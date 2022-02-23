Reembolso de pontualidade 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um dos seguintes municípios em 2022:
- Aulnay-sous-Bois
- Claye-Souilly
- Compans
- Cortejo
- Gressy
- Le Mesnil-Amelot
- O Pinheiro
- Livry-Gargan
- Bagunçado
- Mitry-Mory
- Nantouillet
- Saint-Mesmes
- Sevran
- Thieux
- Tremblay-en-France
- Vaujours
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villeparisis
- Villepinte
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2022 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2022
- fev.
- abr.
- jun.
- jul.
- ago.
- set.
- out.
- nov.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 9 meses no eixo RER B Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye em 2022. Você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais em pacotes entre os meses envolvidos (fevereiro, abril, junho, julho, agosto, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022) para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 9 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2022, o valor total do reembolso corresponde a:
- Passe Navigo de meio mês se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
- um mês de passe Navigo se você tiver entre 6 e 9 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
O valor varia dependendo do tipo de último pacote que você comprou nos meses com pontualidade inferior a 80%. Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|Entre 3 e 5 meses*
|Entre 6 e 9 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€37,60
|€75,20
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€34,10
|€68,20
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€33,40
|€66,80
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€32,60
|€65,20
|50% de desconto - Zona 1-5
|€18,80
|€37,60
|50% de desconto - Zona 2-3
|€17,15
|€34,30
|50% de desconto - Zona 3-4
|€16,70
|€33,40
|50% de desconto - Zona 4-5
|€16,30
|€32,60
|Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€9,40
|€18,80
|Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€8,58
|€17,15
|Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€8,35
|€16,70
|Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€8,15
|€16,30
|Sênior
|€18,80
|€37,60
|imagine R - Estudante
|€19,00
|€38,00
|imagine R - Escola
|€19,00
|€38,00
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Prazo para inscrição: 20 de abril de 2023, às 23h59.