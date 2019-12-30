Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Pass

1. Definições

O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e sobrenome/primeiro nome aparecem no passe Navigo. O nome "Pagador" indica a pessoa física que paga o valor único.

O "Espaço Pessoal" refere-se à conta pessoal do Titular da Conta ou à do Pagador criada no site iledefrance-mobilites.fr (gerenciado pela Île-de-France Mobilités), sob o título "Eu gerencio meu cartão" (seção gerenciada pela Comutitres S.A.S). Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso do site.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2. Apresentação e condições para obtenção

2.1 O passe Navigo é um cartão inteligente personalizado com o sobrenome, primeiro nome e foto do titular, que é estritamente pessoal e não transferível. O passe Navigo é usado como suporte para os seguintes pacotes ou contratos de transporte, para os quais as Regras de Coabitação de Bilhetes e Contratos e os Termos e Condições estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr seção "Tarifas":

− Passe Diário Navigo

− Passes mensais e semanais Navigo

− Passos mensais e semanais da Solidariedade Navigo

− Passes livres Navigo

− Pacote Ametista

− Navigo Liberté + contrato

− e quaisquer outros direitos do Titular da Conta de beneficiar da Solidariedade de Transporte.

2.2 O passe Navigo pode ser usado na região da Île-de-France nas redes das operadoras.

2.3 O passe Navigo é reservado para pessoas que vivem ou trabalham na Île-de-France e é emitido gratuitamente na primeira vez. Apenas um passe Navigo pode ser emitido por pessoa.

2.4 Para pessoas que residem em Île-de-France, o passe Navigo é obtido:

− via Internet a partir do Espaço Pessoal, sob o título "Ordem de passe", preenchendo o formulário online e registrando no site uma foto recente (frontal, sem cabeça, fundo neutro, não utilizada) destinada a ser impressa no passe Navigo. A disponibilização de um número de telefone celular e de um endereço de e-mail é obrigatória para essa operação via internet. Na medida em que a solicitação estiver completa, o passe Navigo é, de acordo com a escolha do Titular, recebido em seu domicilio, dentro de um prazo máximo de 21 dias, ou disponibilizado em uma agência de vendas de transportadoras, em certos balcões RATP ou nos Balcões de Serviços Navigo SNCF(1) 3 dias úteis após a realização do pedido. A ordem envolve a criação de um Espaço Pessoal que permite que ele seja monitorado.

− imediatamente em uma agência de vendas de Transportadoras, certos contadores RATP (1) ou certos Desks de Atendimento Navigo SNCF com comprovante de endereço. Se necessário, uma foto (de frente, sem a cabeça), destinada a ser impressa no passe, será tirada no local. As pessoas acomodadas terão que apresentar um certificado do anfitrião.

− por correio para a Agência Navigo, devolvendo um formulário de solicitação de passe Navigo (disponível nos escritórios de vendas das Transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1)), acompanhado de uma foto de passaporte (frente, cabeça descoberta, fundo neutro, não utilizada, não escaneada, não fotocopiada). Esta foto destinada a ser impressa no passe Navigo não será devolvida. O passe Navigo é recebido na casa do titular, no máximo 21 dias após o recebimento do arquivo completo pela Agência Navigo.

2.5 Para pessoas que não moram na Île-de-France, mas trabalham lá, o passe Navigo só pode ser solicitado pelo correio da Agência Navigo enviando um formulário de solicitação de passe Navigo (disponível no escritório de vendas das transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da SNCF Navigo(1)) acompanhado de:

− um certificado do empregador ou estágio em papel timbrado mencionando a identidade do empregador ou da organização de estágio e o número SIRET do estabelecimento localizado em Île-de-France,

− uma foto recente de passaporte (frontal, sem cabeça, fundo neutro, não usado, não escaneado, não fotocopiado). Esta foto destinada a ser impressa no passe Navigo não será devolvida.

O passe Navigo é recebido na residência do Titular, no máximo 21 dias após o recebimento do arquivo completo pela Agência.

2.6 Os beneficiários da Tarifação de Transporte Solidarité também podem solicitar um passe Navigo da Agence Solidarité Transport (veja os Termos e Condições Gerais de Uso dos pacotes Solidarité Transport disponíveis em iledefrance-mobilites.fr).

