos por um serviço terceirizado.

Assim que todas as informações exigidas forem validadas como parte do procedimento de registro, as pessoas que utilizarem o Serviço serão consideradas Usuários e poderão acessar sua Conta de Usuário no Aplicativo.

Como parte do registro, um e-mail confirmando o endereço é enviado para o endereço fornecido, a fim de pedir ao Usuário que verifique esse endereço de e-mail.

O Usuário também pode ser contatado pelo Serviço de Suporte para apresentar o Serviço e fornecer informações úteis para que possa utilizá-lo. A validação da Conta de Usuário não está sujeita a essa central telefônica.

A validação da Conta de Usuário envolve a criação de uma conta de pagamento com o Parceiro MangoPay, para pagar por Viagens ou receber benefícios para Viagens, de acordo com os termos e condições definidos no Artigo 2.3.

2.3. Conta de pagamento online MangoPay

A criação de uma Conta de Usuário envolve a assinatura de uma conta de pagamento online MangoPay no site www.mangopay.com/fr.

Os usuários são informados e reconhecem que a aceitação destes Termos e Condições implica aceitar os termos e condições gerais de venda e uso do serviço de pagamento móvel emitido pela MangoPay, que também estão acessíveis no site da MangoPay.

O pagamento da contribuição para as despesas do passageiro ou o crédito do valor da Concessão de Assento Gratuito ou da compensação relacionada ao cuidado do passageiro recebida pelo Motorista será feito por meio da conta dedicada de pagamento MangoPay e constituirá uma "Transação" de acordo com os termos e condições gerais de uso do serviço MangoPay.

Nenhuma das quantias depositadas na conta dedicada de pagamento MangoPay tem direito a juros. O Usuário deve transmitir, por meio do Aplicativo, o IBAN de uma conta bancária pessoal para receber o saldo de crédito de sua conta de pagamento MangoPay.

O usuário tem a opção de recarregar sua conta MangoPay para contribuir com os custos do passageiro por meio de um meio externo de pagamento (cartão de crédito).

O motorista tem dezoito (18) meses para efetuar o pagamento de sua compensação em sua conta bancária. Após esse período, os valores disponíveis são devolvidos à Ecov para serem reutilizados na prestação do Serviço.

2.4. Verificação de identidade

Para verificar a identidade do usuário, o Serviço utiliza o serviço de terceiros Onfido. Consequentemente, os usuários são informados e reconhecem que a aceitação destes Termos e Condições implica aceitar os termos e condições gerais de uso do serviço da Onfido, que estão disponíveis aqui https://onfido.com/termsofuse/.

Para transferir dinheiro do fundo para uma conta bancária, o usuário deve ter um documento de identidade verificado (carteira de identidade nacional, passaporte, carteira de motorista, passagem de residência). Essa verificação é necessária pela primeira vez e pode ser solicitada novamente se o documento de identidade inicialmente validado já estiver expirado.

Em geral, a verificação de identidade no aplicativo pode ser solicitada pelo Serviço a qualquer Usuário, especialmente no contexto da luta contra fraudes. Um usuário que se recusar a verificar sua identidade após uma solicitação do serviço está sujeito à suspensão de sua Conta de Usuário.

2.5. Atualização e precisão das informações fornecidas na Conta de Usuário

Os usuários são obrigados a fornecer informações precisas e completas. Os usuários se comprometem a atualizar quaisquer alterações nas informações fornecidas ao se registrarem no Serviço por meio de sua Conta de Usuário. A Ecov não pode ser responsabilizada por qualquer informação que possa estar incorreta ou fraudulenta.

Em caso de fornecer informações imprecisas ou incompletas, a Ecov pode suspender a Conta do Usuário. A Ecov reserva-se o direito de solicitar qualquer informação ou documento adicional para verificar a identidade dos Usuários e as informações fornecidas, além de verificar a autenticidade desses documentos por um serviço terceirizado.

Os usuários são os únicos responsáveis pelo uso de sua Conta de Usuário. Eles são obrigados a relatar ao Serviço por escrito qualquer uso fraudulento por terceiros ou divulgação de sua senha a terceiros. A Ecov não pode, na ausência de tal notificação por escrito, ser responsabilizada pelas consequências prejudiciais do uso de uma Conta de Usuário por uma pessoa não autorizada.

