Aulnay-sous-Bois / Aeroporto CDG 2-TGV, RER B

RERLinha B

Aeroporto Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport acumulou 8 meses de pontualidade abaixo de 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeroporto. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Aulnay-sous-Bois
  • Chennevières-lès-Louvres
  • Epiais-lès-Louvres
  • Le Mesnil-Amelot
  • Persianas
  • Mauregard
  • Mitry-Mory
  • Moussy-le-Neuf
  • Moussy-le-Vieux
  • Roissy-en-France
  • Sevran
  • Tremblay-en-France
  • Vémars
  • Villeneuve-sous-Dammartin
  • Villepinte
  • Villeron

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • jan.
  • abr.
  • mai.
  • jun.
  • set.
  • out.
  • nov.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 8 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Aeroporto. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 8 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a:

  • Passe Navigo de meio mês se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
  • um mês de passe Navigo se você tiver entre 6 e 8 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retida3 a 5 meses*6 a 9 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05€84,10
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35€76,70
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35€74,70
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45€72,90
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03€42,05
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18€38,35
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68€37,35
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23€36,45
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50€21,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60€19,20
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35€18,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10€18,20
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03€42,05
imagine R - Estudante€20,28€40,55
imagine R - Escola€20,28€40,55

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.