3. Condições de uso do passe Navigo

3.1 O passe Navigo que não vem carregado com passe ou contrato não é um bilhete de viagem. Para viajar, o portador do passe Navigo deve estar em posse de um bilhete e viajar de acordo com as condições específicas deste bilhete em termos de escopo de uso e período de validade.

3.2 Para viajar, o portador de um passe Navigo deve tê-lo previamente carregado com um bilhete e validado nos dispositivos de validação das Operadoras antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante as conexões e saídas, sob pena de violação

3.3 Durante as verificações, o passe Navigo deve ser apresentado junto com um passe ou contrato válido e validado, ou com direito a desconto acompanhando um bilhete ou bilhete a tarifa reduzida. Na falta disso, o Titular da Conta será responsável por uma compensação em valor único, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros. Em caso de dúvida sobre a identidade do portador do Passe Navigo, pode-se solicitar comprovante de identidade.

3.4 Qualquer uso fraudulento do passe Navigo (falsificação, falsificação, uso do passe Navigo por terceiros), observado durante uma inspeção, resultará na retirada imediata do passe Navigo e pode dar origem a processos judiciais. Essa sanção se aplica ao(s) fraudador(es) e seus cúmplices.

3.5 O Titular que ainda possui um passe válido, ou seja, que tem menos de 10 anos e deseja recarregar os ingressos, não pode utilizá-lo novamente caso seus contratos estejam inativos há pelo menos 5 anos, pois seus dados terão sido arquivados em nossos sistemas. Portanto, o titular da conta se compromete a fazer uma nova assinatura e obter um novo passe em uma agência comercial ou online. Não é possível fazer reembolso caso seja carregado um ingresso no passe mencionado.

4. Perda ou roubo

4.1 O passe Navigo é substituído em caso de perda ou roubo a pedido do Titular, mediante o pagamento de um valor único de 15 euros, incluindo o IVA.

Em caso de declaração de perda ou roubo do passe na agência de vendas das Seguradoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1), o valor deve ser pago diretamente à seguradora.

4.2 A declaração de perda ou roubo e a substituição do passe Navigo são feitas na agência de vendas das Transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1):

− pelo portador do passe Navigo na apresentação de prova de identidade;

− por um terceiro em nome do titular do Navigo Pass, mediante apresentação de comprovante de identidade do terceiro e do titular do Navigo Pass e uma procuração assinada por este.

No caso de existência de vários contratos ou pacotes no passe Navigo, a declaração de perda ou roubo e a substituição do passe pelo carregamento dos contratos ou pacotes devem ser feitas na agência de vendas dos transportadores, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1).

4.3 A substituição de um passe Navigo perdido ou roubado é limitada a um por dia. Por favor, observe: se a perda ou roubo ocorrer no mesmo dia em que o passe de esqui é carregado, o Titular da Conta não poderá obter uma reconstituição imediata do passe. Isso só será possível dois dias depois. O titular do cartão não terá direito ao reembolso dos bilhetes de transporte adquiridos para viagens entre a data da perda ou roubo e a reconstituição do passe no novo passe Navigo.

4.4 O antigo passe Navigo é colocado em oposição. Se for encontrado, não poderá mais ser usado nas redes das Operadoras e deve ser devolvido à agência de vendas das Operadoras, a certos contadores RATP ou ao Desk(1) de Serviços da SNCF da Navigo(1).

4.5 As regras relativas aos ingressos e a quaisquer direitos reduzidos carregados em um passe Navigo perdido ou roubado são definidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada bilhete. Eles estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr

5. Passagem Navigo defeituosa ou danificada

5.1 Em caso de falha comprovada do passe Navigo, ele é imediatamente substituído gratuitamente na agência de vendas das Transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1):

− ao titular do passe Navigo na apresentação de um documento de identidade,

− a um terceiro em nome do titular do Navigo Pass, mediante apresentação de comprovante de identidade do terceiro e do titular do Navigo Pass e uma procuração assinada por este. A substituição exige a devolução do passe Navigo defeituoso ou danificado.

5.2 Por favor, note: se a deterioração/mau funcionamento ocorrer no mesmo dia em que o passe é carregado, o portador do Navigo Pass não poderá obter a reconstituição imediata do passe. Isso só será possível dois dias depois.

5.3 A troca do passe Navigo é gratuita, a menos que a deterioração seja causada pelo titular do cartão. O serviço pós-venda pago no passe Navigo, excluindo o passe anual Navigo, é realizado mediante o pagamento de um valor único de 15 euros.