Os usuários se comprometem a não criar ou usar, sob sua própria identidade ou a de terceiros, quaisquer Contas de Usuário que não sejam as criadas inicialmente.

2.6. Foto de perfil

O usuário tem a opção de adicionar uma foto de perfil. Esse recurso visa aumentar a confiança e a segurança entre os usuários durante as viagens. Ao usar esse recurso, o usuário concorda com:

Forneça uma foto que atenda aos padrões de uso (foto do usuário, recente e respeitosa).

Não use uma foto que possa infringir a privacidade de terceiros ou direitos de imagem.

A Ecov reserva-se o direito de recusar ou remover qualquer foto que não atenda a esses critérios. As fotos são armazenadas de acordo com a política de privacidade da Ecov e só podem ser acessadas em conexão com o uso da plataforma.

2.7. Gestão de Comunicações

Como parte da assinatura do serviço, o usuário recebe a possibilidade de aceitar ou recusar as seguintes comunicações:

Gostaria de receber a newsletter por e-mail

Gostaria de receber notícias da linha por notificação push

Gostaria de receber conselhos sobre como usá-lo por SMS

Essa opção é oferecida ao ativar a conta.

O envio de comunicações pela Ecov em nome e em nome da Île-de-France Mobilités está sujeito ao consentimento prévio do usuário.

A gestão dos consentimentos do usuário em relação a essas comunicações pode ser realizada por meio do gerenciamento de seus dados pessoais no Espaço Pessoal do serviço de carona.

2.8. Exclusão de acesso e conta de usuário

Os usuários são livres para encerrar sua Conta de Usuário a qualquer momento, sem justificativa, por e-mail para o endereço indicado no Artigo 11 ou diretamente de sua Conta de Usuário. A rescisão será efetiva dentro de um mês após o recebimento do pedido de rescisão.

Após a rescisão, os dados pessoais do usuário são excluídos, mas a Ecov reserva-se o direito de reter seus dados de atividade por meio de anonimização, um método de processamento explicado no Artigo 7.4 "Período de Retenção".

Os usuários são informados e aceitam que, em caso de violação das obrigações destes Termos e Condiciones, o Serviço reserva-se o direito de encerrar a Conta de Usuário em questão, a qualquer momento e sem compensação.

Em particular, a Ecov reserva-se o direito de encerrar a Conta de Usuário imediatamente e sem compensação nos seguintes casos:

No caso de uso do Serviço para fins profissionais e/ou comerciais, incluindo o uso de um táxi ou de um VTC;

Em caso de imprecisão das informações fornecidas ao criar a Conta de Usuário, especialmente em relação à idade;

No caso de mau comportamento dos usuários antes, durante ou após uma viagem;

Em caso de fraude ou tentativa de fraude relacionada ao uso do Serviço ou ao uso do Serviço em contraposição às leis e regulamentos aplicáveis;

Em caso de incumprimento por parte do Usuário de sua obrigação de uso pessoal e não comercial do Serviço;

No caso de criação pelo mesmo usuário de várias Contas de Usuário.

Quando a exclusão de uma Conta de Usuário é implementada e diz respeito a um Usuário que recebeu compensação durante o Uso do Serviço:

se o Usuário tiver inserido seu IBAN, a compensação paga em sua conta MangoPay é automaticamente paga a ele dentro de trinta (30) dias ao final do mês a partir do pedido de exclusão;

se o Usuário não tiver inserido seu IBAN, receberá um e-mail informando e pedindo que recupere suas substâncias antes de excluir a conta;

Casos de fraude são tratados caso a caso e podem levar a um pedido de reembolso da compensação recebida.

A exclusão da Conta de Usuário e o acesso ao Serviço não implicam nenhuma compensação para o Usuário.

Para lembrar, fraude é punível por lei. As penalidades podem ser de até 5 anos de prisão e uma multa de €375.000.

