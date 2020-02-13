Como viajar em ordem?

Regulamentos aplicáveis

De acordo com as regulamentações aplicáveis aos serviços públicos de transporte de passageiros, os usuários do transporte público na região da Île-de-France devem, para estarem em situação regular, possuir um bilhete de transporte válido que devam validar sistematicamente ao acessar as redes e ao fazer conexões:

nas linhas validadoras ou nas plataformas do metrô, trem-RER e bonde expresso,

a bordo de veículos para ônibus, bonde urbano e T Zen.

Os portadores de passes curtos (Mobilis, Ticket Jeunes fim de semana e Paris Visite) também devem escrever seu nome e a(s) data(s) de uso do bilhete no cupom magnético.

Os passes da linha Navigo (Navigo Annual, Month and Week, Imagine R, Navigo Solidarity, Navigo Gratuité e Amethyste) e os passes em mídia magnética (Mobilis, Paris Visite e o Ticket Jeunes Week-end) são estritamente pessoais e não podem ser usados por outra pessoa.

Os passageiros devem estar de posse do bilhete em boas condições (sem alterações, sem amarrotamento) até a saída efetiva da área controlada (após passar pelos portões de saída ou dispositivos de controle de saída).

Passageiros que viajam com bilhetes com tarifa reduzida devem ser capazes de justificar seu direito a desconto em caso de inspeção, apresentando os documentos de apoio apropriados, sob pena de multa.

Política de bilhetes

Qualquer pessoa que viole essas obrigações, ou seja, qualquer pessoa que use transporte público "sem bilhete de transporte ou com passagem inválido ou não cumprida, se aplicável, pelas operações que recorrem ao passageiro" (Artigo 80-3 do Decreto nº 86-1045), é considerada como viajando em violação, e pode ser multada.

A política de imposição de multas é responsabilidade das empresas de transporte, em conformidade com o arcabouço regulatório previsto pelo Estado (em particular os Artigos 80-3 e 80-4 do Decreto nº 86-1045 de 18 de setembro de 1986, relativos à liquidação e penalidades aplicadas a certas infrações contra a polícia dos serviços públicos de transporte ferroviário e dos serviços regulares e sob demanda de transporte público de passageiros).

Para mais informações sobre infrações e o pagamento de compensação em valor único, você pode consultar os sites dos operadores da RATP e SNCF e das empresas privadas que operam os ônibus.

Exceções

Como uma derogação ao princípio de que cada usuário deve ter um bilhete de transporte, alguns usuários que se beneficiam de viagens gratuitas nas redes não precisam de bilhete de transporte (crianças menores de 4 anos, acompanhantes de civis cegos ou portadores de cartão ONAC). No entanto, eles devem receber documentos comprovativos que comprovem seu direito à livre viagem. O acesso a redes fechadas (metrô, RER) exige um pedido nos guichês de bilhetes para um voucher que permita a passagem pelos portões (opcional para crianças menores de 4 anos viajando armadas).