Grand Paris Express: Dia de Informação do Operador

O Grand Paris Express: um projeto estruturador para a região da Île-de-France

– 200 km de rede

– 65 novas estações

– um metrô automático

Um projeto apoiado por vários atores

Île-de-France Mobilités designa os operadores das linhas da rede Grand Paris Express, possui o material rodante e financia a operação da rede (operação/manutenção e renovação);

a Société du Grand Paris é a proprietária do projeto e proprietária da infraestrutura;

A RATP Infrastructures foi nomeada gerente de infraestrutura técnica.

Um dia informativo aberto aos operadores para compartilhar os desafios do futuro processo de licitação competitiva

Para compartilhar os desafios da competição das linhas 15, 16, 17 e 18, a Île-de-France Mobilités organizará uma apresentação na quinta-feira, 13 de junho de 2019, dedicada aos operadores que desejam saber quais são as condições necessárias para responder a esses chamados: funções, responsabilidades dos diversos stakeholders, características e especificidades técnicas da rede.

A apresentação será realizada em francês e inglês, e a participação remota estará disponível para aqueles que não puderem viajar para Paris.

A manhã de informações será seguida por uma visita à Fabrique du metrô, organizada pela Société du Grand Paris (para mais informações sobre a Fabrique du métro: https://www.societedugrandparis.fr/fabrique)

Para acompanhar o trajeto das linhas e o andamento das obras, acesse o site da Société du Grand Paris: https://www.societedugrandparis.fr/

