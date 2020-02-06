Estudos de serviço territorial

Como primeiro passo, a Île-de-France Mobilités estabelece um diagnóstico das necessidades de viagem no território em questão. Depois, antecipa seu desenvolvimento futuro de acordo com projetos urbanos (construção de um novo distrito, construção de uma grande instalação – centro comercial, instalação esportiva, etc.) ou projetos já em andamento nas redes de transporte (por exemplo, o Grand Paris Express).

Em seguida, identifica novas estruturas de ligações de transporte público que possibilitam responder a esses diversos desafios. Eles então são alvo de estudos iniciais.

A estimativa do número esperado de passageiros permite avaliar a adequação do projeto de transporte. Ao mesmo tempo, está sendo realizado um estudo de viabilidade sumário (por exemplo, a possibilidade de desenvolver um terreno dedicado na estrada). Isso possibilita garantir que o projeto será viável e estimar uma ordem de magnitude dos custos de investimento.

Esses estudos são realizados em consulta com as autoridades locais envolvidas.

Eles são um auxílio à tomada de decisão para os atores públicos que decidem sobre o financiamento e a construção dessas infraestruturas, em particular os departamentos de Estado, da região da Île-de-France e da Île-de-France. Os projetos identificados nesses estudos, aprovados pelos financiadores, estão incluídos em um programa financeiro que permite sua realização (contrato de plano Estado-Região).