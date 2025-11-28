Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do bilhete de acesso a bordo do Marne et Bois River Shuttle

Data válida: a partir de janeiro de 2025

Preâmbulo

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do bilhete de embarque "Marne et Bois River Shuttle".

O uso do bilhete de embarque "Marne et Bois river shuttle" está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas por parte do usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso.

O "bilhete de acesso ao rio Marne et Bois" foi criado pela deliberação do Conselho Mobilités da Île-de-France n° ... de 10 de julho de 2025.

É válido a partir de 15 de julho de 2025.

1. DEFINIÇÕES

O nome "Holder" indica a pessoa que utiliza o bilhete de embarque "Marne et Bois River Shuttle".

2. APRESENTAÇÃO E USO

O "bilhete de acesso do Marne et Bois River Shuttle" é vendido individualmente exclusivamente a bordo dos ônibus fluviais que oferecem este serviço "Marne et Bois". Ele é vendido na forma de um bilhete numerado.

O "bilhete de acesso do Shuttle do Rio Marne et Bois" pode ser utilizado na rede de transporte público sob a jurisdição da Île-de-France Mobilités, sob as condições descritas abaixo.

O "bilhete de acesso ao rio Marne et Bois" é aceito exclusivamente nas linhas de transporte fluvial "Marne et Bois", que são objeto de um acordo de delegação de competência com a Île-de-France Mobilités.

Nas linhas "Marne et Bois River Shuttle", o "bilhete de acesso Marne et Bois River Shuttle" permite que você faça uma única viagem sem transferências.

3. PREÇOS

O preço do "bilhete de acesso do Ônibus Marne et Bois" é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado nos cartazes nos locais de transporte envolvidos.

4. COMPRA

O "bilhete de acesso do Shuttle do Rio Marne et Bois" é vendido por empresas de transporte devidamente autorizadas pela Île-de-France Mobilités – ou pela Autoridade Local de Organização (AOP), beneficiando-se de uma delegação de competência.

5. VALIDAÇÃO

O portador de um "bilhete de acesso ao rio Marne et Bois" deve estar em posse de um bilhete validado no momento do transporte. A validação é realizada automaticamente no momento da venda, na forma de um bilhete numerado.

A validação do "bilhete de acesso a bordo do Ônibus Marne et Bois River Shuttle" permite a viagem de apenas uma pessoa.

6. CONTROLE

O "bilhete para acesso a bordo do Marne et Bois River Shuttle" deve ser apresentado, durante as inspeções, em boas condições e validado.

De acordo com o Artigo R. 2241-8 do Código de Transportes, a falta de obtenção de uma multa é punível com a multa prevista para infrações de terceira classe.

7. SERVIÇOS PÓS-VENDA

Uma vez vendido, o "bilhete de acesso do Shuttle Marne et Bois River" não é trocado nem reembolsado, a menos que haja alguma anomalia técnica que dê direito à troca.

8. INFORMAÇÕES RELACIONADAS A DADOS PESSOAIS

O uso de um "bilhete de acesso a bordo do Marne et Bois River Shuttle" é completamente anônimo. Não envolve coleta ou tratamento de dados pessoais.

9. MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

10 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação no site iledefrance-mobilites.fr.

As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.