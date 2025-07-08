FAQ - Contas de Tempo

2. O método de aquisição das férias anuais em vigor na RATP será mantido com o novo empregador?

A RATP pode validar, antes da data de comissionamento do PSD, a instalação dos dias de licença anual em data posterior à data de comissionamento do PSD, e isso, até quatro meses após essa data, desde que esses dias de licença estejam em conformidade com as regras corporativas (acordos, prazos e alfândegas) vigentes antes da transferência e em andamento no momento da transferência. Qualquer licença anual validada pelo transferente de acordo com essas regras deve ser mantida pelo novo empregador.

Nos últimos quatro meses antes da data de comissionamento do PSD, a RATP enviará ao novo empregador a lista de férias anuais aprovadas, mensalmente.