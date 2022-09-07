Você é um jogador cultural ou de entretenimento?

Para aprimorar seu programa de relacionamentos para assinantes imaginem R, a Île-de-France Mobilités está firmando parcerias com vários players para vivenciar melhor a Île-de-France por meio de:

Facilitando o acesso a produtos e serviços do dia a dia mais responsáveis na Île-de-France

Ajudando jovens a relaxar e compartilhar momentos de felicidade por meio do acesso à cultura e entretenimento na Île-de-France

Para se tornar sócio, baixe e leia o acordo de parceria abaixo e então preencha o formulário de contato. Entraremos em contato com você o mais rápido possível.