Goussainville / Creil, RER D
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Para qualquer dúvida relacionada a esta campanha de reembolso, que já está encerrada, acesse as FAQ dedicadas.
Para encontrar os pedidos de reembolso que você enviou e ver o status deles, acesse a página de Rastreamento de Reivindicações de Reembolso.
O eixo RER D Goussainville / Creil acumulou 3 meses de pontualidade inferior a 80% em 2023, dando direito ao reembolso.
Para se beneficiar desse reembolso, são necessárias duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios anexados a esse eixo.
- Você deve ter mantido planos mensais ou anuais elegíveis nos meses com desempenho inferior a 80% de pontualidade em 2023.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
A lista a seguir indica os municípios que estão ligados ao eixo Goussainville / Creil. Você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2023:
- Bellefontaine
- Bouqueval
- Chantilly
- Châtenay-en-France
- Chennevières-lès-Louvres
- Coye-la-Forêt
- Creil
- Écouen
- Epiais-lès-Louvres
- Fontenay-en-Parisis
- Boxes
- Gonesse
- Goussainville
- Gouvieux
- Jagny-sous-Bois
- La Chapelle-en-Serval
- Lamorlaye
- Lassy
- Persianas
- Mareil-en-France
- Marly-la-Ville
- Mauregard
- Le Mesnil-Aubry
- Montataire
- Moussy-le-Neuf
- Nogent-sur-Oise
- Orry-la-Ville
- Plailly
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Pontarmé
- Puiseux-en-France
- Roissy-en-France
- Saint-Maximin
- Saint-Witz
- Survilliers
- Thiers-sur-Thève
- Le Thillay
- Thiverny
- Vaudherland
- Vémars
- Verneuil-en-Halatte
- Villeron
- Villers-Saint-Paul
- Villiers-le-Bel
- Vineuil-Saint-Firmin
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, verifique se seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal. Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, prepare a prova necessária para fazer sua solicitação.
Veja a lista de documentos de apoio aceitos na FAQ Île-de-France Mobilités.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído em 2023 pacotes elegíveis para reembolso, a saber:
- Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses com menos de 80% de pontualidade em 2023
- jun.
- nov.
- dez.
A taxa de pontualidade foi inferior a 80% por 3 meses no eixo RER D Goussainville / Creil. Você deve ter realizado pelo menos 3 parcelas mensais do plano entre os meses em questão para ser elegível ao reembolso.
Valores reembolsados
Levando em conta os 3 meses de pontualidade de menos de 80% desse eixo em 2023, o valor total do reembolso corresponde a meio mês de passe Navigo caso você tenha realizado 3 pagamentos mensais do passe entre os meses indicados acima.
Como bilhete, a tabela a seguir mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|entre 3 e 5 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€42,05
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€38,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€37,35
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€36,45
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,03
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,18
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€18,68
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,23
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,50
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,35
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,10
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,03
|imagine R - Estudante
|€20,28
|imagine R - Escola
|€20,28
*detido em meses cuja pontualidade foi inferior a 80% no eixo em questão
Não sabe qual é a sua situação? Inicie um pedido de reembolso, sua elegibilidade será avaliada passo a passo. O valor que será pago será calculado automaticamente pelo sistema e exibido em tempo real durante o processo de solicitação de reembolso.
Prazo para inscrição: 24 de abril de 2024, às 23h59.