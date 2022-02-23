Coulommiers / Tournan, linha P
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.
O eixo da linha P Coulommiers / Tournan acumulou 4 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
- Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Coulommiers / Tournan. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:
- Amillis
- Aulnoy
- Beautheil-Saints
- Bernay-Vilbert
- Beton-Bazoches
- Boissy-le-Châtel
- Chailly-en-Brie
- Chartronges
- Châtres
- Chauffry
- Chaumes-en-Brie
- Chevy
- Chevry-Cossigny
- Choisy-en-Brie
- Coubert
- Coulommiers
- Courquetaigne
- Crèvecœur-en-Brie
- Dagny
- Dammartin-sur-Tigeaux
- Don
- Faremoutiers
- Favières
- Fontenay-Trésigny
- Frétoy
- Giremoutiers
- Gretz-Armainvilliers
- Guérard
- Highleaf
- Jouarre
- Jouy-le-Châtel
- Jouy-sur-Morin
- La Celle-sur-Morin
- La Chapelle-Iger
- La Chapelle-Moutils
- La Ferté-Gaucher
- A Casa Alta
- La Houssaye-en-Brie
- Le Plessis-Feu-Aussoux
- As Capelas Bourbon
- Lescherolles
- Leudon-en-Brie
- Liverdy-en-Brie
- Lumigny-Nesles-Ormeaux
- Maisoncelles-en-Brie
- Marles-en-Brie
- Marolles-en-Brie
- Mauperthuis
- Meilleray
- Montdauphin
- Montenils
- Montolivet
- Deathdeer
- Mouroux
- Neufmoutiers-en-Brie
- Pézarches
- Pierre-Levée
- Plessis-Feu-Aussoux
- Maçã
- Presles-en-Brie
- Rebais
- Rozay-en-Brie
- Santo Agostinho
- Saint-Barthélemy
- Saint-Denis-lès-Rebais
- Saint-Germain-sous-Doue
- Saint-Léger
- Saint-Mars-Vieux-Maisons
- Saint-Martin-des-Champs
- Saint-Rémy-la-Vanne
- Saint-Siméon
- Sancy
- Tigeaux
- Touquin
- Tournan-en-Brie
- Vaudoy-en-Brie
- Villeneuve-le-Comte
- Vinsles
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.
Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023
- jan.
- mar.
- jul.
- nov.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 4 meses no eixo P da linha Coulommiers / Tournan. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 4 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe nos meses indicados acima;
Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|entre 3 e 5 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€42,05
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€38,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€37,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€36,45
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,03
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,18
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€18,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,23
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,35
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,10
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,03
|imagine R - Estudante
|€20,28
|imagine R - Escola
|€20,28
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.
Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.