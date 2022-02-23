Saint-Martin d'Etampes / Marolles-en-Hurepoix, RER C

Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.

Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.

Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.

O eixo RER C Saint-Martin d'Etampes / Marolles-en-Hurepoix acumulou 7 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.

Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:

  • Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
  • Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.

Seu endereço

A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Saint-Martin d'Etampes / Marolles-en-Hurepoix. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:

  • Abbeville-la-Rivière
  • Angerville
  • Arrancourt
  • Auvers-Saint-Georges
  • Avrainville
  • Boissy-la-Rivière
  • Boissy-le-Cutté
  • Boissy-le-Sec
  • Boissy-sous-Saint-Yon
  • Bouray-sur-Juine
  • Boutervilliers
  • Bouville
  • Brières-les-Scellés
  • Cerny
  • Chalo-Saint-Mars
  • Chalou-Moulineux
  • Chamarande
  • Chauffour-lès-Étréchy
  • Cheptainville
  • Selos
  • Etréchy
  • Fontaine-la-Rivière
  • Kingforest
  • Floresta de Sainte-Croix
  • Guibeville
  • Guillerval
  • Itteville
  • Janville-sur-Juine
  • Lardy
  • Leudeville
  • Marolles-en-Beauce
  • Marolles-en-Hurepoix
  • Mauchamps
  • Os Mérévillois
  • Merobert
  • Monnerville
  • Morigny-Champigny
  • Ormoy-la-Rivière
  • Plessis-Saint-Benoist
  • Pussay
  • Richarville
  • Saclas
  • Saint-Cyr-la-Rivière
  • Saint-Hilaire
  • Saint-Sulpice-de-Favières
  • Saint-Vrain
  • Souzy-la-Briche
  • Congerville-Thionville
  • Torfou
  • Green-the-Great
  • Vert-le-Petit
  • Villeconin
  • Villeneuve-sur-Auvers

Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.

Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.

Seu passe Navigo

Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.

Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023

  • fev.
  • mai.
  • jun.
  • jul.
  • set.
  • nov.
  • dez.

A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 7 meses no eixo RER C Saint-Martin d'Etampes / Marolles-en-Hurepoix. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.

Valores reembolsados

Levando em conta os 7 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a:

  • Meio mês de passe Navigo se você tiver entre 3 e 5 pagamentos mensais de pacotes entre os meses indicados acima,
  • um mês de passe Navigo se você tiver 6 ou 7 pagamentos mensais de passe entre os meses indicados acima.

Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.

Tipo de embalagem retida3 a 5 meses*6 a 9 meses*
Navigo Anual e Mês - Zona 1-5€42,05€84,10
Navigo Anual e Mês - Zona 2-3€38,35€76,70
Navigo Anual e Mês - Zona 3-4€37,35€74,70
Navigo Anual e Mês - Zona 4-5€36,45€72,90
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2€21,03€42,05
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3€19,18€38,35
Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4€18,68€37,35
Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5€18,23€36,45
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5€10,50€21,00
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3€9,60€19,20
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4€9,35€18,70
Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5€9,10€18,20
Preços Anuais para Idosos da Navigo€21,03€42,05
imagine R - Estudante€20,28€40,55
imagine R - Escola€20,28€40,55

*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão

Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.

Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.