Artigo 3. Uso do serviço

3.1. Uso do serviço pelo passageiro

3.1.1. Escolha e validação da viagem pelo passageiro

O Passageiro deve:

ir a um ponto de parada de carona de sua escolha entre os oferecidos no aplicativo (usando o recurso de antecipação que consiste em informar os motoristas antes de chegarem à parada), que define o ponto de partida da viagem, e posicionar-se de forma a serem visíveis para os motoristas;

se identificam no Aplicativo por meio da Conta de Usuário criada sob as condições acima ou usam o Caminho do SMS;

indicar o destino desejado;

garantir, quando aplicável, que sua conta de pagamento tenha um crédito pelo menos igual ao valor da contribuição para os custos da Viagem;

Valide as informações fornecidas e o pedido do passeio. ;

Assim que o pedido de viagem é validado pelo passageiro, o destino é exibido nas placas iluminadas instaladas (se aplicável) como parte do serviço, para que os motoristas sejam informados sobre a ordem de viagem. Outras informações anônimas também podem ser exibidas nos painéis iluminados, como o valor da divisão de custos, etc.

A ordem de carona também pode ser transmitida pelo aplicativo ou por telefone para motoristas que concordaram em receber essas informações e que provavelmente fariam a viagem.

A validação da Jornada envolve, quando aplicável, o débito automático da contribuição para os custos da Jornada a partir da conta de pagamento associada à Conta de Usuário.

O passageiro é informado de que motoristas que não estejam registrados para o serviço também podem ler o visor nos painéis iluminados e parar na Parada de Carpooling. Nesse caso, o motorista não cumpriu os Termos e Condições e o passageiro é informado de que a Ecov não pode garantir a conformidade com os termos do serviço. Portanto, é responsabilidade do Passageiro concordar ou não em embarcar no veículo de tal Motorista.

3.1.2. Conclusão da Jornada

Se vários passageiros estiverem esperando na mesma parada, cada passageiro embarca com o motorista em ordem de prioridade, da ordem de carona mais antiga à mais recente.

Quando o passageiro embarca no veículo do motorista, se usar o aplicativo: ele indica isso no aplicativo e identifica seu motorista (a partir da lista de(s) motorista(s) oferecido(s) ou inserindo o código do motorista). Se não possuírem o Aplicativo, o Passageiro transmite o código do motorista por SMS para o número indicado pelo serviço.

O passageiro é então obrigado a completar a viagem com o motorista validado. Caso contrário, eles devem entrar em contato com o suporte para cancelar a retirada.

O Passageiro é informado de que pode recusar entrar no veículo do Motorista se não estiver satisfeito com as garantias fornecidas pelo Motorista. Nesse caso, o Passageiro pode continuar utilizando o Serviço enquanto espera por outro Motorista se não tiver validado a Viagem, ou solicitando outra Viagem, após ter cancelado sua Viagem, entrando em contato com o Serviço de Suporte no número de telefone indicado no Artigo 4.5. "Apoio".

O Passageiro é responsável por verificar se possui carteira de motorista válida e se possui seguro de responsabilidade civil obrigatória válido.

O Passageiro é informado de que essa declaração de partida resultará na descontinuação da distribuição da ordem de viagem nas placas iluminadas destinadas aos Motoristas e por quaisquer outros meios eletrônicos.

3.1.3. Estender/renovar a exibição da Viagem ordenada pelo Passageiro

Após um certo período, se o passageiro não for automaticamente detectado como ainda parado, ele/ela é informado na interface do usuário sobre o horário em que o pedido do passeio expirará, resultando no desaparecimento do pedido dos painéis iluminados e do aplicativo.

O Passageiro pode estender o comando Passeio na Interface do Usuário.

Caso a ordem de viagem já tenha expirado, e desde que a expiração não tenha ocorrido mais de vinte (20) minutos antes, o Passageiro pode renovar a ordem da mesma forma.

Não há custo adicional para solicitar a renovação. Desde que sejam concluídas antes do vencimento ou dentro de vinte (20) minutos, não há limite para o número de solicitações de renovação.

Após vinte (20) minutos após a cancelação da ordem de carona, o passageiro é informado de que não poderá mais renovar a ordem. Eles devem fazer um novo pedido de acordo com o procedimento descrito na seção "Escolha e validação da viagem", resultando em um novo débito automático do preço da Viagem.

3.1.4. Cancelamento da Viagem pelo Passageiro

O Passageiro pode cancelar o pedido de carona pela Interface do Usuário enquanto ele estiver sendo exibido e dentro do limite de (vinte) 20 minutos após a última desexibição.

