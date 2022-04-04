Reembolso relacionado à pontualidade 2021, RER B Nord - SNCF Transilien

RERLinha B

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Não é mais possível fazer novos pedidos para essa operação.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha, que agora está encerrada, acesse o FAQ dedicado.

Consulte o FAQ

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2021

  • fev.
  • jun.
  • jul.
  • ago.
  • set.
  • out.
  • nov.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 8 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye em 2021.

Prazo para envio da inscrição: 4 de abril de 2022, às 23h59.

Tenho uma pergunta