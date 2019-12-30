Termos e condições gerais de venda e uso (GTCSU) de bilhetes Roissybus em cartão bancário sem e sem contato

Este documento apresenta os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de bilhetes RoissyBus em mídia sem contato (Navigo Easy pass e aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra) e no cartão de crédito sem contato.

O uso das passagens RoissyBus está sujeito à aceitação total, completa e sem reserva pelo usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio em que o bilhete é carregado.

Os bilhetes RoissyBus, criados pela Île-de-France Mobilités, são gerenciados pela RATP Carrier em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

1. Definição

O nome "Usuário" indica a pessoa que usa o bilhete RoissyBus.

O termo "Transportadora" refere-se à empresa que firmou um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2. Uso

2.1. O bilhete RoissyBus é um bilhete para viajar na linha RoissyBus.

2.2. Os bilhetes da RoissyBus não permitem conexões em outras linhas.

2.3. Viagens de ida e volta na mesma linha e interrupções para outro ônibus na mesma linha não são permitidas com o mesmo bilhete.

3. Precificação

3.1. O preço das passagens RoissyBus é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

no site iledefrance-mobilites.fr

em cartazes nos locais de transporte

No site de cálculo de rotas com indicação do preço unitário de uma viagem

no guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

3.2. Os bilhetes RoissyBus são vendidos individualmente, com uma tarifa única que é diferente entre si (tarifa integral).

3.3. No máximo 9 bilhetes RoissyBus são emitidos simultaneamente para dispositivos sem contato (Navigo Easy pass e aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra).

4. Compra e Carregamento

4.1. O preço da passagem é pago em dinheiro no momento da compra.

4.2. Os ingressos da RoissyBus podem ser carregados em um passe Navigo Easy:

nos guichês de bilhetes e nas máquinas de venda automática das Carriers

nos comerciantes autorizados dos Carriers

Os bilhetes da RoissyBus também podem ser carregados no seu celular a partir dos aplicativos móveis que oferecem o serviço de compra. Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de ticket.

4.3. Coabitação

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar vários bilhetes ou contratos no mesmo passe. As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

4.4. Compra de cartão de crédito sem contato a bordo do RoissyBus

4.4.1. A compra de uma passagem validada é obtida apresentando o cartão físico sem contato ou cartão bancário desmaterializado em um smartphone (CB, VISA ou MASTERCARD) no terminal de pagamento dentro do ônibus. O terminal valida a transação e informa o usuário, com a mensagem "journey valided", que ele ou ela possui um ticket válido.

Apenas os meios do tipo "bancário" dos esquemas bancários CB, Visa e Mastercard são suportados. Esse tipo inclui: cartões de crédito, cartões de débito, cartões bancários emulados (de um celular, relógios conectados, etc.) e cartões de autorização sistemática.

4.4.2. O mesmo cartão bancário pode ser usado para comprar no máximo 3 passagens na linha RoissyBus.

4.4.3. Comprovante de compra está disponível no site https://ratp.orlyroissysanscontact.fr:

Criação de uma conta de usuário pelo Viajante

Se o usuário desejar, ele ou ela pode criar uma conta de usuário para consultar seus movimentos, acessar seus pagamentos, recuperar um recibo, gerenciar o(s) dispositivo(s) do cartão de crédito associados à sua conta, pagar uma dívida em uma viagem anterior e, de modo geral, gerenciar sua conta (criando, recuperando ou alterando senhas, consultando e atualizando seus dados). Essa criação não é obrigatória para o Usuário do serviço de Cartão de Crédito.

A página "Minhas viagens" permite que você exiba qualquer viagem validada com o suporte de cartão de crédito feito pelo Usuário.

Emitindo um recibo

A partir da conta de usuário, o usuário tem a opção de gerar e editar uma prova de viagem e pagamento realizado, através da página dedicada "Meus pagamentos", clicando na opção de Acesso de Suporte. A página de dados pessoais de contato e faturamento é exibida, que pode ser atualizada se necessário, adicionando e corrigindo, e salva clicando na opção "Salvar esta informação".

A opção "Gerar recibo" permite então baixar em .PDF formato para salvar e, se necessário, imprimir.

