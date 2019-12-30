Termos e Condições Gerais de Venda e Uso (GTCSU) do bilhete T+ na mídia contactless

Preâmbulo

Versão de 25 de junho de 2024

Este documento apresenta apenas os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do bilhete t+ em mídia contactless (Navigo Easy Pass e aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compra).

O uso do bilhete t+ está sujeito à aceitação total, completa e sem reservas por parte do usuário destes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso, bem como daqueles relacionados ao meio em que o bilhete é carregado (disponível a partir de iledefrance-mobilites.fr).

O bilhete t+ em mídia contactless, criado pela Île-de-France Mobilités, é gerenciado pela S.A.S Comutitres, doravante chamada de "Comutitres S.A.S" ou "Agence Navigo" no nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

1 DEFINIÇÕES

1.1. O nome "Holder" indica a pessoa que usa o bilhete sem contato t+.

1.2. O termo "Taxa Reduzida" refere-se às taxas aplicáveis aos portadores de cartão correspondentes aos critérios dos seguintes perfis: Criança menor de 10 anos, Família Grande, barra azul única ONAC, Cegueira, desconto de 50% e desconto de solidariedade de 75%. A Taxa Reduzida se aplica até o final do mês de validade do documento de suporte ou até o final do mês de 10º aniversário para crianças menores de 10 anos.

1.3 O termo "Transportadoras" refere-se a empresas que firmaram um contrato ou delegação de serviço público com a Île-de-France Mobilités para a operação de linhas de transporte de passageiros.

2 APRESENTAÇÃO E USO

2.1. O bilhete t+ pode ser usado na rede de transporte público sob jurisdição da Île-de-France Mobilités e permite que você viaje em:

Linhas do metrô 1 a 13, todas as estações da linha 14, exceto a estação ORLY, que fica na área do aeroporto (preço específico).

Os trechos em Paris (zona 1) das linhas RER/trem.

Linhas de ônibus que estão sujeitas a um acordo com a Île-de-France Mobilités e para as quais a tarifa da Île-de-France é aplicável.

Linhas de bonde (excluindo bondes expressos) e Tzen.

O funicular de Montmartre.

Filéo

Linhas de ônibus de longa distância.

2.2. O bilhete t+ não permite viagens em:

Linhas 11, 12 e 13 do Expresso de Bonde

OrlyBus, RoissyBus e OrlyVal

O ticket+ não permite que você entre e saia da estação de Orly (área do aeroporto, preço específico)

2.3. Uso no metrô e RER/trem em Paris

No metrô e no RER/trem em Paris, o bilhete t+ permite uma viagem de uma hora e trinta minutos a partir do momento da validação da entrada. Durante esse período, as seguintes autorizações são autorizadas:

- Matches entre os seguintes modos sem sair:

o Metro-metro,

o RER/train-RER/train,

o Metro-RER/trem

- As seguintes conexões entre o metrô, o RER e o Transilien pela via pública, via caminhos sinalizados:

o Porte de Clichy (metrô 13) - Porte de Clichy (RER C)

o Porte Maillot (metrô 1) - Neuilly-Porte Maillot (RER C)

o Saint-Michel (metrô 4) - Saint-Michel Notre Dame (RER B e C)

o Gare d'Austerlitz (metrô 5 e 10) - Gare d'Austerlitz (RER C)

o Les Halles (metrô 4) - Châtelet-Les Halles (RER A, B e D)

o Saint-Lazare (metrô 3, 12, 13, 14) – Gare Saint-Lazare (Transilien L) – Haussmann Saint-Lazare (RER E)

No caso de validação de entrada ou correspondência além de uma hora e trinta minutos, um novo bilhete t+ será deduzido.

2.4. Uso no ônibus, bonde ou Tzen

Em ônibus, bondes e Tzen, o bilhete t+ permite que você viaje até o terminal da linha.

O bilhete t+ autoriza conexões entre ônibus, bonde e Tzen por uma hora e trinta minutos entre a primeira e a última validação.

Retorno e interrupção no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são permitidos com o mesmo bilhete t+.

