Os passageiros são colocados no centro dos contratos assinados com as empresas de transporte para melhor atender às suas necessidades e expectativas.
Île-de-France Mobilités mantém uma relação permanente com associações de usuários por meio de:
- A organização de reuniões além dos comitês de linha ou procedimentos oficiais de consulta.
- A transmissão constante de informações por meio da disseminação das publicações da Île-de-France Mobilités. Nesse contexto, para fortalecer a comunicação da Île-de-France Mobilités com as associações de usuários, uma carta aos territórios é publicada trimestralmente. Ele resume as ações realizadas tanto em termos de projetos atuais de transporte quanto de processos de consulta com associações.
- Ações mais específicas por meio do sistema "Line Witnesses" da AUT Île-de-France na rede da RATP, financiado pela Île-de-France Mobilités desde 2012, ou pelo sistema de exibição em estações para associações de usuários presente em quase 30 estações na Île-de-France.