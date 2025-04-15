Pontualidade 2024 - eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux
Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux
Operação concluída: já não é possível apresentar um pedido.
Se você fez um pedido de reembolso para esta campanha, pode acompanhar seu progresso pela página de rastreamento de reembolso.
Se tiver alguma dúvida, consulte as perguntas frequentes dedicadas.
O eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux do RER B, operado pela RATP em nome da Île-de-France Mobilités, registrou pontualidade inferior a 80% por 4 meses em 2024, dando direito a reembolso.
Para se beneficiar dela, você deve cumprir duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios atendidos por este eixo.
- Você deve ter possuído um passe Navigo elegível (mensal ou anual) para os meses em questão.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
Aqui está a lista de municípios vinculados ao eixo Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Para ser elegível, você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um deles em 2024.
- Antony
- Ballainvilliers
- Bièvres
- Boullay-les-Troux
- Bourg-la-Reine
- Briis-sous-Forges
- Bures-sur-Yvette
- Cernay-la-Ville
- Champlan
- Châteaufort
- Châtenay-Malabry
- Chevreuse
- Chilly-Mazarin
- Choisel
- Courson-Monteloup
- Dampierre-en-Yvelines
- Fresnes
- Fontenay-lès-Briis
- Forges-les-Bains
- Gif-sur-Yvette
- Gometz-la-Ville
- Gometz-le-Châtel
- Igny
- Janvry
- La Ville-du-Bois
- Os Molières
- Les Ulis
- L'Haÿ-les-Roses
- Limours
- Longjumeau
- Magny-les-Hameaux
- Marcoussis
- Massy
- Milon-la-Chapelle
- Morangis
- Nozay
- Orsay
- Palaiseau
- Pecqueuse
- Saclay
- Saint-Aubin
- Saint-Forget
- Saint-Jean-de-Beauregard
- Saint-Lambert
- Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Saulx-les-Chartreux
- Selos
- Senlisse
- Toussus-le-Noble
- Vaugrigneuse
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- Villiers-le-Bâcle
- Wissous
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, certifique-se de que seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal.
Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, será necessário comprovar ao final da sua inscrição.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído um plano elegível em 2024, entre os seguintes pontos:
- Navigo Annual, incluindo preços para idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Os meses em que a pontualidade foi inferior a 80% em 2024
- jan.
- fev.
- jun.
- dez.
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter possuído um passe Navigo elegível por pelo menos 3 meses de 2024, quando a pontualidade do eixo foi inferior a 80%.
Valores reembolsados
Devido a 4 meses de pontualidade inferior a 80% nessa rota em 2024, você pode se beneficiar de um reembolso equivalente a meio mês de passe Navigo, desde que tenha realizado pelo menos 3 pagamentos mensais durante os meses em questão.
Para fins de ingresso, a tabela abaixo mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|entre 3 e 5 meses*
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€43,20
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€39,40
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€38,40
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€37,40
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-2
|€21,60
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€19,70
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€19,20
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€18,70
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€10,80
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€9,85
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€9,60
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€9,35
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€21,60
|imagine R - Estudante
|€20,80
|imagine R - Escola
|€20,80
*detentos entre meses com menos de 80% de pontualidade.
Você tem alguma dúvida sobre sua elegibilidade? Inicie seu pedido de reembolso e ele será avaliado passo a passo.
O valor reembolsado é calculado automaticamente e exibido em tempo real durante todo o processo.
Prazo para submissão: 15 de abril de 2025, às 23h59.