2.5. O bilhete t+ não permite conexões entre "metrô, RER/trem (em Paris)" e "ônibus, bonde, Tzen".

2.6. As transferências entre os seguintes modos não são, portanto, consideradas conexões entre "metrô, RER/trem (em Paris)" e "ônibus, bonde, Tzen": entre o funicular de Montmartre e os outros modos;

O titular da conta então inicia uma nova jornada que encerra a anterior. Uma rota fechada não pode ser retomada.

2.7. No caso de esquecer seu dispositivo sem contato, o Titular da Conta deve, para viajar sem violação, adquirir um bilhete de transporte. Isso não é reembolsado.

3 PREÇOS

3.1. O preço do bilhete t+ é definido pela Île-de-France Mobilités. Pode ser consultado:

- no site iledefrance-mobilites.fr, sob o título "Preços"

- em cartazes em locais de transporte

- no site de cálculo de rotas (iledefrance-mobilites.fr) com uma indicação do preço unitário de uma viagem

- no guia tarifário da Île-de-France Mobilités

- nos sites das Companhias Aéreas

3.2. No passe Navigo Easy, o bilhete t+ é vendido:

§ individualmente, apenas ao preço integral;

§ por "livreto" de 10 unidades (a um preço unitário mais vantajoso), a preço cheio e a preço reduzido.

3.3. Nos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras, o bilhete t+ é vendido:

§ individualmente, apenas ao preço integral;

§ por "livreto" de 10 unidades (a um preço unitário mais vantajoso), a preço cheio e a preço reduzido.

3.4. As pessoas elegíveis para a taxa reduzida são as seguintes:

§ Crianças de 4 a 9 anos. Os documentos de apoio aceitos são: carteira de identidade francesa ou estrangeira, livro de registro familiar, passaporte francês ou estrangeiro, cartão de residência, carteira nacional de um Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu.

§ Portador de um cartão familiar grande ("cartão azul") emitido pela SNCF com a menção "válido nas redes de transporte público da Île-de-France. 50% de desconto".

§ Titular de um cartão de deficiência com a menção "cegueira" ou "Cegueira - Necessidade de apoio" ou Cartão de Inclusão de Mobilidade (CMI) com a menção "cegueira" ou "necessidade de apoio - cegueira".

§ Beneficiário de um perfil de preços Solidarité Transport emitido pela Agence Solidarité Transport (o direito ao Desconto Solidarité Transport é incorporado em um passe Navigo).

§ Inválido de guerra portador de um cartão de invalidez ONAC (National Office for Veterans):

Detentores da Île-de-France de cartão de deficiência ONAC com uma barra azul simples: acesso com bilhete t+ a tarifa reduzida em toda a rede da Île-de-France.

o Portadores de cartão de invalidez ONAC com barra azul simples não pertencentes à Île-de-France: acesso com bilhete t+ a tarifa reduzida nas redes RATP e SNCF.

o Portadores de não-Île-de-France de um cartão de invalidez ONAC com uma barra vermelha simples, barra vermelha dupla ou barra azul dupla: acesso com bilhete t+ a tarifa reduzida na rede da RATP.

o Companheiro de um não-Île-de-France portador de cartão de deficiência ONAC com barra vermelha dupla: acesso com bilhete t+ a tarifa reduzida na rede da RATP.

4 COMPRA E CARREGAMENTO

4.1. O preço do bilhete ou livreto de 10 unidades t+ é pago em dinheiro.

4.2. O bilhete t+ pode ser carregado em um passe Navigo Easy nas bilheterias, nas máquinas de venda automática das Transportadoras ou nos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras. Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de ticket.

4.3. O bilhete t+ também pode ser carregado no seu celular a partir dos aplicativos móveis que oferecem o Serviço de Compras. Veja os Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de ticket.

4.4. Durante a mesma compra, não podem ser carregados mais de 9 bilhetes t+ ou mais de dois livretos t+.

4.5. Coabitação

A "coabitação" de diferentes bilhetes ou contratos de transporte é definida como a possibilidade de carregar esses bilhetes ou contratos no mesmo passe. As regras para a coabitação de ingressos e contratos estão disponíveis no site iledefrance-mobilites.fr.

