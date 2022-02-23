Dourdan / La Norville, RER C

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo RER C Dourdan / La Norville acumulou 6 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Dourdan / La Norville. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Ablis
  • Allainville
  • Angervilliers
  • Arpajon
  • Authon-la-Plaine
  • Avrainville
  • Boinville-le-Gaillard
  • Boissy-le-Sec
  • Boissy-sous-Saint-Yon
  • Bonnelles
  • Brétigny-sur-Orge
  • Breuillet
  • Breux-Jouy
  • Briis-sous-Forges
  • Bruyères-le-Châtel
  • Ouro
  • Chatignonville
  • Chauffour-lès-Étréchy
  • Corbreuse
  • Courson-Monteloup
  • Dourdan
  • Égly
  • Fontenay-lès-Briis
  • Forges-les-Bains
  • Guibeville
  • Kingforest
  • O Norville
  • O Val-Saint-Germain
  • Les Granges-le-Roi
  • Leuville-sur-Orge
  • Linas
  • Longpont-sur-Orge
  • Longvilliers
  • Mauchamps
  • Montlhéry
  • Ollainville
  • Orsonville
  • Paray-Douaville
  • Le Plessis-Saint-Benoist
  • Ponthévrard
  • Richarville
  • Rochefort-en-Yvelines
  • Roinville
  • Saint-Arnoult-en-Yvelines
  • Saint-Chéron
  • Saint-Cyr-sous-Dourdan
  • Sainte-Mesme
  • Saint-Escobille
  • Saint-Germain-lès-Arpajon
  • Saint-Martin-de-Bréthencourt
  • Saint-Maurice-Montcouronne
  • Saint-Michel-sur-Orge
  • Saint-Sulpice-de-Favières
  • Saint-Yon
  • Sermaise
  • Sonchamp
  • Souzy-la-Briche
  • Vaugrigneuse
  • Villeconin

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • fev.
  • jun.
  • jul.
  • set.
  • nov.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% durante 6 meses no eixo RER C Dourdan / La Norville. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 6 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a:

  • Meio mês de passe Navigo se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de pacotes entre os meses indicados acima,
  • um mês de passe Navigo se você tiver realizado 6 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima.

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retida3 a 5 meses*6 a 9 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05€84,10
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35€76,70
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35€74,70
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45€72,90
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03€42,05
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18€38,35
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68€37,35
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23€36,45
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50€21,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60€19,20
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35€18,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10€18,20
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03€42,05
imagine R - Estudante€20,28€40,55
imagine R - Escola€20,28€40,55

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.