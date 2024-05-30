Viva os Jogos de Paris 2024 pelo transporte público

Os Jogos de Paris 2024 reúnem 500.000 espectadores em um dia de competição olímpica clássica. Um total de 25 locais de competição em toda a região da Île-de-France e a ambição comum de permitir que todos os espectadores se desloquem 100% de transporte público.

Um aplicativo móvel para planejar todas as suas viagens, um bilhete de transporte específico para os Jogos de Paris 2024, um plano de transporte adaptado à competição... Encontre todas as informações práticas e iniciativas da nossa rede em nossa página dedicada.