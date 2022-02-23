Aulnay-sous-Bois / Aeroporto CDG 2-TGV, RER B
Aeroporto Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.
O eixo RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport acumulou 8 meses de pontualidade abaixo de 80% em 2023, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
- Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeroporto. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:
- Aulnay-sous-Bois
- Chennevières-lès-Louvres
- Epiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Persianas
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Roissy-en-France
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.
Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023
- jan.
- abr.
- mai.
- jun.
- set.
- out.
- nov.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 8 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeroporto. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 8 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a:
- Passe Navigo de meio mês se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
- um mês de passe Navigo se você tiver entre 6 e 8 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima
Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|3 a 5 meses*
|6 a 9 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€42,05
|€84,10
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€38,35
|€76,70
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€37,35
|€74,70
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€36,45
|€72,90
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,03
|€42,05
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,18
|€38,35
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€18,68
|€37,35
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,23
|€36,45
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,50
|€21,00
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,60
|€19,20
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,35
|€18,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,10
|€18,20
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,03
|€42,05
|imagine R - Estudante
|€20,28
|€40,55
|imagine R - Escola
|€20,28
|€40,55
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.
Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.