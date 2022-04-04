Reembolso relacionado à pontualidade 2021, RER B Nord - SNCF Transilien
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Não é mais possível fazer novos pedidos para essa operação.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha, que agora está encerrada, acesse o FAQ dedicado.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2021
- fev.
- jun.
- jul.
- ago.
- set.
- out.
- nov.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 8 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye em 2021.
Prazo para envio da inscrição: 4 de abril de 2022, às 23h59.