Navigo Liberté +: tudo o que você precisa saber sobre conexões

Conexões e rotas

Uma conexão ocorre quando você muda de linha durante a viagem. Com o Navigo Liberté +, você pode fazer quantas conexões quiser e usar vários meios de transporte.

Quando você faz uma conexão durante sua jornada com o Navigo Liberté +, você paga por uma única viagem e não por duas:

Ônibus / Bonde → Ônibus / Bonde :

€1,60 (€0,80 de concessão)

: €1,60 (€0,80 de concessão) Metrô / Trem / RER / Bonde expresso → Metrô / Trem / RER / Bonde expresso :

€1,99 (€0,99 com desconto)

: €1,99 (€0,99 com desconto) Metrô / Trem / RER / Bonde Expresso → Ônibus / Bonde (ou vice-versa):

€1,99 (€0,99 com desconto)

(ou vice-versa): €1,99 (€0,99 com desconto) Ônibus / Bonde / Metrô / Trem / RER / Bonde Expresso → Aeroporto* (ou vice-versa):

€13 (€6,50 com desconto)

* Linha 14 do metrô Orly, RERB CDG, Orlybus e RoissyBus

Período de validade das viagens

Partida de ônibus/bonde : 1h30 entre a primeira validação e a conexão, sem interrupção e sem ida e volta.

: 1h30 entre a primeira validação e a conexão, sem interrupção e sem ida e volta. Partida de metrô/trem/RER : 2 horas entre a primeira validação e a conexão, sem sair.

Além desses períodos, um novo bilhete será automaticamente contabilizado quando a conexão for feita.

Área controlada: pague apenas uma corrida

A área controlada corresponde ao espaço delimitado pelos pórticos ou equipamentos de validação.

Fique nessa área para evitar ser cobrado duas vezes.

Conselhos: