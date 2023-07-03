Como escolho a zona para minha passagem?

A quais áreas geográficas correspondem as 5 zonas da rede de transporte da Île-de-France?
Zona 1: Paris intramuros
A Zona 1 corresponde aos intramuros de Paris, ou seja, todos os arrondissements do dia 1 ao 20.
Dá acesso a toda a capital :
- a Basílica do Sagrado Coração e o distrito de Montmartre,
- o Museu Pompidou e suas coleções,
- a Torre Eiffel e o Jardim do Trocadéro,
- o distrito bucólico de Saint-Germain,
- concertos na Accor Arena,
- os animados Campos Elísios e o Arco do Triunfo,
- Catedral de Notre-Dame e o Bairro Latino,
- a Opéra Garnier,
- e muitos outros teatros, museus e espaços culturais...
Zona 2: os subúrbios internos
A Zona 2 corresponde aos departamentos dos subúrbios internos localizados próximos a Paris , ou seja, Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) e Val-de-Marne (94).
Incluindo as cidades de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers e Montreuil, a zona 2 oferece acesso a:
- no Stade de France para eventos culturais e esportivos,
- no famoso mercado de pulgas de Montreuil,
- no Domaine national de Saint Cloud,
- no Estádio Roland Garros para apresentações apaixonadas,
- na Île Seguin,
- no Museu de Fotografia,
- no Pavilhão das Índias,
- e muitos outros locais para descobrir...
Zona 3: ao redor dos subúrbios internos
A Zona 3 corresponde aos municípios e territórios localizados ao redor dos subúrbios internos.
Incluindo as cidades de Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon e Sceaux, a zona 3 permitirá que você descubra:
- a Basílica de Saint-Denis,
- o Château de Malmaison,
- a Cité du cinéma,
- o Parc de Sceaux e sua magnífica propriedade,
- o Parque Nacional Saint-Cloud,
- o Observatório Astronômico de Meudon,
- o Parque Nacional de Meudon e seus muitos lugares escondidos,
- e muitos museus e teatros nacionais...
Zona 4: os subúrbios periféricos
A Zona 4 corresponde aos departamentos dos subúrbios periféricos ao redor de Paris , que inclui Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) e Yvelines (78).
Ao escolher a zona 4, você terá acesso a:
- no Palácio de Versalhes e seus jardins,
- no Aeroporto de Orly,
- no Castelo de Monte Cristo,
- às margens do verde Sena para caminhadas deliciosas,
- na igreja de Saint-Georges,
- na Massy Opera,
- e muitos outros lugares...
Zona 5: o restante da Île-de-France e algumas áreas ao redor
A Zona 5 corresponde a todos os outros territórios da Île-de-France e alguns municípios vizinhos.
Ao escolher ter acesso à zona 5, você poderá ir para:
- no Disneyland Paris Park,
- no aeroporto Roissy Charles de Gaulle,
- na cidade medieval de Provins,
- na floresta de Rambouillet,
- no Château de Fontainebleau,
- no Parque Zoológico de Thoiry,
- no Parque Regional Vexin,
- e muitos outros locais...