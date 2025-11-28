Termos e Condições Gerais de Reembolso - Operação de reembolso do pacote imagine R

ARTIGO 1: DEFINIÇÕES

O cartão Scol'R Junior é uma assinatura anual que permite que estudantes dos subúrbios externos (departamentos 77 - 78 - 91 - 95) façam uma viagem diária de ida e volta entre sua casa e a escola apenas em um circuito escolar especial. Este cartão é destinado a alunos elegíveis conforme o significado das regulamentações regionais para circuitos escolares especiais e que tenham menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2025, ou matriculados em uma escola primária.

é uma assinatura anual que permite que estudantes dos subúrbios externos (departamentos 77 - 78 - 91 - 95) façam uma viagem diária de ida e volta entre sua casa e a escola apenas em um circuito escolar especial. Este cartão é destinado a alunos elegíveis conforme o significado das regulamentações regionais para circuitos escolares especiais e que tenham menos de 11 anos de idade em 31 de dezembro de 2025, ou matriculados em uma escola primária. O pacote imagine R Junior é um pacote anual para estudantes com menos de 11 anos em 31 de dezembro de 2025 e residentes em Île-de-France.

é um pacote anual para estudantes com menos de 11 anos em 31 de dezembro de 2025 e residentes em Île-de-France. A Área de Compensação refere-se à plataforma online acessível no endereço https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement onde podem ser apresentados pedidos de reembolso de todo ou parte dos pacotes de transporte criados pela Île-de-France Mobilités e gerenciados pela Comutitres S.A.S, em nome e em nome da Île-de-France Mobilités.

refere-se à plataforma online acessível no endereço https://www.ilede-france-mobilites.fr/dedommagement onde podem ser apresentados pedidos de reembolso de todo ou parte dos pacotes de transporte criados pela Île-de-France Mobilités e gerenciados pela Comutitres S.A.S, em nome e em nome da Île-de-France Mobilités. O serviço Île-de-France Mobilités Connect é um serviço de autenticação para acesso seguro aos serviços da Île-de-France Mobilités e de alguns de seus parceiros.

é um serviço de autenticação para acesso seguro aos serviços da Île-de-France Mobilités e de alguns de seus parceiros. O termo " Usuário " refere-se à pessoa que utiliza o plano elegível no contexto da operação de reembolso descrita neste documento.

" refere-se à pessoa que utiliza o plano elegível no contexto da operação de reembolso descrita neste documento. O nome " Pagador " indica, pelo nome, a pessoa física que paga o valor único.

ARTIGO 2: PRINCÍPIOS GERAIS

Para facilitar a mobilidade das crianças, a Île-de-France Mobilités oferece reembolso de 100% do passe imagine R Junior para usuários que possuem um cartão Scol'R Junior para o ano letivo de 2025-2026, incluindo taxas de inscrição.

Todos os pedidos de reembolso no contexto desta operação devem ser enviados no site https://www.iledefrance-mobilites.fr, somente na Área de Compensação, acessível no endereço https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Para acessar esse espaço, você deve criar ou ter uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

O pedido de reembolso é feito pelo pagador do pacote, que é considerado o tutor legal do usuário. O Usuário Menor não é obrigado a criar uma conta para obter reembolso ao Pagador.

As inscrições são feitas exclusivamente online e devem ser enviadas no espaço de remuneração entre 8 de dezembro de 2025 e 30 de abril de 2026, inclusive. A finalização dos pedidos iniciados durante esse período é possível até 31 de maio de 2026, inclusive, por meio do sistema de reclamações (consulte o Artigo 7 deste documento).

Apenas uma solicitação por usuário pode ser feita.

ARTIGO 3: CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

Para se beneficiar do reembolso do pacote Imagine R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026, o Usuário deve:

Possua um cartão Scol'R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026. Este cartão é destinado a crianças com menos de 11 anos em 31 de dezembro de 2025

válido para o ano letivo de 2025-2026. Este cartão é destinado a crianças com menos de 11 anos em 31 de dezembro de 2025 Seja titular de um passe Imagine R Junior válido para o ano letivo de 2025-2026.

Se o usuário atender a essas condições, o pagador deve:

Envie um pedido no espaço mencionado no Artigo 2 deste documento.

Envie uma cópia do cartão Scol'R Junior mencionado acima no processo de inscrição online.

