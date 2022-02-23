Coulommiers / Tournan, linha P

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo da linha P Coulommiers / Tournan acumulou 4 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Coulommiers / Tournan. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Amillis
  • Aulnoy
  • Beautheil-Saints
  • Bernay-Vilbert
  • Beton-Bazoches
  • Boissy-le-Châtel
  • Chailly-en-Brie
  • Chartronges
  • Châtres
  • Chauffry
  • Chaumes-en-Brie
  • Chevy
  • Chevry-Cossigny
  • Choisy-en-Brie
  • Coubert
  • Coulommiers
  • Courquetaigne
  • Crèvecœur-en-Brie
  • Dagny
  • Dammartin-sur-Tigeaux
  • Don
  • Faremoutiers
  • Favières
  • Fontenay-Trésigny
  • Frétoy
  • Giremoutiers
  • Gretz-Armainvilliers
  • Guérard
  • Highleaf
  • Jouarre
  • Jouy-le-Châtel
  • Jouy-sur-Morin
  • La Celle-sur-Morin
  • La Chapelle-Iger
  • La Chapelle-Moutils
  • La Ferté-Gaucher
  • A Casa Alta
  • La Houssaye-en-Brie
  • Le Plessis-Feu-Aussoux
  • As Capelas Bourbon
  • Lescherolles
  • Leudon-en-Brie
  • Liverdy-en-Brie
  • Lumigny-Nesles-Ormeaux
  • Maisoncelles-en-Brie
  • Marles-en-Brie
  • Marolles-en-Brie
  • Mauperthuis
  • Meilleray
  • Montdauphin
  • Montenils
  • Montolivet
  • Deathdeer
  • Mouroux
  • Neufmoutiers-en-Brie
  • Pézarches
  • Pierre-Levée
  • Plessis-Feu-Aussoux
  • Maçã
  • Presles-en-Brie
  • Rebais
  • Rozay-en-Brie
  • Santo Agostinho
  • Saint-Barthélemy
  • Saint-Denis-lès-Rebais
  • Saint-Germain-sous-Doue
  • Saint-Léger
  • Saint-Mars-Vieux-Maisons
  • Saint-Martin-des-Champs
  • Saint-Rémy-la-Vanne
  • Saint-Siméon
  • Sancy
  • Tigeaux
  • Touquin
  • Tournan-en-Brie
  • Vaudoy-en-Brie
  • Villeneuve-le-Comte
  • Vinsles

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • jan.
  • mar.
  • jul.
  • nov.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 4 meses no eixo P da linha Coulommiers / Tournan. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 4 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe nos meses indicados acima;

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retidaentre 3 e 5 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03
imagine R - Estudante€20,28
imagine R - Escola€20,28

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.