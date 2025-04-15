Pontualidade 2024 - Bonde-Trem T12

A linha de bonde T12, operada pela Transilien SNCF Voyageurs em nome da Île-de-France Mobilités, registrou pontualidade inferior a 80% por 7 meses em 2024, o que lhe conferiu direito ao reembolso.

Para se beneficiar dela, você deve cumprir duas condições:

Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios atendidos por este eixo. Você deve ter possuído um passe Navigo elegível (mensal ou anual) para os meses em questão.

Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.