As leis de serviço pós-venda pago são as seguintes:

· Remanufatura devido a perda/roubo

· Remanufatura após um passe HS devido ao cliente

· Remanufatura após uma mudança de foto para conveniência pessoal

· Remanufatura após confisco

· Remanufatura após degradação deliberada

5.4 As regras para substituir os ingressos carregados em um passe Navigo são definidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada bilhete. Eles estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

6. Evolução do suporte ao passe Navigo

6.1 A troca de um passe Navigo é possível na agência de vendas das Transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF(1) para:

− uma mudança de nome (na apresentação de prova de identidade atualizada),

− uma modificação da foto (conveniência pessoal ou após um erro de impressão).

6.2 A troca do passe Navigo é gratuita, a menos que solicitada por conveniência pessoal. Nesse caso, será cobrada uma quantia única de 15 euros, incluindo IVA.

6.3 As Companhias Aéreas reservam-se o direito de substituir o passe Navigo por razões técnicas ou comerciais.

7. Parcerias

Os passes Navigo podem ser usados como parte de certos serviços oferecidos pelos parceiros de mobilidade sustentável da Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités recusa toda responsabilidade relacionada ao uso do passe Navigo no contexto de uma solicitação que não tenha sido objeto de um acordo de parceria com a Île-de-France Mobilités. O sócio permanece exclusivamente responsável pelos compromissos contratuais assumidos com o Titular do Passe Navigo.

8. SERVIÇO PÓS-VENDA

A Agência Navigo pode ser contatada pelo seguinte endereço:

− por e-mail, enviando uma mensagem usando o formulário de solicitação de informações no seu Espaço Pessoal.

− por telefone (09.69.39.22.22 chamada sem cobrança)

− ou pelo correio (Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

O Titular da Conta é informado de que qualquer ligação para o serviço pós-venda do pacote pode ser registrada para fins de controle de qualidade do serviço. Se o Titular da Conta não desejar ser registrado, ele ou ela deve notificar a operadora no início da chamada. O Proprietário também tem direito de acesso às referidas gravações, conforme mencionado no Artigo 9.

9. Informações sobre Dados Pessoais

No contexto do Navigo Pass e dos contratos suportados no cartão, o processamento é realizado sobre os Dados Pessoais do Titular da Conta e do Pagador por diversos controladores de dados preocupados com a proteção de sua privacidade:

· A Île-de-France Mobilités processa Dados Pessoais no contexto de:

- a assinatura e gestão do passe e dos contratos suportados pelo passe;

- comunicação institucional e comunicação comercial e não comercial;

- Realização de análises estatísticas.

Além disso, o processamento com o objetivo de prevenir e gerenciar o inadimplícito, roubo e perda de bilhetes de transporte, bem como a luta contra fraudes, pode resultar na rejeição da transação ou na rescisão do pacote.

· As operadoras processam Dados Pessoais em conexão com:

- a gestão das operações e transações realizadas na frente de vendas da transportadora;

- a gestão da validação e dos dados resultantes, em particular a invalidação de tickets fraudulentos;

- a luta contra infrações contra a polícia dos Transportadores, o controle das multas, a imposição de multas e a recuperação de multas;

- operações de prospecção comercial e não comercial em conformidade com as regulamentações vigentes;

- análises estatísticas para melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas transportadoras;

- o gerenciamento das reclamações dos clientes relacionadas ao uso da rede da operadora.

Dados pessoais relacionados ao Titular da Conta e ao Pagador que permitem sua identificação são doravante chamados de "Dados".

9.1 Processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela controladora de dados

9.1.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pela Île-de-France Mobilités no contexto da execução de contratos são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados de vida pessoal,

- Dados relacionados à vida profissional,

- Dados econômicos e financeiros,

- Dados relacionados a infrações.

9.1.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.1.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são lícitos?

A coleta e o processamento desses dados são possíveis:

- com base na execução do contrato e no consentimento do Titular da Conta e do Pagador para: a gestão do contrato/serviço;

- no exercício de uma missão de serviço público da Île-de-France Mobilités para o envio das chamadas comunicações institucionais não comerciais;

- com o consentimento do Titular da Conta e do Pagador para o envio de comunicações comerciais.

