Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do bilhete de embarque

Data de validade: a partir de janeiro de 2026

Preâmbulo

Este documento apresenta os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso dos bilhetes de embarque.

O uso do bilhete de embarque está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas pelo usuário dos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso.

A compra de uma passagem a bordo por meio de pagamento sem contato será gradualmente implementada a bordo dos ônibus dentro do perímetro da Paris Petite Couronne, a partir de 1º de novembro de 2025.

1. DEFINIÇÕES

O nome "Usuário" indica a pessoa que usa o bilhete de embarque.

O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités ou uma autoridade local de organização que recebeu uma delegação da Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

O termo "Ingresso ou TAB" refere-se ao bilhete de embarque comprado a bordo do ônibus, na forma de uma fatura ou transportado pelo meio de pagamento utilizado na compra.

O termo "método de pagamento sem contato" refere-se a qualquer meio de pagamento sem contato, tanto cartões de pagamento sem contato quanto suas emulações em smartphones e objetos conectados NFC, em aplicações dedicadas (por exemplo, um aplicativo bancário que oferece o serviço Paylib) ou em "carteiras" genéricas (por exemplo, Apple Pay ou Google Pay).

O termo "Transação de Pagamento" refere-se à apresentação do valor a ser faturado ao Viajante em seu banco ao final do dia.

O termo "Terminal de Pagamento" refere-se ao equipamento localizado na frente do ônibus, permitindo que os passageiros comprem um bilhete de embarque apresentando um meio de pagamento sem contato

2. APRESENTAÇÃO E USO

2.1. O Bilhete de Acesso a Bordo pode ser utilizado na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, sob as condições descritas abaixo,

2.2. O Bilhete de Acesso a Bordo permite que você viaje em linhas de ônibus que estejam sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France se aplica,

2.3. O Bilhete de Acesso a Bordo permite que você faça uma viagem imediata de ônibus, sem possibilidade de transferência ou ida e volta.

3. PREÇOS

3.1. O preço do Bilhete de Acesso ao Embarque é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

No site iledefrance-mobilites.fr

No guia de tarifas da Île-de-France Mobilités

Em exibições dentro do ônibus e nos pontos de ônibus

4. COMPRA E VALIDAÇÃO

No caso de um bilhete de embarque na forma de uma fatura (nos territórios dos subúrbios externos, ou seja, 77, 78, 91, 95):

4.1. O bilhete de embarque é comprado em dinheiro do motorista do ônibus, que emite uma fatura mencionando a linha, o dia e o horário da emissão.

No caso de um bilhete para embarque por meio de pagamento sem contato:

4.2. A compra do Bilhete de Embarque é feita apresentando o Método de Pagamento Sem Contato no Terminal de Pagamento dentro do ônibus. O Terminal de Pagamento confirma a aceitação do método de pagamento sem contato por meio de uma mensagem visual e um sinal sonoro explícito indicando ao usuário que seu meio de transporte é aceito.

Essa confirmação de compra equivale a um bilhete de transporte válido no ônibus por duração máxima de 1h30, sem conexões ou viagens de ida e volta na linha.

O Usuário permanece responsável pelo financiamento da conta bancária associada ao método de pagamento sem contato. Em caso de crédito insuficiente, o método de pagamento sem contato será recusado.

4.3. Para acessar o comprovante de compra em caso de pagamento por método de pagamento contactless, o usuário poderá escanear um código de barras 2D disponível a bordo dos ônibus. Esse código os redirecionará para o portal da Île-de-France Mobilités, onde terão que inserir o número da linha ocupada. Depois, eles poderão acessar o link que permite baixar seu comprovante de compra após preencher as informações do cartão no https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb Passenger Portal dentro de 24 horas após a compra.

4.4. O mesmo método de pagamento sem contato permite a compra de vários bilhetes em caso de viagem em grupo, dentro do limite de 4 passageiros por cartão. Nesse caso, é necessário validar o método de pagamento sem contato para cada viajante.

5. Meios de pagamento sem contato elegíveis para o serviço "Ingresso para embarque por cartão de crédito sem contato"

Os únicos métodos de pagamento sem contato elegíveis para o serviço são aqueles que possuem uma das seguintes marcas: CB, © Visa©, Mastercard©.

Outros métodos de pagamento sem contato não são elegíveis para o serviço.

Para esses Métodos de Pagamento Contactless, é necessário ativar a opção "contactless". Caso contrário, recomenda-se que o usuário entre em contato com sua instituição bancária para esse fim. Para poder pagar sua passagem e viajar pelas redes de transporte, o método de pagamento sem contato deve ser válido e não bloqueado.

Um método de pagamento sem contato inválido é um meio inelegível, expirado, relatado como roubado ou bloqueado que não é compatível com o pagamento sem contato.

Um método de pagamento sem contato bloqueado é um meio ao qual o acesso não é permitido porque o pagamento de uma viagem anterior está pendente. Nesse caso, é fornecido um processo de coleta ou regularização. Isso pode, por exemplo, ser devido à falta de fundos na conta bancária do Usuário no momento da transação bancária.

