Como escolho a zona para minha passagem?

Publicado em

Escolher a zona certa para sua Semana Navigo, Passe Mensal ou Anual é essencial para se locomover facilmente pela Île-de-France. Este guia rápido vai te ajudar a entender o sistema de zoneamento e escolher o bilhete de transporte público certo para suas viagens.

O que é uma zona de transporte?

Cinco zonas concêntricas compartilham a rede de transporte público em Île-de-France.

De Paris até os subúrbios periféricos, eles devem ser escolhidos no momento da compra dos passes Navigo Week, Month ou Annual. Essas zonas organizam transporte público regional, de Paris (zona 1) para os municípios mais remotos (zona 5).

As zonas escolhidas determinam o preço do seu ingresso e os lugares para onde você pode ir.

Ao escolher uma área adaptada à sua estadia, você paga apenas para ter acesso aos lugares que deseja visitar, nada mais, nada menos!

Como escolho a zona certa para minha jornada?

Para escolher sua área, pergunte a si mesmo quais bairros, parques, museus, pontos turísticos, restaurantes deliciosos e outros lugares você quer descobrir!

Você quer ficar na capital e visitar seus locais emblemáticos?

Escolha as zonas 1 e 2.

Você gostaria de descobrir a região da Île-de-France para descobrir sua natureza, suas basílicas e seus castelos?

Pegue os passes all-zone para não ficar limitado nas suas viagens!

Use o planejador de rotas no site ou aplicativo da Île-de-France Mobilités para descobrir qual zona escolher para seu bilhete

No aplicativo Île-de-France Mobilités

  1. Na página inicial do aplicativo Île-de-France Mobilité (disponível para download no iOS e Android), insira seu endereço de partida e destino no planejador de rotas.
  2. Vários caminhos serão oferecidos para você.
  3. Escolha o que preferir e depois role até o final da tela : o aplicativo mostrará o preço do ingresso e a área a escolher.

No site

No topo da página inicial do site da Île-de-France Mobilités, você encontrará nossa ferramenta de cálculo de rotas e seguirá os mesmos passos indicados acima.

A quais áreas geográficas correspondem as 5 zonas da rede de transporte da Île-de-France?

Zona 1: Paris intramuros

A Zona 1 corresponde aos intramuros de Paris, ou seja, todos os arrondissements do dia 1 ao 20.

acesso a toda a capital :

  • a Basílica do Sagrado Coração e o distrito de Montmartre,
  • o Museu Pompidou e suas coleções,
  • a Torre Eiffel e o Jardim do Trocadéro,
  • o distrito bucólico de Saint-Germain,
  • concertos na Accor Arena,
  • os animados Campos Elísios e o Arco do Triunfo,
  • Catedral de Notre-Dame e o Bairro Latino,
  • a Opéra Garnier,
  • e muitos outros teatros, museus e espaços culturais...

Zona 2: os subúrbios internos

A Zona 2 corresponde aos departamentos dos subúrbios internos localizados próximos a Paris , ou seja, Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).

Incluindo as cidades de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers e Montreuil, a zona 2 oferece acesso a:

  • no Stade de France para eventos culturais e esportivos,
  • no famoso mercado de pulgas de Montreuil,
  • no Domaine national de Saint Cloud,
  • no Estádio Roland Garros para apresentações apaixonadas,
  • na Île Seguin,
  • no Museu de Fotografia,
  • no Pavilhão das Índias,
  • e muitos outros locais para descobrir...

Zona 3: ao redor dos subúrbios internos

A Zona 3 corresponde aos municípios e territórios localizados ao redor dos subúrbios internos.

Incluindo as cidades de Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon e Sceaux, a zona 3 permitirá que você descubra:

  • a Basílica de Saint-Denis,
  • o Château de Malmaison,
  • a Cité du cinéma,
  • o Parc de Sceaux e sua magnífica propriedade,
  • o Parque Nacional Saint-Cloud,
  • o Observatório Astronômico de Meudon,
  • o Parque Nacional de Meudon e seus muitos lugares escondidos,
  • e muitos museus e teatros nacionais...

Zona 4: os subúrbios periféricos

A Zona 4 corresponde aos departamentos dos subúrbios periféricos ao redor de Paris , que inclui Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) e Yvelines (78).

Ao escolher a zona 4, você terá acesso a:

  • no Palácio de Versalhes e seus jardins,
  • no Aeroporto de Orly,
  • no Castelo de Monte Cristo,
  • às margens do verde Sena para caminhadas deliciosas,
  • na igreja de Saint-Georges,
  • na Massy Opera,
  • e muitos outros lugares...

Zona 5: o restante da Île-de-France e algumas áreas ao redor

A Zona 5 corresponde a todos os outros territórios da Île-de-France e alguns municípios vizinhos.

Ao escolher ter acesso à zona 5, você poderá ir para:

  • no Disneyland Paris Park,
  • no aeroporto Roissy Charles de Gaulle,
  • na cidade medieval de Provins,
  • na floresta de Rambouillet,
  • no Château de Fontainebleau,
  • no Parque Zoológico de Thoiry,
  • no Parque Regional Vexin,
  • e muitos outros locais...