9.1.4 Por quanto tempo a Île-de-France Mobilités mantém esses dados?

A Île-de-France Mobilités mantém os Dados dos Clientes específicos para o Navigo Pass e os contratos suportados durante a execução dos contratos, bem como até o fim dos prazos de prescrição aplicáveis.

Para verificar a elegibilidade para as condições de acesso ao bilhete de transporte, apenas a prova de identidade transmitida do Espaço Pessoal no site "iledefrance-mobilites.fr" é mantida pelo tempo necessário para criar a conta e os serviços associados que solicitam essas provas.

Os dados pessoais são mantidos durante toda a relação comercial e por até 5 anos após a data de validade do(s) contrato(s) assinado(s), sendo arquivados durante os períodos legais de conservação.

9.1.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

9.1.5.1 No contexto do Processamento definido acima

Os Dados são destinados à Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais, empresas de transporte público na Île-de-France, financiadores institucionais, institutos de pesquisa e estatística, e empresas que realizam levantamentos relacionados ao transporte na Île-de-France.

Os dados resultantes das operações realizadas nos serviços online de entidades que oferecem Serviços Digitais Multimodais destinam-se a: Île-de-France Mobilités, sua subsidiária, seus prestadores de serviços e parceiros contratuais e a detentora do Serviço Digital Multimodal envolvidos na operação.

9.1.5.2 No contexto das trocas entre a Île-de-France Mobilités e seus Parceiros

Os parceiros Île-de-France Mobilités oferecem serviços para alguns de seus usuários que são assinantes de transporte público. Para verificar a validade da assinatura, o Parceiro solicita à Île-de-France Mobilités. Na ocasião dessas consultas, o Parceiro transmite o número do passe Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do Usuário para a Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités envia um código de retorno ao Parceiro, sem nenhum Dado Pessoal.

O parceiro da Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar o consentimento do Usuário para a transmissão destes Dados à Île-de-France Mobilités. Todo processamento que permita a implementação do serviço oferecido pelo Parceiro está sob responsabilidade do Parceiro.

O Parceiro se compromete a usar o número do passe Navigo (ou número do cliente) e a data de nascimento do usuário apenas para fins de processamento para os quais essa informação seja obrigatória, e somente dentro do âmbito dos objetivos definidos conjuntamente com a Île-de-France Mobilités.

9.1.6 Transferência de Dados para fora da União Europeia

Dados sobre o Pagador e o Titular da Conta, ou seu representante legal, são comunicados para fins de gestão aos subcontratados da Île-de-France Mobilités estabelecidos fora da União Europeia (Madagascar e/ou Costa do Marfim).

Nesse sentido, apenas os dados relacionados à identificação, dados pessoais e profissionais de contato e ao contrato de assinatura serão transferidos.

Essas transferências de dados são regidas por acordos de fluxo transfronteiriço estabelecidos de acordo com as cláusulas contratuais padrão emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Regras Vinculativas de Sociedades (BCRs).

9.2 Processamento pelo qual os Carteiros são responsáveis pelo processamento

9.2.1 Quais dados são coletados?

Os dados coletados pelas Operadoras como parte de seu processamento são os seguintes:

- Dados de Identificação,

- Dados econômicos e financeiros,

- Dados relacionados a infrações,

- Dados de validação.

9.2.2 Por que os dados são coletados?

Os dados coletados estão sujeitos a processamento automatizado, cuja Île-de-France Mobilités é a responsável pelo tratamento de dados, cujos propósitos estão listados no preâmbulo do Artigo 9.

9.2.3 Por que a coleta e o processamento desses dados são legais?

Esse processamento é realizado no contexto de:

- o cumprimento do contrato, uma obrigação legal (gestão de reclamações dos clientes, controle e multas),

- o consentimento do Titular da Conta e do Pagador (prospecção comercial) ou

- o interesse legítimo perseguido pelo Controlador de Dados (comunicação não comercial, comunicação comercial para bens e serviços semelhantes, estudos estatísticos anonimizados).

9.2.4 Por quanto tempo as operadoras mantêm esses dados?

As regras de retenção implementadas pela SNCF e RATP são:

- Os dados são mantidos por um período que pode variar dependendo dos fins para os quais são processados.

"Os traços nominativos das viagens (carimbo de tempo - local de validação - número do cartão) são mantidos apenas por algumas horas, exceto quando necessários para estabelecer a faturação (Navigo Liberté + contrato). Além disso, os dados são anonimizados para fins estatísticos. Apenas o número acumulado diário de validações realizadas na entrada e/ou saída de nossas redes ferroviárias para o mês atual e o mês anterior (sem local de validação) é mantido para o monitoramento de qualidade dos passes Navigo.

