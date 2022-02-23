Reembolso vinculado à pontualidade em 2022, RER B Sud - RATP

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Robinson / Bourg-la-Reine. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em uma delas em 2022:

  • Bourg-la-Reine
  • Châtenay-Malabry
  • Fontenay-aux-Roses
  • Le Plessis-Robinson
  • L'Haÿ-les-Roses
  • Selos

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2022 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2022

  • jul.
  • out.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 3 meses no eixo RER B Robinson / Bourg-la-Reine. Você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais em pacotes entre os meses em questão (julho, outubro, dezembro de 2022) para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2022, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima.

O valor varia dependendo do tipo de plano que você adquiriu em dezembro de 2022. Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retidaentre 3 e 5 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03
imagine R - Estudante€20,28
imagine R - Escola€20,28

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Prazo para inscrição: 20 de abril de 2023, às 23h59.