Em caso de cancelamento da viagem, sob as condições descritas acima, o passageiro não terá custos pela passagem cancelada e o valor do valor compartilhado será reembolsado em sua conta Mangopay.

3.1.5 - Garantia de saída

Em caso de indisponibilidade de um Motorista para a Viagem encomendada, e a menos que a Viagem seja cancelada pelo Passageiro, o serviço garante ao Passageiro que um veículo e um Motorista profissional estarão disponíveis para realizar a Viagem, nas origens-destinos, direções e horários elegíveis para esta garantia de partida, exceto em casos de força maior, feita por terceiros, uso indevido do Serviço pelo Usuário e obrigações contrárias à ordem pública.

Os critérios de elegibilidade para a Garantia de Saída estão detalhados no Apêndice 4.

O motorista profissional cuida do passageiro e realiza a viagem sob as mesmas condições de uso do serviço para o passageiro.

3.2. Uso do serviço pelo motorista

3.2.1. Declaração de Viagens feitas pelo Motorista

O Motorista tem a opção de declarar no Aplicativo sua disponibilidade para fazer uma viagem de carona, desde que tenha consentido com o uso de seus dados de localização. Essa declaração pode ser feita no momento da partida ou antecipadamente, para dar aos passageiros mais visibilidade sobre o fato de que irão fazer uma viagem.

O Motorista indica ou confirma em particular:

a parada de carona diante da qual ele passa no início de sua jornada,

a parada de carona diante da qual ele passa no final de sua jornada, e quaisquer paradas intermediárias que ele passa durante a jornada

Sua hora de partir.

Quando o Motorista inicia uma viagem, ele se compromete a buscar os passageiros que aguardam nas paradas que declarou servir, desde que os pedidos dos passageiros sejam feitos antes que o motorista passe pela parada. Se o Serviço notar uma ausência anormal e/ou repetida de cuidado com os passageiros, a Ecov pode entrar em contato com o motorista para entender o motivo. Se a situação apresentar risco de interrupção do Serviço e persistir apesar do aviso enviado ao Motorista, a Ecov reserva-se o direito de suspender ou excluir a Conta de Usuário do Motorista mencionado, em conformidade com estes Termos e Condições.

O motorista pode acompanhar os passageiros que aguardam olhando as placas de mensagens variáveis instaladas nas paradas ou antes das paradas e/ou a tela do aplicativo que mostra os passageiros que aguardam nas várias paradas. Notificações também são enviadas ao motorista.

O Motorista declara o número de assentos livres disponíveis em seu carro, dentro do limite de 3, e se esforça para atender o maior número possível de passageiros presentes na parada

que a capacidade do veículo permite, na ordem de chegada dos passageiros, a menos que outro motorista esteja presente na parada, caso em que os passageiros são divididos entre os motoristas.

O motorista é informado de que os passageiros podem fazer um pedido possuindo uma scooter ou bicicleta dobrável que desejam levar no carro. Nesse caso, o motorista se esforça para controlar essa scooter ou bicicleta dobrável, dentro dos limites da capacidade do seu veículo.

Caso um Passageiro indique ao Serviço que deseja fazer uma Viagem correspondente à Viagem declarada pelo Motorista, a proposta ao Motorista para colocá-los em contato pode tomar a forma de alertas por SMS, e-mail ou no Formulário. O Motorista também pode ser chamado de tempos em tempos pelo suporte do Serviço para os mesmos fins.

3.2.2. Pegando um passageiro

Quando um motorista é informado de uma ordem de viagem, nas placas iluminadas instaladas como parte do serviço, ou por qualquer outro meio eletrônico, especialmente se ele declarou uma viagem, o motorista vai ao ponto de carona em questão e se apresenta ao(s) passageiro(s).

O(s) passageiro(s) então validam a retirada e o motorista pode se beneficiar de uma indenização correspondente ao compartilhamento dos custos, uma vez que a viagem tenha sido validada (ver artigo 4). Em caso de incumprimento dos requisitos para realizar a Viagem, o Motorista é responsável pelo cancelamento da compensação a que tem direito pela Viagem ou até mesmo pela rescisão de sua Conta de Usuário.

