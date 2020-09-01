Lançamento da pesquisa de mobilidade sobre Covid

Uma grande pesquisa sobre mobilidade na Île-de-France após a crise de saúde

Como a crise de saúde ligada ao coronavírus COVID-19 está mudando a mobilidade dos residentes de Île-de-France? O teletrabalho ou os teleestudos, o uso mais frequente de entregas e também outras "teleatividades" como cultura, esportes, encontros com familiares ou amigos pela internet, terão um impacto duradouro na mobilidade? Os residentes de Île-de-France continuarão viajando com a mesma frequência de antes ou ficarão mais em casa?

Para saber mais sobre as mudanças nos hábitos de mobilidade dos residentes da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités quis lançar uma grande pesquisa sobre mobilidade pós-lockdown.



Os dados coletados permitirão identificar tendências para imaginar as jornadas de amanhã e atender às novas expectativas dos residentes de Île-de-France. Esta pesquisa é realizada por telefone pela empresa TEST SA / Terre d'appel Field.

Quais são os objetivos desta pesquisa?

Muitas observações foram feitas sobre viagens e mobilidade desde o início do lockdown em março de 2019: contagens (na estrada, nas ciclovias, no transporte público), pesquisas por telefone, análises de pistas de smartphones, etc. Essas observações dizem muito sobre a forma como as redes foram chamadas a se mover, mas não nos permitem saber como os comportamentos evoluem: quem se move menos, mais, de forma diferente? Como as restrições externas (regras de saúde, organização do trabalho, escolaridade, atividades de lazer, etc.) impactam as diferentes categorias da população e como essas categorias modificam suas práticas de viagem?

Esta pesquisa fornecerá os insights necessários para entender melhor a vida cotidiana dos moradores de Île-de-France.

Metodologia e resultados

A pesquisa será lançada em setembro de 2020 por telefone e online entre milhares de moradores selecionados aleatoriamente de Île-de-France. Durante cada período letivo, entre 3.000 e 5.000 residentes de Île-de-France responderão a um questionário, principalmente sobre as viagens feitas no dia anterior à pesquisa.

A análise das respostas fornecidas permitirá compreender as mudanças no comportamento de mobilidade em comparação com o período pré-lockdown e depois ao longo do tempo.

Os resultados da onda de coleta de dados de setembro a outubro estarão disponíveis a partir de novembro e serão compartilhados pela Île-de-France Mobilités via Omnil(Observatoire de la Mobilité en Île-de-France).

Para levar em conta a diversidade das características populacionais e, assim, garantir a qualidade estatística dos resultados, se você foi selecionado aleatoriamente, é muito importante completar a pesquisa.

Como a lei estabelece essa obrigação mais rigorosa, suas respostas permanecerão confidenciais e serão usadas apenas para o estabelecimento de estatísticas anônimas, nenhuma abordagem comercial será realizada.