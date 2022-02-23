Pontoise / Saint-Ouen, RER C

RERLinha C

Pontoise / Saint-Ouen

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo RER C Pontoise / Saint-Ouen acumulou 3 meses de pontualidade abaixo de 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Pontoise / Saint-Ouen. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Andilly
  • Argenteuil
  • Asnières-sur-Seine
  • Auvers-sur-Oise
  • Beauchamp
  • Bessancourt
  • Boissy-l'Aillerie
  • Cergy
  • Clichê
  • Conflans-Sainte-Honorine
  • Cormeilles-en-Parisis
  • Courcelles-sur-Viosne
  • Courdimanche
  • Mourning-la-Barre
  • Eaubonne
  • Enghien-les-Bains
  • Ennery
  • Épinay-sur-Seine
  • Éragny
  • Ermont
  • Franconville
  • Frépillon
  • Génicourt
  • Gennevilliers
  • Herblay
  • Hérouville-en-Vexin
  • La Frette-sur-Seine
  • Le Plessis-Bouchard
  • Île-Saint-Denis
  • Livilliers
  • Margency
  • Méry-sur-Oise
  • Montigny-lès-Cormeilles
  • Montlignon
  • Montmagny
  • Montmorency
  • Neuville-sur-Oise
  • Osny
  • Pierrelaye
  • Pontoise
  • Puiseux-Pontoise
  • Sagy
  • Saint-Gratien
  • Saint-Leu-la-Forêt
  • Saint-Ouen-l'Aumône
  • Saint-Ouen-sur-Seine
  • Saint-Prix
  • Sannois
  • Soisy-sous-Montmorency
  • Taverny
  • Villeneuve-la-Garenne

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • jun.
  • jul.
  • nov.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 3 meses no eixo RER C Pontoise / Saint-Ouen. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo caso você tenha realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima.

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retidaentre 3 e 5 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03
imagine R - Estudante€20,28
imagine R - Escola€20,28

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.