Cobrança e regularização de dívidas

Em caso de falha na transação de pagamento sem contato após o uso do serviço, o método de pagamento sem contato do usuário é bloqueado enquanto essa operação não puder ser concluída. O usuário deve ao serviço. Para permitir que o Usuário reutilize a rede de transporte o mais rapidamente possível, é criado um sistema automático de cobrança de dívidas. Durante esse processo de cobrança, o método de pagamento sem contato do Usuário é bloqueado.

Cobrança automática: o sistema tentará representar automaticamente a transação de pagamento novamente por vários dias após a viagem. Se o Usuário for solvente, sua conta bancária será debitada.

Recuperação na próxima validação: ao validar em um validador, o Usuário é negado o acesso às redes de transporte. Ao mesmo tempo, essa validação desencadeia um novo pedido de transação de pagamento sem contato com o banco do Usuário para quitar a dívida correspondente à viagem anterior. Se a transação for aceita, sua situação é regularizada.

Como a nova viagem é recusada, o Usuário deve então pagar pela compra de um bilhete por meio de outro canal de vendas na rede.

6. CONTROLE

6.1. No caso de uma inspeção, o Usuário apresenta

- Ou a fatura justificando a compra da Passagem de Embarque, para uma verificação visual

- Ou o método de pagamento sem contato usado para viajar a bordo do ônibus. Assim, a mesa de controle móvel possibilita confirmar que a validação do chamado foi realizada.

6.2. No caso de uso do Dispositivo de Pagamento Sem Contato, se ele não tiver crédito suficiente ou se a transação não for permitida pelo banco do Titular da Conta, a validação não é considerada e o Usuário é considerado viajando sem bilhete.

6.3. O descumprimento dos princípios de validação e/ou das regras para o uso do Bilhete a bordo (Artigo 1) resultará no pagamento de uma compensação fixa e quaisquer custos administrativos associados, conforme as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

7. SERVIÇOS PÓS-VENDA

7.1. Uma vez comprada, a Passagem de Embarque não pode ser trocada, reembolsada ou cancelada.

7.2. Em caso de falha no método de pagamento sem contato, não será oferecida substituição dos ingressos.

8. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

A venda de uma Passagem a Bordo em fatura para compra direta em ônibus não coleta dados pessoais.

A venda de uma passagem a bordo em cartão bancário ou mediante meio de pagamento sem contato para compra direta em ônibus não coleta dados pessoais da Île-de-France Mobilités.



As Transportadoras, que coletam dados específicos necessários para a transação, a criação de um recibo e a realização das verificações de tickets, são responsáveis pelo processamento.

Por que os dados são coletados pela Operadora?

A operadora processa Dados Pessoais relacionados a:

A gestão do pedido de autorização bancária,

Efetuando o pagamento por um método de pagamento sem contato

A geração de transações bancárias

Fornecimento de informações sobre pagamentos e jornadas aos usuários

Controle de um meio de pagamento

Quais dados são coletados?

Os dados pessoais processados pela Seguradora são os seguintes:

Número do cartão de crédito, data de validade e código de segurança

Dados de validação (carimbo de tempo + localização e número da linha)

Taxas de pagamento

Os dados processados pela Operadora vêm da conexão com um portal de usuários e do uso de um método de pagamento sem contato nos validadores da autoridade ou da Operadora.

Quem pode ter acesso a esses dados?

Os destinatários desses dados pessoais são:

O anfitrião da solução de pagamento

O departamento receptor, responsável pelo processamento dos dados de pagamento e validação

Transferência de dados para fora da União Europeia

Nenhuma transferência de dados pessoais é feita fora da União Europeia.

Todas as trocas de dados são criptografadas.

Por quanto tempo a operadora mantém esses dados?

De acordo com as regulamentações bancárias, os dados de pagamento são mantidos por 13 meses. Os dados pessoais são mantidos pelo tempo estritamente necessário para alcançar os propósitos descritos. Após esse período, os dados serão anonimizados e mantidos apenas para fins estatísticos, sem dar origem a qualquer tipo de uso.

Nenhuma informação bancária é armazenada pelo sistema.

Padrões de segurança:

A solução "Pagamento Contactless" atende aos padrões de segurança exigidos para qualquer transação de pagamento PCI-DSS contactless.

A autoridade ou operadora de transporte deverá tomar todas as precauções necessárias quanto à natureza dos dados processados para preservar sua segurança e evitar que sejam distorcidos, danificados ou acessados por terceiros não autorizados.

Quais são os direitos dos usuários sobre seus Dados e como eles podem ser exercidos?

De acordo com as regulamentações vigentes, o Usuário tem o direito de acessar, corrigir, excluir, opor-se, limitar e portar seus dados pessoais. Ele também tem o direito de apresentar uma reclamação à CNIL.

Se o Usuário desejar exercer esses direitos, relativos aos dados coletados, basta fazer um pedido anexando uma cópia de comprovante de identidade ao endereço postal ao DPO da RATP CAP:

- endereço: Marine SAUVAGET, 54 quai de la Râpée 75012 Paris

- E-mail: [email protected]

9. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da Seguradora, com seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados os dados de contato e endereço do site do mediador competente ao qual a Seguradora pertence; o cliente pode encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

10 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação no site iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.