La Ferté-Milon / Meaux, linha P

TremLinha P

La Ferté-Milon / Meaux

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo da linha P La Ferté-Milon / Meaux acumulou 3 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo La Ferté-Milon / Meaux. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Acy-en-Multien
  • Ancienville
  • Armentières-en-Brie
  • Autheuil-en-Valois
  • Barcy
  • Boullarre
  • Boutigny
  • Brumetz
  • Chambry
  • Changis-sur-Marne
  • Charmentray
  • Chauconin-Neufmontiers
  • Chézy-en-Orxois
  • Chouy
  • Cocherel
  • Congis-sur-Thérouanne
  • Coulombs-en-Valois
  • Crégy-lès-Meaux
  • Crouy-sur-Ourcq
  • Dammard
  • Dampleux
  • Dhuisy
  • Douy-la-Ramée
  • Étavigny
  • Étrépilly
  • Faverolles
  • La Ferté-Milon
  • Forfry
  • Fublaines
  • Gandelu
  • Germigny-l'Évêque
  • Germigny-sous-Coulombs
  • Gesvres-le-Chapitre
  • Isles-les-Meldeuses
  • Isles-les-Villenoy
  • Jaignes
  • La Villeneuve-sous-Thury
  • Le Plessis-Placy
  • Lizy-sur-Ourcq
  • Macogny
  • Marcilly
  • Mareuil-lès-Meaux
  • Mareuil-sur-Ourcq
  • Marizy-Sainte-Geneviève
  • Marizy-Saint-Mard
  • Marolles
  • Mary-sur-Marne
  • May-en-Multien
  • Meaux
  • Monnes
  • Montceaux-lès-Meaux
  • Monthyon
  • Montigny-l'Allier
  • Nanteuil-lès-Meaux
  • Neufchelles
  • Neuilly-Saint-Front
  • Noroy-sur-Ourcq
  • Ocquerre
  • Oigny-en-Valois
  • Passy-en-Valois
  • Penchard
  • Poincy
  • Puisieux
  • Rosoy-en-Multien
  • Rouvres-en-Multien
  • Rozet-Saint-Albin
  • Saint-Fiacre
  • Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
  • Bobo da Poterie
  • Tancrou
  • Thury-en-Valois
  • Trilbardou
  • Trilport
  • Trocy-en-Multien
  • Troësnes
  • Varinfroy
  • Varredes
  • Vendrest
  • Vichel-Nanteuil
  • Vignely
  • Villemareuil
  • Villenoy
  • Villeroy
  • Villers-Cotterêts
  • Manobra Vincy

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • ago.
  • out.
  • nov.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 3 meses na linha P La Ferté-Milon / Meaux. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima;

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retidaentre 3 e 5 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03
imagine R - Estudante€20,28
imagine R - Escola€20,28

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.