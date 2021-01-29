Navigo Liberté +: tudo o que você precisa saber sobre conexões
Com o Navigo Liberté +, desfrute de total liberdade de circulação por toda a Île-de-France. Confira nosso guia completo para entender como funciona, quais partidas são permitidas e quais regras seguir.
Quais são as tarifas do Navigo Liberté +?
As viagens feitas com Navigo Liberté + são faturadas no final do mês:
- €1,99 (€0,99 tarifa reduzida) para viagem de metrô, trem, RER ou bonde expresso.
- €1,60 (tarifa reduzida de €0,80) para viagem de ônibus, bonde ou cabo.
- €13 (tarifa reduzida de €6,50) para viagem de/dos aeroportos (linha 14 do metrô Orly, RER B CDG e RoissyBus).
Conexões e rotas
Uma conexão ocorre quando você muda de linha durante a viagem. Com o Navigo Liberté +, você pode fazer quantas conexões quiser e usar vários meios de transporte.
Quando você faz uma conexão durante sua jornada com o Navigo Liberté +, você paga por uma única viagem e não por duas:
- Ônibus / Bonde → Ônibus / Bonde:
€1,60 (€0,80 de concessão)
- Metrô / Trem / RER / Bonde expresso → Metrô / Trem / RER / Bonde expresso:
€1,99 (€0,99 com desconto)
- Metrô / Trem / RER / Bonde Expresso → Ônibus / Bonde (ou vice-versa):
€1,99 (€0,99 com desconto)
- Ônibus / Bonde / Metrô / Trem / RER / Bonde Expresso → Aeroporto* (ou vice-versa):
€13 (€6,50 com desconto)
* Linha 14 do metrô Orly, RERB CDG, Orlybus e RoissyBus
Período de validade das viagens
- Partida de ônibus/bonde : 1h30 entre a primeira validação e a conexão, sem interrupção e sem ida e volta.
- Partida de metrô/trem/RER : 2 horas entre a primeira validação e a conexão, sem sair.
Além desses períodos, um novo bilhete será automaticamente contabilizado quando a conexão for feita.
Área controlada: pague apenas uma corrida
A área controlada corresponde ao espaço delimitado pelos pórticos ou equipamentos de validação.
Fique nessa área para evitar ser cobrado duas vezes.
Conselhos:
- Siga as placas para conexões.
- Não use as saídas, exceto para sair permanentemente da rede.
Cuidado
Se você sair da área controlada e reentrar nela (revalidando seu passe), será cobrado por uma nova corrida.
Conexões especiais sem custo adicional
Algumas conexões entre estações permitem que você saia brevemente da área controlada sem pagar por uma segunda viagem :
- Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C
- St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B
- Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C
- Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)
- Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)
- Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)
- Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)
- Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)
- Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)
- Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)
- Ponte Cardinet (L 14) – Ponte Cardinet (L)
- Paris Montparnasse (N) – Montparnasse bem-vindo (L13, L6, L4, L12)
- Paris Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)
- Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)
- La Défense (L, U) - La Défense (A, L1)
- Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)
- Ponte Rungis (L14) – RER C
- Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)
- Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)
- Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)
A partir de 2025: novas conexões por estrada pública serão abertas
- Châtillon-Montrouge (M13) - (M15 Sul)
- St-Maur-Créteil (RER A) - (M15 Sul)
- Pont de Sèvres (M9 - M15 Sul)
- Créteil l'Echât (M8 - M15 Sul)
Como o quê
Se eu pegar o metrô 13 e depois o RER C na Porte de Clichy, vou sair da área controlada, mas só serei cobrado por uma viagem.
Como lembrete
A validação é obrigatória antes de cada viagem ao entrar na rede e/ou embarcar no veículo, mas também, se aplicável, durante conexões e saídas, sob pena de violação.