3.3. Alertas

A Ecov pode enviar alertas aos Usuários por SMS, e-mail ou push via o Aplicativo, com o objetivo de informá-los de forma geral sobre o Serviço e seus desenvolvimentos ou de uma forma específica conforme sua necessidade de utilizar o Serviço. Eles têm a opção de definir suas preferências para receber esses alertas (incluindo a opção de não recebê-los) a partir das configurações da conta de usuário ou do telefone.

3.4. Suporte

Em caso de qualquer dificuldade no uso do Serviço, de qualquer natureza, ou para qualquer dúvida, o Usuário pode entrar em contato com o suporte do Serviço.

O suporte é oferecido de segunda a sexta-feira, das 6h às 21h, e nos fins de semana, das 9h às 20h:

Por e-mail em [email protected]

por um serviço de chat disponível no Site e na Aplicação

por telefone, no seguinte número: 0 800 10 20 20

Em caso de emergência com risco de vida ou risco à sua segurança, o Usuário deve entrar em contato com os serviços de emergência ligando para o 112.

3.5. Direito de retirada

De acordo com a legislação aplicável, os usuários têm direito de saque de quatorze (14) dias a partir da data de assinatura do Serviço, que é definido pela data de criação da conta de usuário. Caso o Usuário deseje usar esse direito de saque, ele deve enviar uma carta a esse propósito para a Ecov. Para isso, ele pode usar o formulário de retirada anexado a esses Termos e Condições ou qualquer outra declaração inequívoca expressando o desejo de desistir. Este formulário deve ser enviado por correio ou eletronicamente para os endereços indicados no Artigo 11 Contato.

O motorista que exercer seu direito de saque poderá recuperar a indenização paga em sua conta MangoPay conforme o Artigo 2.7. "Remoção de acesso e conta de usuário".

A conta de usuário será excluída de acordo com os termos do Artigo 2.7. "Remoção de acesso e conta de usuário".

Como a assinatura do Serviço é gratuita, nenhum valor será reembolsado aos Usuários.

Artigo 4. Termos de Pagamento pelo Serviço

4.1. Participação nas despesas do motorista

O Serviço é destinado a indivíduos que atuam com um bilhete não profissional e não comercial, sendo o carona baseada na divisão de custos entre Motorista e Passageiro(s), conforme o Artigo L. 3132-1 do Código de Transportes. Essa divisão se manifesta como uma contribuição para as despesas do Motorista pelo Passageiro após a Viagem realizada. Isso não representa remuneração de forma alguma.

A contribuição para os custos é calculada automaticamente ao inserir o destino desejado pelo passageiro na Solicitação ou na Rota SMS.

Para certos destinos de origem, a Ecov e a Ile de France Mobilité reservam o direito de conceder uma quantia adicional ao Motorista. O valor total pago ao motorista como parte da Viagem, no entanto, cumprirá as condições para compartilhamento dos custos e, como tal, constituirá um ato de carona de bilhete.

O valor da contribuição para os custos pode variar dependendo do ponto de partida da viagem. Os valores aplicáveis a cada ponto de partida de uma viagem estão disponíveis no Site. Além disso, os compartilhadores de carros (motorista e passageiro) são especificados o valor aplicável à Viagem que desejam fazer antes da conclusão dessa Viagem.

A compensação recebida pelo Motorista durante uma Viagem não pode exceder a escala tarifária fixa mencionada no artigo 3° do Artigo 83 do Código Tributário Geral (Artigo R3132-1 do Código de Transportes), exceto para viagens com distância inferior a 15 km e dentro do limite de duas viagens por dia e por motorista (Artigo L1231-15 do Código de Transportes).

O pagamento da contribuição para as despesas do passageiro ou do crédito da Franquia de Assento Gratuito ou da Licença relacionada ao cuidado do Passageiro é organizado pela Ecov, por meio das contas de pagamento Mangopay, como um agente em nome da Île-de-France Mobilités.

Os passageiros são informados de que o pedido do Motorista para pagamento de um valor adicional ao indicado na Interface do Usuário do bilhete de viagem é contrário a esses Termos e Condições e não é responsabilidade da Ecov.

4.2. Taxas de Acesso ao Serviço

Nenhuma taxa de serviço será aplicada aos Usuários.

4.3 Indenização do Motorista pelo desempenho da Viagem

4.3.1 Compensação do Motorista por buscar um Passageiro

Ao levar um passageiro em uma carona por meio de uma viagem, o motorista pode se beneficiar de uma indenização correspondente à divisão dos custos, de acordo com as regulamentações.

O Motorista é creditado, em sua conta de pagamento Mangopay, com o valor da Jornada assim que a Jornada for validada.

Se o Motorista ainda não tiver uma conta criada, o Passageiro indica isso na solicitação e pode então enviar ao motorista um link específico de registro, permitindo que ele se registre.

Os valores e restrições sobre o pagamento da compensação do motorista por embarcar passageiros são detalhados no Apêndice 3.

A seguinte restrição é adicionada em caso de troca de funções entre Motorista e Passageiro:

O motorista (pessoa A) não pode receber o valor compartilhado por retirar um Passageiro (pessoa B) em menos de uma (1) hora após ter sido retirado como passageiro (pessoa A) por esse motorista (pessoa B).

Em caso de incumprimento dessas restrições, o Motorista é responsável pelo cancelamento da compensação à qual tem direito pela Viagem ou até mesmo pela suspensão de sua Conta de Usuário.

4.3.2. Pagamento gratuito de assentos ao motorista

Quando o Motorista declara e realiza uma Viagem via Aplicação, nos termos e condições definidos no Artigo 2 e com geolocalização em tempo real, ele ou ela pode receber uma permissão para assentos livres sob as seguintes condições, mesmo na ausência de solicitação de um Passageiro em sua Viagem:

A parada original e a parada de destino dão direito à franquia de assento gratuito;

O motorista passa perto da Parada Original durante o horário

elegibilidade para a permissão de assentos gratuitos e passes próximos ao

Destino.

Os valores mínimos e as restrições sobre o pagamento da verba gratuita estão detalhados no Apêndice 3.

Os critérios de elegibilidade para a concessão de assentos gratuitos são detalhados no Apêndice 4.

O Motorista recebe o valor em sua conta Mangopay assim que a Jornada é considerada concluída.

Artigo 5. Responsabilidade da Ecov pelo bilhete para fornecer o Serviço

A Ecov oferece exclusivamente um serviço de intermediação entre os Usuários e, como tal, não é um bilhete para o acordo entre o Motorista e o(s) Passageiro(s) para a realização da Viagem.

Em sua função de intermediário de carona, a Ecov limita-se a facilitar o acesso ao Serviço. Assim, a Ecov está vinculada apenas por uma obrigação de bilhete ou meios para a prestação do Serviço.

Na qualidade de intermediária, a Ecov não pode ser responsabilizada pelo bilhete real de uma Viagem, e em particular devido a:

informações errôneas comunicadas pelo Motorista ou Passageiro sobre a Viagem e suas modalidades;

o cancelamento ou modificação de uma viagem por um motorista ou passageiro;

a conduta de seus Usuários ou de um Passageiro não registrado durante, antes ou depois da Viagem. A Ecov reserva-se o direito de suspender o Serviço, nas Interfaces do Usuário, em caso de operações técnicas ou de manutenção, sejam estas últimas em evolução, curativa ou preventiva. A Ecov se compromete a informar os Usuários por quaisquer meios ao seu dispor em caso de interrupção ou suspensão do Serviço e a realizar as operações necessárias o mais rapidamente possível. A Ecov não pode ser responsabilizada em caso de suspensão ou interrupção do Serviço por qualquer motivo.

De acordo com as disposições legislativas ou regulatórias aplicáveis, a Ecov não pode ser responsabilizada perante os Usuários pelo desempenho da Viagem. Assim, eles estão sujeitos apenas a um ticket de meios, que os Usuários reconhecem.

Em particular, o Ecov está sujeito apenas a uma obrigação de meios em relação à conexão efetiva entre os Usuários.

A Ecov recomenda que os usuários forneçam outros meios de transporte caso o Serviço não esteja disponível. A Ecov também não será responsabilizada em caso de indisponibilidade de motoristas para a viagem desejada.

A Ecov também não pode ser responsabilizada pelas condições em que uma Viagem é realizada ou por qualquer dano sofrido por um Usuário no contexto de uma Viagem (por exemplo: roubo ou perda de bens, agressão, acidente), incluindo danos resultantes da falha do Motorista em cobrir o seguro dos Passageiros durante a Viagem.

