A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) dá atenção especial ao feedback dos passageiros sobre suas experiências e experiências no transporte da Île-de-France.

Os passageiros são colocados no centro dos contratos assinados com as empresas de transporte para melhor atender às suas necessidades e expectativas.

Île-de-France Mobilités mantém uma relação permanente com associações de usuários por meio de:

  • A organização de reuniões além dos comitês de linha ou procedimentos oficiais de consulta.
  • A transmissão constante de informações por meio da disseminação das publicações da Île-de-France Mobilités. Nesse contexto, para fortalecer a comunicação da Île-de-France Mobilités com as associações de usuários, uma carta aos territórios é publicada trimestralmente. Ele resume as ações realizadas tanto em termos de projetos atuais de transporte quanto de processos de consulta com associações.
  • Ações mais específicas por meio do sistema "Line Witnesses" da AUT Île-de-France na rede da RATP, financiado pela Île-de-France Mobilités desde 2012, ou pelo sistema de exibição em estações para associações de usuários presente em quase 30 estações na Île-de-France.