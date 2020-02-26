Dispositivo de exibição na estação

Essa proposta foi objeto de dois desejos no Conselho do Syndicat des Transports d'Île-de-France em 13 de fevereiro e 10 de julho de 2013, que foram aprovados por unanimidade, pedindo a implementação dessa medida. Nesse contexto, a RATP e a SNCF Transilien, operadores e proprietários das estações, realizaram trabalhos de parceria sob a égide da Île-de-France Mobilités (antiga STIF) e do Comitê de Parceiros de Transporte Público, a fim de estabelecer as disposições necessárias para a implementação de espaços de exibição nas estações para associações de usuários.

Neste bilhete, uma carta define as condições sob as quais a RATP e a SNCF Transilien, operadores e proprietários das estações, estabelecem espaços de exibição nas estações para associações de usuários e as regras que cada parceiro se compromete a respeitar para garantir o funcionamento adequado do sistema.

A Île-de-France Mobilités, como autoridade organizadora do transporte público na região da Île de France, e o Comitê de Parceiros de Transporte Público, por meio de seu Presidente e do Colégio que representa os usuários, garantem que a carta seja respeitada pelos parceiros.

RATP e SNCF Transilien definem cada, para os espaços de exibição que possuem, as condições e termos práticos do sistema e, em particular: o formato da exibição, a instalação dos outdoors nas estações e os termos e condições para a entrega dos cartazes pelas associações de usuários e sua exibição na estação.

Um experimento foi realizado durante os primeiros 9 meses de 2014 para calibrar o sistema nas estações selecionadas pelos operadores em consulta com as associações. Ao final desse período de testes, um feedback foi organizado pela Île-de-France Mobilités em 30 de janeiro de 2015, na presença de associações (FNAUT-Île-de-France, CADEB, COURB, CARRRO, SaDur) e operadores, para compartilhar os resultados e considerar as condições para a continuação do esquema e sua possível extensão.

Com base no feedback geral positivo das associações, apesar de algumas dificuldades encontradas, a Île-de-France Mobilités se posicionou a favor de uma generalização gradual do sistema de exibição, em um ritmo sustentável para os operadores.

Hoje, esse sistema de exibição, estendido à rede Transilien, diz respeito a quase trinta estações nas redes RATP e SNCF.