Da mesma forma, a Ecov não pode ser responsabilizada no caso de os Usuários não cumprirem suas respectivas obrigações ou o comportamento dos Usuários no contexto do uso do Serviço.

Os usuários são informados e reconhecem que o Serviço deve ser utilizado para fins pessoais, não profissionais, não comerciais e sem fins lucrativos. Em caso de incumprimento dessas disposições pelos Usuários, a Ecov não pode ser responsabilizada de forma alguma. Em particular, a Ecov não pode ser responsabilizada pelo uso fraudulento do Serviço pelos Usuários.

A Ecov de forma alguma pode ser responsabilizada por informações comunicadas pelos Usuários que possam ser errôneas ou fraudulentas.

Artigo 6. Engajamento do Usuário

6.1. Compromisso geral dos usuários

Os usuários se comprometem a cumprir as disposições destes Termos e Condiciones.

Os usuários são informados e reconhecem que a Ecov atua apenas como intermediária entre eles no contexto do uso do Serviço.

Assim, os Usuários de Bilhetes atuam sob total e total responsabilidade no contexto do uso do Serviço, seja antes, durante ou depois da duração da Viagem. Eles se comprometem a tomar as precauções habituais para não se colocar em risco nem a outros usuários da via.

Mais especificamente, durante uma Viagem, cada Usuário se compromete a não estar sob influência de álcool, narcóticos, drogas psicotrópicas ou qualquer outra substância ilícita, a não portar nenhuma substância ilícita ou perigosa e a adotar, em todas as circunstâncias, um comportamento respeitoso e responsável.

De qualquer forma, de acordo com as disposições legislativas e regulatórias aplicáveis, bem como o Artigo 7.1 destes Termos e Condiciones, a Ecov não pode ser responsabilizada por qualquer dano sofrido por um Usuário durante o uso do Serviço.

O Usuário deve, adicionalmente, cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis durante todo o Uso do Serviço, em particular aqueles relacionados ao Código Rodoviário, e não utilizar o Serviço para fins ilícitos ou para fins diferentes dos mencionados pelo Serviço nestes Termos e Condiciones.

O Usuário se compromete a não prejudicar o desempenho adequado do Serviço e a agir de forma educada, cortês e respeitosa com outros Usuários, bem como com a equipe do Serviço, em particular com o Suporte ao Serviço. A Ecov reserva-se o direito de restringir o acesso do Usuário ao Serviço, sem aviso prévio, em caso de comportamento inadequado a bordo do veículo.

Em tempos de crise de saúde, o usuário, tanto passageiro quanto motorista, deve cumprir as diretrizes governamentais sobre carona. O Usuário é o único responsável por conhecer e cumprir as instruções oficiais relativas à prática do carona. O Serviço não pode ser responsabilizado por não cumprimento das instruções ou conhecimento insuficiente por parte do Usuário.

6.2 Responsabilidade do Motorista

Em particular, o Motorista se compromete a:

possuem um veículo motorizado leve de quatro rodas;

utilizar o Serviço para fins estritamente pessoais, não profissionais e não comerciais; nesse sentido, o Passageiro se compromete a fornecer à Ecov, mediante solicitação, qualquer documento atestado que esteja autorizado a usar este veículo no âmbito do Serviço e não a reivindicar qualquer valor do Passageiro;

não usar qualquer veículo disponibilizado por seu empregador, a menos que esteja expressamente autorizado por este;

Tenha carteira de motorista válida e o seguro de responsabilidade civil obrigatório válido para o veículo usado para carona. Para informações sobre bilhetes, a Ecov convida os usuários a verificarem se seu seguro de responsabilidade civil cobre, por exemplo, viagens de casa para o trabalho, e a informar sua seguradora sobre o exercício do carona. Além disso, os Usuários Motoristas devem enviar seu certificado de seguro para a Ecov mediante solicitação;

garantir que esse seguro de responsabilidade civil obrigatória não contenha nenhuma cláusula restritiva que possa impedir a cobertura do Passageiro;

comunicar com a Ecov ou qualquer passageiro que solicite, sua carteira de identidade ou qualquer documento que ateste sua identidade.

