Reembolso vinculado à pontualidade em 2022, RER B Sud - RATP
Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em uma delas em 2022:
- Antony
- Ballainvilliers
- Bièvres
- Boullay-les-Troux
- Bourg-la-Reine
- Briis-sous-Forges
- Bures-sur-Yvette
- Cernay-la-Ville
- Champlan
- Châteaufort
- Châtenay-Malabry
- Chevreuse
- Chilly-Mazarin
- Choisel
- Dampierre-en-Yvelines
- Fresnes
- Gif-sur-Yvette
- Gometz-la-Ville
- Gometz-le-Châtel
- Igny
- Janvry
- La Ville-du-Bois
- Os Molières
- Les Ulis
- L'Haÿ-les-Roses
- Limours
- Longjumeau
- Magny-les-Hameaux
- Massy
- Milon-la-Chapelle
- Morangis
- Nozay
- Orsay
- Palaiseau
- Pecqueuse
- Saclay
- Saint-Aubin
- Saint-Forget
- Saint-Jean-de-Beauregard
- Saint-Lambert
- Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Saulx-les-Chartreux
- Selos
- Senlisse
- Toussus-le-Noble
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- Villiers-le-Bâcle
- Wissous
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2022 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2022
- jun.
- jul.
- set.
- out.
- nov.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 6 meses no eixo B da RER Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais em pacotes entre os meses em questão (junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022) para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 6 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2022, o valor total do reembolso corresponde a:
- Passe Navigo de meio mês se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de passe nos meses indicados acima
- um mês de passe Navigo se você tiver realizado 6 pagamentos mensais do passe de esqui entre os meses indicados acima
O valor varia dependendo do tipo de último pacote que você comprou nos meses com pontualidade inferior a 80%. Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|Entre 3 e 5 meses*
|6 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€37,60
|€75,20
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€34,10
|€68,20
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€33,40
|€66,80
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€32,60
|€65,20
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-5
|€18,80
|€37,60
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€17,15
|€34,30
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€16,70
|€33,40
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€16,30
|€32,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€9,40
|€18,80
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€8,58
|€17,15
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€8,35
|€16,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€8,15
|€16,30
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€18,80
|€37,60
|imagine R - Estudante
|€19,00
|€38,00
|imagine R - Escola
|€19,00
|€38,00
*detentos em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão.
Prazo para inscrição: 20 de abril de 2023, às 23h59.