Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do Navigo Discovery Pass

Preâmbulo:

O uso do Discovery Pass como transportador para bilhetes de transporte está sujeito ao conhecimento completo, completo e sem reservas do usuário e à aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso, bem como daqueles relacionados ao bilhete de transporte carregado no passe.

O portador de um passe Navigo Découverte não está registrado em nenhum arquivo.

O passe Navigo Découverte é estritamente pessoal e não transferível, propriedade da Île-de-France Mobilités (Autoridade Organizadora de Transportes da Île-de-France) até ser entregue ao Titular.

1 – Definição

O nome "Holder" indica pelo nome a pessoa cuja foto e sobrenome/nome aparecem no cartão de Transporte Nominativo.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2 - Apresentação e condições de obtenção

2.1. O passe Navigo Découverte consiste em um cartão inteligente, um cartão de Transporte Nominativo e uma caixa. O mesmo número de 6 dígitos está impresso no cartão inteligente e no Cartão de Transporte Nominativo. As duas cartas são estritamente pessoais, não transferíveis e inseparáveis. Eles devem sempre ser usados e apresentados juntos.

2.2. Para ser válido, o detentor deve escrever seu primeiro e sobrenome, colar sua foto (frontal, sem capa, fundo neutro, não usado, não escaneado, não fotocopiado) e fixar a aba autoadesiva no Cartão de Transporte Nominativo.

2.3. O passe Navigo Découverte pode ser usado na região da Île-de-France nas redes das operadoras.

2.4. O passe Navigo Découverte serve como suporte para os seguintes pacotes:

Navigo Passe mensal ou semanal,

Passe Diário Navigo

Passe de Fim de Semana Juvenil Navigo

cujos atuais Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) estão disponíveis no site da iledefrance-mobilites.fr.

2.5. O passe Navigo Découverte é distribuído, ao preço incluindo o IVA definido pela Île-de-France Mobilités:

nos guichês de bilheteria da RATP e SNCF e em todos os balcões da RATP

nos concessionários RATP e nas empresas Optile

O passe é entregue imediatamente, sem verificação de identidade ou domiciliação.

2.6. O passe Navigo Découverte é emitido sem que o bilhete seja carregado.

3 - Condições de uso do passe Navigo Découverte

3.1. O passe Navigo Découverte sozinho, sem passe válido ou o Cartão de Transporte Nominativo, não é um bilhete de transporte.

3.2. Para viajar, o portador de um passe Navigo Découverte deve tê-lo previamente carregado com um bilhete e validado nos dispositivos de validação das Operadoras antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de ser considerado em infração.

3.3. Durante as verificações, o passe Navigo Découverte deve ser apresentado junto com um passe ou contrato válido e validado. Na falta disso, o empreiteiro é responsável por uma compensação de valor único conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

3.4. A passagem validada do Navigo Découverte carregada com uma passagem atual, assim como o Cartão de Transporte Nominativo (não riscado, não sobrecarregado, foto não tirada, aba fixada) devem ser apresentados juntos no momento da inspeção. Qualquer uso irregular do passe Navigo Découverte observado durante uma inspeção resultará no pagamento de uma compensação em valor único, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros.

3.5. Qualquer uso fraudulento do passe Navigo Découverte (falsificação, falsificação, uso por terceiros), encontrado durante uma inspeção, resultará na retirada imediata do passe e pode dar origem a processos judiciais. – Condições de uso do Passo Navigo Découverte

4 – Perda ou roubo

4.1. Em caso de perda ou roubo do passe Navigo Découverte ou de um dos dois componentes dele (cartão inteligente ou Cartão de Transporte Nominativo), nenhum cartão pode ser substituído ou reembolsado. Os passes contidos no passe Navigo Découverte não são nem substituídos nem reembolsados.

4.2. Em caso de perda ou roubo de um dos dois componentes do passe Navigo Déuger, ele deixa de ser válido e não permite mais a viagem.

4.3. Em todos os casos, para viajar, o portador deve adquirir um novo bilhete.

5 – Passagem defeituosa ou deteriorada

5.1. Em caso de falha comprovada, o passe Navigo Découverte será imediatamente substituído em todos os guichês de bilheteria, balcões RATP e balcões de atendimento Navigo SNCF das Companhias Aéreas. A substituição é gratuita, a menos que se verifique que a falha ocorre devido ao não cumprimento das precauções de uso previstas no Artigo 7. A substituição exige a devolução da passagem defeituosa.

5.2 As regras para substituir ingressos são definidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada ingresso. Eles estão disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

6 – Renovação do passo

Île-de-France Mobilités Mobilités reserva-se o direito de renovar o passe Navigo Découverte por razões técnicas ou comerciais.

7 – Parcerias

Os passes Navigo Découverte podem ser usados como parte de certos serviços oferecidos pelos parceiros de mobilidade sustentável da Île-de-France Mobilités. A Île-de-France Mobilités recusa toda responsabilidade relacionada ao uso do passe Navigo Découverte no contexto de uma solicitação que não tenha sido objeto de acordo de parceria com a Île-de-France Mobilités. O sócio permanece exclusivamente responsável pelos compromissos contratuais assumidos com o titular do passe Navigo Discovery.

8 – Precauções para o uso do passe

O passe Navigo Découverte possui um chip microprocessador e uma antena de rádio cujo funcionamento adequado depende de algumas precauções básicas de uso que o portador se compromete a respeitar. Em particular, ele não deve submeter o passe Navigo Découverte a torções, curvas, cortes, altas ou baixas temperaturas, efeitos eletromagnéticos, alto nível de umidade e qualquer outro tratamento manifestamente inadequado para o funcionamento adequado do passe Navigo Déuve.

9 – Aplicação dos termos e condições gerais de uso

A venda do Passe Navigo Découverte e a gestão deste contrato não coletam dados pessoais.

Por outro lado, se você se qualificar para indenização e concluir uma reivindicação, então os dados pessoais serão coletados no contexto dessa reivindicação com base no seu consentimento.

Para mais informações sobre este processamento e sobre o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Indenização no site iledefrance-mobilites.fr.

10 – Aplicação dos termos e condições gerais de uso

A Île-de-France Mobilités pode alterar esses termos e condições gerais a qualquer momento. A versão em vigor está publicada na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités e pode ser consultada no site www.iledefrance-mobilites.fr