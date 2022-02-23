Reembolso vinculado à pontualidade em 2022, RER B Sud - RATP
Robinson / Bourg-la-Reine, RER B
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Robinson / Bourg-la-Reine. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em uma delas em 2022:
- Bourg-la-Reine
- Châtenay-Malabry
- Fontenay-aux-Roses
- Le Plessis-Robinson
- L'Haÿ-les-Roses
- Selos
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2022 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2022
- jul.
- out.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 3 meses no eixo RER B Robinson / Bourg-la-Reine. Você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais em pacotes entre os meses em questão (julho, outubro, dezembro de 2022) para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2022, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo se você tiver realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima.
O valor varia dependendo do tipo de plano que você adquiriu em dezembro de 2022. Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|entre 3 e 5 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€42,05
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€38,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€37,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€36,45
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,03
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,18
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€18,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,23
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,35
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,10
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,03
|imagine R - Estudante
|€20,28
|imagine R - Escola
|€20,28
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Prazo para inscrição: 20 de abril de 2023, às 23h59.