- Os dados necessários para o processamento de reclamações são mantidos por um período de três anos a partir do fechamento do arquivo.

- Os dados relacionados às operações realizadas na frente de vendas são mantidos por um período máximo de dois anos, a partir da data da operação.

- Os dados coletados no contexto do estabelecimento das infrações são mantidos por um período de até seis anos a partir da prática da infração, dependendo do tipo de infração e do acompanhamento fornecido.

- Os dados coletados para fins de prospecção e comunicação são mantidos por um período de três anos a partir do último contato da pessoa em questão ou até a retirada de seu consentimento.

Os períodos de retenção de dados do processamento realizado pelas outras operadoras podem ser encontrados no site destas últimas.

9.2.5 Quem pode ter acesso a esses dados?

Como parte desse processamento, os dados são compartilhados apenas com seus subcontratados, Île-de-France Mobilités e sua subsidiária, para realizar análises estatísticas que permitam melhorar a oferta de transporte e os serviços oferecidos pelas Transportadoras. Somente os dados estritamente necessários para realizar essas análises estatísticas são comunicados.

Para fins de análise estatística de tráfego, a Île-de-France Mobilités é a destinatária dos Dados de Validação.

9.2.6 Transferência de Dados fora da União Europeia

As Companhias Aéreas se comprometem a fazer tudo o que for possível para evitar transferências fora da União Europeia e do país apropriado.

Caso tais transferências sejam previstas para o futuro, as Operadoras se comprometem a obter garantias de seus subcontratados para garantir um nível adequado de proteção dos Dados transferidos e supervisionar as transferências pelos mecanismos previstos pelos regulamentos vigentes.

9.3 Quais são os direitos do Controlador de Dados e do Pagador sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

O Responsável pelos Dados e o Pagador têm o direito de acessar, corrigir, excluir, limitar, portabilidade, contestar por motivos legítimos, definir diretivas antecipadas relacionadas ao destino de seus dados após sua morte, bem como o direito de apresentar reclamação à CNIL.

Para exercer seus direitos, o Titular da Conta e o Pagador podem enviar seu pedido com a especificação do(s) direito(s) envolvido(s) em sua solicitação, o escopo do pedido (produto, conta Île-de-France Mobilités ou todo o processamento). Acompanhado de seus dados de contato, número de cliente e elementos para comprovar sua identidade.

O Controlador de Dados e o Pagador podem enviar a solicitação para os seguintes endereços, dependendo do processamento em questão:

- o processamento para o qual a Île-de-France Mobilités é a responsável pela responsável pelos dados:

· para o endereço postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Paris,

· ou para o endereço de e-mail: [email protected].

- processamento pelo qual as Seguradoras são responsáveis pelo processamento: o Titular da Conta e o Pagador podem contatar diretamente as Seguradoras por meio de seus sites institucionais,

ou para o endereço postal da RATP: Responsável pela Proteção de Dados da RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 ou para o endereço de e-mail: [email protected].

ou para o endereço postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Jurídico e de Conformidade, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX ou por meio de formulário dedicado a solicitações online para exercer a advocacia: https://url-c.fr/e/7hy9i

ou para o endereço postal do OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Paris.

Se o titular da conta for menor de idade com menos de 15 anos ou adulto sob tutela ou tutela, seu representante legal pode exercer todos os direitos listados. Será solicitada a comprovação da representação legal do menor ou do adulto protegido.

10. Mediação

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ter sido enviado ao departamento de atendimento ao cliente em questão e cuja resposta não tenha sido satisfatória, ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e OPTILE com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11. Precauções para o uso do passe Navigo

O passe Navigo possui um chip de microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções básicas de uso que o Holder se compromete a respeitar. Em particular, ele não deve submeter o passe Navigo a torções, curvas, cortes, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, alto nível de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para o funcionamento adequado do passe Navigo.

12. Aplicação dos termos e condições gerais de venda e uso

A Île-de-France Mobilités pode alterar estes Termos e Condições Gerais a qualquer momento. A versão em vigor está publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site www.iledefrance-mobilites.fr.

(1) Lista de agências de vendas da RATP e balcões de clubes e balcões de serviço Navigo SNCF em www.iledefrance.mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com