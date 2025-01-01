Pontualidade 2025 - Aulnay-sous-Bois / Aeroporto CDG 2-TGV
Aeroporto Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV
Prazo de candidatura : incluído.
Se você fez um pedido de reembolso para esta campanha, pode acompanhar seu progresso pela página de rastreamento de reembolso.
Se tiver alguma dúvida, consulte as perguntas frequentes dedicadas.
O eixo aeroportuário Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV do RER B, operado pela Transilien SNCF Voyageurs em nome da Île-de-France Mobilités, registrou pontualidade inferior ou próxima a 80% durante 3 meses em 2025, dando direito a reembolso.
Para se beneficiar dela, você deve cumprir duas condições:
- Sua residência, local de trabalho ou estudo deve estar localizado em um dos municípios atendidos por este eixo.
- Você deve ter possuído um passe Navigo elegível (mensal ou anual) para os meses em questão.
Para solicitar o reembolso, você deve fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect.
Seu endereço
Aqui está a lista dos municípios vinculados ao eixo Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport. Para ser elegível, você deve ter morado, trabalhado ou estudado em uma delas em 2025.
- Aulnay-sous-Bois
- Chennevières-lès-Louvres
- Epiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Persianas
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Roissy-en-France
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Se você já tem uma conta Île-de-France Mobilités Connect, certifique-se de que seu endereço está atualizado no seu espaço pessoal.
Se você se mudou, trabalhou ou estudou em um desses municípios, será necessário comprovar ao final da sua inscrição.
Seu passe Navigo
Para ser reembolsado, você deve ter possuído um pacote elegível em 2025, entre os seguintes:
- Navigo Annual, incluindo preços para idosos
- Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
- Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
- imagine R Student e imagine R School
Outros tipos de pacotes ou ingressos individuais não são elegíveis e não podem ser reembolsados.
Meses em que a pontualidade foi menor ou próxima de 80% em 2025
- jan.
- out.
- nov.
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter possuído um passe Navigo elegível durante os 3 meses de 2025, quando a pontualidade do eixo foi menor ou próxima de 80%.
Valores reembolsados
Devido a 3 meses de pontualidade abaixo ou próxima de 80% nessa rota em 2025, você pode se beneficiar de um reembolso equivalente a meio mês de passe Navigo, desde que tenha realizado pelo menos 3 parcelas mensais nos meses em questão.
Para fins de ingresso, a tabela abaixo mostra os valores que podem ser reembolsados.
|Tipo de embalagem retida
|1 mês
|Meio Mês
|Navigo Anual e Mês - Zona 1-5
|€88,80
|€44,40
|Navigo Anual e Mês - Zona 2-3
|€82,80
|€41,40
|Navigo Anual e Mês - Zona 3-4
|€80,60
|€40,30
|Navigo Anual e Mês - Zona 4-5
|€78,60
|€39,30
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 1-5
|€44,40
|€22,20
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 2-3
|€41,40
|€20,70
|Navigo Month - 50% de desconto - Zona 3-4
|€40,30
|€20,15
|Mês Navigo - 50% de desconto - Zona 4-5
|€39,30
|€19,65
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 1-5
|€22,20
|€11,10
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 2-3
|€20,70
|€10,35
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 3-4
|€20,15
|€10,08
|Mês Navigo - Solidariedade 75% - Zonas 4-5
|€19,65
|€9,83
|Preços Anuais para Idosos da Navigo
|€44,40
|€22,20
|imagine R - Estudante
|€42,70
|€21,35
|imagine R - Escola
|€42,70
|€21,35
*detido durante meses com pontualidade inferior ou próxima a 80%.
Você tem alguma dúvida sobre sua elegibilidade? Inicie seu pedido de reembolso e ele será avaliado passo a passo.
O valor reembolsado é calculado automaticamente e exibido em tempo real durante todo o processo.
Prazo para submissão: 7 de abril de 2026, às 23h59.