ARTIGO 4: VALOR REEMBOLSADO

Para um usuário que possua um cartão Scol'R Junior para o ano letivo de 2025-2026 e um pacote Imagine R Junior válido pelo mesmo período, o valor reembolsado será de €24,80.

ARTIGO 5: TERMOS DE REEMBOLSO

Todos os reembolsos são feitos por transferência para a conta bancária conhecida ou registrada no processo de inscrição online. No caso de um plano ativo Imagine R junior com débitos diretos, essa será a conta bancária usada para esses débitos diretos.

O reembolso será pago ao pagador do pacote Imagine R Junior mantido pelo usuário. O nome deles será indicado no processo online no momento do envio da solicitação, bem como no e-mail de confirmação enviado ao final da inscrição para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

ARTIGO 6: ACOMPANHAMENTO DO PAGAMENTO

O status da reclamação pode ser acompanhado na página de Rastreamento na Área de Compensação fazendo login com a conta Île-de-France Mobilités Connect que foi usada para enviar a reclamação.

Além disso, e-mails automáticos serão enviados em cada etapa para informar o status da solicitação. Esses e-mails serão enviados para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Para mais informações, consulte as perguntas frequentes disponíveis no site da Île-de-France Mobilités em: => https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTIGO 7: RECLAMAÇÕES

Todas as reivindicações relacionadas a essas medidas de reembolso devem ser protocoladas na Área de Compensação. Um formulário de contato dedicado está disponível no final da página.

O acesso ao formulário de contato também pode ser feito pelo hipertexto no e-mail enviado em caso de recusa de solicitação para o endereço correspondente à conta Île-de-France Mobilités Connect usada para acessar a Área de Compensação.

Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S reservam-se o direito de solicitar quaisquer documentos adicionais de apoio necessários para verificar as informações fornecidas.

ARTIGO 8: DADOS PESSOAIS

Os dados para a criação da conta Île-de-France Mobilités são coletados antes da venda do pacote júnior Imagine R. Consulte os Termos e Condições Gerais de Uso da Conta de Cliente Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

Como parte do processo de compensação, o Usuário não é solicitado a fornecer dados adicionais sobre o que foi coletado para a criação e gestão do contrato. Consulte os Termos e Condições Gerais de Venda do Pacote Imagine R Junior: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-imagine-r-scolaire-junior

O processamento do reembolso pode levar à coleta dos dados bancários do pagador (IBAN e BIC) para realizar a operação de reembolso. Esses dados, justificados pelo contrato, são mantidos durante a duração do reembolso.

O processamento do reembolso também pode levar a um processamento automatizado adicional de dados pessoais, que será realizado durante a revisão do comprovante de endereço solicitado. O objetivo dessa abordagem é garantir a autenticidade dos documentos fornecidos e combater fraudes.

A prova de endereço é mantida pelo tempo necessário para processar a solicitação.

ARTIGO 9: MEDIAÇÃO

Tanto este site quanto os termos e condições de seu uso são regidos pela lei francesa, independentemente do local de uso.

Em caso de disputa, e somente após um pedido por escrito ser enviado ao departamento de atendimento ao cliente em questão e cuja resposta não tenha sido satisfatória ou na ausência de resposta dentro de um mês, o pagador poderá recorrer à mediação para resolver a disputa amigavelmente.

No entanto, as partes envolvidas na disputa permanecem livres para aceitar ou recusar o uso da mediação. A solução proposta pela mediação não é vinculativa para as partes.

O pagador encontrará nos sites da RATP, SNCF e OPTILE, de seus agentes ou nos meios de comunicação apropriados implementados por cada um deles, os dados de contato e endereço do site do mediador competente ao qual cada seguradora pertence, podendo encaminhar o caso ao mediador de sua escolha.

ARTIGO 10: ACEITAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE REEMBOLSO

A submissão de um pedido de reembolso está sujeita à aceitação e conformidade com estes Termos e Condições Gerais de Reembolso.

A Île-de-France Mobilités reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento, a Área de Compensação e os serviços associados, bem como estes Termos e Condições Gerais de Reembolso, em particular para se adaptar às mudanças no espaço disponibilizando novas funcionalidades, excluindo ou modificando funcionalidades existentes.

As condições serão apresentadas ao pagador durante cada processo de pagamento.

O pagador então poderá decidir: