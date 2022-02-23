La Ferté-Milon / Meaux, linha P
La Ferté-Milon / Meaux
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.
O eixo da linha P La Ferté-Milon / Meaux acumulou 3 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
- Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo La Ferté-Milon / Meaux. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:
- Acy-en-Multien
- Ancienville
- Armentières-en-Brie
- Autheuil-en-Valois
- Barcy
- Boullarre
- Boutigny
- Brumetz
- Chambry
- Changis-sur-Marne
- Charmentray
- Chauconin-Neufmontiers
- Chézy-en-Orxois
- Chouy
- Cocherel
- Congis-sur-Thérouanne
- Coulombs-en-Valois
- Crégy-lès-Meaux
- Crouy-sur-Ourcq
- Dammard
- Dampleux
- Dhuisy
- Douy-la-Ramée
- Étavigny
- Étrépilly
- Faverolles
- La Ferté-Milon
- Forfry
- Fublaines
- Gandelu
- Germigny-l'Évêque
- Germigny-sous-Coulombs
- Gesvres-le-Chapitre
- Isles-les-Meldeuses
- Isles-les-Villenoy
- Jaignes
- La Villeneuve-sous-Thury
- Le Plessis-Placy
- Lizy-sur-Ourcq
- Macogny
- Marcilly
- Mareuil-lès-Meaux
- Mareuil-sur-Ourcq
- Marizy-Sainte-Geneviève
- Marizy-Saint-Mard
- Marolles
- Mary-sur-Marne
- May-en-Multien
- Meaux
- Monnes
- Montceaux-lès-Meaux
- Monthyon
- Montigny-l'Allier
- Nanteuil-lès-Meaux
- Neufchelles
- Neuilly-Saint-Front
- Noroy-sur-Ourcq
- Ocquerre
- Oigny-en-Valois
- Passy-en-Valois
- Penchard
- Poincy
- Puisieux
- Rosoy-en-Multien
- Rouvres-en-Multien
- Rozet-Saint-Albin
- Saint-Fiacre
- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
- Bobo da Poterie
- Tancrou
- Thury-en-Valois
- Trilbardou
- Trilport
- Trocy-en-Multien
- Troësnes
- Varinfroy
- Varredes
- Vendrest
- Vichel-Nanteuil
- Vignely
- Villemareuil
- Villenoy
- Villeroy
- Villers-Cotterêts
- Manobra Vincy
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.
Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023
- ago.
- out.
- nov.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 3 meses na linha P La Ferté-Milon / Meaux. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima;
Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|entre 3 e 5 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€42,05
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€38,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€37,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€36,45
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,03
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,18
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€18,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,23
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,35
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,10
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,03
|imagine R - Estudante
|€20,28
|imagine R - Escola
|€20,28
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.
Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.