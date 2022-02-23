Reembolso de pontualidade 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs

RERLinha B

Aulnay-sous-Bois / Aeroporto Charles De Gaulle 2-TGV, RER B

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Aulnay-sous-Bois / Aeroporto Charles De Gaulle 2-TGV. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios em 2022:

  • Aulnay-sous-Bois
  • Chennevières-lès-Louvres
  • Epiais-lès-Louvres
  • Le Mesnil-Amelot
  • Persianas
  • Mauregard
  • Mitry-Mory
  • Roissy-en-France
  • Sevran
  • Tremblay-en-France
  • Vémars
  • Villepinte
  • Villeron

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2022 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2022

  • jun.
  • jul.
  • ago.
  • set.
  • out.
  • nov.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 7 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois / Aeroporto Charles De Gaulle 2-TGV em 2022. Você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais em pacotes durante os meses envolvidos (junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022) para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 7 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2022, o valor total do reembolso corresponde a:

  • Passe Navigo de meio mês se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
  • um mês de passe Navigo se você tiver realizado 6 ou 7 pagamentos mensais de passe entre os meses indicados acima

O valor varia dependendo do tipo de último pacote que você comprou nos meses com pontualidade inferior a 80%. Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retidaEntre 3 e 5 meses*6 ou 7 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€37,60€75,20
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€34,10€68,20
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€33,40€66,80
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€32,60€65,20
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-5€18,80€37,60
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€17,15€34,30
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€16,70€33,40
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€16,30€32,60
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€9,40€18,80
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€8,58€17,15
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€8,35€16,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€8,15€16,30
Preços Anuais para Idosos da Navigo€18,80€37,60
imagine R - Estudante€19,00€38,00
imagine R - Escola€19,00€38,00

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Prazo para inscrição: 20 de abril de 2023, às 23h59.

Veja o FAQ dedicado