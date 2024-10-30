Regras para correspondência e correspondência por via pública

Preâmbulo

Este documento apresenta as regras para conexões e a lista de conexões por estrada pública dentro do perímetro de transporte da Île-de-France Mobilités.

Regras de correspondência

Para pagar apenas uma viagem, faça suas transferências na "zona controlada"

Para fazer suas conexões com apenas uma viagem, permaneça na "zona controlada": essa é a área interna de uma estação ou estação delimitada por equipamentos de validação de entrada e equipamentos de saída. Nessa área, você deve ter uma multa válida.

Como (bem) fazer sua correspondência?

Seguindo os caminhos, placas e sinalização que indicam as conexões, e assim sem sair pelos equipamentos ou portas de saída!

Cuidado! Se você sair da área controlada e reentrar, precisará validar seu passe, celular ou smartwatch novamente.

Para quem possui passes de esqui, as transferências estão incluídas no passe de esqui.

Para os portadores de ingresso, as possíveis conexões com o mesmo bilhete são as seguintes:

conexões entre ônibus, bonde e Tzen, ao longo de um período de 1h30 a partir da primeira validação. Viagens de ida e volta e interrupções no mesmo ônibus, bonde ou linha Tzen não são aceitas com o mesmo bilhete.

Conexões metro-metro, RER/trem, RER/RER, tren/metro/RER e metrô/trem são possíveis, sem saída, exceto para conexões por via pública via rotas sinalizadas por 2 horas a partir da primeira validação (listadas abaixo)

As conexões públicas listadas abaixo permitem que você passe pela via pública sem ser cobrado por uma segunda multa:

Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C

St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B

Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C

Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)

Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)

Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)

Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)

Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)

Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)

Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)

Ponte Cardinet (L 14) – Ponte Cardinet (L)

Paris Montparnasse (N) – Montparnasse bem-vindo (L13, L6, L4, L12)

Paris Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)

Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)

La Défense (L, U) - La Défense (A, L1)

Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)

Ponte Rungis (L14) – RER C

Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)

Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)

Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)

Como lembrete, a validação é obrigatória antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou entrar no veículo, mas também, se aplicável, durante as transferências e saídas, sob pena de infração.



Novas conexões por vias públicas serão abertas:

A partir de 2026: Massy Palaiseau (B), Massy Palaiseau (C), Massy Palaiseau (L18)

A partir de 2027: Issy (C - L15 Sul), Pont de Sèvres (L9 - L15 Sul), Créteil l'Echât (L8 - L15 Sul)