5. Validação

5.1. O usuário de um bilhete RoissyBus deve validar sistematicamente o suporte (cartão Navigo Easy, aplicativo móvel, cartão bancário, etc.) contendo seu bilhete nos dispositivos de validação das Operadoras antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, sob pena de violação.

5.2. A validação de um bilhete RoissyBus permite a viagem de uma única pessoa pelo Navigo Easy Pass ou aplicativo móvel.

5.3. No caso de uma viagem em grupo com um único cartão de crédito, é necessário validar o cartão de crédito para cada passageiro, dentro do limite de 4 pessoas na linha RoissyBus (são necessárias 2 deslizes no cartão bancário à frente do alvo do validador para cada passageiro adicional).

5.4. No caso de esquecer seu dispositivo sem contato, o usuário deve, para poder viajar sem violação, comprar um bilhete de transporte. Isso não é reembolsado. No caso das passagens da RoissyBus compradas a bordo usando um cartão bancário sem contato, o(s) bilhete(s) são(s) validadas no momento da compra.

6. Controle

6.1. Em caso de inspeção, o Usuário deve apresentar o suporte sem contato no qual o bilhete OrlyBus ou RoissyBus validado na entrada é carregado. No caso de uma verificação de um ticket carregada em um telefone, o Usuário deve apresentar seu telefone, com NFC ativado, diante do equipamento de controle. No caso de uma passagem comprada a bordo usando um cartão bancário sem contato, o usuário deve apresentar o cartão usado para o pagamento em condições de funcionamento.

Se o cartão foi usado para comprar vários bilhetes, o proprietário deve estar presente no ônibus para justificar a compra dos diferentes bilhetes.

6.2. O descumprimento dos princípios de validação sistemática (Artigo 4) e/ou das regras para o uso dos bilhetes RoissyBus (Artigo 1) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer custos administrativos associados, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3. No caso de não pagar à Seguradora dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7. Serviço pós-venda

7.1. Bilhetes do RoissyBus não podem ser alterados.

7.2. As passagens do RoissyBus não são reembolsáveis.

7.3. Em caso de perda/roubo, nenhuma solução de substituição ou solução de problemas será oferecida ao Usuário. A passagem não será reembolsada.

7.4. Em caso de falha no suporte sem contato, não será oferecida substituição dos ingressos da RoissyBus.

7.5. Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se nenhuma validação tenha sido realizada previamente com esse telefone e seu chip. O pedido para cancelar o bilhete RoissyBus só pode ser feito a partir do formulário. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

8. Termos de Uso da Mídia

O Usuário se compromete a respeitar as precauções tomadas ao usar o meio que utiliza para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, e estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9. Informações relacionadas a dados pessoais

A venda de passagens Roissybus em mídia contactless ou o uso de cartão bancário sem contato para compra direta em ônibus não coleta nenhum dado pessoal específico além do necessário para a transação

9.1 Casos de uso de Navigo e suporte a smartphones

A compra e a gestão são cuidadas por um meio para o qual os dados são mantidos e enquadrados como parte do meio.

Os dados coletados relacionados aos meios estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento de pacotes e mídias. Eles dependem do meio em que o bilhete é carregado. Para mais informações sobre esse processamento e para o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada bilhete e meio de transporte disponível no site iledefrance-mobilites.fr:

Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Easy Pass

Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de bilhete

9.2 Caso de pagamento com cartão de crédito em ônibus

No caso específico da compra de uma passagem apresentando o cartão bancário sem contato no terminal de pagamento dentro do ônibus, uma extranet está disponível para consultar informações relacionadas aos seus pagamentos e histórico de viagens (https://ratp.orlyroissysanscontact.fr).

O acesso opcional a esta extranet está sujeito à criação prévia de uma conta que exija a coleta dos seus dados de identificação (sobrenome, primeiro nome, endereço, endereço de e-mail e número do cartão de crédito).

10. Mediação

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual a Operadora pertence; poderá encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11. Alterações nos termos e condições gerais de venda e uso

A Île-de-France Mobilités e a Transportadora reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação nos sites iledefrance-mobilites.fr e ratp.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.