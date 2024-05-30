Viva os Jogos de Paris 2024 pelo transporte público

Neste verão, a Île-de-France se torna o país anfitrião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Para melhor informar os usuários e permitir que aproveitem ao máximo o evento, você encontrará nesta página: informações simples e práticas, figuras para entender a rede, imagens para seu site e redes sociais para baixar, além de tutoriais em vídeo para entender e explicar como a rede Île-de-France funciona durante o período da competição.

1- O que é a rede de transporte público Île-de-France Mobilités?

Principais figuras para transporte na região da Île-de-France

Em números: a rede de transporte público na região de Île-de-France

  • 9,4 milhões de viagens diárias
  • 2.122 km de rede ferroviária
  • Segunda rede ferroviária mais movimentada do mundo, depois de Tóquio
  • 4ª rede mais longa do mundo
  • 2ª rede mais densa depois de Londres
  • Linhas de ônibus de 1900
  • 10.700 ônibus e ônibus em circulação
  • 14 linhas de bonde
  • 13 linhas de trem e RER
  • 16 linhas de metrô
  • 4 novas linhas de metrô em construção

Uma rede de transporte público em constante evolução

2- Como usá-lo: se locomover de transporte público durante os Jogos de Paris 2024?

Os Jogos de Paris 2024 reúnem 500.000 espectadores em um dia de competição olímpica clássica. Um total de 25 locais de competição em toda a região da Île-de-France e a ambição comum de permitir que todos os espectadores se desloquem 100% de transporte público.

Um aplicativo móvel para planejar todas as suas viagens, um bilhete de transporte específico para os Jogos de Paris 2024, um plano de transporte adaptado à competição... Encontre todas as informações práticas e iniciativas da nossa rede em nossa página dedicada.

Jogos de Paris 2024 por transporte público: nosso conteúdo educativo para download

Aplicativo Paris Public Transport 2024: o tudo em um para suas viagens

Com o aplicativo multilíngue "Paris Public Transport 2024", você pode aproveitar:

  • Um planejador de rotas para preparar sua jornada até os locais de Paris 2024
  • Informações de tráfego personalizadas baseadas nos seus sites favoritos de celebrações e competições
  • A possibilidade de comprar o passe de transporte Paris 2024 em uma versão desmaterializada (a partir de junho)
  • No Dia D, as rotas eram atualizadas em tempo real

Passe Paris 2024, o bilhete de transporte específico para os Jogos de Paris 2024

Residentes da Île-de-France: durante os Jogos de Paris, nada muda para vocês

Durante a duração dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, de sexta-feira, 26 de julho de 2024, a domingo, 11 de agosto de 2024, as tarifas do transporte público estão aumentando em Île-de-France.

Pra quê? Para financiar o reforço do transporte oferecido relacionado aos fluxos excepcionais de passageiros. Um aumento que não afetará os residentes de Île-de-France.