5 VALIDAÇÃO

5.1. O portador de um bilhete t+ deve validar sistematicamente o suporte contendo seu bilhete nos dispositivos de validação dos Carriers antes de cada viagem, ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, quando aplicável, durante as conexões e saídas, sob pena de se encontrar em infração.

5.2. A validação de um bilhete t+ permite a viagem de apenas uma pessoa.

5.3. Não é possível validar vários bilhetes t+ do mesmo dispositivo sem contato para permitir a viagem de várias pessoas na mesma rota.

5.4. Quando o bilhete contém tanto um bilhete t+ quanto um passe (ver artigo 4.5), o passe é validado como prioridade no dia e nas áreas de validade do passe. Nenhum t+ é então contado.

6 CONTROLE

6.1. Em caso de inspeção, o Titular da Conta deve apresentar o meio sem contato pelo qual o bilhete t+ validado na entrada é carregado e, quando aplicável, deve ser capaz de justificar seu direito à tarifa reduzida.

No caso de uma verificação de um ingresso carregada em um telefone, o titular da conta deve apresentar seu telefone, com NFC ativado, diante do equipamento de controle.

6.2. A constatação de não conformidade com os princípios de validação sistemática (Artigo 5) e/ou as regras para o uso do bilhete t+ (Artigo 2) resultará no pagamento de uma compensação em valor único e quaisquer custos administrativos associados, de acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros na região da Île-de-France.

6.3. No caso de não pagar à Seguradora dentro de dois meses após a infração, o infrator é responsável por pagar a multa fixa aumentada cobrada pelo Tesouro (Artigo 529-5 do Código de Processo Penal).

7 SERVIÇOS PÓS-VENDA

7.1. O bilhete t+ não pode ser alterado ou reembolsado, mesmo em caso de erro de compra.

7.2. Em caso de perda/roubo do meio sem contato, os bilhetes t+ perdidos nesta ocasião não serão substituídos nem reembolsados.

7.3. Em caso de falha no passe Navigo Easy, não pode ser oferecida substituição do(s) bilhete(s) t+.

7.4. Em caso de falha durante a validação de um bilhete carregado em um telefone, o cancelamento da venda é possível se nenhuma validação tenha sido realizada previamente com este telefone e seu chip. O pedido para cancelar o livreto de 10 unidades só pode ser feito a partir do aplicativo. O reembolso será então feito no cartão de crédito utilizado na compra.

8 TERMOS DE USO DA ARQUIBANCADA

O Titular da Conta se compromete a cumprir as precauções tomadas ao usar o meio utilizado para permitir que ele funcione corretamente. Essas regras estão estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio, disponíveis no iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMAÇÕES SOBRE DADOS PESSOAIS

A venda de ingressos t+ em mídia sem contato e cartões bancários sem contato não coleta dados pessoais específicos.

A compra e a gestão são cuidadas por um meio para o qual os dados são mantidos e enquadrados como parte do meio.

Os dados coletados relacionados aos meios estão sujeitos a processamento automatizado, cujo objetivo é o gerenciamento de pacotes e mídias. Eles dependem do meio em que o bilhete é carregado. Para mais informações sobre este processamento e para o exercício dos direitos, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de cada meio disponível no site iledefrance-mobilites.fr:

§ Termos e Condições Gerais de Venda e Uso do Navigo Easy Pass

§ Termos e Condições Gerais de Uso do Telefone como meio de bilhete

10 MEDIAÇÃO

Estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso estão sujeitos à legislação francesa.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente e cuja resposta não tiver sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o cliente poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O cliente encontrará nos sites da RATP, SNCF e Optile, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e o endereço do site do mediador competente ao qual cada Operadora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

11 MUDANÇAS NOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E USO

A Île-de-France Mobilités e as Transportadoras reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições Gerais de Venda e Uso. Nesse caso, os novos termos e condições gerais serão levados ao conhecimento dos clientes por meio da publicação na coleção de atos administrativos da Île-de-France Mobilités, bem como por meio de publicação nos sites iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr e transilien.com.

A lei aplicável em caso de disputa é a lei francesa perante os tribunais franceses competentes. As traduções dos Termos e Condições são apenas para bilhete informativo. Os termos e condições em francês são autênticos no tribunal.