permanecer como motorista do veículo durante a Viagem;

apresentar sua carteira de motorista e seguro de responsabilidade civil obrigatória, bem como o documento de registro do veículo ao Passageiro, caso este solicite; o Motorista se compromete a fornecer uma cópia desses documentos à Ecov, mediante solicitação;

utilizar veículos de passeio com menos de 7 assentos em perfeito funcionamento, excluindo qualquer veículo chamado "livre de licença", com cintos de segurança nos assentos oferecidos aos passageiros e mantidos de acordo com a alfândega e as disposições legislativas e regulatórias aplicáveis;

cumprir as disposições do Código Rodoviário; em particular, o Motorista se compromete a cumprir as regras relativas ao uso de telefones celulares ao dirigir seu veículo;

cuidar do(s) passageiro(s) que fizeram uma solicitação de viagem, quando eles/eles estiverem localizados nos pontos de trânsito declarados pelo motorista na Solicitação. Se a situação apresentar risco de interrupção do Serviço e persistir apesar do aviso enviado ao Motorista, o Serviço reserva-se o direito de suspender ou excluir a Conta de Usuário do Motorista mencionado, em conformidade com estes Termos e Condiciones;

notificar o Passageiro em caso de atraso ou indisponibilidade, caso ele ou ela tenha sido colocado em contato diretamente com esse Passageiro pelo Serviço e tenha concordado com a Viagem;

6.3 Responsabilidade do Passageiro

O Passageiro se compromete a:

ter uma atitude respeitosa e segura durante a viagem, de modo a não atrapalhar ou perturbar a direção ou concentração do motorista durante a viagem;

não transportar, durante uma viagem, qualquer objeto, mercadoria, substância ou animal que possa dificultar a condução e concentração do Motorista ou cuja natureza, posse ou transporte seja contrário às disposições legais vigentes;

respeitar a limpeza e o estado físico do veículo do motorista;

verificar se o motorista está registrado para o serviço e se possui carteira de motorista válida, documento de registro do veículo e seguro de responsabilidade civil obrigatório;

comunicar à Ecov ou a qualquer motorista que solicite, sua carteira de identidade ou qualquer documento que possa atestar sua identidade.

Artigo 7. Política de proteção de dados pessoais

7.1 Tratamento de dados pessoais realizado

Os dados pessoais do usuário coletados pela Ecov em nome e em nome da Île-de-France Mobilités estão sujeitos a processamento nos termos da lei alterada de 6 de janeiro de 1978 relativa à tecnologia da informação e liberdades civis e do Regulamento Europeu 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre proteção de dados, conhecido como "GDPR", para fins de realização do serviço de carona oferecido na aplicação Île-de-France Mobilités.

A Ile-de-France Mobilités é a responsável pela administração de dados.

A Ecov, em nome e em nome da Île-de-France Mobilités, processa Dados Pessoais no contexto do seguinte tratamento:

a subscrição e gestão do contrato;

realizar estudos e análises estatísticas;

análises estatísticas para melhorar a oferta de serviços;

a gestão de reclamações de clientes;

comunicação com os usuários (via optin).

7.2 Quais dados são coletados?

Os dados coletados no contexto da execução do contrato são os seguintes:

Dados de Identificação

Dados de vida pessoal (incluindo viagens)

Dados econômicos e financeiros

7.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

com base na execução do contrato: gestão do contrato/serviço e produção de estatísticas

com base no consentimento: comunicações

7.4 Quanto tempo os dados são mantidos?

Os dados pessoais do usuário são mantidos por um período de 5 anos. Após esse período, os dados do Journeys podem estar sujeitos a armazenamento sujeito à anonimização, que consiste em atribuir um identificador único aos dados do Usuário, o que não permite determinar sua identidade com os dados retidos.

7.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Os Dados são destinados à Ecov em nome e em nome da Île-de-France Mobilités, Île-de-France Mobilités, e prestadores de serviços e parceiros contratuais, instituições, institutos de pesquisa e estatística ou empresas que realizam pesquisas.

Os dados referentes às viagens realizadas são transmitidos ao Registro de Comprovação de Carona, um terceiro de confiança entre operadores privados de carona e autoridades locais, implementado pela Diretoria Geral de Infraestrutura, Transporte e Mobilidade, para certificar viagens de carona.

7.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

Com exceção do processamento listado abaixo, seus dados que contribuem para a operação do Serviço são processados dentro da União Europeia.