Autoridades locais: comuniquem os principais números de transporte no seu departamento

É a revolução do transporte na Île-de-France
Encontre as oito edições completas da revista "A revolução dos transportes na Île-de-France" em nossa página dedicada.
Publicado em
Entre 2016 e 2025, o que mudou no transporte na Île-de-France? Para responder a essa pergunta, fazer um balanço e falar sobre o futuro do transporte em toda a região, a Île-de-France Mobilités está lançando "A Revolução dos Transportes": uma revista por departamento, que relembra nove anos de modernização e evolução da rede de transporte público na região de Paris. Nesta página, você encontrará um resumo das figuras-chave da revolução dos transportes em cada departamento.
