Informações da internet, dados pessoais

A coleção das suas respostas.

Após serem escolhidos aleatoriamente dos arquivos administrativos, você foi contatado para participar da Pesquisa Global de Transporte. Você respondeu, pessoalmente ou por telefone, a um questionário sobre sua casa, seus veículos e as viagens que fez em determinado dia.

Seus direitos de acesso e retificar dados.

Você pode exercer seu direito de acessar e corrigir dados sobre você, bem como seus direitos post-mortem, enviando-nos um e-mail para o seguinte endereço [email protected].

A pseudo-anonimização das suas respostas.

Uma vez concluída a coleta, suas respostas são pseudo-anonimizadas graças à exclusão das informações de contato (sobrenome, primeiro nome, telefone, endereço postal e endereço de e-mail) e à confusão dos diferentes locais declarados nas respostas ao questionário (agregação em um raio de 110 metros). Essa pseudo-anonimização ocorre dentro de um período máximo de 4 meses após a coleta das suas respostas. De qualquer forma, ela é realizada antes do primeiro processamento estatístico ser realizado.

Análises estatísticas das respostas por 10 anos.

Os registros pseudo-anonimizados do levantamento são usados pela Île de France Mobilités para fins de conhecimento sobre fluxos de viagem, e publicados apenas na forma de resultados agregados.

As gravações pseudo-anonimizadas, incluindo em particular todos os locais declarados durante a pesquisa (borradas para os 110 metros mais próximos), são disponibilizadas para parceiros institucionais, gestores de infraestrutura, bem como para organizações públicas de pesquisa, que as utilizam em conformidade com a confidencialidade estatística para fins de conhecimento dos fluxos de viagem.

Considerando o parecer favorável do Conselho Nacional de Informação Estatística e de acordo com a Lei nº 51-711 de 7 de junho de 1951, com suas alterações, sobre obrigação, coordenação e sigilo das estatísticas.

A Pesquisa Global de Transporte (EGT), reconhecida como de interesse geral, recebeu o número de visto: 2023X706TR e a natureza não obrigatória, válida para o ano de 2023 (veja a ficha de descrição). Decreto em processo de publicação.

De acordo com a Lei nº 51-711 de 7 de junho de 1951, conforme alterada, as respostas a este questionário são protegidas por confidencialidade estatística e destinam-se à Île-de-France Mobilités.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), bem como a Lei nº 78-17 de 6 de janeiro de 1978 relativa à tecnologia da informação, arquivos e liberdades, aplicam-se a esta pesquisa.

O instituto de pesquisa TEST SA, CEREMA e Université Gustave Eiffel, autorizado pelo Comitê de Confidencialidade das Estatísticas Oficiais, são os únicos destinatários dos dados de identificação (nome e dados de contato) de acordo com as disposições do Artigo L. 212-4 do Código do Patrimônio Francês. Eles serão mantidos pelo departamento de produtores por 5 anos.

Os respondentes podem exercer direito de acesso, retificação ou limitação do processamento de dados que os concernem durante o período de retenção dos dados de identificação. Esses direitos podem ser exercidos entrando em contato com o responsável pela proteção de dados do instituto TEST SA, que você pode contatar em [email protected]. Se você tiver alguma dúvida sobre o processamento dos seus dados, pode entrar em contato com o responsável pela proteção de dados da Île-de-France Mobilités pelo dpo@iledefrance-mobilités.fr.

Se você considerar necessário, pode enviar uma reclamação para a CNIL.